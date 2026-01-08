Новини
Мнения »
Защо Путин предпочете да си мълчи за свалянето на Мадуро

Защо Путин предпочете да си мълчи за свалянето на Мадуро

8 Януари, 2026 21:01 1 848 41

  • николас мадуро-
  • венецуела-
  • русия-
  • владимир путин-
  • петрол

Мадуро беше един от малкото държавни лидери, които подкрепиха Русия през февруари 2022 г., когато Москва призна сепаратистките псевдорепублики Донецк и Луганск преди да започне агресията срещу Украйна

Защо Путин предпочете да си мълчи за свалянето на Мадуро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Доскоро Русия беше близък съюзник на Венецуела, на която доставяше военно оборудване. Но след ареста на Мадуро от САЩ руският президент Путин предпочита да си мълчи. Какво означава това, особено за войната в Украйна?

Николас Мадуро засипа Владимир Путин с похвали по време на посещението си в Москва по повод Деня на победата на 9 май 2025 г. Венецуелският президент нарече Русия „ключова сила за човечеството“, а двамата държавни глави подписаха споразумение за „стратегическо партньорство и сътрудничество“.

На 3 януари обаче Русия остана само зрител, когато САЩ със сила докараха Мадуро и съпругата му в Ню Йорк, за да бъдат съдени за трафик на наркотици.

Руската противовъздушна отбрана не можа да защити Мадуро

Дни след свалянето на венецуелския президент Путин продължава да мълчи. Преди това руското външно министерство изрази загриженост и поиска освобождаването на Мадуро, както и преговори между САЩ и Венецуела. Според официални съобщения последната новина, която Мадуро е получил от руския президент, е била поздрав за Нова година.

Мадуро беше един от малкото държавни лидери, които подкрепиха Русия през февруари 2022 г., когато Москва призна сепаратистките псевдорепублики Донецк и Луганск преди да започне агресията срещу Украйна. През декември 2018 г. Русия изпрати два стратегически бомбардировача от тип Ту-160 за учения във Венецуела, което експертите интерпретираха като знак в подкрепа на Мадуро. Те кацнаха на летището в Каракас – същото, от което САЩ изведоха венецуелския лидер на 3 януари. Руската противовъздушна отбрана не можа да го защити, както се подигра американският министър на отбраната Пит Хегсет. Как можа да се случи това?

Защо Путин не критикува Тръмп?

„Руската подкрепа за Венецуела беше по-скоро символична, отколкото реална“, казва пред ДВ Нийл Мелвин, експерт в Royal United Services Institute (RUSI). Според него Русия не е в състояние да се противопостави на американската военна мощ в региона.

Германският политолог и автор на книга за руската външна политика Феликс Рифер също не е изненадан. След като завръщането на Тръмп в Белия дом доведе до сближаване между Москва и Вашингтон, Русия реагираше на „американските заявления по отношение на Венецуела с относителна сдържаност. Русия всъщност вече беше изоставила Мадуро“, казва Рифер.

Една от причините за това е войната на Русия срещу Украйна и променената роля на САЩ, който от западен партньор на Киев се превърна в посредник за преговори, смятат и двамата експерти. „Русия избягва острата критика към Вашингтон, защото не иска да го отблъсне. Ако във Украйна не се водеше война, реториката на Москва по отношение на събитията във Венецуела щеше да е значително по-остра, но и нищо повече от това“, казва Мелвин.

Британският експерт не вижда непосредствени последици за войната в Украйна. Това обаче може да се промени, ако Тръмп не се задоволи само с Венецуела, а продължи нататък - ако например се опита да „присъедини“ Гренландия, която е част от Дания. НАТО вероятно няма да оцелее след такова развитие, смята Мелвин. Датската министър-председателка Мете Фредериксен изрази подобно мнение. А какво мислят в Украйна по повод действията на Тръмп?

Предпазлив оптимизъм в Украйна

Официалните лица в Киев коментират събитията във Венецуела доста резервирано. Президентът Володимир Зеленски заяви: „Щом като диктаторите могат да бъдат третирани по този начин, Съединените щати знаят какви да са следващите им стъпки“. Украинското външно министерство припомни, че не признава Мадуро за президент.

Експертите в Киев са предпазливо оптимистични. Пазарите очакват в обозримо бъдеще да настъпи нормализиране на отношенията между САЩ и Венецуела, което ще отвори Венецуела за добив на петрол и ще има значително влияние върху световната икономика и цените на петрола, казва политологът Петро Олешчук от Националния университет в Киев. „Всичко, което понижава цените на петрола, е от полза за Украйна и може да има положителен ефект върху преговорите. Защото колкото по-евтин е петролът, толкова по-малко пари ще има Русия на разположение, а това разбива тезата, че Русия може да води безкрайна война“, казва Олешчук.

Експерт: Престижът на Русия намаля значително

Германският политолог Феликс Рифер смята, че Русия би могла да използва станалото във Венецуела, за да оправдава агресията си срещу Украйна: „Това е възможно, но прякото сравнение между двата случая е неточно“. Рифер е убеден, че престижът на Москва в света е намалял: „Който е залагал на Русия, вече не може да се надява, че ще бъде защитен от нея“, казва той.

Нийл Мелвин подчертава, че доказателства за това има отдавна. „Русия загуби Сирия, Армения, а сега и Венецуела“, казва експертът по сигурност. „Международната позиция на Русия отслабва значително, тъй като тя ескалира войната си срещу Украйна и вече не разполага с ресурси да поддържа такива отношения.“

А ако се стигне до акция срещу Куба, която е най-важният партньор на Русия в Латинска Америка и един от най-близките съюзници на Венецуела, Москва вероятно ще протестира по-шумно от сега, но опциите на Русия са „много ограничени“, смята Мелвин. Куба е една от страните, срещу които президентът Тръмп също засили вербалния си натиск.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 11 Отговор
    Конгресът на САЩ забрани на Тръмп да атакува Венецуела.

    Коментиран от #15, #20

    21:02 08.01.2026

  • 2 Сатана Z

    21 16 Отговор
    Европейската кочина също ще си трае когато оранжевия прибере Гренландия

    Коментиран от #24

    21:03 08.01.2026

  • 3 хаха

    13 9 Отговор
    Защото е ФОТКА.

    21:05 08.01.2026

  • 4 Щото е молец

    15 13 Отговор
    Предпочита да се скрие на дъното. Слабак с миризливо куфарче.

    21:05 08.01.2026

  • 5 Какво можеш да очакваш от такъв?

    8 7 Отговор
    Гледай и се дивѝ!

    21:07 08.01.2026

  • 6 Пич

    17 8 Отговор
    Защото....... Защото ако това което се говори за салфетката от Аляска е истина , а аз допускам че е , какво според вас трябва да прави Путин ?! Путин трябва да крепи на власт Тръмп , или поне да му помага за това !!! Как...?! Като му подхвърля бонбончета , за да може Дони да изглежда все по голям герой в очите на американците , и да привлече към себе си все по големи маси от народа !!! Това е цаката за справяне с Демократите!!!

    21:09 08.01.2026

  • 7 И Киев е Руски

    24 18 Отговор
    Молете се Путин да си мълчи че ако заговори от евро краварника нищо няма да остане

    21:11 08.01.2026

  • 8 Коп

    14 13 Отговор
    Единственната сила на пуся стига до съседните държави ,за презокеана няма силици и за това подвива опашка

    Коментиран от #14

    21:11 08.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДВ вие защо лъжете постояно

    20 7 Отговор
    ДВ вие сте ненормални

    21:17 08.01.2026

  • 12 е то е ясно...

    6 10 Отговор
    Защото ако нещо се беше обадил и на него лесно щяха да му намерят цаката, а той прекрасно го знае. Без даже изобщо да доближават границите на Русия, че даже и на Украйна. Самата Русия си има достатъчно капацитет за да смени "царя си", демонстрирала го е поне два пъти ( 1917 и 1991) но когато наистина е нужно единствено трябва да бъде задействан вътрешния механизъм с малко финанси.

    21:18 08.01.2026

  • 13 Гошо

    12 5 Отговор
    Лошо е Путин като мълчи!...

    21:18 08.01.2026

  • 14 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Коп":

    Той и тебе ша стигне, глей само кво ша та направи !!!

    21:19 08.01.2026

  • 15 Параноя

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Путлер започна истерична чистка сред подчинените си от страх от предателство и свършване като приятеля си Мъдуро в съда в Ню Йорк.

    21:22 08.01.2026

  • 16 Бялджип

    16 9 Отговор
    Ако не е договорено между двамата, Путин няма да го преглътне. Нито второто с отвличането на танкера. Свидетели сме, че Русия с Путин никога не действа импулсивно, но не забравя. Винаги отговаря реципрочно.

    Коментиран от #17

    21:27 08.01.2026

  • 17 Гений купейка

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "Бялджип":

    реципрочно? С нови червени линии ли ве? Муахахха

    21:29 08.01.2026

  • 18 Бегай

    2 7 Отговор
    Мълчи,защото няма кой да го чуе...
    Гласът му е без тежест!!!

    21:30 08.01.2026

  • 19 Щото го е шубе

    5 5 Отговор
    Да не унищожът Русия балабар със него и грозната му фамилия

    21:38 08.01.2026

  • 20 Копей-човек

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    да види хубуу, как Путин оставя на вълците u6pukчuuтe си, без да му пука за тях, и без да му мигне окото. Това го очаква и него, и Радев, и Орбан, и Лукашенко.

    21:39 08.01.2026

  • 21 Тити

    8 5 Отговор
    Много просто отдавна Путлер не е никакъв фактор

    21:41 08.01.2026

  • 22 мисля си

    9 6 Отговор
    че Дойче Веле отдавна е трябвало да разбере, че мълчанието на Русия е далеч по-страшно от публично изявената й позиция. Какво мисли Русия когато мълчи ще разберем малко по-късно.

    21:42 08.01.2026

  • 23 604

    2 0 Отговор
    това трбе да е в графа не мнения, а пропааганда! от 1г не чета нищо от тия мисирки с мнения, ала бала

    21:44 08.01.2026

  • 24 Тръмп ще почерпи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    ЕС с курабия

    21:44 08.01.2026

  • 25 Механик

    7 0 Отговор
    Ся ша ви обЯсним що така.
    Отвличането на Мадуро е заради грешка в превода:
    Срещнали се Путин и Тръмп. В един момент Путин казал:
    - Ще има мир с Украйна когато ме хванеш за т@ш@ците.
    Изкуственият интелект превел:
    - Ще има мир с Украйна, когато хванеш Мадуро.
    Затова човекът го отнесе.

    21:46 08.01.2026

  • 26 Ами

    3 0 Отговор
    Те "мераклиите" казаха по-вече от достатъчно.
    За какво му е на Путин да говори :)

    21:58 08.01.2026

  • 27 Гориил

    6 2 Отговор
    Русия винаги е третирала Латинска Америка като задния двор на Съединените щати и изисква Съединените щати да се отнасят по същия начин и към задния двор на Русия.

    22:02 08.01.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    В Анкоридж се разбраха кое как. За това и Си си трае.

    22:05 08.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Данко Харсъзина

    4 6 Отговор
    Бай Дончо ще гепне и Гренладия, а НАТО ще се разпадне. На Путин това му трябва. И Украйна разбира се. А после балтийските пинчери.

    Коментиран от #34

    22:07 08.01.2026

  • 31 000

    3 2 Отговор
    Либералите ще бъдат изметени на бунището на историята.

    22:11 08.01.2026

  • 32 Ццц

    2 4 Отговор
    Мнение: Горното мнение не е мнение, а пожелание. Путин и Тръмп си разделиха света, а ние европейците сме читатели на мнения и платци на идиотщините на Фон Галфон и Галфонзев Байдън.

    22:15 08.01.2026

  • 33 Фен

    2 2 Отговор
    По-интересно е мълчанието на урсулите...

    22:17 08.01.2026

  • 34 Гориил

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "Данко Харсъзина":

    Светът погреба Европа на вчерашната среща в Париж.Истинската среща в Париж беше между Кушнер, Дмитриев и Витков. Тези глобални сили решиха и координираха всичко в тишината на посолството на САЩ във Франция.

    Коментиран от #36

    22:19 08.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Гориил":

    Не зная къде са Поднебесните в цялата тази история. Урсула и Кая никой не ги брои за живи. Тръмп каза в прав текст, че му целуват г....

    22:28 08.01.2026

  • 37 Факт

    0 1 Отговор
    Какво да каже, като режима има вътрешни врагове, които са се споразумяли със САЩ. Ще трябва да се изтеглят.

    22:28 08.01.2026

  • 38 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор
    На кой у пука за Путин???

    Коментиран от #40

    22:34 08.01.2026

  • 39 Zалупен евроатлантически цървул

    1 1 Отговор
    Защото в Акяска ( новата Ялта)светът се презпредели - има вече и географски карти за това.
    Тръмп получава С.и Ю. Америка плюс Гренландия, Путин - Европа и част от Африка, Си - южна Азия и част от африка.

    Продажните безродни соросоидни евроатлантици, сега къде ще се крият?.., защото нетърпеливо ги чака народната "любов"

    Коментиран от #41

    22:40 08.01.2026

  • 40 Гориил

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "ха, ха, ха...":

    Това е интересно за Саакашвили, който лежеше по лице на пода с ръце, оковани с белезници на главата.

    22:43 08.01.2026

  • 41 Питам

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Zалупен евроатлантически цървул":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    22:44 08.01.2026