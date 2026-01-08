Защо Путин предпочете да си мълчи за свалянето на Мадуро

Доскоро Русия беше близък съюзник на Венецуела, на която доставяше военно оборудване. Но след ареста на Мадуро от САЩ руският президент Путин предпочита да си мълчи. Какво означава това, особено за войната в Украйна?
Николас Мадуро засипа Владимир Путин с похвали по време на посещението си в Москва по повод Деня на победата на 9 май 2025 г. Венецуелският президент нарече Русия „ключова сила за човечеството“, а двамата държавни глави подписаха споразумение за „стратегическо партньорство и сътрудничество“.
На 3 януари обаче Русия остана само зрител, когато САЩ със сила докараха Мадуро и съпругата му в Ню Йорк, за да бъдат съдени за трафик на наркотици.
Руската противовъздушна отбрана не можа да защити Мадуро
Дни след свалянето на венецуелския президент Путин продължава да мълчи. Преди това руското външно министерство изрази загриженост и поиска освобождаването на Мадуро, както и преговори между САЩ и Венецуела. Според официални съобщения последната новина, която Мадуро е получил от руския президент, е била поздрав за Нова година.
Мадуро беше един от малкото държавни лидери, които подкрепиха Русия през февруари 2022 г., когато Москва призна сепаратистките псевдорепублики Донецк и Луганск преди да започне агресията срещу Украйна. През декември 2018 г. Русия изпрати два стратегически бомбардировача от тип Ту-160 за учения във Венецуела, което експертите интерпретираха като знак в подкрепа на Мадуро. Те кацнаха на летището в Каракас – същото, от което САЩ изведоха венецуелския лидер на 3 януари. Руската противовъздушна отбрана не можа да го защити, както се подигра американският министър на отбраната Пит Хегсет. Как можа да се случи това?
Защо Путин не критикува Тръмп?
„Руската подкрепа за Венецуела беше по-скоро символична, отколкото реална“, казва пред ДВ Нийл Мелвин, експерт в Royal United Services Institute (RUSI). Според него Русия не е в състояние да се противопостави на американската военна мощ в региона.
Германският политолог и автор на книга за руската външна политика Феликс Рифер също не е изненадан. След като завръщането на Тръмп в Белия дом доведе до сближаване между Москва и Вашингтон, Русия реагираше на „американските заявления по отношение на Венецуела с относителна сдържаност. Русия всъщност вече беше изоставила Мадуро“, казва Рифер.
Една от причините за това е войната на Русия срещу Украйна и променената роля на САЩ, който от западен партньор на Киев се превърна в посредник за преговори, смятат и двамата експерти. „Русия избягва острата критика към Вашингтон, защото не иска да го отблъсне. Ако във Украйна не се водеше война, реториката на Москва по отношение на събитията във Венецуела щеше да е значително по-остра, но и нищо повече от това“, казва Мелвин.
Британският експерт не вижда непосредствени последици за войната в Украйна. Това обаче може да се промени, ако Тръмп не се задоволи само с Венецуела, а продължи нататък - ако например се опита да „присъедини“ Гренландия, която е част от Дания. НАТО вероятно няма да оцелее след такова развитие, смята Мелвин. Датската министър-председателка Мете Фредериксен изрази подобно мнение. А какво мислят в Украйна по повод действията на Тръмп?
Предпазлив оптимизъм в Украйна
Официалните лица в Киев коментират събитията във Венецуела доста резервирано. Президентът Володимир Зеленски заяви: „Щом като диктаторите могат да бъдат третирани по този начин, Съединените щати знаят какви да са следващите им стъпки“. Украинското външно министерство припомни, че не признава Мадуро за президент.
Експертите в Киев са предпазливо оптимистични. Пазарите очакват в обозримо бъдеще да настъпи нормализиране на отношенията между САЩ и Венецуела, което ще отвори Венецуела за добив на петрол и ще има значително влияние върху световната икономика и цените на петрола, казва политологът Петро Олешчук от Националния университет в Киев. „Всичко, което понижава цените на петрола, е от полза за Украйна и може да има положителен ефект върху преговорите. Защото колкото по-евтин е петролът, толкова по-малко пари ще има Русия на разположение, а това разбива тезата, че Русия може да води безкрайна война“, казва Олешчук.
Експерт: Престижът на Русия намаля значително
Германският политолог Феликс Рифер смята, че Русия би могла да използва станалото във Венецуела, за да оправдава агресията си срещу Украйна: „Това е възможно, но прякото сравнение между двата случая е неточно“. Рифер е убеден, че престижът на Москва в света е намалял: „Който е залагал на Русия, вече не може да се надява, че ще бъде защитен от нея“, казва той.
Нийл Мелвин подчертава, че доказателства за това има отдавна. „Русия загуби Сирия, Армения, а сега и Венецуела“, казва експертът по сигурност. „Международната позиция на Русия отслабва значително, тъй като тя ескалира войната си срещу Украйна и вече не разполага с ресурси да поддържа такива отношения.“
А ако се стигне до акция срещу Куба, която е най-важният партньор на Русия в Латинска Америка и един от най-близките съюзници на Венецуела, Москва вероятно ще протестира по-шумно от сега, но опциите на Русия са „много ограничени“, смята Мелвин. Куба е една от страните, срещу които президентът Тръмп също засили вербалния си натиск.
