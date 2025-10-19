Времето днес, прогноза за неделя, 19 октомври: Облачността се разкъсва, ще бъде слънчево

Облачността ще се разкъса и днес ще е предимно слънчево, предаде БНТ.

Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Преди обяд в планинските райони ще е по-често значителна и там все още ще превалява. Вятърът ще се усилва, ще е умерен, в Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса.

По Черноморието преди обяд на отделни места ще превалява. Следобед ще е предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.



В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад.