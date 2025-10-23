Христо Монов, СИНПИ: Подкрепям идеята да се учреди Национален институт на съдебните експерти

Подкрепям идеята на г-н Николай Попов да се учреди Национален институт на съдебните експерти. Той ще осигурява тяхното специално обучение, супервизия от професионалната гилдия и качество на дейността. Това каза психологът от СИНПИ Христо Монов, който взе участие в пресконференция на бащата на Сияна заедно с автоексперти.

По думите на Монов това е особено важно при нерегулирани професии, които нямат единни обективни инструменти за извършване на експертиза . „Подобен Институт едва ли ще е в тежест на бюджета на страната и на Министерството на правосъдието“, счита психологът.

На пресконференцията бе поставен и въпросът за качеството на съдебните експерти и изготвяните от тях експертизи. „Въз основа на експертизите съдът формира мнението си и постановява присъдата. Ето защо те са неотменна част от една от най-важните характеристики на човешкото общество – справедливостта“, убеден е Христо Монов.