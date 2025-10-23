Новини
Христо Монов, СИНПИ: Подкрепям идеята да се учреди Национален институт на съдебните експерти

23 Октомври, 2025 09:37 474 5

Подобен Институт едва ли ще е в тежест на бюджета на  страната и на Министерството на правосъдието

Снимка: СИНПИ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Подкрепям идеята на г-н Николай Попов да се учреди Национален институт на съдебните експерти. Той ще осигурява тяхното специално обучение, супервизия от професионалната гилдия и качество на дейността. Това каза психологът от СИНПИ Христо Монов, който взе участие в пресконференция на бащата на Сияна заедно с автоексперти.

По думите на Монов това е особено важно при нерегулирани професии, които нямат единни обективни инструменти за извършване на експертиза . „Подобен Институт едва ли ще е в тежест на бюджета на страната и на Министерството на правосъдието“, счита психологът.

На пресконференцията бе поставен и въпросът за качеството на съдебните експерти и изготвяните от тях експертизи. „Въз основа на експертизите съдът формира мнението си и постановява присъдата. Ето защо те са неотменна част от една от най-важните характеристики на човешкото общество – справедливостта“, убеден е Христо Монов.


България
  • 1 Оня с коня

    0 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    09:38 23.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    09:38 23.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Кой ще плаща на още чиновници?

    10:06 23.10.2025

  • 4 пуц

    1 1 Отговор
    Напълно ненужно нещо! Търсачи на слава и се чудя Монов какво прави там

    10:18 23.10.2025

  • 5 Съдници

    2 0 Отговор
    Дааа нали те определят какво ще е крайното решение на съдията. Те даже са най важните в правосъдието. Без тях съдът е нищо.

    10:24 23.10.2025

