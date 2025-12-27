Toyota с осем човека пропадна в замръзналата река Лена в Якутск при минус 44 градуса

Автомобил Toyota Estima е пропаднал през леда на река Лена в Якутск, докато се движел в неразрешен район близо до точка за изпускане на отпадъчни води в коритото на реката.
Според предварителните данни в колата е имало осем души, а по предварителни данни двама от тях са загинали, съобщи пресслужбата на Следствения комитет на Руската федерация за Република Саха (Якутия).
"Провежда се разследване на смъртта на хора, след като автомобил е пропаднал под леда на участък от река Лена, непредназначен за използване като прелез. Според предварителните данни, при инцидента са загинали двама души. Четирима други, включително шофьорът, са откарани в болница и се намират на стационарно лечение“, се казва в изявлението.
Уточнява се, че на мястото на инцидента в момента работят следовател, криминалисти и спешни служби. В ход е работа по изваждането на превозното средство от водата и издирването на телата. Въз основа на резултатите от разследването ще бъде взето процесуално решение.
Изпратени са водолази от спасителната служба на Якутия, а психолог от руското Министерство на извънредните ситуации работи с пострадалите.
„Тялото на една от жертвите от потъналата кола е намерено днес на брега на ледена дупка", съобщи Telegram каналът на спасителната служба на Якутия. Според източника жертвата е мъж на около 60 години. Той е успял да доплува до повърхността, но не е успял да се измъкне“, се казва в доклада.
Според предварителните данни в потъналата кола са останали двама души, включително дете. Водолази продължават да се спускат във водата, за да ги търсят. Температурата в Якутск е -44 градуса по Целзий.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мисквич
06:14 27.12.2025
2 Якути
Коментиран от #8
06:16 27.12.2025
3 оня с коня
06:19 27.12.2025
4 Рачев
Коментиран от #10
06:23 27.12.2025
5 Винкело
Коментиран от #7
06:23 27.12.2025
6 Тва пус то пиенье
Война им не требе на тия алкаше
06:23 27.12.2025
7 Тоа па
До коментар #5 от "Винкело":На ху ЙЛО педофила за кво са му психаре, он цалива КУ РАна рамАзан и малките момченца
06:27 27.12.2025
8 а бе..
До коментар #2 от "Якути":А пък делиорманопоматците са най-чистите бг-та,всичко друго е мелез,то от 1300 год,б-я..2/3 она е била в робство и всеки който е минал тука е яко е орал,сеял и вършал
06:46 27.12.2025
9 Да понеже
Няма пътища и мостове
Стават такива инциденти.
Якутия най голямата по площ
И най богата на природни ресурси
Територия
В Русия
Живеят най бедно и мизерстват.
И пак трябва да благодарят на
Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ.
Хахахаха хахахаха хахахаха
Нас Кинули
Надули.
06:47 27.12.2025
10 чекисть..
До коментар #4 от "Рачев":Тука бг-тата..не мооте да пропаднате внужник0 напеефски0-оти има 0тгавнатьците му..да кушате поне още една петилетка
06:50 27.12.2025
11 Да бе Тойота
06:52 27.12.2025
12 Хмм
06:53 27.12.2025