Toyota с осем човека пропадна в замръзналата река Лена в Якутск при минус 44 градуса

Автомобил Toyota Estima е пропаднал през леда на река Лена в Якутск, докато се движел в неразрешен район близо до точка за изпускане на отпадъчни води в коритото на реката.

Според предварителните данни в колата е имало осем души, а по предварителни данни двама от тях са загинали, съобщи пресслужбата на Следствения комитет на Руската федерация за Република Саха (Якутия).

"Провежда се разследване на смъртта на хора, след като автомобил е пропаднал под леда на участък от река Лена, непредназначен за използване като прелез. Според предварителните данни, при инцидента са загинали двама души. Четирима други, включително шофьорът, са откарани в болница и се намират на стационарно лечение“, се казва в изявлението.

Уточнява се, че на мястото на инцидента в момента работят следовател, криминалисти и спешни служби. В ход е работа по изваждането на превозното средство от водата и издирването на телата. Въз основа на резултатите от разследването ще бъде взето процесуално решение.

Изпратени са водолази от спасителната служба на Якутия, а психолог от руското Министерство на извънредните ситуации работи с пострадалите.

„Тялото на една от жертвите от потъналата кола е намерено днес на брега на ледена дупка", съобщи Telegram каналът на спасителната служба на Якутия. Според източника жертвата е мъж на около 60 години. Той е успял да доплува до повърхността, но не е успял да се измъкне“, се казва в доклада.

Според предварителните данни в потъналата кола са останали двама души, включително дете. Водолази продължават да се спускат във водата, за да ги търсят. Температурата в Якутск е -44 градуса по Целзий.

