Новини
Свят »
Русия »
Toyota с осем човека пропадна в замръзналата река Лена в Якутск при минус 44 градуса

Toyota с осем човека пропадна в замръзналата река Лена в Якутск при минус 44 градуса

27 Декември, 2025 05:59, обновена 27 Декември, 2025 06:25 944 12

  • якутск-
  • река лена-
  • инцидент-
  • пострадали

Четирима са успели да се измъкнат от ледените води, двама са обявени за мъртви, издирват други двама, между които дете

Toyota с осем човека пропадна в замръзналата река Лена в Якутск при минус 44 градуса - 1
Снимка: Якутия 24
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Автомобил Toyota Estima е пропаднал през леда на река Лена в Якутск, докато се движел в неразрешен район близо до точка за изпускане на отпадъчни води в коритото на реката.

Според предварителните данни в колата е имало осем души, а по предварителни данни двама от тях са загинали, съобщи пресслужбата на Следствения комитет на Руската федерация за Република Саха (Якутия).

"Провежда се разследване на смъртта на хора, след като автомобил е пропаднал под леда на участък от река Лена, непредназначен за използване като прелез. Според предварителните данни, при инцидента са загинали двама души. Четирима други, включително шофьорът, са откарани в болница и се намират на стационарно лечение“, се казва в изявлението.

Уточнява се, че на мястото на инцидента в момента работят следовател, криминалисти и спешни служби. В ход е работа по изваждането на превозното средство от водата и издирването на телата. Въз основа на резултатите от разследването ще бъде взето процесуално решение.

Изпратени са водолази от спасителната служба на Якутия, а психолог от руското Министерство на извънредните ситуации работи с пострадалите.

„Тялото на една от жертвите от потъналата кола е намерено днес на брега на ледена дупка", съобщи Telegram каналът на спасителната служба на Якутия. Според източника жертвата е мъж на около 60 години. Той е успял да доплува до повърхността, но не е успял да се измъкне“, се казва в доклада.

Според предварителните данни в потъналата кола са останали двама души, включително дете. Водолази продължават да се спускат във водата, за да ги търсят. Температурата в Якутск е -44 градуса по Целзий.

Toyota с осем човека пропадна в замръзналата река Лена в Якутск при минус 44 градуса
Снимка: Фейсбук


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мисквич

    3 2 Отговор
    немаше да пропадне!

    06:14 27.12.2025

  • 2 Якути

    7 3 Отговор
    са най-чистите руснаци!

    Коментиран от #8

    06:16 27.12.2025

  • 3 оня с коня

    4 2 Отговор
    Фабричен Дефект на Тойотите е че пропадат в Замръзнали води.Ако тия Якутци бяха седнали в 2 Лади,това нещастие нямаше да се случи..

    06:19 27.12.2025

  • 4 Рачев

    5 4 Отговор
    Те пропадат и във външни нужници и там замръзват.Май месец ги вадят.Руски традиции.

    Коментиран от #10

    06:23 27.12.2025

  • 5 Винкело

    1 5 Отговор
    И там допълзяла джендерастията - работели били психолози...

    Коментиран от #7

    06:23 27.12.2025

  • 6 Тва пус то пиенье

    6 3 Отговор
    Шги довръши тия монголья.
    Война им не требе на тия алкаше

    06:23 27.12.2025

  • 7 Тоа па

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Винкело":

    На ху ЙЛО педофила за кво са му психаре, он цалива КУ РАна рамАзан и малките момченца

    06:27 27.12.2025

  • 8 а бе..

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Якути":

    А пък делиорманопоматците са най-чистите бг-та,всичко друго е мелез,то от 1300 год,б-я..2/3 она е била в робство и всеки който е минал тука е яко е орал,сеял и вършал

    06:46 27.12.2025

  • 9 Да понеже

    1 1 Отговор
    Няма асфалт
    Няма пътища и мостове
    Стават такива инциденти.

    Якутия най голямата по площ
    И най богата на природни ресурси
    Територия
    В Русия
    Живеят най бедно и мизерстват.

    И пак трябва да благодарят на
    Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ.

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Нас Кинули
    Надули.

    06:47 27.12.2025

  • 10 чекисть..

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Рачев":

    Тука бг-тата..не мооте да пропаднате внужник0 напеефски0-оти има 0тгавнатьците му..да кушате поне още една петилетка

    06:50 27.12.2025

  • 11 Да бе Тойота

    0 0 Отговор
    Руснаците не ползват жендърски автомобили.

    06:52 27.12.2025

  • 12 Хмм

    1 0 Отговор
    60-годишен авантюрист, вместо да ги спре

    06:53 27.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания