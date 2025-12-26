Новини
България »
Всички градове »
МЗ предлага въвеждането на областни координатори за здравните медиатори

МЗ предлага въвеждането на областни координатори за здравните медиатори

26 Декември, 2025 19:26 342 3

  • министерство на здравеопазването-
  • областни координатори-
  • здравни медиатори

Проектът е публикуван за едномесечно обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването

МЗ предлага въвеждането на областни координатори за здравните медиатори - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Да бъде въведена длъжността "областен координатор на здравните медиатори“, се предлага в проект за промени на Наредбата за изискванията за дейността на здравните медиатор. Проектът е публикуван за едномесечно обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването, предават от БТА.

Целта на въвеждането на тази длъжност е да бъде осигурена по-ефективна организация, методическа подкрепа и контрол върху дейността на здравните медиатори в общините на съответната област, се посочва в мотивите за промени на наредбата. Новата длъжност ще се изпълнява от утвърдени здравни медиатори с доказан професионален опит, като назначаването на координаторите ще се извършва със заповед на министъра на здравеопазването. В проекта се предлага областният координатор да участва в комисиите за подбор на нови здравни медиатори.

За да могат здравните медиатори да изпълняват ефективно своите задължения, включително да посещават отдалечени населени места, в мотивите за нормативни промени е посочено, че работодателите – общините, ще поемат транспортните им разходи. Това ще улесни достъпа до здравни услуги на хора, живеещи в изолирани махали и квартали и ще подпомогне дейността по превенция и информираност. Средствата ще се планират в годишните бюджети на общините, е посочено още в мотивите към проекта. Създава се и възможност здравните медиатори да оказват съдействие на пациенти в болниците, като по този начин ще се преодоляват комуникационни бариери и ще се предотвратяват конфликти между пациенти и медицински специалисти - проблем, който често води до липса на доверие, неспазване на терапия и отказ от лечение.

Средствата по стандарт за 2025 г. за един щат на длъжност здравен медиатор са 20 660 лв. годишно. За областните координатори се планира увеличение на стандарта с 5% - до 21 693 лв. годишно. Финансовият ефект за 2026 г. за 28 областни координатори ще бъде 607 404 лв. (около 310 560 евро).

Измененията в наредбата се предлагат заради необходимостта от засилване на ролята на общините в провеждането на здравна профилактика и за подобряване на достъпа до медицинска помощ за най-уязвимите групи от населението. Предлага се и въвеждане на електронно отчитане на дейността на здравните медиатори чрез специализирана информационна система, разработена в рамките на проект" Здравеопазване за всички“ по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не Ви Трябват !

    2 0 Отговор
    Не Ви Трябват !

    Мезиатори !

    А Истински Лекарли !

    Знахарите !

    Си Ги Приберете !

    За Вас !

    19:31 26.12.2025

  • 2 МЕДИАТОРИ

    0 0 Отговор
    Демек облъчватели. Ще говорят напътстват лъжат стресират хората. И ще казват от коя аптека кое хапче да си купят. АМА НА КИЛО. В коя болница да отидат кое джипи е най добро. И после ЗАПЛАТКА+ комисионна.

    19:31 26.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Още чиновници.

    19:33 26.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол