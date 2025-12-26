Двама столични полицаи спасиха шофьор, на когото му прилошало зад волана

Двама полицаи от СДВР спасиха мъж, който катастрофирал. След като патрулът на младшите инспектори Кирил Дамянов и Тони Иванов пристигнал на мястото се оказало, че шофьорът изгубил контрол над колата си, след като се почувствал зле. Затова полицаите направили всичко възможно да помогнат на човека, докато пристигне спешния екип, разказват от Нова телевизия.

Последният ясен спомен, който имам, е минаването на кръговото на „Лъвов мост”. И след това се намерих ето тук”, сподели Милко Панов.

Случаят е от 19 декември. Кирил Дамянов и Тони Иванов са на смяна, когато получават сигнал за катастрофа. Когато пристигат, разбират, че нещо се случва със здравето на Милко Панов.

„Говорът му беше доста неразбираем”, обяснява младши инспектор Кирил Дамянов.

Викат спешна помощ, а докато лекарите пристигнат, двамата полицаи се опитват да спасят живота на Милко.

„Ние се опитвахме по всякакъв начин да поддържаме контакт с него, за да не изпадне в безсъзнание, подкрепяхме му главата в изправено положение и предвид ниските температури преценихме да го завием, за да запазим топлината на тялото му”, обясни Кирил Дамянов.

Младши инспектор Тони Иванов успява да набере сина и съпругата на пострадалия. Съобщава им какво се е случило и те също идват на мястото.

„Бяхме загрижени за неговото състояние, защото не изглеждаше добре”, разказва Тони Иванов.

„Страшно много им благодаря, искам да им пожелая една светла Коледа и добрина в сърцата на всички. Страшно много им благодаря”, казва съпругата Гинка Панова.

Милко е откаран в болница и лекарите успяват да го стабилизират. Днес двамата полицаи отново са на работа, а Милко е със семейството си.

„Винаги ще ми напомня за тази Коледа и за Иванов, и Дамянов”, казва Милко.