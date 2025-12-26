Новини
Двама столични полицаи спасиха шофьор, на когото му прилошало зад волана

26 Декември, 2025 19:48 1 025 12

Случаят е от 19 декември. Кирил Дамянов и Тони Иванов са на смяна, когато получават сигнал за катастрофа. Когато пристигат, разбират, че нещо се случва със здравето на Милко Панов.

Двама столични полицаи спасиха шофьор, на когото му прилошало зад волана - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Двама полицаи от СДВР спасиха мъж, който катастрофирал. След като патрулът на младшите инспектори Кирил Дамянов и Тони Иванов пристигнал на мястото се оказало, че шофьорът изгубил контрол над колата си, след като се почувствал зле. Затова полицаите направили всичко възможно да помогнат на човека, докато пристигне спешния екип, разказват от Нова телевизия.

Последният ясен спомен, който имам, е минаването на кръговото на „Лъвов мост”. И след това се намерих ето тук”, сподели Милко Панов.

„Говорът му беше доста неразбираем”, обяснява младши инспектор Кирил Дамянов.

Викат спешна помощ, а докато лекарите пристигнат, двамата полицаи се опитват да спасят живота на Милко.

„Ние се опитвахме по всякакъв начин да поддържаме контакт с него, за да не изпадне в безсъзнание, подкрепяхме му главата в изправено положение и предвид ниските температури преценихме да го завием, за да запазим топлината на тялото му”, обясни Кирил Дамянов.

Младши инспектор Тони Иванов успява да набере сина и съпругата на пострадалия. Съобщава им какво се е случило и те също идват на мястото.

„Бяхме загрижени за неговото състояние, защото не изглеждаше добре”, разказва Тони Иванов.

„Страшно много им благодаря, искам да им пожелая една светла Коледа и добрина в сърцата на всички. Страшно много им благодаря”, казва съпругата Гинка Панова.

Милко е откаран в болница и лекарите успяват да го стабилизират. Днес двамата полицаи отново са на работа, а Милко е със семейството си.

„Винаги ще ми напомня за тази Коледа и за Иванов, и Дамянов”, казва Милко.


  • 1 Корумпирана кука

    6 3 Отговор
    Както се казва, всяко правило си има изключения. Добра работа, колеги.

    20:16 26.12.2025

  • 2 Един от русенско

    6 1 Отговор
    Браво

    20:18 26.12.2025

  • 3 Егати

    2 1 Отговор
    ...и двамата ли!?!?

    Юнаци...

    20:20 26.12.2025

  • 4 Шменти капели

    2 2 Отговор
    Анооо бегай да бришеш дупетата на децата в яслите за ,което си ,,учила" и не се прави на...мисирка...

    20:24 26.12.2025

  • 5 като им видиш мутрите

    1 3 Отговор
    и ушите ти чуват $ся ко ша праиме$, а ръката бърка по-надълбоко в джоба.

    20:25 26.12.2025

  • 6 димитри

    4 3 Отговор
    истината е друга...Когато трябва милиционер него го няма.Стига с тези елементарни похвати да правите от нищо нещо!

    20:31 26.12.2025

  • 7 Откровен

    4 2 Отговор
    Статия на Ана - платената

    20:34 26.12.2025

  • 8 Неподписан

    2 1 Отговор
    Къде бяха тез спасители на 2 април 2014 година,ах Митко Митко...

    20:36 26.12.2025

  • 9 Смърф

    3 0 Отговор
    Човешката злоба ,няма граници.
    И простотията също .

    20:46 26.12.2025

  • 10 Човек

    5 0 Отговор
    Браво на тези българи униформени юнаци. Всеки нормален човек би постъпил така, без да е облечен в специална държавна униформа.

    20:55 26.12.2025

  • 11 Полюцай

    2 0 Отговор
    Повече такива полицай !
    По малко в храстите...!

    Коментиран от #12

    21:00 26.12.2025

  • 12 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИК

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Полюцай":

    МИ ЧИ ТО
    В СОФИЯ
    КЪДЕ ИМА ХРАСИ ВЕЧЕ,МАЙ....

    21:13 26.12.2025

