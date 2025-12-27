Новини
България »
Патриарх Даниил ще участва в Света Литургия в Желязната църква в Истанбул, Йотова ще е гост

Патриарх Даниил ще участва в Света Литургия в Желязната църква в Истанбул, Йотова ще е гост

27 Декември, 2025 08:40 842 20

  • патриарх даниил-
  • света литургия -
  • желязната църква

След светата литургия в „Св. Стефан“ Българският патриарх Даниил ще участва в среща, организирана от българоезичната общност

Патриарх Даниил ще участва в Света Литургия в Желязната църква в Истанбул, Йотова ще е гост - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес в българската църква „Св. Стефан“ на брега на Златния рог в Истанбул ще се състои богослужебно предстояние на архиерейския трон на Негово Светейшество по време на утренята на празника на Св. Стефан и света литургия, предстоявана от Българския патриарх Даниил в съслужение с Халкидонския митрополит Емануил, Силиврийския митрополит Максим, Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний и Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, протодякон Деян Коруноски и дякон Юлиян Периклиев. Българският патриарх Даниил е на официално посещение в Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей, което започна на 25 декември и ще приключи на 28 декември т.г. Гост на храмовия празник ще бъде и вицепрезидентът Илияна Йотова.

Днешното посещение в Желязната църква ще бъде първото посещение на Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил след избирането му за глава на Българската православна църква.

„Българската общност в Истанбул очаква с радост и вълнение Негово Светейшество Българския патриарх Даниил в храма „Св. Стефан“, който ще посети днес. За пръв път Негово Светейшество ще участва в богослужение в Желязната църква. Тя е най-ценният храм на цариградските българи, който пазим като зеницата на окото си. Затова и днешното посещение на Българския патриарх Даниил, с което честваме и патронния празник на нашата църква, има много важно значение – то е празник за нашата малка, но задружна българска общност“, заяви председателят на българското църковно настоятелство архонт Димитри Йотеф пред БТА по повод днешното събитие.

По думите му светата литургия в църквата „Св. Стефан“ ще бъде много тържествена и ще бъде почетена от православните християни.

„Като църковно настоятелство се подготвихме много старателно за това забележително събитие. Искаме да запознаем Негово Светейшество с общността на българите в Истанбул, с бита, културата, християнските традиции, които опазваме и предаваме на поколенията, грижите, които полагаме за българските храмове в Истанбул и в Одрин. Много сме щастливи и очакваме благословията на Българския патриарх, защото ние, като българска общност, сме наследници на вярата и традициите на българщината, които съхраняваме в Желязната църква, в Екзархията и предаваме на поколенията. И казваме с дълбоко почитание „Добре дошъл“ на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил в уникалния български храм „Св. Стефан“, каза Димитри Йотеф.

След светата литургия в „Св. Стефан“ Българският патриарх Даниил ще участва в среща, организирана от българоезичната общност в Българската екзархия в квартала Шишли в Истанбул.

Църквата „Св. Стефан“ в Истанбул, известна още като Желязната църква, е една от светините на българското културно-историческо наследство в Турция. Основният камък е положен през 1891 година. Тя е единственият по рода си православен храм в света, изграден изцяло от желязо в края на XIX век. След цялостната реставрация, извършена с финансиране от турската и българската държава, през януари 2018 г. Желязната църква отново отвори врати. Храмът е един от символите и основни туристически и архитектурни забележителности на мегаполиса, който се посещава от милиони туристи. Обявена е за най-красивата църква на Турция.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига вече

    7 13 Отговор
    Спрете се с вашите измислици. То има ли християни е Турция. И да има са с турски имена а не като тука всеки да се кръщава както си иска. В Турция така ли е . Не е.

    Коментиран от #7, #15, #18

    08:48 27.12.2025

  • 2 АГАТ а Кристи

    12 9 Отговор
    Че "нашият" поп е руски поп - това се знае. А онзи КГБ поп дето говорителката от БНТ падна на земята и му целива ръката, сигурно и той ще е там ?

    08:59 27.12.2025

  • 3 Компроматче

    7 4 Отговор
    Изпълняващия длъжността патриарх май има обвинения за съучастие в убийство на монах от някакъв манастир. Не че нещо, но тези неща могат да подкопаят вярата на старите бабки и потокът от стотинки (евроцентове) за свещи да намалее.

    Коментиран от #10

    09:13 27.12.2025

  • 4 българин

    11 2 Отговор
    Дано църквата не се срути с тези екскурзианти антихристи.

    09:24 27.12.2025

  • 5 Нека да пиша

    9 5 Отговор
    Йотова =червената пираня.

    09:28 27.12.2025

  • 6 баба гуси

    8 1 Отговор
    големи оргий!

    09:34 27.12.2025

  • 7 Още малко и ще повярвам че

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Стига вече":

    Минусите ми са истински. Имената на хората родени в Турция с произход от балканските страни не са точно по обичая , ами звучат като турски. В България така ли е. Българските турци СДС им даде имена по турски от турските. Слагай минуси сега.

    09:40 27.12.2025

  • 8 Мда

    2 3 Отговор
    Коотова нали е момичето на Дорос и фен на ятаганите! Няма как да не присъства и да не работи срещу България в едно с шефа си Радефф.

    09:41 27.12.2025

  • 9 Фори Светулката

    3 4 Отговор
    да е живо и здраво Отчето! Сериозен свестен човек Божи човек! Въведе ред сред разкола в църквата.

    09:41 27.12.2025

  • 10 Мда

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Компроматче":

    Спри да четешчрозовите комсомолци и попа брокер Никанор

    Коментиран от #12

    09:42 27.12.2025

  • 11 Подмосковие

    2 4 Отговор
    Таварищ Вселенский патриарх Вартоломьески - прибирай си войниците вече в Мацкве - имаме си наши !

    Коментиран от #13

    09:46 27.12.2025

  • 12 Метълчърч

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мда":

    Полковник Максим си беше друга работа. Все пак, добре е членовете на БКП и наследниците им да не ходят много много на църква, поради опасност от спонтанно възпламеняване.

    09:50 27.12.2025

  • 13 Много

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Подмосковие":

    Си просссс баце, трябва ти повече четене и ще станеш човек

    10:03 27.12.2025

  • 14 Като

    1 2 Отговор
    Гледам тъпоАгалните коментари , предполагам , че налагате санкции на раша , като няма да гметете руска салата на нова година .... само водка ще кърцате хахахахахаха

    10:06 27.12.2025

  • 15 Кило

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стига вече":

    Баце , вземи кредит ма не за айтелефон а за екскурзия в Кападокия и виж къде е люлката на християнството и едни от най-старите църкви ....умник

    10:11 27.12.2025

  • 16 Само родоотстъпници и соросоиди

    2 0 Отговор
    По форумите слагат минуси на хората от народа. Явно им плащат за това. Искам да ги попитам когато българите останем в малцинство етносите ще се държат ли демократично и либерално с нас. Едва ли.

    10:26 27.12.2025

  • 17 Хасан

    0 2 Отговор
    Това православни християни отива на кино,папата не случайно дойде в Турция,балканските стани стават католици с цел по далеч от Велика Русия.

    Коментиран от #19

    10:28 27.12.2025

  • 18 Минусите ви не значат нищо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стига вече":

    Защото коментара ми е правилен

    10:29 27.12.2025

  • 19 Хасане ти какъв си

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хасан":

    Мюсулмане ?!?

    10:30 27.12.2025

  • 20 Оги

    0 0 Отговор
    Кой плаща екскурзиите на Данката попчето и оная с дебелата с червената грива?

    10:41 27.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове