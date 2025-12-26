Шест дни до еврото: На места се стигна до блокаж на депозитните банкомати

Точно шест дни до официалното влизане на България в еврозоната. В ход е масово обменяне на левовете в еврото и внасяне на банкноти през депозитни банкомати и в банките, разказват от bTV.
В същото време се очакват прекъсвания на разплащанията на пос терминали в първите часове след приемането на общата валута заради пренастройването на системите. Затова банките препоръчват да имаме пари в брой.
През целия януари можем да ползваме и двете валути, така че нищо не налага спешната смяна на левовете в евро.
Търговските банки ще обменят безплатно валута до 30 юни. Същият срок важи и за „Български пощи“, но услугата ще се предоставя само в населените места, където няма офиси на банки.
Българската народна банка ще обменя безсрочно и безплатно левове в евро.
На места се стигна до блокаж на депозитните банкомати, след като много хора внасят така спестяванията си в левове, като във Великотърновско, например.
Банките отчитат и ръст при вкарването на пари в офисите на каси. Парите по сметки ще бъдат превалутирани автоматично на 1 януари.
Заради пренастройването на системите в часовете около и след полунощ на Нова година ще има и прекъсване на плащанията с карти и работата на банкоматите, предупреждават финансовите институции.
Така, ако планирате да плащате сметка в ресторант в първите часове на новата година, е добре да имате пари в брой.
На мобилните приложения ще им е нужно повече време, за да бъдат пренастроени.
Експертите отчитат още, че българите обменят с по-бавни темпове националната си валута в евро от хърватите, които последни приеха общата европейска валута.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Последния Софиянец
20:37 26.12.2025
Киро Шприца
20:37 26.12.2025
Яяяяяя
20:37 26.12.2025
Часовникар
20:38 26.12.2025
Кабакрадев
20:39 26.12.2025
мерси
20:50 26.12.2025
Тома
Коментиран от #12
20:51 26.12.2025
През целия януари можем да
интересно дали ще има революция обеднелия народ да иска лева обратно
20:54 26.12.2025
ТАКА МИСЛЯ
Коментиран от #20
20:54 26.12.2025
Ъхъ!!!
20:54 26.12.2025
12 тиквата от зайчарника в Банкя.
До коментар #8 от "Тома":Чекмеджетата НЕ са пълни
обменихме ги наскоро в евро когато народа ни поиска оставката
и логично да ги спасим в офшорки
та народа да пие студена вода с еврото
20:57 26.12.2025
az СВО Победа 80
21:03 26.12.2025
оная
Коментиран от #24
21:05 26.12.2025
Емигрант
21:09 26.12.2025
ТУРКИЯ НА ЛАТИНСКИ
21:12 26.12.2025
Видовден идва!
Коментиран от #19, #22
21:13 26.12.2025
Питане
21:16 26.12.2025
19 Зайче
До коментар #17 от "Видовден идва!":Амин!
21:18 26.12.2025
20 Големдебил
До коментар #10 от "ТАКА МИСЛЯ":Хайде сега спокойно прочети малко история,върни 20г. назад,и ни кажи какво научи.Без да викаш.
21:19 26.12.2025
22 Царя
До коментар #17 от "Видовден идва!":Да я бяхте взели преди 20 и кусур години.Тогава е решена сегашната ситуация,от хора които вече не са в голямата политика.
21:26 26.12.2025
Ти гледай
21:27 26.12.2025
