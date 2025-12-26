Новини
Шест дни до еврото: На места се стигна до блокаж на депозитните банкомати

26 Декември, 2025 20:34 1 047 24

Банките отчитат и ръст при вкарването на пари в офисите на каси. Парите по сметки ще бъдат превалутирани автоматично на 1 януари.

Шест дни до еврото: На места се стигна до блокаж на депозитните банкомати - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Точно шест дни до официалното влизане на България в еврозоната. В ход е масово обменяне на левовете в еврото и внасяне на банкноти през депозитни банкомати и в банките, разказват от bTV.

В същото време се очакват прекъсвания на разплащанията на пос терминали в първите часове след приемането на общата валута заради пренастройването на системите. Затова банките препоръчват да имаме пари в брой.

През целия януари можем да ползваме и двете валути, така че нищо не налага спешната смяна на левовете в евро.

Търговските банки ще обменят безплатно валута до 30 юни. Същият срок важи и за „Български пощи“, но услугата ще се предоставя само в населените места, където няма офиси на банки.

Българската народна банка ще обменя безсрочно и безплатно левове в евро.

На места се стигна до блокаж на депозитните банкомати, след като много хора внасят така спестяванията си в левове, като във Великотърновско, например.

Заради пренастройването на системите в часовете около и след полунощ на Нова година ще има и прекъсване на плащанията с карти и работата на банкоматите, предупреждават финансовите институции.

Така, ако планирате да плащате сметка в ресторант в първите часове на новата година, е добре да имате пари в брой.

На мобилните приложения ще им е нужно повече време, за да бъдат пренастроени.

Експертите отчитат още, че българите обменят с по-бавни темпове националната си валута в евро от хърватите, които последни приеха общата европейска валута.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Хиляди сметки и карти са блокирани.

    20:37 26.12.2025

  • 2 Киро Шприца

    10 2 Отговор
    Дреме ми. На мене ми плащат в долари.

    20:37 26.12.2025

  • 3 Яяяяяя

    7 3 Отговор
    Помен кога ще правим?

    20:37 26.12.2025

  • 4 Часовникар

    7 2 Отговор
    Настройвайте се, бре!🤣

    20:38 26.12.2025

  • 5 Кабакрадев

    7 4 Отговор
    Мале,как да се внесат в депо..зитен автомат 5 млн. ле..фа......мани....мани.

    20:39 26.12.2025

  • 7 мерси

    4 4 Отговор
    евро ама българско

    20:50 26.12.2025

  • 8 Тома

    10 5 Отговор
    Ако има някой с проблеми с еврото адреса е зайчарника в Банкя.Чекмеджетата са пълни

    Коментиран от #12

    20:51 26.12.2025

  • 9 През целия януари можем да

    8 6 Отговор
    безплатно да се наслушаме на неволи, ядове, цъканици, оплаквания, тв оправдания и всичко неприятно през следващата година с това евро
    интересно дали ще има революция обеднелия народ да иска лева обратно

    20:54 26.12.2025

  • 10 ТАКА МИСЛЯ

    15 8 Отговор
    НЕ ВИ ИСКАМ СКАПАНОТО ЕВРО!!!!!!! АЗ СЪМ БЪЛГАРИН И СИ ИСКАМ ЛЕВА!!!!!!!БАНКЯНСКИЯ БАНДИТ ЩЕ ПЛАЩА ЗА ГРЕХОВЕТЕ СИ, ЗАТОВА ЧЕ НИ НАБУТА ВЪВ ФАЛИРАЛАТА ЕВРОЗОНА! АКО НЕ ТОЙ, ЩЕ ПЛАЩА ДЪЩЕРЯ МУ И ВНУЦИТЕ МУ! ВЪЗМЕЗДИЕТО ВИНАГИ ИДВА, А ТОЙ Е МНОГО ГРЕШЕН ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!!!!!!!

    Коментиран от #20

    20:54 26.12.2025

  • 11 Ъхъ!!!

    8 2 Отговор
    Е, така е! Зор ще бъде дорде всичко от дюшеците се превалутира.

    20:54 26.12.2025

  • 12 тиквата от зайчарника в Банкя.

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Чекмеджетата НЕ са пълни
    обменихме ги наскоро в евро когато народа ни поиска оставката
    и логично да ги спасим в офшорки

    та народа да пие студена вода с еврото

    20:57 26.12.2025

  • 13 az СВО Победа 80

    9 6 Отговор
    Точно шест дни до големия грабеж!

    21:03 26.12.2025

  • 14 оная

    3 4 Отговор
    креатура в съда на ЕС трябва да се произнесе преди 31 декември по искането за спиране на влизането на България в еврозоната. Не, че имаме надежда политически назначенци да вземат юридически правилно решение, но са длъжни да се произнесат и да се мотивират. Все пак, не бързайте с еврото. Колкото по-дълго задържим в себе си лева, толкова повече шансове му даваме да съществува и занапред. А и като плащате с левове, а ви връщат в евро, така пак ще извършите обмяната без особени проблеми надявам се.

    Коментиран от #24

    21:05 26.12.2025

  • 15 Емигрант

    5 2 Отговор
    ПРОСsТ народ, бреййй много ПРОСsТ ! Никъде не може да се срещне тази простотия по света освен на територията на България ! Когато някой сам си направи зъл живота, никой друг не може да му го направи толкова ужасен !

    21:09 26.12.2025

  • 16 ТУРКИЯ НА ЛАТИНСКИ

    0 1 Отговор
    БЕЗ У ,,ТО.. ОЗНАЧАВА ТРАКИЯ.......И СТАН БУЛ Е БЪЛГАРСКИ СТАН ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ГОДИНИ Е БИЛО ТРАКИЙСКО МОРЕ А ЗА НЯМА И 680. Г. СТАВА ЕГЕЙСКО МОРЕ......СИЧКО Е ПОДМЯНА И ЛЪЖА.....

    21:12 26.12.2025

  • 17 Видовден идва!

    5 3 Отговор
    След 1ви народът ще вземе тоягата! Това което слъчи през 1990 г в Румъния ще се повтори в България! Евроатлантиците няма да имат време да се скрият или избягат!

    Коментиран от #19, #22

    21:13 26.12.2025

  • 18 Питане

    0 1 Отговор
    Ами мойте евромонети от Италия ще ми ги приемат ли в магазините?

    21:16 26.12.2025

  • 19 Зайче

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Видовден идва!":

    Амин!

    21:18 26.12.2025

  • 20 Големдебил

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ТАКА МИСЛЯ":

    Хайде сега спокойно прочети малко история,върни 20г. назад,и ни кажи какво научи.Без да викаш.

    21:19 26.12.2025

  • 22 Царя

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Видовден идва!":

    Да я бяхте взели преди 20 и кусур години.Тогава е решена сегашната ситуация,от хора които вече не са в голямата политика.

    21:26 26.12.2025

  • 23 Ти гледай

    1 0 Отговор
    Ви дов ден да не споходи теб. Внимавай като се движиш по тротоара някоя керемида да не падне отгоре, или някой на дрy сaн шофьор да не се качи на тротоара с БМВ-то. То бива, бива злоба и комплекси, но толкова не бива. Ако всеки българин запретне ръкави, работи здраво, не гледа как да прецака държавата, не търси причината за мизерния си живот вън от себе си и не чака товaрuщ Путин да дойде на бял кон да го освободи от мъките, като раз cmpe ля евроатлантиците и му направи заплатата 300 хил. рубли, България ще бъде различна

    21:27 26.12.2025

