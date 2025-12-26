Шест дни до еврото: На места се стигна до блокаж на депозитните банкомати

Точно шест дни до официалното влизане на България в еврозоната. В ход е масово обменяне на левовете в еврото и внасяне на банкноти през депозитни банкомати и в банките, разказват от bTV.

В същото време се очакват прекъсвания на разплащанията на пос терминали в първите часове след приемането на общата валута заради пренастройването на системите. Затова банките препоръчват да имаме пари в брой.

През целия януари можем да ползваме и двете валути, така че нищо не налага спешната смяна на левовете в евро.

Търговските банки ще обменят безплатно валута до 30 юни. Същият срок важи и за „Български пощи“, но услугата ще се предоставя само в населените места, където няма офиси на банки.

Българската народна банка ще обменя безсрочно и безплатно левове в евро.

На места се стигна до блокаж на депозитните банкомати, след като много хора внасят така спестяванията си в левове, като във Великотърновско, например.

Банките отчитат и ръст при вкарването на пари в офисите на каси. Парите по сметки ще бъдат превалутирани автоматично на 1 януари.

Заради пренастройването на системите в часовете около и след полунощ на Нова година ще има и прекъсване на плащанията с карти и работата на банкоматите, предупреждават финансовите институции.

Така, ако планирате да плащате сметка в ресторант в първите часове на новата година, е добре да имате пари в брой.

На мобилните приложения ще им е нужно повече време, за да бъдат пренастроени.

Експертите отчитат още, че българите обменят с по-бавни темпове националната си валута в евро от хърватите, които последни приеха общата европейска валута.