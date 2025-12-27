Новини
Кармен Електра поздрави "лошите момчета" по сутиен край елхата (СНИМКА)

27 Декември, 2025 09:48 1 331 13

  • кармен електра-
  • коледа

„Мечтая за розова Коледа. Тези снимки са за всички мои лоши момчета“, написа тя под публикацията

Кармен Електра поздрави "лошите момчета" по сутиен край елхата (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският модел, актриса, певица и танцьорка Тара Лий Патрик, известна със сценичното име Кармен Електра, сподели в Instagram провокативни снимки по повод Коледа.

53-годишната звезда от телевизионния сериал „Спасители на плажа“ се засне, облечена в розови ботуши и костюм, състоящ се от сатенен сутиен с висок бюст и минижуп. Обувките и облеклото бяха обшити с кожена тапицерия.

Звездата беше с плетена шапка, къдрави коси и ярък грим.

„Мечтая за розова Коледа. Тези снимки са за всички мои лоши момчета“, написа тя под публикацията.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 глоги

    2 1 Отговор
    АмериканскАТА моделКА, актриса, певица и танцьорка Тара Лий Патрик,

    09:51 27.12.2025

  • 3 шири

    3 0 Отговор
    Не всички момчета са лоши.Но всички харесват жените.Тази бубка също е за много любов.Мъ-хъ!

    09:53 27.12.2025

  • 4 файчо

    0 0 Отговор
    „Спасители на плажа“ и Скосители на стажа.

    09:54 27.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кабел

    0 2 Отговор
    Дори и да е без циципас,ще я осмуча с целувки!

    09:55 27.12.2025

  • 7 Паветник

    2 2 Отговор
    Защо не разкарате това ненужно женско нещо? Нямате ли снимки на пожарникари по маркучи? Каква е тази Коледа без маркучи?

    Коментиран от #10

    09:57 27.12.2025

  • 8 Търсят си го

    3 1 Отговор
    от лошите момчета, а после им носят свещи и плюшени мечета.
    Учените от цял свят се опитват да дадат отговор на въпроса какво искат жените, но и до днес точен отговор на този въпрос, няма.

    09:57 27.12.2025

  • 9 тази коя е

    1 3 Отговор
    ?????????

    10:16 27.12.2025

  • 10 цункай

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Паветник":

    корана кат пу$$ин

    Коментиран от #11, #12, #13

    10:24 27.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Паветник

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "цункай":

    Ако Ку Рана е голямо издание ще го цункаме всички паветници. И ще му се поклоним.

    10:31 27.12.2025