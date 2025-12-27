Кармен Електра поздрави "лошите момчета" по сутиен край елхата (СНИМКА)

Американският модел, актриса, певица и танцьорка Тара Лий Патрик, известна със сценичното име Кармен Електра, сподели в Instagram провокативни снимки по повод Коледа.
53-годишната звезда от телевизионния сериал „Спасители на плажа“ се засне, облечена в розови ботуши и костюм, състоящ се от сатенен сутиен с висок бюст и минижуп. Обувките и облеклото бяха обшити с кожена тапицерия.
Звездата беше с плетена шапка, къдрави коси и ярък грим.
„Мечтая за розова Коледа. Тези снимки са за всички мои лоши момчета“, написа тя под публикацията.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 глоги
09:51 27.12.2025
3 шири
09:53 27.12.2025
4 файчо
09:54 27.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 кабел
09:55 27.12.2025
7 Паветник
Коментиран от #10
09:57 27.12.2025
8 Търсят си го
Учените от цял свят се опитват да дадат отговор на въпроса какво искат жените, но и до днес точен отговор на този въпрос, няма.
09:57 27.12.2025
9 тази коя е
10:16 27.12.2025
10 цункай
До коментар #7 от "Паветник":корана кат пу$$ин
Коментиран от #11, #12, #13
10:24 27.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Паветник
До коментар #10 от "цункай":Ако Ку Рана е голямо издание ще го цункаме всички паветници. И ще му се поклоним.
10:31 27.12.2025