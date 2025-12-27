Новини
Две жени са загинали при пожари през изминалото денонощие

27 Декември, 2025 09:40 543 0

През изминалото денонощие е имало 136 сигнала за произшествия

Две жени са загинали при пожари през изминалото денонощие - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

През изминалото денонощие у нас при пожари са загинали две жени, пострадали са четирима души, съобщават от Главна дирекция (ГД) “Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН).

На 26 декември в 10:52 часа в Шумен е получен сигнал за пожар в къща в село Трем, община Хитрино. Огънят е загасен с три пожарни автомобила. Загинала е 85-годишна жена.

В 17:31 часа в петък в пожарната в Силистра е получен сигнал за пожар в къща в с. Нова Черна, община Тутракан. Огънят е загасен с един пожарен автомобил. Загинала е жена на 63 г.

За изминалото денонощие звената за ПБЗН са реагирали на 136 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 69 пожара.

Преки материални щети са причинили 26 пожара, от които 18 – в жилищни сгради, един – в промишлена сграда и др.

Без материални щети са възникнали 43 пожара, от които 25 са в отпадъци, 15 – в готварски уреди и комини, три – други.

Извършени са 58 спасителни дейности и помощни операции, от които три са при катастрофи. Лъжливите повиквания са били девет.


