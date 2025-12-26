От "Гранична полиция" съобщават за интензивен трафик на "Капитан Андреево" и на "Калотина"

Изключително интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" на границата с Турция на вход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" към МВР, предават от БТА. Данните са към 18:00 часа. Интензивно е и движението на ГКПП "Калотина" на границата със Сърбия на вход за леки автомобили.
На граничните преходи на границата с Гърция трафикът е нормален, както и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния.
1 Наркоман
Коментиран от #2
20:46 26.12.2025
2 Репортер
До коментар #1 от "Наркоман":Не четеш ли? На "Капитан Андреево" и на "Калотина".
Коментиран от #4
20:48 26.12.2025
3 Помак
20:55 26.12.2025
4 Ел трафиканте
До коментар #2 от "Репортер":Остави го. Никът ми говори достатъчно.
21:06 26.12.2025
5 Не ми пука
21:23 26.12.2025