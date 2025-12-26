Новини
От "Гранична полиция" съобщават за интензивен трафик на "Капитан Андреево" и на "Калотина"

26 Декември, 2025 20:38

На граничните преходи на границата с Гърция трафикът е нормален, както и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния. 

Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова

Изключително интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" на границата с Турция на вход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" към МВР, предават от БТА. Данните са към 18:00 часа. Интензивно е и движението на ГКПП "Калотина" на границата със Сърбия на вход за леки автомобили.

На граничните преходи на границата с Гърция трафикът е нормален, както и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния.


България
  • 1 Наркоман

    1 0 Отговор
    Трафик на какво? Хора? Или оръжие? Или дрога?

    Коментиран от #2

    20:46 26.12.2025

  • 2 Репортер

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наркоман":

    Не четеш ли? На "Капитан Андреево" и на "Калотина".

    Коментиран от #4

    20:48 26.12.2025

  • 3 Помак

    2 0 Отговор
    Да си бъркат в носа така по-бързо минава смяната и гюндюлюка е на картата им ... 1000 лева дневно на един такъв ... разход на моя и на народа гръб ..даже са малко !..заштото сега и евро чиновници ште храним ! И всички евро държавни и общински са нагли да им ...а

    20:55 26.12.2025

  • 4 Ел трафиканте

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Репортер":

    Остави го. Никът ми говори достатъчно.

    21:06 26.12.2025

  • 5 Не ми пука

    1 0 Отговор
    Аз съм на село с прясно свинско и грозданка

    21:23 26.12.2025

