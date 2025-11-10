Новини
България »
Променят движението по магистрала „Хемус“

Променят движението по магистрала „Хемус“

10 Ноември, 2025 07:09, обновена 10 Ноември, 2025 06:15 839 3

  • движение-
  • пътища-
  • промени-
  • апи

Заради измиване и боядисване ограничават движението в тунел „Дупница“ до 13 ноември

Променят движението по магистрала „Хемус“ - 1
Тунел Дупница, Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От 10 ноември до 14 ноември, от 8 ч. до 17 ч. в участъка от 14-и до 71-ви км на АМ „Хемус“, в посока Варна, ще се полага маркировка и поетапно ще се променя организацията на движение. Временно ще се ограничава преминаването в активната лента, а трафикът ще е в свободните пътни ленти.

Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от dariknews.bg.

В същия период ще се обновява и маркировката в участък от първокласния път I-8 София - Пазарджик от 89-и до 147-и км, както и в отсечка от път II-82 София - Самоков между 62-ри и 80-и км. При изпълнението на дейностите превозните средства няма да се ограничават, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта.

От 10 до 13 ноември поетапно ще се ограничава движението в двете тръби на тунел "Дупница" на път I-1 София - Благоевград в района на град Дупница.

Промените са необходими заради измиване и боядисване на стените в съоръжението.

От 8:00 ч. на 10 ноември (понеделник) до 19:00 ч. на 11 ноември (вторник) ще се ограничи преминаването в тръбата за Благоевград. Трафикът ще се осъществява по обходен маршрут по уличната мрежа на гр. Дупница - по ул. "Орлинска" - ул. "Цар Освободител" - ул. "Княз Борис" и се включва на път I-1 при пътен възел "Байкал", посочи АПИ.

От 8:00 ч. на 12 ноември (сряда) до 19:00 ч. на 13 ноември (четвъртък) трафикът ще се отклонява при пътен възел "Байкал" към обходния маршрут - ул. "Княз Борис" - ул. "Цар Освободител" - ул. "Орлинска", след което продължава по път II-62 и се връща на път I-1.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

До 14 ноември временно са въведени и промени в организацията на движение по автомагистрала "Струма" в област Кюстендил. Промените се налагат заради изпълнение на дейности, свързани с подобряване на отводняването на трасето.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куратор

    4 0 Отговор
    Ей тоя Бойко оправи всичко почна да боядисва голямо крадене голяма тиква.

    06:19 10.11.2025

  • 2 Дупничанин

    1 1 Отговор
    Не моете го боядиса тва, дет ви остай бай Тошо. Ма па мое пробвате да го измиете, така, де, изперете. Като кво ви праха ония загубеняци от ПП...

    06:26 10.11.2025

  • 3 Кой

    1 0 Отговор
    наклепа с тиквен цвят тунелите ?

    06:34 10.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове