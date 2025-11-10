Променят движението по магистрала „Хемус“

От 10 ноември до 14 ноември, от 8 ч. до 17 ч. в участъка от 14-и до 71-ви км на АМ „Хемус“, в посока Варна, ще се полага маркировка и поетапно ще се променя организацията на движение. Временно ще се ограничава преминаването в активната лента, а трафикът ще е в свободните пътни ленти.

Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от dariknews.bg.

В същия период ще се обновява и маркировката в участък от първокласния път I-8 София - Пазарджик от 89-и до 147-и км, както и в отсечка от път II-82 София - Самоков между 62-ри и 80-и км. При изпълнението на дейностите превозните средства няма да се ограничават, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта.

От 10 до 13 ноември поетапно ще се ограничава движението в двете тръби на тунел "Дупница" на път I-1 София - Благоевград в района на град Дупница.

Промените са необходими заради измиване и боядисване на стените в съоръжението.



От 8:00 ч. на 10 ноември (понеделник) до 19:00 ч. на 11 ноември (вторник) ще се ограничи преминаването в тръбата за Благоевград. Трафикът ще се осъществява по обходен маршрут по уличната мрежа на гр. Дупница - по ул. "Орлинска" - ул. "Цар Освободител" - ул. "Княз Борис" и се включва на път I-1 при пътен възел "Байкал", посочи АПИ.



От 8:00 ч. на 12 ноември (сряда) до 19:00 ч. на 13 ноември (четвъртък) трафикът ще се отклонява при пътен възел "Байкал" към обходния маршрут - ул. "Княз Борис" - ул. "Цар Освободител" - ул. "Орлинска", след което продължава по път II-62 и се връща на път I-1.



Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



До 14 ноември временно са въведени и промени в организацията на движение по автомагистрала "Струма" в област Кюстендил. Промените се налагат заради изпълнение на дейности, свързани с подобряване на отводняването на трасето.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.