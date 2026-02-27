Новини
Промените в Изборния кодекс са обнародвани в Държавен вестник

27 Февруари, 2026 10:08

Броят на Районните избирателни комисии се запазва на 31

Промените в Изборния кодекс са обнародвани в Държавен вестник - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Последните промените в Изборният кодекс са обнародвани в днешният брой на Държавен вестник, съобщи БНР.

С тях отпада образуването на изборен район чужбина, в страните извън ЕС ще могат да се разкриват до 20 секции за гласуване извън дипломатическите и консулските представителства на страната ни.

Броят на Районните избирателни комисии се запазва на 31, колкото са и многомандатните избирателни райони, а ЦИК както и до момента, ще организира вота зад граница.


