Промените в удължителния закон за бюджета са внесени в парламента

Законопроектът за промени на удължителния закон за бюджета е внесен в Народното събрание, сочи справка на интернет страницата на парламента, предават от БТА.

Вчера проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., беше приет от служебния кабинет. Приети бяха и законопроектите за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

С промените се дава възможност, при последващо одобрение от Народното събрание, действието на удължителния закон да не бъде ограничено до 31 март, а да продължи до приемането на редовния държавен бюджет за 2026 г.

Служебният финансов министър Георги Клисурски уточни вчера, че план-сметката няма да бъде увеличавана. Той отбеляза, че са заложени малко по-високи стойности за секциите в чужбина и на този етап е възможно единствено намаление, но не и увеличение на разходите.