Промените в удължителния закон за бюджета са внесени в парламента

Законопроектът за промени на удължителния закон за бюджета е внесен в Народното събрание, сочи справка на интернет страницата на парламента, предават от БТА.
Вчера проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., беше приет от служебния кабинет. Приети бяха и законопроектите за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
С промените се дава възможност, при последващо одобрение от Народното събрание, действието на удължителния закон да не бъде ограничено до 31 март, а да продължи до приемането на редовния държавен бюджет за 2026 г.
Служебният финансов министър Георги Клисурски уточни вчера, че план-сметката няма да бъде увеличавана. Той отбеляза, че са заложени малко по-високи стойности за секциите в чужбина и на този етап е възможно единствено намаление, но не и увеличение на разходите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нито глас за украинците от ППДБ!
Коментиран от #3
10:36 26.02.2026
2 Ура,,Ура
10:44 26.02.2026
3 Има ни пак
До коментар #1 от "Нито глас за украинците от ППДБ!":Каквато гнусна терминология и епитети да употребявате ПП ще са с доста хора в парламента. И тези, които ще гласуват за тях в момента са на работа и не четат подобни повърни. Така че не се напъвай излишно.
10:49 26.02.2026