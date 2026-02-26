Новини
Промените в удължителния закон за бюджета са внесени в парламента

Промените в удължителния закон за бюджета са внесени в парламента

26 Февруари, 2026 10:35 325 3

С промените се дава възможност, при последващо одобрение от Народното събрание, действието на удължителния закон да не бъде ограничено до 31 март, а да продължи до приемането на редовния държавен бюджет за 2026 г. 

Законопроектът за промени на удължителния закон за бюджета е внесен в Народното събрание, сочи справка на интернет страницата на парламента, предават от БТА.

Вчера проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., беше приет от служебния кабинет. Приети бяха и законопроектите за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

С промените се дава възможност, при последващо одобрение от Народното събрание, действието на удължителния закон да не бъде ограничено до 31 март, а да продължи до приемането на редовния държавен бюджет за 2026 г.

Служебният финансов министър Георги Клисурски уточни вчера, че план-сметката няма да бъде увеличавана. Той отбеляза, че са заложени малко по-високи стойности за секциите в чужбина и на този етап е възможно единствено намаление, но не и увеличение на разходите.


  • 1 Нито глас за украинците от ППДБ!

    2 3 Отговор
    В момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на фашисткия ЕС!

    Коментиран от #3

    10:36 26.02.2026

  • 2 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    Удължаването на бюджета трябва да става автоматично, а не да минава през парламента. До приемането на следващия бюджет. По този начин поне два дена ще трябва да изтърпим поредните скандали и предизборни кампании. И за да го няма това парламент не трябва да има по време на служебно правителство. Вчера и днес помията в парламента продължи с пълна сила.

    10:44 26.02.2026

  • 3 Има ни пак

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нито глас за украинците от ППДБ!":

    Каквато гнусна терминология и епитети да употребявате ПП ще са с доста хора в парламента. И тези, които ще гласуват за тях в момента са на работа и не четат подобни повърни. Така че не се напъвай излишно.

    10:49 26.02.2026

