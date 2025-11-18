Въвеждат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и кораб

Единен електронен билет за влак автобус, самолет и воден транспорт. Това предвижда новия Закон за обществен транспорт, който Министерството на транспорта вече пусна за обществено обсъждане.
Системата ще бъде отворена и съвместима с всички оператори, като ще използва модерни стандарти и интерфейси за валидиране, проверка и разпределение на приходите. Всеки билет ще се издава в електронна форма и ще улеснява пътуването "от врата до врата", премахвайки нуждата от множество отделни билети. С него за първи път се създава цялостна правна рамка за планиране, управление, възлагане, финансиране, цифровизация и контрол на обществения транспорт.
"С този закон за първи път въвеждаме национална транспортна схема, единен електронен билет, ясни правила за възлагане и финансиране на обществените превози, и стандарти за качество. Целта е проста – удобен, свързан, достъпен и предвидим транспорт за всички граждани", разясни вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.
Със закона ще се въведе Национална транспортна схема, която интегрира и координира разписанията на различните видове транспорт, за да осигури минимално време за изчакване.
Ще има редовна актуализация на схемата, чрез която ще се осигуряват поне три транспортни връзки дневно за всяко населено място.
Създава се и Национална точка за достъп – единна електронна система, която събира и предоставя актуална информация за обществения транспорт. Тя ще работи по европейските стандарти и ще дава на гражданите лесен достъп до разписания, маршрути и връзки. Всеки превозвач и оператор ще бъде задължен да предоставя и актуализира данните си безплатно, за да се гарантира надеждно планиране на пътуванията.
Въвежда се Интелигентна система за управление на обществения транспорт, която включва Националния транспортен модел и Националната система за единен превозен документ. Чрез тази система държавата и общините ще разполагат с информация в реално време за движението, ще управляват схемата, ще следят изпълнението на договорите и ще изчисляват справедливо субсидии и компенсации. Всички институции, които сключват договори за обществен транспорт, ще имат задължението да подават данни към системата в срок до 7 дни.
Заедно с единния билет законът въвежда и механизъм за справедливо разпределение на приходите между превозвачите – клирингова система. Тя ще обработва данните от продажбата на билетите и автоматично ще изчислява дела на всеки оператор – железопътен, автобусен, въздушен или воден.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #3
10:22 18.11.2025
2 изчорясал бръмбар
и механизъм за справедливо разпределение на данъци и ддс от приходите между чекмеджарите – клирингова система в офшорки
10:23 18.11.2025
3 И пътуваш
До коментар #1 от "гост":само със регионален транспорт който спира на всяка керемидка и толкова малката им спретната държавичка..
Коментиран от #7
10:28 18.11.2025
4 Само да питам
Коментиран от #17, #18
10:28 18.11.2025
5 Е са си еа
Коментиран от #12
10:29 18.11.2025
6 Коко
10:29 18.11.2025
7 хахаха
До коментар #3 от "И пътуваш":Нали знаеш,техния регионален транспорт са равносилни на нашите бързи влакове . ЕС бан спира на всяка керемида, като нашите пътнически влакове
10:32 18.11.2025
8 Жеуезния кон
10:44 18.11.2025
9 Тц, тц, тц!
10:55 18.11.2025
10 предположение
10:58 18.11.2025
11 Оставка!
10:58 18.11.2025
12 Проба грешка
До коментар #5 от "Е са си еа":То тука е полигон за всяка глупост дето в нормалните държави не върви .
11:06 18.11.2025
13 ддд
Коментиран от #14
11:06 18.11.2025
14 електронен портфейл
До коментар #13 от "ддд":Лека полека вървим към Чип и храна от бобулечки
Коментиран от #21
11:09 18.11.2025
15 Пейо
11:09 18.11.2025
16 ЕДИНИТЕ ПРОБЛЕМ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ В Р
НО ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ ЗА ВСИЧКО НЯМА КАК ДА Е РАБОТЕЩ НАЙ МНОГО ЗА ТРИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА КАТО ПО РЕАЛНО. МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА И В ЕЛ БИЛЕТ ЕДИНЕН ОБЩ И ПРЕДВИЖВАНЕ С БАЛОН,ДЕЛТА ПЛАНЕТ КАМИЛА,ДЛОН,КОН,КАТЪР, МАГАРЕ,АВТО БОМБА,ПАРАШУТ,ЕДИНЕН БИЛЕТ ЕЛ ИЗДАДЕН. ТИЯ С УВРЕДЕНИТЕ МОЗАЦИ ПО СОФИЯ ЕДВА ЛИ ЩЕ ИЗМИСЛЯТ НЕЩО ДОБРО. СТРАННО ДАЖЕ СА И ВИСОКО ПЛАТЕНИ!?. НАБЛИЖАВА ДА СЕ РАЗДВИЖИ МЕТЛАТА.
З
11:10 18.11.2025
17 ХАХА
До коментар #4 от "Само да питам":Имаш чувство за хуморо :)
11:37 18.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 емигрант
11:58 18.11.2025
20 ццц
12:01 18.11.2025
21 Прав си
До коментар #14 от "електронен портфейл":В нормалните държави го прилагат първо на животните но пък за тях ние сме си животни
12:11 18.11.2025