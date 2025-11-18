Новини
Въвеждат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и кораб

18 Ноември, 2025 10:19 930 21

Ще се въведе и Национална схема, която интегрира и координира разписанията

Въвеждат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и кораб - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Единен електронен билет за влак автобус, самолет и воден транспорт. Това предвижда новия Закон за обществен транспорт, който Министерството на транспорта вече пусна за обществено обсъждане.

Системата ще бъде отворена и съвместима с всички оператори, като ще използва модерни стандарти и интерфейси за валидиране, проверка и разпределение на приходите. Всеки билет ще се издава в електронна форма и ще улеснява пътуването "от врата до врата", премахвайки нуждата от множество отделни билети. С него за първи път се създава цялостна правна рамка за планиране, управление, възлагане, финансиране, цифровизация и контрол на обществения транспорт.

"С този закон за първи път въвеждаме национална транспортна схема, единен електронен билет, ясни правила за възлагане и финансиране на обществените превози, и стандарти за качество. Целта е проста – удобен, свързан, достъпен и предвидим транспорт за всички граждани", разясни вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Със закона ще се въведе Национална транспортна схема, която интегрира и координира разписанията на различните видове транспорт, за да осигури минимално време за изчакване.

Ще има редовна актуализация на схемата, чрез която ще се осигуряват поне три транспортни връзки дневно за всяко населено място.

Създава се и Национална точка за достъп – единна електронна система, която събира и предоставя актуална информация за обществения транспорт. Тя ще работи по европейските стандарти и ще дава на гражданите лесен достъп до разписания, маршрути и връзки. Всеки превозвач и оператор ще бъде задължен да предоставя и актуализира данните си безплатно, за да се гарантира надеждно планиране на пътуванията.

Въвежда се Интелигентна система за управление на обществения транспорт, която включва Националния транспортен модел и Националната система за единен превозен документ. Чрез тази система държавата и общините ще разполагат с информация в реално време за движението, ще управляват схемата, ще следят изпълнението на договорите и ще изчисляват справедливо субсидии и компенсации. Всички институции, които сключват договори за обществен транспорт, ще имат задължението да подават данни към системата в срок до 7 дни.

Заедно с единния билет законът въвежда и механизъм за справедливо разпределение на приходите между превозвачите – клирингова система. Тя ще обработва данните от продажбата на билетите и автоматично ще изчислява дела на всеки оператор – железопътен, автобусен, въздушен или воден.


България
Оценка 4.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гост

    11 6 Отговор
    Незнам колко е голяма Германия,но с един месечен билет от 50 евро може да ползваш влак,автобус,метро, тролей....в цяла Германия. А в България кога

    Коментиран от #3

    10:22 18.11.2025

  • 2 изчорясал бръмбар

    15 1 Отговор
    тоз човечец къде видя кораб превозващ пътници

    и механизъм за справедливо разпределение на данъци и ддс от приходите между чекмеджарите – клирингова система в офшорки

    10:23 18.11.2025

  • 3 И пътуваш

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    само със регионален транспорт който спира на всяка керемидка и толкова малката им спретната държавичка..

    Коментиран от #7

    10:28 18.11.2025

  • 4 Само да питам

    6 1 Отговор
    ВСичкото тва, безплатно ли ше бъде..???

    Коментиран от #17, #18

    10:28 18.11.2025

  • 5 Е са си еа

    12 1 Отговор
    Мамата! Този има ли връзка с мозъка си? Какъв електронен билет бе балък? Такова нещо не смеят и да си помислят дори в САЩ, Китай а нашите "новатори и закон готвят!?

    Коментиран от #12

    10:29 18.11.2025

  • 6 Коко

    11 1 Отговор
    Махнете го тоя ще унищожи всичко.Каквото е останало.

    10:29 18.11.2025

  • 7 хахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "И пътуваш":

    Нали знаеш,техния регионален транспорт са равносилни на нашите бързи влакове . ЕС бан спира на всяка керемида, като нашите пътнически влакове

    10:32 18.11.2025

  • 8 Жеуезния кон

    8 1 Отговор
    А за каруца, дилижанс и рентъхорс, важи ли?

    10:44 18.11.2025

  • 9 Тц, тц, тц!

    7 1 Отговор
    Транспорт няма, електронен билет има!

    10:55 18.11.2025

  • 10 предположение

    7 1 Отговор
    Колкото са редовни влаковете, толкова ще стане редовен и останалият транспорт. После ще се оправдават, че нещо се е объркало, ама кел файда. Да взема да питам, кога ще има скоростни влакове, в Сърбия вече има.

    10:58 18.11.2025

  • 11 Оставка!

    6 1 Отговор
    Депутатите да се възползват , ония ден гледах предаване , скъсали са от екскурзии , седмица в Usa и Китай.

    10:58 18.11.2025

  • 12 Проба грешка

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Е са си еа":

    То тука е полигон за всяка глупост дето в нормалните държави не върви .

    11:06 18.11.2025

  • 13 ддд

    8 1 Отговор
    Развиват се теории от бъдещето. Как баба Пена ще си купува електронен билет ?Това за София и големите градове може някак си да се пригоди, но няма как да стане за малките градове. Там хората предпочитат да плащат в кеш.

    Коментиран от #14

    11:06 18.11.2025

  • 14 електронен портфейл

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "ддд":

    Лека полека вървим към Чип и храна от бобулечки

    Коментиран от #21

    11:09 18.11.2025

  • 15 Пейо

    4 1 Отговор
    Готвят ни за електроните валути. Превозвачите също са на прицел. Явно не отчитат всичките билети и си крият парички за тях

    11:09 18.11.2025

  • 16 ЕДИНИТЕ ПРОБЛЕМ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ В Р

    1 1 Отговор
    ВЕРНО Е САМО СИНХРОНИЗИРАНЕТО НАГЛАСЯНЕ НА РАЗПИСАНИЯ, ТРЪГВАНЕ ПРИСТИГАНЕТО ДА НЯМА ГОЛЯМ ПРЕСТОИ ПРИ ПРЕКАЧВАНЕ ВРЪЗКА.
    НО ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ ЗА ВСИЧКО НЯМА КАК ДА Е РАБОТЕЩ НАЙ МНОГО ЗА ТРИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА КАТО ПО РЕАЛНО. МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА И В ЕЛ БИЛЕТ ЕДИНЕН ОБЩ И ПРЕДВИЖВАНЕ С БАЛОН,ДЕЛТА ПЛАНЕТ КАМИЛА,ДЛОН,КОН,КАТЪР, МАГАРЕ,АВТО БОМБА,ПАРАШУТ,ЕДИНЕН БИЛЕТ ЕЛ ИЗДАДЕН. ТИЯ С УВРЕДЕНИТЕ МОЗАЦИ ПО СОФИЯ ЕДВА ЛИ ЩЕ ИЗМИСЛЯТ НЕЩО ДОБРО. СТРАННО ДАЖЕ СА И ВИСОКО ПЛАТЕНИ!?. НАБЛИЖАВА ДА СЕ РАЗДВИЖИ МЕТЛАТА.









    З

    11:10 18.11.2025

  • 17 ХАХА

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само да питам":

    Имаш чувство за хуморо :)

    11:37 18.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 емигрант

    1 0 Отговор
    Отварят широко вратата към дигиталния концлагер за дoбитъка.

    11:58 18.11.2025

  • 20 ццц

    1 0 Отговор
    Така му е казано на палячoтo, така прави. И той не знае защо, но той затова е сложен там, защото не задава въпроси и не мисли.

    12:01 18.11.2025

  • 21 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "електронен портфейл":

    В нормалните държави го прилагат първо на животните но пък за тях ние сме си животни

    12:11 18.11.2025

