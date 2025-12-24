Новини
Важните новини във ФАКТИ на 24.12.2025 г.

24 Декември, 2025

По разпореждане на премиера Желязков предложението бе отправено в рамките на телефонен разговор между министъра на външните работи Георг Георгиев и колегата му от Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Българската страна заяви готовност да съдейства за осигуряването на необходимите количества при спазване на техническите и логистичните възможности.

Важните новини във ФАКТИ на 24.12.2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Страната ни предложи доставки на мазут на Република Северна Македония

По разпореждане на министър-председателя Росен Желязков министърът на енергетиката Жечо Станков извърши проверка на наличностите от мазут в България. Проверката установи, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите на страната ни.

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” е включен в енергийната система

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” бе включен в електроенергийната система на страната на 24 декември в 11,22 часа. Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно, съобщиха от пресцентъра на центрaлата.

Проверете валидността на е-винетката си

През първите два месеца на 2026 г. изтича валидността на над 682 хил. годишни винетки за леки автомобили. От тях около 311 хил. изтичат през януари, а над 371 хил. през февруари. Всеки шофьор може да провери срока на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата www.bgtoll.bg от бутон „Проверка на винетка“. След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

30 хиляди лева се самозапалиха и изгоряха в банков клон в Горна Оряховица

Около 30 000 лева се самозапалиха и изгоряха в касата на централен банков клон в Горна Оряховица, научи NOVA. В пламъците оцелели 170 000 лева, които също били в трезора.


