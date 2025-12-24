"Гордост и предразсъдъци": Закъсало Скопие не приема български мазут, съседите ни предложиха...помощ

Правителството на Северна Македония е отказало спешни доставки на мазут от България, предложени заради извънредното положение в югозападната ни съседка, предаде БГНЕС, цитирана от БНР.

"Ако Република България има нужда от такава или подобна помощ, Република Северна Македония е изцяло на разположение", е заявил северномакедонският министър на външните работи Тимчо Муцунски, цитиран от ТВ24.

От северномакедонското правителство уточняват, че страната не очаква помощ отвън, а използва всички налични ресурси, за да поддържа стабилна ситуация в енергетиката. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Република Гърция от гръцките фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.

Преди отказа на Скопие, по разпореждане на министър-председателя Росен Желязков министърът на енергетиката Жечо Станков извърши проверка на наличностите от мазут в България.

Проверката установи, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите на страната ни.

България предложи спешни доставки на мазут за Република Северна Македония, за да я подпомогне в условията на обявеното във вторник извънредно положение. Предложението е било отправено в телефонен разговор между министъра на външните работи Георг Георгиев и колегата му Тимчо Муцунски. По време на разговора е подчертано, че предоставянето на помощта е израз на добросъседство и солидарност и е насочено към гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона.