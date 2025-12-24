Новини
"Гордост и предразсъдъци": Закъсало Скопие не приема български мазут, съседите ни предложиха...помощ

24 Декември, 2025 12:07, обновена 25 Декември, 2025 02:52

Ако в София имат нужда, изцяло сме на разположение, заяви министърът на външните работи Тимчо Муцунски

"Гордост и предразсъдъци": Закъсало Скопие не приема български мазут, съседите ни предложиха...помощ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството на Северна Македония е отказало спешни доставки на мазут от България, предложени заради извънредното положение в югозападната ни съседка, предаде БГНЕС, цитирана от БНР.

"Ако Република България има нужда от такава или подобна помощ, Република Северна Македония е изцяло на разположение", е заявил северномакедонският министър на външните работи Тимчо Муцунски, цитиран от ТВ24.

От северномакедонското правителство уточняват, че страната не очаква помощ отвън, а използва всички налични ресурси, за да поддържа стабилна ситуация в енергетиката. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Република Гърция от гръцките фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.

Преди отказа на Скопие, по разпореждане на министър-председателя Росен Желязков министърът на енергетиката Жечо Станков извърши проверка на наличностите от мазут в България.

Проверката установи, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите на страната ни.

България предложи спешни доставки на мазут за Република Северна Македония, за да я подпомогне в условията на обявеното във вторник извънредно положение. Предложението е било отправено в телефонен разговор между министъра на външните работи Георг Георгиев и колегата му Тимчо Муцунски. По време на разговора е подчертано, че предоставянето на помощта е израз на добросъседство и солидарност и е насочено към гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона.


Оценка 2.6 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Баце ЕООД

    62 10 Отговор
    А си в оставка по Коледа и никой не иска да работиш

    12:11 24.12.2025

  • 3 Сатана Z

    124 14 Отговор
    И от къв зор ще даваме на тия антибългарски макета безплатен мазут?

    Коментиран от #50

    12:11 24.12.2025

  • 4 Ауууу

    120 10 Отговор
    Буквално няма ден през които тия,да не ни обиждат и обвиняват в нещо и ние сега ще им спасяваме задниците... да умират от студ

    12:12 24.12.2025

  • 5 Христов

    93 5 Отговор
    Е сега ще чуете, че сте доставили мазут менте, защото е от България!

    12:13 24.12.2025

  • 6 макето

    85 9 Отговор
    Защо предлагаме помощ на едни неблагодарници?!
    Защото сме добри!

    12:13 24.12.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    57 6 Отговор
    ТВА Е ЧИСТА КОНТАРБАНДА НА БЕНЗИН
    ... МАЗУТА НЕ СЕ ОБМИТЯВА В МАКЕДОНИЯ , ОБАЧЕ
    ВМЕСТО МАЗУТ ТАМ ВЛИЗА БЕНЗИН И ДИЗЕЛ :).....
    ...
    СТАРИ СИКАДЖИЙСКИ ДАЛАВЕРИ

    12:13 24.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Водопад Войвода

    23 4 Отговор
    Е гоуема работа! Като 10 малки!

    12:14 24.12.2025

  • 10 Герт Вилдерс

    74 5 Отговор
    Нищо не трябва да се дава и подарява на тези мръсници

    12:15 24.12.2025

  • 11 на кривата ракета, космоса й пречи

    51 4 Отговор
    Членството на РСМ в ЕС не е даденост. То не им се полага по някакво право и никой е ЕС не им е длъжен.В момента имат исторически шанс въобще да се говори за разширяване. И това е заради Украйна, не заради РСМ. Но този прозорец не е вечен, а бързо ще се затвори.Ако страните кандидатки не си свършат работата навреме, втори такъв шанс няма да има поне до средата на века.Единствените, които ефективно пречат на процеса по присъединяване на РСМ към ЕС са политиците от ВМРО-ДПМНЕ.

    12:15 24.12.2025

  • 12 НРБ

    81 1 Отговор
    Колко пъти им помагахме, подавахме ръка, подарихме танкове, признахме първи новата им държава, при пожара в Кочани пак помагахме с ранените деца .....а те не спряха да говорят прог8ив нас и да злепоставят България в ЕС !!!???? В миналото двата народа се обичана и уважаваха...време е да се засрамят сегашните им управници !!!

    12:16 24.12.2025

  • 13 Лицемерни 60клуци

    67 5 Отговор
    Македония не спря да ни обижда,клевети и провокира, тези предатели пак срещу народа вървят.Никаква помощ за тази не6лагодарна сг@н.

    12:16 24.12.2025

  • 14 продажници

    32 2 Отговор
    що след като ни мразят повечето
    така им подариха много танкове на макенци

    а тоз Муцунски много пъти ги е обвинявал тез бръмбари мазохисти
    които не помнят изказванията му и обвинения в брюксел

    12:18 24.12.2025

  • 15 Удри с лопатата

    42 9 Отговор
    Македонски украинци мръсни

    12:18 24.12.2025

  • 16 Кен

    63 0 Отговор
    Такъв страх от "загуба на идентичност" може да има само някой, който изначално няма идентичност.

    Коментиран от #23

    12:18 24.12.2025

  • 17 Резил

    18 18 Отговор
    То , до там докарахме енергетиката си , че и електричество вече внасяме от Северна Македония и Турция . Щото сме "много умни" евроатлантици .

    12:19 24.12.2025

  • 18 пъпеша

    17 3 Отговор
    още на власт
    тоя
    нали хората се надигнаха и забравиха

    12:19 24.12.2025

  • 19 Симо

    54 3 Отговор
    20 години се правиха на умни на Гърция и накрая им се наложи да бутат паметници, да пишат нови учебници и да си сменят името на държавата.

    12:19 24.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Колю с двуцевката

    24 4 Отговор
    За ра3стрел сте, май кави да е 6а

    12:20 24.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 гост

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "Кен":

    Той има,,само че е забравил от къде е произлязал...

    Коментиран от #92

    12:21 24.12.2025

  • 24 Зад

    24 0 Отговор
    "доброто сърце" седят яки мушенгии и далавери.

    12:22 24.12.2025

  • 25 Българино?

    33 2 Отговор
    Защо търпиш всичко това,българино?

    12:23 24.12.2025

  • 26 Руснаков

    17 7 Отговор

    До коментар #22 от "Руски колхозник":

    Управлението им е такова ,отричащо българщината,отделно и някой партии са като нашето Възраждане...тотално неориентирани,иска се време да се осъзнаят....приятели които ходят в РСМ не са казали за кофти отношение от обикновеният македонец..

    Коментиран от #31

    12:24 24.12.2025

  • 27 Гледам и не вярвам на ушите си

    19 6 Отговор
    В коментарите,има доста хора,подкрепящи правителството и Македония

    12:24 24.12.2025

  • 28 Тома

    22 3 Отговор
    Вчера президентската на македонците много хубави думи каза за българите като ги почна от ушите.Че за това е.

    12:26 24.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 МАМА ПРЕДАТЕЛСКА

    28 3 Отговор
    На окраина и макетата дадохте всичко, а те ви се смеят и плюят в лицето.

    12:26 24.12.2025

  • 31 Руски колхозник

    19 5 Отговор

    До коментар #26 от "Руснаков":

    От мен да знаеш,казвам ти го от опит,заради доста години работа в чужбина...българите,никой не ги харесва като цяло и главната причина е,че не сме сплотени.

    Коментиран от #45, #93

    12:28 24.12.2025

  • 32 НАРОДЕН

    26 0 Отговор
    А , ЗАСЛУЖАВАТ ЛИ ? ТЕ НЕ НИ СМЯТАТ ЗА ХОРА ТАМ ...

    12:29 24.12.2025

  • 33 Дървено желязо

    25 2 Отговор
    Давайте, давайте, ние сме много богати, а те после ще ни плюят, че сме им дали малко

    12:30 24.12.2025

  • 34 АГАТ а Кристи

    17 0 Отговор
    И "сламения" като "жабата"

    12:31 24.12.2025

  • 35 Тракия балкан

    19 0 Отговор
    Храни маке да те хапе и лай.. Ако приемат добре ако откажат още по добре аргумент.

    12:35 24.12.2025

  • 36 Ve6тицата да не настине

    9 2 Отговор
    Давайте ММВДБ

    12:36 24.12.2025

  • 37 Редник

    19 1 Отговор
    Аз съм съгласен да им продадем мазут но с 50 % надценка, може и повече.

    12:41 24.12.2025

  • 38 Къде

    23 0 Отговор
    отиде Зелената сделка? В България не може да се гори мазут, а рсм може, така ли? И каква е ползата от всички тия простотии?

    12:41 24.12.2025

  • 39 Баба

    23 0 Отговор
    Дайте им! Утре ще ви псуват още по-сочно!

    12:43 24.12.2025

  • 40 бушприт

    11 0 Отговор
    ... колегата му от република Северна Македония - Тимчо Муцунски.

    12:43 24.12.2025

  • 41 Унуфриий

    12 0 Отговор
    Изпратете им една композиция въглища!

    12:44 24.12.2025

  • 42 Благой

    28 0 Отговор
    ТЕ НЕ ИСКАТ ДА НИ ВИЖДАТ И ЧУВАТ ЗА НАС А НИЕ ОТНОВО СЕ ПОДЛОЖИХМЕ КАК НЕ ВИЕ СРАМ ТЕ НИ ПЛЮЕТ А ВИЕ ВИКАТЕ ДЪЖД НИ ВАЛИ

    12:46 24.12.2025

  • 43 Ами

    17 1 Отговор
    Нашата прилича на: Бий ме, обичам те. Та така.

    12:47 24.12.2025

  • 44 гочето

    26 0 Отговор
    ЗАЩО?
    Защото много ни обичат ли?
    Или защото постоянно ни обиждат на татари?
    Желязков ептен е изтрещял...
    Само на ислямска държава още не сме предложили горива и оръжие!

    Коментиран от #97

    12:49 24.12.2025

  • 45 Руснаков

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Руски колхозник":

    Напълно споделям написаното,от личен опит,почти 20 год.съм живял на Запад..

    Коментиран от #55

    12:50 24.12.2025

  • 46 Бе нали голям го вадят........

    25 0 Отговор
    Оставете ги да духат супата .

    12:52 24.12.2025

  • 47 БеГемот

    5 0 Отговор
    Чи то си е тяхно още от Александър Гейчонски....

    12:55 24.12.2025

  • 48 Ний ша Ва упрайм

    10 0 Отговор
    на тия съседи НИЩО!

    13:02 24.12.2025

  • 49 КАТО ПОДАРЪК

    17 0 Отговор
    БЕЗПЛАТНО
    ВАШТА. МАМА!

    13:02 24.12.2025

  • 50 Ще има и още

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Може би по повод, че вчера юго-бабката пак изсипа помия по българската глава. Малко сме в ролята: то те бие, ти му викаш - обичам те....

    13:05 24.12.2025

  • 51 Копейка

    1 5 Отговор
    Тука кво да викаме?

    13:05 24.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Криси Патрашкова

    16 0 Отговор
    Роската Джилязкоффф -Надуваемата мъжка кукла за интимно ползване ,не беше ли в оставка ?

    13:09 24.12.2025

  • 54 зевзек

    18 1 Отговор
    първо ние ще предложим, после те ще ни откажат и ще ни унижат, по най обидния начин, ще покажат максимална неблагодарност и некултура, и след това ще се договорят с Вучич, той да им даде същото количество мазут, който и той го е купил от унгарците, и така всеки път нещата се повтарят, по един и същи начин

    13:10 24.12.2025

  • 55 Ветеран от протеста

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "Руснаков":

    Дядо ако под Запад имаш предвид Максуда ,знам че си изкарал 20години там ,но и упорито продължаваш в същия тон ,дерзай блллляттт ,явно човек ще стане от теб накрая !

    Коментиран от #59, #63

    13:14 24.12.2025

  • 56 може

    12 0 Отговор
    Обаче при едно условие:
    Заливаме дъртата кукумявка и азиатското недоразумение Малоумковски с мазута и отгоре пера.
    Останалото народонаселение да е живо и здраво!

    13:15 24.12.2025

  • 57 аха

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Руски колхозник":

    Ами аз мога да ти гепам внуците, да ги индоктринирам до 25г възраст и да ги питам какви ти се падат.
    Нещо против?

    Гледайте Време Разделно!
    Четете Преспанските Камбани в оригинал!

    13:17 24.12.2025

  • 58 Сзо

    9 1 Отговор
    Храни куче да те лае.

    13:18 24.12.2025

  • 59 Руснаков

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "Ветеран от протеста":

    Вари го...печи го...Олито си остава Оли...

    13:18 24.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 аха

    9 1 Отговор

    До коментар #60 от "Люпче":

    Обаче това са го измисли за вас точно господарите ви сърби.

    Не можеш да вземеш една добре позната реплика и да я пренапишеш толкова лесно.

    "Що е Маке все е лай но" - стара сръбска поговорка.
    Господари, какво да ги прайш.
    Не е лесно да си бил 80 години подметка на титовизма и сръбския шовинизъм.

    13:21 24.12.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ветеран от протеста

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Ветеран от протеста":

    Дядо ,ами че тя и Максуда е в западната част на Варна бре ,скъсса няккк ,хайде уточни точно къде точно на Запад си живял и събирал кутийки от бира и празни бутилки за да оцелевяшшш ?

    13:23 24.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Тракиец🇺🇦

    12 2 Отговор
    Вместо да им обявим война ние им помагаме ...W.T.F ???
    За пореден път се убеждавам че външната политика на България е едно голямо Л...А...Й...Н...О и винаги подставените субекти за министри на външните работи са еврейски слуги по.дм.ет.к.и и чуждопоклонници!!

    13:24 24.12.2025

  • 69 продажното ни атлантическо правителство

    8 1 Отговор
    Трябва да бъде съдено ! Затвор за всички министри

    13:24 24.12.2025

  • 70 Потоворка

    10 0 Отговор
    Не прави не поискано добро!

    13:25 24.12.2025

  • 71 Тракиец🇺🇦

    4 3 Отговор
    На Тея мъ...РШИ неблагодарни които от вековете и хилядолетията ни са врагове само отрова....най големите врагове на България след евреите и руснаците са мръсните македонци

    Коментиран от #76

    13:26 24.12.2025

  • 72 Сега обаче внимавайте

    7 1 Отговор
    "доставки на мазут на Република Северна Македония" а в същото време няма танкер на планетата който петрол за нефтохима да достави ! 300% поскъпнаха и таксите и застраховките за Черно Море и Босфора благодарение на украйнските терористи. Няма танкер който повече петрол да ни достави!

    13:28 24.12.2025

  • 73 Дррр Тиа КриптоГрафф

    2 0 Отговор
    Виждаш ми се читав ,въпреки ,че си мноо тпппп и но и упориттт ,на переклонната и възраст не се предавашшш !Алкохолика Чърчил навремето беше казал нещо от този род :Невър Сърендър !Дерзай дядкааа 👌 !Пред теб е само Вечноста !

    13:29 24.12.2025

  • 74 Атлантически фееекалии

    5 0 Отговор
    По разпореждане на премиера Желязков предложението бе отправено в рамките на телефонен разговор между министъра на външните работи Георг Георгиев и колегата му от Република Северна Македония

    13:29 24.12.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Амет

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Тракиец🇺🇦":

    Отдавна не съм ....ал тракиец ,да намина през Богомилово та да олабя хубаво жиллатта ?

    13:31 24.12.2025

  • 77 Абе най важното е че

    9 0 Отговор
    Малоумното ни премиерче Желязков е подарило серията български евромонети на Урсула фон дер Лайен

    13:32 24.12.2025

  • 78 И 17-18 милиона евро подарък

    6 1 Отговор
    За ЧНГ за Украйна спешно вчера решиха Атлантическите фееекалии от МС

    13:34 24.12.2025

  • 79 Атлантическите фееекалии от МС

    7 2 Отговор
    А малко срам и морал поне нямате ли? А фееекалии в оставка?

    13:36 24.12.2025

  • 80 Атлантически фееекалии

    8 1 Отговор
    Как подарявате нещо което не е ваше? През "особен управител" ли?

    13:42 24.12.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Галина Колева

    1 4 Отговор
    Няма по-християнски натод от.нашия. Винаги и на всички помагаме. Дано се вразумят.

    13:56 24.12.2025

  • 83 Азът

    14 0 Отговор
    Пуснахте вода на гърците от нашите язовири без договор и ония сега ви блокират границата!
    Дайте и мазут на макетата, да ви кълнат и наричат татари!

    14:04 24.12.2025

  • 84 Пешо Кюстендилецо

    2 0 Отговор
    Аааа, я че пуним 2 туби бензин и че ужижам за Гюешево. Че им го шитнем по 2 евро, ако не да одат пеш.

    14:08 24.12.2025

  • 85 Гост

    7 0 Отговор
    А президенткана Гордана ке дое ли да цуне ръка братска! Спрете им тока на шовинистичните безродници! Да си го търсят от Белград!!!

    14:13 24.12.2025

  • 86 А БЕЕ

    5 0 Отговор
    Ще откажат защото са " курназ" и защото гърците вдигнаха блокадата за празниците и доставките на мазут ще тръгнат пак-а нали имали и резерв за 40-сет и няколко дни!

    14:17 24.12.2025

  • 87 си пън

    9 0 Отговор
    докога бе продажници нелигитимни ще ни излагате и предавате

    14:26 24.12.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Уса

    2 1 Отговор
    Хаяшито стана още по продажен в оставка.Украински ггнин

    15:17 24.12.2025

  • 90 ядосан

    7 0 Отговор
    Има една поговорка."Те го плюят,а той си мисли,че дъжд вали"!

    15:21 24.12.2025

  • 91 Мнение

    2 1 Отговор
    Понеже да зли и неблагодарни, трябваше да ги оставим да се помъчат малко и тогава да помогнем.

    15:49 24.12.2025

  • 92 Не, макетата

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    не са забравили! Просто не желаят да помнят, щото така им завъртяха тиквите, че и те самите си предизвикаха автоамнезия за това какви са, от къде произлизат и "идентичността" им, и езикът им...

    17:32 24.12.2025

  • 93 хмммм

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Руски колхозник":

    как да сме сплотени от нац.предатели в президенството

    18:14 24.12.2025

  • 94 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Браво! Точно така се прави между братя...
    Псалом 132 - ПСАЛТИР. Синодална Библия
    "Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно!"

    20:08 24.12.2025

  • 95 Иван

    0 0 Отговор
    Този път да ги остават на скапания сърбоман да ги оправя сам .Да си изберат свестен премиер простази отгоре до долу.
    Помощ за РСМ само ако са членове на ЕС

    21:52 24.12.2025

  • 96 Стоянчо

    0 1 Отговор
    Щом ГЕРБ дава се пита само едно - Къде са парите ? Отчет защото мазута не е техен.

    22:17 24.12.2025

  • 97 Пръцко

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "гочето":

    Туй последното - ней сигурно...

    03:06 25.12.2025

  • 98 Горски

    1 0 Отговор
    Горди, Како македонска! Вие ли ке дойдете, или да фащаме 73ката и да ви уфатаме! Умразата е лош съветник, ще фанеш камъне у жлъмката, Како Гордано! А, ма ти не беше ли бугарка, ма оу? За идентичност и суверенитет, национален и културен. А народът български знае как се губи идентичност и суверенитет, национален и културен, само за 18 години в казана на еСеС. Макетата вместо да се радват, че още на са ги претопили в брюкселския вертеп, кукумявчат, грачат, плюят в българския геран, от който пият вода. Тая югозападна българска територия още ли се брои като .....мАкЕдония? И тоя дзвер не го показвайте на снимка, стигат и глупостите, които ръси! 1 во да изясним за каква страна, и има ли страна говорим. Подарени земи на Югославия. На кой му дреме за Северомакедонците? В Европа са наясно, че са бивши българи- при това нефелни. Бабичката е права, че са изпаднали във вакуум и ако ЕС не предприеме нещо, скоро в Северна Македония, основният език ще е албанският, а макетата - малцинство. То и сега в Скопие една четвърт от жителите на града са албанци- над 100 000 хиляди.

    03:15 25.12.2025

  • 99 Боце

    1 0 Отговор
    По заповед от Белград тези нямат абсолютно никакво намерение да влизат в ЕС.Само протакат нещата и търсят под вола теле. Повече от век срьпска окупация е промила мозъците им.

    03:56 25.12.2025

