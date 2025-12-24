"Гордост и предразсъдъци": Закъсало Скопие не приема български мазут, съседите ни предложиха...помощ

Правителството на Северна Македония е отказало спешни доставки на мазут от България, предложени заради извънредното положение в югозападната ни съседка, предаде БГНЕС, цитирана от БНР.
"Ако Република България има нужда от такава или подобна помощ, Република Северна Македония е изцяло на разположение", е заявил северномакедонският министър на външните работи Тимчо Муцунски, цитиран от ТВ24.
От северномакедонското правителство уточняват, че страната не очаква помощ отвън, а използва всички налични ресурси, за да поддържа стабилна ситуация в енергетиката. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Република Гърция от гръцките фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.
Преди отказа на Скопие, по разпореждане на министър-председателя Росен Желязков министърът на енергетиката Жечо Станков извърши проверка на наличностите от мазут в България.
Проверката установи, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите на страната ни.
България предложи спешни доставки на мазут за Република Северна Македония, за да я подпомогне в условията на обявеното във вторник извънредно положение. Предложението е било отправено в телефонен разговор между министъра на външните работи Георг Георгиев и колегата му Тимчо Муцунски. По време на разговора е подчертано, че предоставянето на помощта е израз на добросъседство и солидарност и е насочено към гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Баце ЕООД
12:11 24.12.2025
3 Сатана Z
Коментиран от #50
12:11 24.12.2025
4 Ауууу
12:12 24.12.2025
5 Христов
12:13 24.12.2025
6 макето
Защото сме добри!
12:13 24.12.2025
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... МАЗУТА НЕ СЕ ОБМИТЯВА В МАКЕДОНИЯ , ОБАЧЕ
ВМЕСТО МАЗУТ ТАМ ВЛИЗА БЕНЗИН И ДИЗЕЛ :).....
...
СТАРИ СИКАДЖИЙСКИ ДАЛАВЕРИ
12:13 24.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Водопад Войвода
12:14 24.12.2025
10 Герт Вилдерс
12:15 24.12.2025
11 на кривата ракета, космоса й пречи
12:15 24.12.2025
12 НРБ
12:16 24.12.2025
13 Лицемерни 60клуци
12:16 24.12.2025
14 продажници
така им подариха много танкове на макенци
а тоз Муцунски много пъти ги е обвинявал тез бръмбари мазохисти
които не помнят изказванията му и обвинения в брюксел
12:18 24.12.2025
15 Удри с лопатата
12:18 24.12.2025
16 Кен
Коментиран от #23
12:18 24.12.2025
17 Резил
12:19 24.12.2025
18 пъпеша
тоя
нали хората се надигнаха и забравиха
12:19 24.12.2025
19 Симо
12:19 24.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Колю с двуцевката
12:20 24.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 гост
До коментар #16 от "Кен":Той има,,само че е забравил от къде е произлязал...
Коментиран от #92
12:21 24.12.2025
24 Зад
12:22 24.12.2025
25 Българино?
12:23 24.12.2025
26 Руснаков
До коментар #22 от "Руски колхозник":Управлението им е такова ,отричащо българщината,отделно и някой партии са като нашето Възраждане...тотално неориентирани,иска се време да се осъзнаят....приятели които ходят в РСМ не са казали за кофти отношение от обикновеният македонец..
Коментиран от #31
12:24 24.12.2025
27 Гледам и не вярвам на ушите си
12:24 24.12.2025
28 Тома
12:26 24.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 МАМА ПРЕДАТЕЛСКА
12:26 24.12.2025
31 Руски колхозник
До коментар #26 от "Руснаков":От мен да знаеш,казвам ти го от опит,заради доста години работа в чужбина...българите,никой не ги харесва като цяло и главната причина е,че не сме сплотени.
Коментиран от #45, #93
12:28 24.12.2025
32 НАРОДЕН
12:29 24.12.2025
33 Дървено желязо
12:30 24.12.2025
34 АГАТ а Кристи
12:31 24.12.2025
35 Тракия балкан
12:35 24.12.2025
36 Ve6тицата да не настине
12:36 24.12.2025
37 Редник
12:41 24.12.2025
38 Къде
12:41 24.12.2025
39 Баба
12:43 24.12.2025
40 бушприт
12:43 24.12.2025
41 Унуфриий
12:44 24.12.2025
42 Благой
12:46 24.12.2025
43 Ами
12:47 24.12.2025
44 гочето
Защото много ни обичат ли?
Или защото постоянно ни обиждат на татари?
Желязков ептен е изтрещял...
Само на ислямска държава още не сме предложили горива и оръжие!
Коментиран от #97
12:49 24.12.2025
45 Руснаков
До коментар #31 от "Руски колхозник":Напълно споделям написаното,от личен опит,почти 20 год.съм живял на Запад..
Коментиран от #55
12:50 24.12.2025
46 Бе нали голям го вадят........
12:52 24.12.2025
47 БеГемот
12:55 24.12.2025
48 Ний ша Ва упрайм
13:02 24.12.2025
49 КАТО ПОДАРЪК
ВАШТА. МАМА!
13:02 24.12.2025
50 Ще има и още
До коментар #3 от "Сатана Z":Може би по повод, че вчера юго-бабката пак изсипа помия по българската глава. Малко сме в ролята: то те бие, ти му викаш - обичам те....
13:05 24.12.2025
51 Копейка
13:05 24.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Криси Патрашкова
13:09 24.12.2025
54 зевзек
13:10 24.12.2025
55 Ветеран от протеста
До коментар #45 от "Руснаков":Дядо ако под Запад имаш предвид Максуда ,знам че си изкарал 20години там ,но и упорито продължаваш в същия тон ,дерзай блллляттт ,явно човек ще стане от теб накрая !
Коментиран от #59, #63
13:14 24.12.2025
56 може
Заливаме дъртата кукумявка и азиатското недоразумение Малоумковски с мазута и отгоре пера.
Останалото народонаселение да е живо и здраво!
13:15 24.12.2025
57 аха
До коментар #22 от "Руски колхозник":Ами аз мога да ти гепам внуците, да ги индоктринирам до 25г възраст и да ги питам какви ти се падат.
Нещо против?
Гледайте Време Разделно!
Четете Преспанските Камбани в оригинал!
13:17 24.12.2025
58 Сзо
13:18 24.12.2025
59 Руснаков
До коментар #55 от "Ветеран от протеста":Вари го...печи го...Олито си остава Оли...
13:18 24.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 аха
До коментар #60 от "Люпче":Обаче това са го измисли за вас точно господарите ви сърби.
Не можеш да вземеш една добре позната реплика и да я пренапишеш толкова лесно.
"Що е Маке все е лай но" - стара сръбска поговорка.
Господари, какво да ги прайш.
Не е лесно да си бил 80 години подметка на титовизма и сръбския шовинизъм.
13:21 24.12.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ветеран от протеста
До коментар #55 от "Ветеран от протеста":Дядо ,ами че тя и Максуда е в западната част на Варна бре ,скъсса няккк ,хайде уточни точно къде точно на Запад си живял и събирал кутийки от бира и празни бутилки за да оцелевяшшш ?
13:23 24.12.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Тракиец🇺🇦
За пореден път се убеждавам че външната политика на България е едно голямо Л...А...Й...Н...О и винаги подставените субекти за министри на външните работи са еврейски слуги по.дм.ет.к.и и чуждопоклонници!!
13:24 24.12.2025
69 продажното ни атлантическо правителство
13:24 24.12.2025
70 Потоворка
13:25 24.12.2025
71 Тракиец🇺🇦
Коментиран от #76
13:26 24.12.2025
72 Сега обаче внимавайте
13:28 24.12.2025
73 Дррр Тиа КриптоГрафф
13:29 24.12.2025
74 Атлантически фееекалии
13:29 24.12.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Амет
До коментар #71 от "Тракиец🇺🇦":Отдавна не съм ....ал тракиец ,да намина през Богомилово та да олабя хубаво жиллатта ?
13:31 24.12.2025
77 Абе най важното е че
13:32 24.12.2025
78 И 17-18 милиона евро подарък
13:34 24.12.2025
79 Атлантическите фееекалии от МС
13:36 24.12.2025
80 Атлантически фееекалии
13:42 24.12.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Галина Колева
13:56 24.12.2025
83 Азът
Дайте и мазут на макетата, да ви кълнат и наричат татари!
14:04 24.12.2025
84 Пешо Кюстендилецо
14:08 24.12.2025
85 Гост
14:13 24.12.2025
86 А БЕЕ
14:17 24.12.2025
87 си пън
14:26 24.12.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Уса
15:17 24.12.2025
90 ядосан
15:21 24.12.2025
91 Мнение
15:49 24.12.2025
92 Не, макетата
До коментар #23 от "гост":не са забравили! Просто не желаят да помнят, щото така им завъртяха тиквите, че и те самите си предизвикаха автоамнезия за това какви са, от къде произлизат и "идентичността" им, и езикът им...
17:32 24.12.2025
93 хмммм
До коментар #31 от "Руски колхозник":как да сме сплотени от нац.предатели в президенството
18:14 24.12.2025
94 ИМПЕРИАЛИСТ
Псалом 132 - ПСАЛТИР. Синодална Библия
"Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно!"
20:08 24.12.2025
95 Иван
Помощ за РСМ само ако са членове на ЕС
21:52 24.12.2025
96 Стоянчо
22:17 24.12.2025
97 Пръцко
До коментар #44 от "гочето":Туй последното - ней сигурно...
03:06 25.12.2025
98 Горски
03:15 25.12.2025
99 Боце
03:56 25.12.2025