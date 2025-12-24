Зеленски: Русия не е в състояние да окупира единството на Украйна

Президентът Володимир Зеленски поздрави украинците в навечерието на Коледа, като заяви, че Украйна отбелязва празника в труден момент. Въпреки всички страдания, причинени от Русия, тя не е в състояние да окупира това, което е най-важно – единството на Украйна, предаде Укринформ, цитирана от dariknews.bg.
"Ние празнуваме Коледа в труден момент. За съжаление, не всички от нас са у дома тази вечер. За съжаление, не всички имат дом. И за съжаление, не всички са с нас тази вечер. Но въпреки всички страдания, които Русия е причинила, тя не е в състояние да окупира или бомбардира това, което е най-важно. А именно нашето украинско сърце, нашата вяра един в друг и нашето единство", заяви Зеленски.
И затова, отбеляза президентът, милиони украинци ще чакат първата звезда на небето тази вечер – в небето над Киев, в Закарпатието, в Одеса или Купянск, където и да се намират. "Украинците са заедно тази вечер – празнуват Коледа на една и съща дата, като едно голямо семейство", подчерта Зеленски.
Той отбеляза също, че мечтите на украинците са сходни в тези дни.
"Днес всички споделяме една мечта. И имаме едно желание – за всички нас. "Нека погине", може би си мисли всеки от нас. Но когато се обръщаме към Бога, разбира се, молим за нещо по-голямо. Молим за мир за Украйна. Борим се за него. И се молим за него. И го заслужаваме", каза президентът.
В обръщението си Зеленски също така каза, че в този момент украинците се молят за всички на фронта – да се върнат живи. За всички в плен – да се приберат у дома. За всички наши паднали герои, които защитиха Украйна с цената на живота си. За всички, които Русия е подложила на окупация и е принудила да бягат. За онези, които се борят, но не са загубили Украйна в себе си – и затова Украйна никога няма да ги загуби.
"Днес стоим рамо до рамо. Няма да се изгубим в мрака. Лично или в мислите си, ще си пожелаваме добро, ще се прегръщаме и ще се топлим един друг, ще се обаждаме на родителите си, ще целуваме децата си, ще прегръщаме близките си – и, разбира се, ще помним – ще помним всички наши хора", подчерта украинският президент.
До коментар #7 от "Само питам":за киевската хунта да си купят нова златна тоалетна чиния.
12 Сигорен съм
До коментар #3 от "стоян георгиев":Ако не си подчинен на бункерното джудже си, или нацист ,или наркоман,или падаш от някой прозорец.
15 Инкогнито
До коментар #8 от "1488":Незаконния перзидент престъпник. Тооо... не може вс. да ти се пише подробно!
20:32 24.12.2025
19 СигУрен съм !
До коментар #12 от "Сигорен съм":Това се отнася за Зеленото Натовско джудже !
20:34 24.12.2025
25 Спецназ
26 И кво ?!
До коментар #17 от "Мдаа!🤔":Защо да знае граматика ? Турско-англосаксите атлантици ни управляват и без да знаят българска граматика !?
20:38 24.12.2025
27 Спецназ
Руснаците ви казваха 100 пъти: СПАЗВАЙТЕ споразуменията за МИР,
НЕ закачайте руснаците че говорят на руски майчин език,
не ги тормозете и убивайте! 1000 пъти, 10 години! и
ВСЕКИ ЩЕШЕ ДА СИ Е У ДОМА СЕГА,
И ВСИ!КИ ЩЯХА ДА ИМАТ ДОМ, Светлина, Вода и
най вече осигурено преживяване- евтин газ и нормални доходи.
НЕ!
НЕ!
НЕ!
20:38 24.12.2025
28 Жълтопаветниците и феновете на ПП-ДБ
До коментар #17 от "Мдаа!🤔":си имат тяхна собствена граматика.
Само да допълня, че освен на български език те също не могат да пишат и говорят на английски, въпреки че се имат за западняци. Абе, пълна трагедия.
20:38 24.12.2025
29 Само да питам
30 Контрата
До коментар #29 от "Само да питам":Руската зарята над Киев снощи остави цялата столица без ток
20:42 24.12.2025
48 Украинец
Аха много са "единни" украинците - особено тези по Европата и нашето черноморие както и онези които избягаха в Русия. Също и управляващата хунта е много единна с тези които умират на фронта - краде от парите за оръжия на армията си за златни тоалетни и луксозни автомобили и да могат жените им да харчат по милиони за дрънкулки в бутиците. Да не говорим колко са единни ловците на пушечно месо с обикновените украинци които залавят насила и ги натикват в бусовете.
Абе страшно единство си е в Украйна - някои даже и индулгенции си гласуваха да не могат да ги пратят на фронта - то е защото са много единни.
20:57 24.12.2025
53 Гадно
До коментар #50 от "абе":абе
00ОТГОВОР
на тая снимка ака ли сега? или вече се е наакал ..
-;-
Колко уакани са русофилите!
21:00 24.12.2025
54 Ами
Вярно, малко не е улучил точната дата, но това не е от голямо значение.
Интересното е, че в редакцията някак си удобно са пропуснали част от речта на
"радетеля за мир" в която той призовава окраинците да се молят Путин да умре.
По-интересното е, че зад статията стои главния редактор във ФАКТИ.
Коментиран от #57
21:01 24.12.2025
56 Антитрол
До коментар #29 от "Само да питам":"и тази Нова година ли ще е без празнична заря"
За сметка на това Путин е осигурил грандиозна заря в Киев - даже специално е изгасил осветлението за да се вижда по-добре.
21:03 24.12.2025
57 Ама
До коментар #54 от "Ами":Ами
00ОТГОВОР
Когато евреин празнува Коледа не е на добре :)
-;-
Ама пък е долбре, когато путлерист ти говори за мир!
Коментиран от #73, #75
21:03 24.12.2025
58 Евреина Кобзон
Двама Евреи
УЛЯНОВ И БРОНЩАЙН
затриха ЦАРСКА РУСИЯ.
Сега Трима Евреи
ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ СОЛОВЬОВ
Ще затрият Руската Федерация .
Болшевиките си знаят Работата.
Коментиран от #63
21:05 24.12.2025
59 Антитрол
До коментар #39 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":"Намериха ли главата на генерала"
На натовските генерали в Одеса ли където били "цивилни дечица" в хотела?
Коментиран от #60
21:07 24.12.2025
60 Червен Бацил
До коментар #59 от "Антитрол":Къде ги видя
Натовските Генерали
. Заблуденяк?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #68
21:09 24.12.2025
61 Днеска още
До коментар #39 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Двама Военнопрестъпници
Са взривени в МАСКВА.
Много близо до мястото където
Опукаха и Генерала.
21:11 24.12.2025
63 Антитрол
До коментар #58 от "Евреина Кобзон":"Ще затрият Руската Федерация"
Галя да не е раздала кристални кълба на нашите козячета че цялата им пропаганда е само ЩЕ ЩЕ ЩЕ - нещо не им се говори за настоящето. Да не говорим за миналото:
- Ето даже и колективна амнезия получиха всички изведнъж за Покровск - нито едно козяче вече не си спомня за него а всички са много уверени в бъдещето.
Сега някое ще ми каже ли Покровск има ли стратегическо значение или няма.
Коментиран от #65
21:12 24.12.2025
68 Антитрол
До коментар #60 от "Червен Бацил":"Къде ги видя
Натовските Генерали"
Не бе нали това казвам там бяха цивилни дечица отседнали в хотела на почивка - театрална трупа играещи военна пиеса та за това бяха с униформи - бяха забравили да се обръснат ама деца какво да ги правиш.
21:17 24.12.2025
70 Сигорен съм
До коментар #12 от "Сигорен съм":Сигурен съм че като прочетеш ,Сигорен съм , вече знаеш че съм аз...простия човек.
21:21 24.12.2025
73 Антитрол
До коментар #57 от "Ама":"Ама пък е долбре, когато путлерист ти говори за мир!"
Е много по "долбре" е от това кравар да ти говори за мир. Сега този "нобелов лауреат за мир" съвсем мирно нападна Иран, още по мирно ще напада Венецуела, съвсем мирно мисли да си анексира Гренландия.Да не говорим пък за тези преди него колко "мир" донесоха на земята или пък за евреите.
21:26 24.12.2025
75 Ами
До коментар #57 от "Ама":Разликата между нормалния човек и фанатика е,
че нормалния човек може да те разбере.
Фанатика не само че няма да те разбере,
а ще тръгне да те убеждава в правотата си.
21:26 24.12.2025
76 Хи хи хи
До коментар #67 от "ЗСЗСЗС":зилената нашмъркана марионетка с мръсния потник не е престъпник, тя марионетката де, е добре е само платен наемник/предател. .....което си е едно също
21:27 24.12.2025