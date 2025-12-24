Новини
Зеленски: Русия не е в състояние да окупира единството на Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия не е в състояние да окупира единството на Украйна

24 Декември, 2025 21:17, обновена 24 Декември, 2025 20:21 1 067 76

  • зеленски-
  • украйна-
  • президент

Коледно послание на украинският президент

Зеленски: Русия не е в състояние да окупира единството на Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Володимир Зеленски поздрави украинците в навечерието на Коледа, като заяви, че Украйна отбелязва празника в труден момент. Въпреки всички страдания, причинени от Русия, тя не е в състояние да окупира това, което е най-важно – единството на Украйна, предаде Укринформ, цитирана от dariknews.bg.

"Ние празнуваме Коледа в труден момент. За съжаление, не всички от нас са у дома тази вечер. За съжаление, не всички имат дом. И за съжаление, не всички са с нас тази вечер. Но въпреки всички страдания, които Русия е причинила, тя не е в състояние да окупира или бомбардира това, което е най-важно. А именно нашето украинско сърце, нашата вяра един в друг и нашето единство", заяви Зеленски.

И затова, отбеляза президентът, милиони украинци ще чакат първата звезда на небето тази вечер – в небето над Киев, в Закарпатието, в Одеса или Купянск, където и да се намират. "Украинците са заедно тази вечер – празнуват Коледа на една и съща дата, като едно голямо семейство", подчерта Зеленски.

Той отбеляза също, че мечтите на украинците са сходни в тези дни.

"Днес всички споделяме една мечта. И имаме едно желание – за всички нас. "Нека погине", може би си мисли всеки от нас. Но когато се обръщаме към Бога, разбира се, молим за нещо по-голямо. Молим за мир за Украйна. Борим се за него. И се молим за него. И го заслужаваме", каза президентът.

В обръщението си Зеленски също така каза, че в този момент украинците се молят за всички на фронта – да се върнат живи. За всички в плен – да се приберат у дома. За всички наши паднали герои, които защитиха Украйна с цената на живота си. За всички, които Русия е подложила на окупация и е принудила да бягат. За онези, които се борят, но не са загубили Украйна в себе си – и затова Украйна никога няма да ги загуби.

"Днес стоим рамо до рамо. Няма да се изгубим в мрака. Лично или в мислите си, ще си пожелаваме добро, ще се прегръщаме и ще се топлим един друг, ще се обаждаме на родителите си, ще целуваме децата си, ще прегръщаме близките си – и, разбира се, ще помним – ще помним всички наши хора", подчерта украинският президент.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 12 Отговор
    заплатите ми в действие
    👍🇺🇦

    20:24 24.12.2025

  • 2 Бесен - Язовец

    49 7 Отговор
    Незаконния престъпник Зеленски

    Коментиран от #8, #51

    20:24 24.12.2025

  • 3 стоян георгиев

    46 5 Отговор
    Въже за този сороски нацист

    Коментиран от #12

    20:25 24.12.2025

  • 4 Реалист

    47 4 Отговор
    Украйна не съществува вече има Малорусия

    20:26 24.12.2025

  • 5 иван костов

    42 4 Отговор
    След освобождението от нацизма, украинците отново ще могат да ходят на църква!

    20:26 24.12.2025

  • 6 Не нормален урко фашист

    37 5 Отговор
    Зеления наркоман ни е в повече с просия та и лъжите си

    20:27 24.12.2025

  • 7 Само питам

    37 3 Отговор
    Окраинските фашисти какво общо имат с Коледа?

    Коментиран от #11, #13

    20:27 24.12.2025

  • 8 1488

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бесен - Язовец":

    а ко значи "незакон престъпник" и има ли законен ?

    Коментиран от #15

    20:28 24.12.2025

  • 9 сан санич..

    35 3 Отговор
    Време е за бунището на зелениясалия мухлясъл продукт със изтекла годност

    20:28 24.12.2025

  • 10 Ха ХаХа

    33 3 Отговор
    Цяла Украйна го псува

    20:28 24.12.2025

  • 11 Kоледа е повод

    30 2 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    за киевската хунта да си купят нова златна тоалетна чиния.

    20:30 24.12.2025

  • 12 Сигорен съм

    2 29 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Ако не си подчинен на бункерното джудже си, или нацист ,или наркоман,или падаш от някой прозорец.

    Коментиран от #17, #19, #36, #70

    20:31 24.12.2025

  • 13 Ъхъ

    20 1 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    Толкова общо, колкото и Ислямска държава!😂

    20:31 24.12.2025

  • 14 Нещо да споменете

    24 1 Отговор
    за коледното пожелание на зеления наркоман да умрял Путин?
    Неговият мозък е толкова изпържен от наркотиците, че не може да предвиди кой точно ще замести Путин.

    20:32 24.12.2025

  • 15 Инкогнито

    21 2 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Незаконния перзидент престъпник. Тооо... не може вс. да ти се пише подробно!

    20:32 24.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мдаа!🤔

    17 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сигорен съм":

    Пише се "сигУрен" ! Посещавай часовете по граматика!

    Коментиран от #26, #28

    20:33 24.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 СигУрен съм !

    21 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сигорен съм":

    Това се отнася за Зеленото Натовско джудже !

    20:34 24.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ти да видиш

    26 1 Отговор
    Никой не го интересува какво дрънка зеленото фашизоидно джудже наркоман, не ни занимавайте с военнопрестъпници!!!

    20:36 24.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Съдията

    26 1 Отговор
    А дано не си жив да видиш Путин умрял. Само гнусен неверник може да изрича такива гадости на светъл празник!😂

    Коментиран от #32

    20:37 24.12.2025

  • 25 Спецназ

    20 2 Отговор
    Зор Фашизъм да направите и да ги избивате!

    Нема Баце кой да ви търпи хаз.рските фаш.стки набези-

    Това са РУСНАЦИТЕ, Баце а не робите е.реи преклонни в х.тлеристка Германия!

    ТИЯ ЗНАЯТ как се убива И ИЗБИВА Агресор и имат повече БоНби от вас- КАПЕЦ!

    20:37 24.12.2025

  • 26 И кво ?!

    18 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа!🤔":

    Защо да знае граматика ? Турско-англосаксите атлантици ни управляват и без да знаят българска граматика !?

    20:38 24.12.2025

  • 27 Спецназ

    25 1 Отговор
    "За съжаление, не всички от нас са у дома тази вечер. За съжаление, не всички имат дом."

    Руснаците ви казваха 100 пъти: СПАЗВАЙТЕ споразуменията за МИР,

    НЕ закачайте руснаците че говорят на руски майчин език,

    не ги тормозете и убивайте! 1000 пъти, 10 години! и

    ВСЕКИ ЩЕШЕ ДА СИ Е У ДОМА СЕГА,

    И ВСИ!КИ ЩЯХА ДА ИМАТ ДОМ, Светлина, Вода и
    най вече осигурено преживяване- евтин газ и нормални доходи.

    НЕ!

    НЕ!

    НЕ!

    20:38 24.12.2025

  • 28 Жълтопаветниците и феновете на ПП-ДБ

    15 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа!🤔":

    си имат тяхна собствена граматика.
    Само да допълня, че освен на български език те също не могат да пишат и говорят на английски, въпреки че се имат за западняци. Абе, пълна трагедия.

    20:38 24.12.2025

  • 29 Само да питам

    4 20 Отговор
    Московското блато и тази Нова година ли ще е без празнична заря?

    Коментиран от #30, #56

    20:39 24.12.2025

  • 30 Контрата

    15 2 Отговор

    До коментар #29 от "Само да питам":

    Руската зарята над Киев снощи остави цялата столица без ток

    20:42 24.12.2025

  • 31 Ама нали имаше някаква забрана

    11 0 Отговор
    и коледа в Украйна щеше да е на 7 януари. Що така сега, ко стаа тука?

    20:42 24.12.2025

  • 32 И ти да пукнеш

    1 7 Отговор

    До коментар #24 от "Съдията":

    Дано.

    Коментиран от #34

    20:43 24.12.2025

  • 33 аахахаха

    8 1 Отговор
    те половината избягаха, другите ги претрепаха, единство обаче .. По кух лозунг няма тази година

    20:43 24.12.2025

  • 34 нали знаеш

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "И ти да пукнеш":

    Сърдитко Петко, празна му торбичката ...

    20:44 24.12.2025

  • 35 ти да видиш

    16 0 Отговор
    Защо по Коледа не спирате да занимавате хората с полюциите на зеленияпор!? Това е обида за читателите ви!

    20:45 24.12.2025

  • 36 мдам

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сигорен съм":

    как не си ПОпаднал в час по български, се питам аз ..

    20:46 24.12.2025

  • 37 Кога е било това

    13 2 Отговор
    "единството на Украйна" ? При Турчинов сигурно нали? Ама тея украински пишлемета верно почват да прекаляват с наглостта

    20:46 24.12.2025

  • 38 Факт

    20 14 Отговор
    Украйна ще пребъде за разлика от империята на злото Русия .

    Коментиран от #44

    20:46 24.12.2025

  • 39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 9 Отговор
    Намериха ли главата на генерала?

    Коментиран от #59, #61

    20:47 24.12.2025

  • 40 Тома

    9 1 Отговор
    Единството на Украйна на 25.12 ще бъде ярко демонстрирано на 7.01, датата, на която 80+% от единнните украинци ще празнуват православната Коледа.

    20:47 24.12.2025

  • 41 "единството на Украйна"

    9 0 Отговор
    С референдум се доказва а не с бъръвежите на побъркани индивиди

    20:49 24.12.2025

  • 42 Спрете се бре

    9 0 Отговор
    С този шизофреник. Сега и някой от дарик нюз ли трябва в лудница да въдворим

    20:51 24.12.2025

  • 43 дядо поп

    12 0 Отговор
    А махайте го този въшкав просяк , само с него ни занимавате. Като капитулира не знам за какво ще пишете. Всеки ден , това ударили , онова разрушили и накрая се оттеглили от някъде по фронта.

    20:51 24.12.2025

  • 44 Съдията

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "Факт":

    Ще пребъде, като Лвовско войводство в Полша.😂

    20:52 24.12.2025

  • 45 Брендо

    8 0 Отговор
    Горд съм. Мойта стока е най-добрата.

    20:53 24.12.2025

  • 46 Брендо

    6 0 Отговор
    Горд съм. Мойта стока е най-добрата.

    20:53 24.12.2025

  • 47 Шмерц

    7 0 Отговор
    Тоо мининкио ни удари у земята с използваните от него салфетки.

    20:55 24.12.2025

  • 48 Украинец

    6 0 Отговор
    "Русия не е в състояние да окупира единството на Украйна"

    Аха много са "единни" украинците - особено тези по Европата и нашето черноморие както и онези които избягаха в Русия. Също и управляващата хунта е много единна с тези които умират на фронта - краде от парите за оръжия на армията си за златни тоалетни и луксозни автомобили и да могат жените им да харчат по милиони за дрънкулки в бутиците. Да не говорим колко са единни ловците на пушечно месо с обикновените украинци които залавят насила и ги натикват в бусовете.

    Абе страшно единство си е в Украйна - някои даже и индулгенции си гласуваха да не могат да ги пратят на фронта - то е защото са много единни.

    20:57 24.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 абе

    4 0 Отговор
    на тая снимка ака ли сега? или вече се е наакал ..

    Коментиран от #53

    20:58 24.12.2025

  • 51 Айде бе

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бесен - Язовец":

    Бесен - Язовец
    345ОТГОВОР
    Незаконния престъпник Зеленски
    -;-
    Ама пък Фюрера бил законен!

    20:59 24.12.2025

  • 52 КАКВО ЕДИНСТВО БРЕ

    4 1 Отговор
    Менто нарко зелена. Та ти у дома не си се вяснал ти от бункера и хоп на круиз със женка си да молиш и просиш. Ти човек от народа които умират не виждал. Ти само си със евраците и твоите корумпета. Направи избори направи референдум и всичко ще стане ясно. ПОЗОР СИ.

    Коментиран от #55

    20:59 24.12.2025

  • 53 Гадно

    0 3 Отговор

    До коментар #50 от "абе":

    абе
    00ОТГОВОР
    на тая снимка ака ли сега? или вече се е наакал ..
    -;-
    Колко уакани са русофилите!

    21:00 24.12.2025

  • 54 Ами

    5 1 Отговор
    Когато евреин празнува Коледа не е на добре :)
    Вярно, малко не е улучил точната дата, но това не е от голямо значение.
    Интересното е, че в редакцията някак си удобно са пропуснали част от речта на
    "радетеля за мир" в която той призовава окраинците да се молят Путин да умре.
    По-интересното е, че зад статията стои главния редактор във ФАКТИ.

    Коментиран от #57

    21:01 24.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Само да питам":

    "и тази Нова година ли ще е без празнична заря"

    За сметка на това Путин е осигурил грандиозна заря в Киев - даже специално е изгасил осветлението за да се вижда по-добре.

    21:03 24.12.2025

  • 57 Ама

    0 4 Отговор

    До коментар #54 от "Ами":

    Ами
    00ОТГОВОР
    Когато евреин празнува Коледа не е на добре :)
    -;-
    Ама пък е долбре, когато путлерист ти говори за мир!

    Коментиран от #73, #75

    21:03 24.12.2025

  • 58 Евреина Кобзон

    1 4 Отговор
    Едно Време

    Двама Евреи

    УЛЯНОВ И БРОНЩАЙН

    затриха ЦАРСКА РУСИЯ.

    Сега Трима Евреи

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ СОЛОВЬОВ

    Ще затрият Руската Федерация .

    Болшевиките си знаят Работата.

    Коментиран от #63

    21:05 24.12.2025

  • 59 Антитрол

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    "Намериха ли главата на генерала"

    На натовските генерали в Одеса ли където били "цивилни дечица" в хотела?

    Коментиран от #60

    21:07 24.12.2025

  • 60 Червен Бацил

    0 3 Отговор

    До коментар #59 от "Антитрол":

    Къде ги видя
    Натовските Генерали
    . Заблуденяк?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #68

    21:09 24.12.2025

  • 61 Днеска още

    0 3 Отговор

    До коментар #39 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Двама Военнопрестъпници

    Са взривени в МАСКВА.

    Много близо до мястото където

    Опукаха и Генерала.

    21:11 24.12.2025

  • 62 1111

    3 1 Отговор
    След края на войната ще видиш какво ще получиш от украинците.За хилядите жертви и рсзбитите семейства ли ги поздрави?...

    21:12 24.12.2025

  • 63 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Евреина Кобзон":

    "Ще затрият Руската Федерация"

    Галя да не е раздала кристални кълба на нашите козячета че цялата им пропаганда е само ЩЕ ЩЕ ЩЕ - нещо не им се говори за настоящето. Да не говорим за миналото:
    - Ето даже и колективна амнезия получиха всички изведнъж за Покровск - нито едно козяче вече не си спомня за него а всички са много уверени в бъдещето.
    Сега някое ще ми каже ли Покровск има ли стратегическо значение или няма.

    Коментиран от #65

    21:12 24.12.2025

  • 64 3333

    4 0 Отговор
    Украйна не празнува Коледа.Не пишете глупости.

    21:14 24.12.2025

  • 65 Ъъъъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Антитрол":

    Ъъъъъъъъъ

    21:15 24.12.2025

  • 66 Абе верно ли на зеленияпор

    4 0 Отговор
    сърцето му е украинско?
    Питам за един приятел.

    21:16 24.12.2025

  • 67 ЗСЗСЗС

    4 0 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ Е ПРЕСТЪПНИК.

    Коментиран от #76

    21:16 24.12.2025

  • 68 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Червен Бацил":

    "Къде ги видя
    Натовските Генерали"

    Не бе нали това казвам там бяха цивилни дечица отседнали в хотела на почивка - театрална трупа играещи военна пиеса та за това бяха с униформи - бяха забравили да се обръснат ама деца какво да ги правиш.

    21:17 24.12.2025

  • 69 ВЪПРОС

    2 1 Отговор
    Защо българския народ не обича Зеленски? Моля за отговор.

    Коментиран от #71

    21:18 24.12.2025

  • 70 Сигорен съм

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сигорен съм":

    Сигурен съм че като прочетеш ,Сигорен съм , вече знаеш че съм аз...простия човек.

    21:21 24.12.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Артилерист

    1 0 Отговор
    Артистът Зеленски днес изпълнява сценката за украинското единство. Това разбира се е чиста пропаганда, защото все по-малко остават такива, които му вярват. Най-категоричното доказателство за това е масовото дезертьорство, което разяжда укроармията отвътре. 311 хиляди са вече официално регистрираните случаи на дезертьорство във ВСУ към края на 2025г. Анализът на социологически данни и западни доклади показва, че водещ мотив вече не ее идеологията, а чистият инстинкт за оцеляване, подсилен от безсрочна служба (няма отпуски и ротация), социална несправедливост (пълни ресторанти с откупили се богаташи, а те гинат в окопите) и липса на визия за победа (чувството, че войната е загубена определя индивидуалното решение за дизертиране). Отделно, когато войникът не вярва, че животът му е ценен като ресурс, ТОЙ СПИРА ДА СМЯТА ДЪЛГА СИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН. И дизертира, а Зеленски нека да си играе сценката с единството...

    21:26 24.12.2025

  • 73 Антитрол

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ама":

    "Ама пък е долбре, когато путлерист ти говори за мир!"

    Е много по "долбре" е от това кравар да ти говори за мир. Сега този "нобелов лауреат за мир" съвсем мирно нападна Иран, още по мирно ще напада Венецуела, съвсем мирно мисли да си анексира Гренландия.Да не говорим пък за тези преди него колко "мир" донесоха на земята или пък за евреите.

    21:26 24.12.2025

  • 74 Плешива първопричина

    0 1 Отговор
    Първопричината трябва да пукне за да има мир.

    21:26 24.12.2025

  • 75 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ама":

    Разликата между нормалния човек и фанатика е,
    че нормалния човек може да те разбере.
    Фанатика не само че няма да те разбере,
    а ще тръгне да те убеждава в правотата си.

    21:26 24.12.2025

  • 76 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "ЗСЗСЗС":

    зилената нашмъркана марионетка с мръсния потник не е престъпник, тя марионетката де, е добре е само платен наемник/предател. .....което си е едно също

    21:27 24.12.2025

