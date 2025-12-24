Новини
Нощният транспорт в София - по-достъпен от 1 януари

24 Декември, 2025 16:20 397 3

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Нощният транспорт в София става по-достъпен от 1 януари 2026 година, съобщават от Центъра за градска мобилност. Пътниците с дългосрочни абонаменти за обществения транспорт вече ще могат да добавят към тях допълнителна карта за всички нощни линии - N1, N2, N3 и N4.

Цената на допълнителната нощна карта е 3 € на месец или 30 € за година.

Важно условие е периодът на нощната карта да съвпада напълно с периода на основната в карта за дневния транспорт, допълват от дружеството.

Например, ако зареждаме карта, която ще от 11 януари до 10 февруари, допълнителната нощна карта също трябва да бъде за същия период - 11 януари - 10 февруари.

Ако се закупи годишна карта (младежка, студентска или ученическа), могат да бъдат добавени нощните линии срещу 30 €.

От Центъра за градска мобилност уточняват, че ако имаме годишна карта, чиято валидност е започнала, към нея не може да се добави допълнителен нощен абонамент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    0 2 Отговор
    кметът на Софияда не се ослушва ,а да повишил цените на билетите в ГТ като престане да точи държавния бюджет ,с който субсидира транспорта в София.

    Коментиран от #2

    16:25 24.12.2025

  • 2 Да бе

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Та още повече селяндури да задръстват улиците.

    16:31 24.12.2025

  • 3 Вещица - гадателка

    2 1 Отговор
    Нощният транспорт в София - ще е по-достъпен от 1 януари по нощните заведения и навсякъде ще ви посрещат със цветя и чалгаджийки песни с двойно по - ниски в цифри парички! До нова година за 200 лева, а след нова година за 100 левро!

    16:38 24.12.2025

