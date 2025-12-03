Влак прегази дете във Враца

Влак е прегазил дете на жп линията във Враца, съобщи BulNews.
Трагичният инцидент е станал в района на виетнамските общежития. По първоначална информация, локомотивът е блъснал пресичащo релсите дете.
То е момче, на 16 години години. При удара е починало на място. Детето е било с приятели. Районът е отцепен от три екипа на полицията, има и пожарна. Пристигна и линейка, но спешните медици само са констатирали смъртта на момчето.
1 Василев
16:15 03.12.2025
2 Някой
16:22 03.12.2025
3 жалко
Коментиран от #6
16:25 03.12.2025
4 Киро
16:29 03.12.2025
5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:34 03.12.2025
6 Машинист
До коментар #3 от "жалко":Аз съм машиниста! Като сгазя някое джуманджи не ми пречи, че им намалявам бройката 😏
16:43 03.12.2025
7 Mими Кучева🐕🦺
16:51 03.12.2025