Влак прегази дете във Враца

3 Декември, 2025 16:14 826 7

При удара е починало на място

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влак е прегазил дете на жп линията във Враца, съобщи BulNews.

Трагичният инцидент е станал в района на виетнамските общежития. По първоначална информация, локомотивът е блъснал пресичащo релсите дете.

То е момче, на 16 години години. При удара е починало на място. Детето е било с приятели. Районът е отцепен от три екипа на полицията, има и пожарна. Пристигна и линейка, но спешните медици само са констатирали смъртта на момчето.


