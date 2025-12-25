Новини
България »
Времето днес, прогноза за четвъртък, 25 декември: Сняг в Северна България, навявания по високите части на Южна

Времето днес, прогноза за четвъртък, 25 декември: Сняг в Северна България, навявания по високите части на Южна

25 Декември, 2025 03:00, обновена 25 Декември, 2025 02:25 615 1

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Температурите към 14:00 часа ще са от минус 4° в северозападните райони до 7° в югоизточните, по Черноморието от 7° до 9°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 25 декември: Сняг в Северна България, навявания по високите части на Южна - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Сняг ще вали и в централните части на Северна България и Лудогорието. Навявания и образуване на снежна покривка ще има и по високопланинските пътища на Южна България.

В останалите райони валежите ще са от дъжд. В централните северни и североизточни части от страната ще има условия и за поледици.

Главно в западната половина от страна, се очакват значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Температурите към 14:00 часа ще са от минус 4° в северозападните райони до 7° в югоизточните, по Черноморието от 7° до 9°. Там ще бъде облачно и дъждовно, със силен вятър от североизток.

В планините ще има обилни валежи от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има условия за виелици и навявания.

През нощта срещу петък валежите почти навсякъде ще спрат. През следващите дни облачността ще е променлива, по-често значителна. Само на отделни места, главно в североизточните и планинските райони ще превалява слаб сняг. В неделя и понеделник ще нахлува нова порция студен въздух и температурите ще се понижат с още 2-3 градуса.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ви сеИЗДРИИЩЯфостата

    0 0 Отговор
    От 10 ноември насам , за първи път няма православна коледна служба по българските телевизии . Турция и англосаксонците ни мачкат .

    03:32 25.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове