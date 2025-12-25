Времето днес, прогноза за четвъртък, 25 декември: Сняг в Северна България, навявания по високите части на Южна

Сняг ще вали и в централните части на Северна България и Лудогорието. Навявания и образуване на снежна покривка ще има и по високопланинските пътища на Южна България.

В останалите райони валежите ще са от дъжд. В централните северни и североизточни части от страната ще има условия и за поледици.

Главно в западната половина от страна, се очакват значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Температурите към 14:00 часа ще са от минус 4° в северозападните райони до 7° в югоизточните, по Черноморието от 7° до 9°. Там ще бъде облачно и дъждовно, със силен вятър от североизток.

В планините ще има обилни валежи от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има условия за виелици и навявания.

През нощта срещу петък валежите почти навсякъде ще спрат. През следващите дни облачността ще е променлива, по-често значителна. Само на отделни места, главно в североизточните и планинските райони ще превалява слаб сняг. В неделя и понеделник ще нахлува нова порция студен въздух и температурите ще се понижат с още 2-3 градуса.