Трамвай се вряза в автобус в София
  Тема: Войната на пътя

Трамвай се вряза в автобус в София

15 Декември, 2025 16:12, обновена 15 Декември, 2025 16:21 2 373 20

Няма сериозно пострадали хора

Трамвай се вряза в автобус в София - 1
Снимка: Катастрофи в София/Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа между трамвай и автобус на столичния бул. „Ситняково“. В социалните мрежи се появиха снимки от сблъсъка, изброи бТВ.

Инцидентът е станал на натоварено кръстовище до търговски център, изясняват се причините за катастрофата. Най-вероятно става въпрос за отнето предимство.

За bTV от СДВР съобщиха, че сигнал за инцидента е подаден към 14:30 ч.

На място са изпратени екипи на полицията и Бърза помощ. Няма сериозно пострадали хора.

В района се е образувало голямо задръстване.


България
  • 1 честен ционист

    6 17 Отговор
    Васко да върне маршрутките, както е в Челябинск например.

    16:13 15.12.2025

  • 2 1-20

    23 5 Отговор
    Ватмани и шофьори в ЦГМ с по 4500 лв. заплата. Резултатите са налице

    Коментиран от #4, #9, #10

    16:16 15.12.2025

  • 3 ШИШО

    14 1 Отговор
    Да отива да го издърпа.

    16:17 15.12.2025

  • 4 честен ционист

    20 11 Отговор

    До коментар #2 от "1-20":

    Половината ватмани и шофьори са от Ташкент. Нито говорят български, нито познават улиците на София.

    Коментиран от #11

    16:17 15.12.2025

  • 5 Политкоректен

    11 1 Отговор
    Случва се и в най-добрите кочини.

    16:18 15.12.2025

  • 6 вижда се

    25 1 Отговор
    Мисля ,че автобуса се е врязал в трамвая!!

    16:19 15.12.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    17 1 Отговор
    НИСКИ СА ИМ ЗАПЛАТИТЕ.
    УВЕЛИЧЕТЕ ГИ ОЩЕ.

    16:20 15.12.2025

  • 8 Някой

    29 0 Отговор
    На това място автобуса няма право на ляв завой, а само направо и надясно. Но надясно само, ако е в дясната лента. А автобуса е в най-лявата. Светофара едновременно разрешава и на трамвая, и на автобуса движение напрово. Какво прави автобуса върху трамвайните релси? 100% автобуса е виновен.

    Коментиран от #12

    16:23 15.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Някой

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "1-20":

    И заплата от 100 000 лева да взива Ватмана не е виновен за тази катастрофа, нито за заплатата.

    За всичко сме виновни избирателите, и за тези 240 депутати, и за министрите, и за бюджет 2026, и за певсии, и за заплати, и за бонуси, и за Борисов, Пеевски, Трифонов, Гуцанов, Костадинов, Василев(и Акен, и Радостин), Михайлов ...

    За всичко, което ни се случва сме виновни избирателите.

    И политиците ни са такива, и избирателиге сме такива. Ако избирателите бяхме безкористни, знаещи, кадърни ... няваше да имаме такива политици, такива партии, и такава държава.

    16:44 15.12.2025

  • 11 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Не бе , СО ....ясно се вижда номера на рейса , СО ...без коментар !!! ( в извънработно време кара БМВ или Голф )

    16:46 15.12.2025

  • 12 Сила

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    И на тебе да ти обърна внимание на регистрацията на автобуса ...СО !!! Без коментар ...

    16:48 15.12.2025

  • 13 Някой

    8 0 Отговор
    Ако шофьора на автобуса е тръгнал да прави обратен зовой там, трябва да му вземат всички катигори без А и В доживот
    Може да се случи неподходящ човек да вземе шофьорска книжка за автобус, за камион. Но като направи подобно безобразия държавата доживот трябна да му забпани да кара автобус или камион.

    Само така се спира войната по пътищата.

    16:53 15.12.2025

  • 14 Ами да, те така

    8 0 Отговор
    правят трамваите, врязват се в автобусите щот не им се занимава да заобикалят... а автобусите обикновено точно там завиват на червен светофар щот си мислят, че кат са големи са безсмъртни...

    16:58 15.12.2025

  • 15 За статистиката

    1 0 Отговор
    Да се брои - ,,сблъсък между конкуренти" !

    17:12 15.12.2025

  • 16 чичо Пешо

    3 0 Отговор
    Марийке, може ли точно да обясниш какво ѝ е "тежко"-то на катастрофата? - та те едва са се докоснали... Защо ВИНАГИ катастрофата е "тежка", колите са "смазани до неузнаваемост", все "по чудо няма жертви" и винаги идва "тежка техника" да ги разтървава??? Толкова ли не ви учат на други думички във факултета по журналистика? Или като погледнете конкретната ситуация, да използвате по-приложими за спецификата изрази? После все политиците ни виновни... Не, че не са, но и матряла надолу е "майка плаче"... :-(

    Коментиран от #17, #18

    17:13 15.12.2025

  • 17 Даа!

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "чичо Пешо":

    За ком 16..Така ги учат.Да има градация, напрежение.Нали сте чели онази фраза: Куче ухапа човек! Това не е новина.Но човек ухапа куче,е друга бира!

    Коментиран от #19

    17:19 15.12.2025

  • 18 Марийка

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "чичо Пешо":

    Чичо Пешо,нали знаеш ,че при нас у Факултета ,думичките ни са ограничени...

    17:30 15.12.2025

  • 19 Моарейн

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Даа!":

    А сензация е, когато този човек е известен. Важното е да се нагнетяват страх и напрежение с бомбастични статии.

    17:48 15.12.2025

  • 20 Василеску

    0 0 Отговор
    Отвсякъде се вижда, че автобусът пресича изведнъж трамвайното трасе.

    17:51 15.12.2025

