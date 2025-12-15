Трамвай се вряза в автобус в София

Тежка катастрофа между трамвай и автобус на столичния бул. „Ситняково“. В социалните мрежи се появиха снимки от сблъсъка, изброи бТВ.

Инцидентът е станал на натоварено кръстовище до търговски център, изясняват се причините за катастрофата. Най-вероятно става въпрос за отнето предимство.

За bTV от СДВР съобщиха, че сигнал за инцидента е подаден към 14:30 ч.

На място са изпратени екипи на полицията и Бърза помощ. Няма сериозно пострадали хора.

В района се е образувало голямо задръстване.