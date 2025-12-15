Трамвай се вряза в автобус в София

Тежка катастрофа между трамвай и автобус на столичния бул. „Ситняково“. В социалните мрежи се появиха снимки от сблъсъка, изброи бТВ.
Инцидентът е станал на натоварено кръстовище до търговски център, изясняват се причините за катастрофата. Най-вероятно става въпрос за отнето предимство.
За bTV от СДВР съобщиха, че сигнал за инцидента е подаден към 14:30 ч.
На място са изпратени екипи на полицията и Бърза помощ. Няма сериозно пострадали хора.
В района се е образувало голямо задръстване.
1 честен ционист
16:13 15.12.2025
2 1-20
Коментиран от #4, #9, #10
16:16 15.12.2025
3 ШИШО
16:17 15.12.2025
4 честен ционист
До коментар #2 от "1-20":Половината ватмани и шофьори са от Ташкент. Нито говорят български, нито познават улиците на София.
Коментиран от #11
16:17 15.12.2025
5 Политкоректен
16:18 15.12.2025
6 вижда се
16:19 15.12.2025
7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
УВЕЛИЧЕТЕ ГИ ОЩЕ.
16:20 15.12.2025
8 Някой
Коментиран от #12
16:23 15.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Някой
До коментар #2 от "1-20":И заплата от 100 000 лева да взива Ватмана не е виновен за тази катастрофа, нито за заплатата.
За всичко сме виновни избирателите, и за тези 240 депутати, и за министрите, и за бюджет 2026, и за певсии, и за заплати, и за бонуси, и за Борисов, Пеевски, Трифонов, Гуцанов, Костадинов, Василев(и Акен, и Радостин), Михайлов ...
За всичко, което ни се случва сме виновни избирателите.
И политиците ни са такива, и избирателиге сме такива. Ако избирателите бяхме безкористни, знаещи, кадърни ... няваше да имаме такива политици, такива партии, и такава държава.
16:44 15.12.2025
11 Сила
До коментар #4 от "честен ционист":Не бе , СО ....ясно се вижда номера на рейса , СО ...без коментар !!! ( в извънработно време кара БМВ или Голф )
16:46 15.12.2025
12 Сила
До коментар #8 от "Някой":И на тебе да ти обърна внимание на регистрацията на автобуса ...СО !!! Без коментар ...
16:48 15.12.2025
13 Някой
Може да се случи неподходящ човек да вземе шофьорска книжка за автобус, за камион. Но като направи подобно безобразия държавата доживот трябна да му забпани да кара автобус или камион.
Само така се спира войната по пътищата.
16:53 15.12.2025
14 Ами да, те така
16:58 15.12.2025
15 За статистиката
17:12 15.12.2025
16 чичо Пешо
Коментиран от #17, #18
17:13 15.12.2025
17 Даа!
До коментар #16 от "чичо Пешо":За ком 16..Така ги учат.Да има градация, напрежение.Нали сте чели онази фраза: Куче ухапа човек! Това не е новина.Но човек ухапа куче,е друга бира!
Коментиран от #19
17:19 15.12.2025
18 Марийка
До коментар #16 от "чичо Пешо":Чичо Пешо,нали знаеш ,че при нас у Факултета ,думичките ни са ограничени...
17:30 15.12.2025
19 Моарейн
До коментар #17 от "Даа!":А сензация е, когато този човек е известен. Важното е да се нагнетяват страх и напрежение с бомбастични статии.
17:48 15.12.2025
20 Василеску
17:51 15.12.2025