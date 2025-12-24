Новини
Много денонощни аптеки ще срещнат проблеми на Нова година

24 Декември, 2025 21:31, обновена 24 Декември, 2025 20:36 634 6

Очаква се още в ранния следобед на 1 януари те да работят както е обичайно

Много денонощни аптеки ще срещнат проблеми на Нова година - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Голяма част от денонощните аптеки ще имат прекъсване в работното време на Нова година. Това ще е необходимо, за да се настроят софтуерите за превалутирането. Очаква се още в ранния следобед на 1 януари те да работят както обичайно.

Препоръчително е да набавите всичко необходимо предварително и да се информирате за работното време на близката аптека. Очакват се затруднения и при плащанията с карта, така че е добре да разполагаме с пари в брой, информира NOVA.

Не е изключено при плащане в брой след полунощ, служителите да нямат достатъчно евро и да връщат ресто в лева.

Освен че аптеките ще прекъснат работа в новогодишната нощ, за да направят необходимата подготовка за еврото, се очакват и други предизвикателства.

"Между 31 декември и 1 януари през нощта първо трябва да се ъпдейтнат всички системи. И аз имам опасения, че е вероятно някое от тези неща да не сработи. Тоест на 1-ви е възможно някой от терминалите на банките да не са се ъпдейтнали и да не може да се плаща с карта. Възможно е най-малко до обяд да има проблеми в много аптеки. Освен всичко друго дребните пари, които получаваме от банките - въпреки предварителната заявка, са крайно недостатъчни. Така че клиентите трябва да знаят, че имаме право да връщаме в лева, когато нямаме достатъчно евро. Трябва да бъдат подготвени за това", предупреди Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.


Напиши коментар:


  • 1 Ко речи?

    1 0 Отговор
    Е, добре де, кой ще закъса за презервативи? То всичко е Монтан джонс по това време. А друго какво да си купуват

    Коментиран от #5

    20:51 24.12.2025

  • 2 Стенли

    6 0 Отговор
    А на мене ми се чини че голяма част от населението ще има проблеми след Нова година като влезем в клуба на богатите

    Коментиран от #4

    20:56 24.12.2025

  • 3 20 лева са повече от 10.14€

    2 0 Отговор
    С тях може да си купите сега повече, отколкото с 10.14€ след 1 януари.

    21:11 24.12.2025

  • 4 Стадото

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Си мили,че всичко ще е по старому след Н.Г. и става въпрос само за смяна на едни пари с други.Като дойде време за януарската заплата ще си хапят пръстите усещайки,че 1 хляб не е 2 лева ,а 2 €

    21:15 24.12.2025

  • 5 МИМОЗА КАРАТАШКОВА

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ко речи?":

    В КРАЕН СЛУЧАЙ ПОЛЗВАЙТЕ
    ЛОЗОВИ ЛИСТА.....НЕЩО КАТО СЪРМИ СЕ УВИВА....

    21:19 24.12.2025

  • 6 Спецназ

    0 0 Отговор
    Проблемите на 31- ви декември ще са САМО за карти, които банките още не са им ги "обърнали" в евро.

    за пари в брой с левове нема да има спирачка целия януари.

    Аз съм доставчик- от магазините по селата нося по 5 кила монети у чанта, Баце!

    ВСЕКИ се чисти- и ангажирам целия офис да брои по 20 и 10 стотинки!

    Мазазало е, Баце!

    21:27 24.12.2025

