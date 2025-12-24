Много денонощни аптеки ще срещнат проблеми на Нова година

Голяма част от денонощните аптеки ще имат прекъсване в работното време на Нова година. Това ще е необходимо, за да се настроят софтуерите за превалутирането. Очаква се още в ранния следобед на 1 януари те да работят както обичайно.
Препоръчително е да набавите всичко необходимо предварително и да се информирате за работното време на близката аптека. Очакват се затруднения и при плащанията с карта, така че е добре да разполагаме с пари в брой, информира NOVA.
Не е изключено при плащане в брой след полунощ, служителите да нямат достатъчно евро и да връщат ресто в лева.
Освен че аптеките ще прекъснат работа в новогодишната нощ, за да направят необходимата подготовка за еврото, се очакват и други предизвикателства.
"Между 31 декември и 1 януари през нощта първо трябва да се ъпдейтнат всички системи. И аз имам опасения, че е вероятно някое от тези неща да не сработи. Тоест на 1-ви е възможно някой от терминалите на банките да не са се ъпдейтнали и да не може да се плаща с карта. Възможно е най-малко до обяд да има проблеми в много аптеки. Освен всичко друго дребните пари, които получаваме от банките - въпреки предварителната заявка, са крайно недостатъчни. Така че клиентите трябва да знаят, че имаме право да връщаме в лева, когато нямаме достатъчно евро. Трябва да бъдат подготвени за това", предупреди Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ко речи?
Коментиран от #5
20:51 24.12.2025
2 Стенли
Коментиран от #4
20:56 24.12.2025
3 20 лева са повече от 10.14€
21:11 24.12.2025
4 Стадото
До коментар #2 от "Стенли":Си мили,че всичко ще е по старому след Н.Г. и става въпрос само за смяна на едни пари с други.Като дойде време за януарската заплата ще си хапят пръстите усещайки,че 1 хляб не е 2 лева ,а 2 €
21:15 24.12.2025
5 МИМОЗА КАРАТАШКОВА
До коментар #1 от "Ко речи?":В КРАЕН СЛУЧАЙ ПОЛЗВАЙТЕ
ЛОЗОВИ ЛИСТА.....НЕЩО КАТО СЪРМИ СЕ УВИВА....
21:19 24.12.2025
6 Спецназ
за пари в брой с левове нема да има спирачка целия януари.
Аз съм доставчик- от магазините по селата нося по 5 кила монети у чанта, Баце!
ВСЕКИ се чисти- и ангажирам целия офис да брои по 20 и 10 стотинки!
Мазазало е, Баце!
21:27 24.12.2025