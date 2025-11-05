Новини
България »
От пролетта на 2026 г. летим директно до Чикаго

От пролетта на 2026 г. летим директно до Чикаго

5 Ноември, 2025 18:46 605 11

  • светослав-
  • станков-
  • консул-
  • сащ-
  • софия-
  • чикаго-
  • самолет-
  • полет

Първоначално проектът ще бъде пилотен

От пролетта на 2026 г. летим директно до Чикаго - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

От пролетта на 2026 г. ще можем да летим директно от София до Чикаго. Това става ясно от публикация в социалните мрежи на генералния консул на България в Чикаго Светослав Станков. Дипломатът е провел работна среща с Департамента по авиация на Чикаго, който управлява двете летища на града – Chicago O’Hare International Airport и Chicago Midway International Airport, за уточняване на последните детайли по проекта. Въздушната линия София–Чикаго ще се обслужва от българската авиокомпания „ГъливЕър“ (GullivAir).

„Генералното консулство на България в Чикаго продължава да оказва пълна институционална подкрепа на GullivAir – в тясна координация с Министерството на транспорта и съобщенията и Министерския съвет на Република България. Целта е директната линия София–Чикаго да започне да функционира през април/май 2026 г. като пилотен проект с продължителност шест месеца, след което ще бъде извършен анализ на нейната ефективност и устойчивост“, споделя Станков.

По думите му това ще бъде първият директен полет между България и САЩ от повече от 20 години – стъпка, която ще съкрати времето за пътуване, ще улесни контактите с родината и ще засили чувството за принадлежност и близост между българите от двете страни на Атлантика.

„Този полет ще има огромно значение за над 100 000 българи, живеещи в Средния Запад на САЩ – за улесняване на бизнес, инвестиционните и туристическите връзки, както и за развитие на академичния и културния обмен между България и САЩ. Благодаря на комисар Michael J. McMurray и на целия екип на Департамента по авиация към City of Chicago – Government за конструктивния диалог, професионализма и готовността за сътрудничество. Продължаваме неуморно работа по следващите стъпки за реализиране на този стратегически приоритет в българо-американските отношения“, добавя консулът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любознателен

    7 3 Отговор
    И кой ще плаща сметката за тези полети? Аман от пилотни идеи. Тези едно Скопие не можаха да направят, сега до Чикаго ще летят пилотно

    18:51 05.11.2025

  • 2 повечето

    5 3 Отговор
    се мъчим да вържем двата края, не летим никъде

    18:52 05.11.2025

  • 3 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Бай Донча започва депортацията на Българете налазили свободния свят.

    18:58 05.11.2025

  • 4 зреене

    5 0 Отговор
    Или българите-младите ще се изнесат в САЩ,или америте ще напълнят България с мексиканци и с тъмнокожи от Африка.България е на пътя на сриването,като държава.

    19:02 05.11.2025

  • 5 А визи за американците кога?

    6 1 Отговор
    Визи за американците кога ше въведем? И кога ще им върнем счупените ефки и да си вземем парите обратно? И наема за американските бази в България кога ще го платят?

    19:02 05.11.2025

  • 6 Хайк

    1 0 Отговор
    Ей тъй се вдига частна компания с 1 лизингов самолет (проверете ако не вярвате) на държавни разноски. Резултата е Ясен …. Никакъв. Едни пари се прибират….. за кои ли път

    19:05 05.11.2025

  • 7 Шопо

    4 1 Отговор
    Като ни удари буревесника ще летим директно при свети петър.

    19:05 05.11.2025

  • 8 ФЕЙК

    4 1 Отговор
    В първите два полета - всички евроатлантици с еднопосочен билет!

    19:06 05.11.2025

  • 9 Мартър

    0 0 Отговор
    напръйти чартър от мойто село де? с жевотни да мое се лити, имам уфци, козички

    19:13 05.11.2025

  • 10 Крадците

    0 0 Отговор
    у Чикаго от едното гето ще летят до дугото гето, за да перат крадените пари народни!

    19:19 05.11.2025

  • 11 Всяка година

    0 0 Отговор
    на 1 април !

    19:31 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове