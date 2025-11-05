От пролетта на 2026 г. летим директно до Чикаго

От пролетта на 2026 г. ще можем да летим директно от София до Чикаго. Това става ясно от публикация в социалните мрежи на генералния консул на България в Чикаго Светослав Станков. Дипломатът е провел работна среща с Департамента по авиация на Чикаго, който управлява двете летища на града – Chicago O’Hare International Airport и Chicago Midway International Airport, за уточняване на последните детайли по проекта. Въздушната линия София–Чикаго ще се обслужва от българската авиокомпания „ГъливЕър“ (GullivAir).

„Генералното консулство на България в Чикаго продължава да оказва пълна институционална подкрепа на GullivAir – в тясна координация с Министерството на транспорта и съобщенията и Министерския съвет на Република България. Целта е директната линия София–Чикаго да започне да функционира през април/май 2026 г. като пилотен проект с продължителност шест месеца, след което ще бъде извършен анализ на нейната ефективност и устойчивост“, споделя Станков.

По думите му това ще бъде първият директен полет между България и САЩ от повече от 20 години – стъпка, която ще съкрати времето за пътуване, ще улесни контактите с родината и ще засили чувството за принадлежност и близост между българите от двете страни на Атлантика.

„Този полет ще има огромно значение за над 100 000 българи, живеещи в Средния Запад на САЩ – за улесняване на бизнес, инвестиционните и туристическите връзки, както и за развитие на академичния и културния обмен между България и САЩ. Благодаря на комисар Michael J. McMurray и на целия екип на Департамента по авиация към City of Chicago – Government за конструктивния диалог, професионализма и готовността за сътрудничество. Продължаваме неуморно работа по следващите стъпки за реализиране на този стратегически приоритет в българо-американските отношения“, добавя консулът.

