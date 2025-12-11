Новини
Промени в маршрута на градския транспорт в София заради строителство на метрото

11 Декември, 2025 07:26 746 1

От 11.12.2025 г. до 09.01.2026 г. автобусите от линия № 100 и линия № 78 и тролейбусите от линии 1 и 3 ще се движат  по променен маршрут

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка със строителството на метрото се въвеждат промени в организацията на движението в столицата, предупреди "Нова телевизия".

От 11.12.2025 г. до 09.01.2026 г. /включително/ се забранява влизането на пътни превозни средства както следва:

- по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Витиня“ и ул. „Бесарабия“, като движението ще се извършва двупосочно в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък;

- по южното пътно платно на ул. „Резбарска“ между ул. „Милен Цветков“ и бул. „Владимир Вазов“.

От 11.12.2025 г. до 09.01.2026 г. автобусите от линия № 100 и линия № 78 и тролейбусите от линии 1 и 3 ще се движат по променен маршрут.

Автобусите от линия 100 в посока „Пътностроителна техника“ ще се движат по маршрута до кръстовището с бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Витиня“, наляво по източното пътно платно на ул. „Витиня“ до крайна/начална спирка с код 6333 „Пътностроителна техникавременна“, наляво по западното пътно платно на ул. „Витиня“ и по маршрута в посока кв. „Бенковски“.

За автобусна линия № 100 ще се разкрият временни спирки както следва:

- с код 6332 „Витиня-временна“ на ул. „Витиня“, на 50.00 метра след левия завой от бул.„Владимир Вазов“;

- с код 6333 „Пътностроителна техника – временна“ крайна и начална на 30.00 метра след левия завой от източното към западното платно на ул. „Витиня“.

За автобусна линия № 100 се закриват спирки:

- с код 2540 „Ул. Бесарабия“;

- с код 2483 „Пътностроителна техника“;

- с код 1753 „Ул. Витиня“; спирката ще се обслужва от автобусна линия № 78 и от тролейбусни линии №№ 1 и 3.

Автобусите от линия № 78 и тролейбусите от линии № 1 и 3 ще се движат в северното пътно платно на бул. Владимир Вазов в участъка от ул. „Витиня“ до ул. „Бесарабия“ в посока ж.к. „Левски Г“.

Спирка с код 1753 „Ул. Витиня“, за автобусна линия № 78 и за тролейбусни линии 1 и 3 се измества с 15.00 метра назад от съществуващото си местоположение.


  • 1 Център за градска дебилност

    0 0 Отговор
    С "градския" транспорт пътуват предимно ученици, пенсионери и селяни. Пак няма да са разбрали кое върви и кое не.

    07:44 11.12.2025

