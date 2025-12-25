Президентът Румен Радев честити Рождество Христово на българите

"Честито Рождество Христово, скъпи сънародници!
Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом.
Пазейки традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, пренасяме през вековете духовното единство на българския народ. С вяра в доброто и взаимна подкрепа можем да преодолеем всяко изпитание на времето и да бъдем по-силни като общество.
Светли и благословени празници!"
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всички сме с президента
Коментиран от #6, #8
02:48 25.12.2025
2 Горски
03:01 25.12.2025
3 ви се издрищяФОСТАТА
Коментиран от #7
03:33 25.12.2025
4 Мен лично..
03:34 25.12.2025
5 Факти
Нищо не направи за народа. Само взема заплата и дрънка празни приказки. Първо го направиха президент, сега го гласят за партиен лидер.
03:40 25.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ало копейко!
До коментар #3 от "ви се издрищяФОСТАТА":Не си гледал БНТ, а си се бил отдал на руската телевизия ти. Не си на фокус по въпроса. Конечно.
03:57 25.12.2025
8 Искаш да кажеш
До коментар #1 от "Всички сме с президента":Искаш да кажеш, че си с Боташ-Кеша. Изразявайте се точно! Ама ха.
04:10 25.12.2025