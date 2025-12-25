Новини
Президентът Румен Радев честити Рождество Христово на българите

Президентът Румен Радев честити Рождество Христово на българите

25 Декември, 2025 03:29, обновена 25 Декември, 2025 03:00 622 8

Държавният глава пожела здраве, топлина и надежда във всеки дом

Президентът Румен Радев честити Рождество Христово на българите - 1
БНТ БНТ Българска национална телевизия

"Честито Рождество Христово, скъпи сънародници!

Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом.

Пазейки традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, пренасяме през вековете духовното единство на българския народ. С вяра в доброто и взаимна подкрепа можем да преодолеем всяко изпитание на времето и да бъдем по-силни като общество.

Светли и благословени празници!"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всички сме с президента

    4 2 Отговор
    Долу Мафията.

    Коментиран от #6, #8

    02:48 25.12.2025

  • 2 Горски

    4 1 Отговор
    Ние от 12 години вече не сме православни, а католици. Три папи са го галили по празната тиква бат Бойко.

    03:01 25.12.2025

  • 3 ви се издрищяФОСТАТА

    2 0 Отговор
    От 10 ноември насам , за първи път няма православна коледна служба по българските телевизии . Турция и англосаксонците ни мачкат .

    Коментиран от #7

    03:33 25.12.2025

  • 4 Мен лично..

    2 0 Отговор
    Срам ме е от тоя

    03:34 25.12.2025

  • 5 Факти

    0 0 Отговор
    Факти, какво го показвате Тоз?!
    Нищо не направи за народа. Само взема заплата и дрънка празни приказки. Първо го направиха президент, сега го гласят за партиен лидер.

    03:40 25.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ало копейко!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ви се издрищяФОСТАТА":

    Не си гледал БНТ, а си се бил отдал на руската телевизия ти. Не си на фокус по въпроса. Конечно.

    03:57 25.12.2025

  • 8 Искаш да кажеш

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Всички сме с президента":

    Искаш да кажеш, че си с Боташ-Кеша. Изразявайте се точно! Ама ха.

    04:10 25.12.2025

