За втори път СОС отхвърли предложението за нова структура на общината

Столичният общински съвет (СОС) отхвърли за втори път предложението за нова структура на Столичната община на кмета на София Васил Терзиев.

Докладът беше подкрепен единствено от общинските съветници от "Продължаваме промяната-Демократична България" и "Спаси София", всички останали гласуваха "въздържал се" и "против", предава БТА.

Ключова промяна, която предлага Терзиев, е създаването на позицията "заместник-кмет по градоустройство". Предложението предвижда преразпределение на дирекции и отдели в администрацията и създаване на специализирани звена за ключови направления, сред които Дирекция "Вътрешен одит", Служител по сигурността на информацията, Отдел "Инспекторат за противодействие на корупцията", Дирекция "Стратегически комуникации и PR" и Дирекция "Кабинет на кмета".

Административната реформа на Столична община не се случи и този път, коментира пред журналисти кметът на София Васил Терзиев. Видяхте, че без много дискусии беше отхвърлен докладът въпреки промените и подобренията, които бяха нанесени с цел да няма спорове около ключовата точка за законосъобразността на предлаганата структура в Направление "Архитектура и градоустройство" и ролята на главния архитект, каза той.

Кметът Терзиев посочи пред журналисти, че ще внесе своя доклад за трети път, но с още подобрения. Ще прикача към следващия доклад още повече информация за това как е в други общини в страната, каза кметът. Той изрази надежда на следващото заседание на СОС да има разум. "Когато виждам, че нещо може да се случи по-ефективно, ще се боря то да да стане", посочи Терзиев.

"Ако съм искал да се правя на жертва, защото структурата няма да мине, нямаше тогава да слушам внимателно, да нанасям промени, и накрая да я вкарвам вече за трети път, допълни той. Терзиев каза, че целта му е Столичната община да бъде по-ефективна и със същия ресурс да създава повече блага за града.

Кметът каза, че болничният на главния архитект на София Богдана Панайотова изтича на 14 декември. "След това се надявам да имаме един човешки разговор, да се разделим и всеки да поеме по своя път - аз с реформите на администрацията, г-жа Панайотова с най-вероятно частен бизнес", посочи столичният кмет. Той каза, че е най-нормалното нещо да си подадеш оставката, когато бъде снето доверието поради каквато и да било причина.

В случая защото имахме кардинални разминавания за това как трябва да изглежда Направление "Архитектура и градоустройство" и да работи тази структура, посочи кметът. Той отново подчерта, че с Богдана Панайотова имат "генерални разминавания" за обещаното и начина, по който трябва да бъде постигнато.

Терзиев поиска да няма самостоятелни острови никъде, нито в НАК, нито другаде, защото общината е едно цяло тяло и всички парчета трябва да работят заедно, за да не се позволява да се създават феодални царства, заяви столичният кмет.

Той каза, че иска да създаде нова структура, която работи добре за гражданите и за бизнеса. Структура, в която е ясно кой носи политическа отговорност и кой като експерт се грижи да се следва буквата на закона, така че да се следват установените срокове.

Според кмета Терзиев това смесване е станало още по времето, когато Петър Диков е бил главен архитект. "Диков също не се изказва в подкрепа на реформата в НАГ, но това е и защото той е един от създателите на текущото положение", заяви кметът.