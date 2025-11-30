Хасан Адемов: Срокът за предложения от депутатите за промени между първо и второ четене на Бюджет 2026 е изтекъл

Срокът за предложения от депутатите за промени между първо и второ четене на Бюджет 2026 е изтекъл.
Това каза пред БНР депутатът от ПГ на АПС Хасан Адемов и уточни, че това е по процедура, разписана в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
"Работодатели, синдикати и правителството ще могат да правят предложения, а народните представители няма как да могат. Освен ако по някаква по-различна от правилника процедура се удължи този срок за предложения. Но такава практика досега не знам да е имало".
Бюджетът трябва да отговаря на изискванията на българските граждани, затова бяха протестите, подчерта той и коментира:
"Управляващите решиха силово да наложат бюджета, който те предлагат, което не е приемливо за никого".
По думите на Адемов на този етап няма яснота как ще бъдат решени ключови въпроси в бюджетната процедура:
"Механизъм за определяне на минималната работна заплата. Автоматичните механизми в секторите на сигурността, образованието и правосъдната система ще бъдат решени по начин, който да дава гаранции за фискална стабилност".
Според него теснопартийният интерес през бюджетната процедура доминира над националния:
"Националният интерес включва стабилни публични финанси, а всичко, което се предлага от управляващата коалиция, води до сериозни съмнения за нестабилност на публичните финанси".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оставка!!!!
ВЪН!!!
12:34 30.11.2025
2 Гост
12:35 30.11.2025
3 Да де
Незабавна оставка!!!
Никаква Еврозона, която колабира!!!
12:36 30.11.2025
4 Какво ни готвят!
12:40 30.11.2025
5 Николай Бареков бивш евродепутат
🚨🆘⚡️🚔Извънредно ! Пеевски организира агитки и автобуси, за да провокира, ескалира и потопи в насилие и кръв утрешния протест🩸🚌🚌🚌‼️
Пеевски Борисов Протест КалинСтояновМаймуната СветльоЛазаров Гелосаното МВР Кърджали ЕролМюмюн РадиРевански РадиРолекса София България Насилие
Най-четената медия в социалните мрежи BNEWS, която има над 60 милиона четения месечно, научи от свои източници, че в бастионите на Пеевски в Кърджалийско, в Шуменско, в Якоруда и Белица се организират екскурзии с автобуси, които утре да се изсипят на контрапротест в подкрепа на правителството на Пеевски и Борислав. Главен организатор на автобусния поход е личният ковчежник на Пеевски селският кмет на община Белица Ради Ревански – Ради Ролекса. Счита се, че Ролекса оперира от името и на Бойко Борисов, който вчера бе засечен на среща с лидера на ГЕРБ в Разлог.
Това свръхпросто момче с оскъден речников запас е получило от Дебелото Момче картбланш и 5 милиона лева корупционен кеш, за да организира през кметовете на Новото начало в кърджалийските общини – Кърджали, Черноочене, Джебел и от Делиормана и помашките села поне 50 автобуса с отрудени и убити от живота крепостни селяни на дерибеите от ДПС Ново начало. МВР участва в схемата на най-високо ниво през Даниел Митов, а лейтенантите на Пеевски в МВР и на улицата Светло Лазаров – Гелосаното, Христо Широков – Широката (би
Коментиран от #9, #11
12:41 30.11.2025
6 вижда се
12:46 30.11.2025
7 тоя
12:46 30.11.2025
8 Пълен шаш некадътност
12:49 30.11.2025
9 таксиджия 🚖
До коментар #5 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Ще ги биеме. Нека дойдат селяците.
13:01 30.11.2025
10 Павел пенев
13:02 30.11.2025
11 Малка поправка
До коментар #5 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Най четената медия е Факти и това е факт неоспорим. Това е сайта на бедния народ. Тук в този сайт се чувстваме като на барикадите, за това да има България за настоящето, така и България на бъдещето.
13:13 30.11.2025
12 хихи
Казвати ви да го д...ате
13:52 30.11.2025