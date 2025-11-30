Новини
Хасан Адемов: Срокът за предложения от депутатите за промени между първо и второ четене на Бюджет 2026 е изтекъл

30 Ноември, 2025 12:26 873 12

"Управляващите решиха силово да наложат бюджета, който те предлагат, което не е приемливо за никого", коментира депутатът от АПС

Хасан Адемов: Срокът за предложения от депутатите за промени между първо и второ четене на Бюджет 2026 е изтекъл - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Срокът за предложения от депутатите за промени между първо и второ четене на Бюджет 2026 е изтекъл.

Това каза пред БНР депутатът от ПГ на АПС Хасан Адемов и уточни, че това е по процедура, разписана в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

"Работодатели, синдикати и правителството ще могат да правят предложения, а народните представители няма как да могат. Освен ако по някаква по-различна от правилника процедура се удължи този срок за предложения. Но такава практика досега не знам да е имало".

Бюджетът трябва да отговаря на изискванията на българските граждани, затова бяха протестите, подчерта той и коментира:

"Управляващите решиха силово да наложат бюджета, който те предлагат, което не е приемливо за никого".

По думите на Адемов на този етап няма яснота как ще бъдат решени ключови въпроси в бюджетната процедура:

"Механизъм за определяне на минималната работна заплата. Автоматичните механизми в секторите на сигурността, образованието и правосъдната система ще бъдат решени по начин, който да дава гаранции за фискална стабилност".

Според него теснопартийният интерес през бюджетната процедура доминира над националния:

"Националният интерес включва стабилни публични финанси, а всичко, което се предлага от управляващата коалиция, води до сериозни съмнения за нестабилност на публичните финанси".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оставка!!!!

    16 0 Отговор
    Българите искат ОСТАВКА!!!
    ВЪН!!!

    12:34 30.11.2025

  • 2 Гост

    14 2 Отговор
    Интересни имена на български депутати - Хасан, Осман, Ахмед, Дикме, Доган ... това българи ли са ?

    12:35 30.11.2025

  • 3 Да де

    11 0 Отговор
    Няма да допуснем тези мафиоти да ни занулят!
    Незабавна оставка!!!
    Никаква Еврозона, която колабира!!!

    12:36 30.11.2025

  • 4 Какво ни готвят!

    9 0 Отговор
    ,,..бастионите на Пеевски в Кърджалийско, в Шуменско, в Якоруда и Белица се организират екскурзии с автобуси, които утре да се изсипят на контрапротест в подкрепа на правителството на Пеевски и Борислав. Главен организатор на автобусния поход е личният ковчежник на Пеевски селският кмет на община Белица Ради Ревански – Ради Ролекса. Счита се, че Ролекса оперира от името и на Бойко Борисов, който вчера бе засечен на среща с лидера на ГЕРБ в Разлог."

    12:40 30.11.2025

  • 5 Николай Бареков бивш евродепутат

    9 0 Отговор
    Няколко хиляди роми от бастионите на Пеевски ще атакуват участниците в утрешния грандиозен протест-
    🚨🆘⚡️🚔Извънредно ! Пеевски организира агитки и автобуси, за да провокира, ескалира и потопи в насилие и кръв утрешния протест🩸🚌🚌🚌‼️

    Пеевски Борисов Протест КалинСтояновМаймуната СветльоЛазаров Гелосаното МВР Кърджали ЕролМюмюн РадиРевански РадиРолекса София България Насилие

    Най-четената медия в социалните мрежи BNEWS, която има над 60 милиона четения месечно, научи от свои източници, че в бастионите на Пеевски в Кърджалийско, в Шуменско, в Якоруда и Белица се организират екскурзии с автобуси, които утре да се изсипят на контрапротест в подкрепа на правителството на Пеевски и Борислав. Главен организатор на автобусния поход е личният ковчежник на Пеевски селският кмет на община Белица Ради Ревански – Ради Ролекса. Счита се, че Ролекса оперира от името и на Бойко Борисов, който вчера бе засечен на среща с лидера на ГЕРБ в Разлог.

    Това свръхпросто момче с оскъден речников запас е получило от Дебелото Момче картбланш и 5 милиона лева корупционен кеш, за да организира през кметовете на Новото начало в кърджалийските общини – Кърджали, Черноочене, Джебел и от Делиормана и помашките села поне 50 автобуса с отрудени и убити от живота крепостни селяни на дерибеите от ДПС Ново начало. МВР участва в схемата на най-високо ниво през Даниел Митов, а лейтенантите на Пеевски в МВР и на улицата Светло Лазаров – Гелосаното, Христо Широков – Широката (би

    Коментиран от #9, #11

    12:41 30.11.2025

  • 6 вижда се

    6 0 Отговор
    А тази мафиотска групиривка не знае на кой свят се намира !

    12:46 30.11.2025

  • 7 тоя

    1 1 Отговор
    ЛЪЖЕ!!!!!

    12:46 30.11.2025

  • 8 Пълен шаш некадътност

    4 0 Отговор
    НЕКОМПЕТЕНТНОСТ тъпотия и заблуди. Това са УПРАВЛЕНЦИТЕ шиш ту тулупко и техните подлоги Зафиров слафчо и гуцанчо. ВСИЧКИ ТЕ ВЪВ БЕЛЕНЕ НА УЕДИНЕНИЕ ПОНЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ. НИЕ ДОРИ МНОГО ПОВЕЧЕ ГИ ТРАЕХМЕ И ЧАКАХМЕ.

    12:49 30.11.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Ще ги биеме. Нека дойдат селяците.

    13:01 30.11.2025

  • 10 Павел пенев

    3 0 Отговор
    Хасан Адемов се оказа по подготвен от Мушанка Петкова и премиера Хаяши.

    13:02 30.11.2025

  • 11 Малка поправка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Най четената медия е Факти и това е факт неоспорим. Това е сайта на бедния народ. Тук в този сайт се чувстваме като на барикадите, за това да има България за настоящето, така и България на бъдещето.

    13:13 30.11.2025

  • 12 хихи

    0 0 Отговор
    Протесиращите!!! Бойко ви неутрализира, излъга. Няма отегляне но бюджета! Сега ви сервират, че и промени ни могат да се правят---
    Казвати ви да го д...ате

    13:52 30.11.2025

