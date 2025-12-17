Новини
ГЕРБ и ИТН: Предложението на Асен Василев за индексацията на заплатите е незаконно. Но ще го подкрепим

17 Декември, 2025 16:40

"Имахме споразумение да няма предложения между четенията на бюджета. А индексациите са популистка идея, която е незаконна", смята Деница Сачева.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ще подкрепим предложението на Асен Василев, осъзнавайки всички рискове, които то води. Това заяви финансовият министър в оставка Теменужка Петкова по повод идеята на лидера на "Продължаваме Промяната" еднократно да се индексират възнагражденията с годишния размер на натрупаната инфлация към 31 декември 2025., съобщават от Dariknews.bg.

По-рано Василев посочи, че в предложения от правителството удължителен бюджет е предвидено увеличение от 1 януари 2026 г. на минималната работна заплата на 620 евро, а с правителствено постановление е вдигната и линията на бедност, от която зависят социалните плащания. "Предлагаме за всички, които не са на МРЗ, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация - това е напълно във възможностите на бюджета, защото приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да бъдат покрити тези разходи", каза Василев и уточни, че предстои да се видят данните на Националния статистически институт за инфлацията за 2025 г., но към днешна дата по думите му тя е около 5%.

"Този човек, който съсипа финансите на България и доведе до колапс финансовата система на страната ни, източи всички буфери във времето, в което беше министър, и сега се опитва, нарушавайки закона за публичните финанси, да прави предложение за провеждане на политика по доходите през т.нар. удължителен закон. Това е незаконосъобразно и противоречи на финансовата логика. Той осъзна какво е направил през последните дни, осъзна и се уплаши от социалното недоволство, което по всяка вероятност ще се случи, тъй като той със своите действия лиши гражданите от увеличаване на възнагражденията им с 10 процента - такава политика по доходите, каквато ние бяхме определили в проект за Закона за държавния бюджет за 2026 г. Уплаши се от майките, които няма да получат увеличение на майчинството за отглеждане на детето си за втората година, уплаши се от хората в неравностойно положение, които няма да получат своите социални помощи в размерите, които бяха определени и просто този страх от най-засегнатата категория в българското общество го кара да направи подобно предложение", каза министърът в оставка Теменужка Петкова.

Тя изрази надежда Приходните агенции да продължат добрата си работа, така че да може да се осигурят възнагражденията, предмет на еднократните индексации.

Деница Сачева посочи, че бюджетът е бил балансиран, но сега не може да не се подкрепи предложение, с което да се увеличат възнагражденията, въпреки рисковете. "Асен Василев разиграва спектакли, но призовавам да помислим какво се случва с хората, с които си играем. Той е абсолютен шарлатанин, няма място в българската политика, не трябва да се докосва до финанси. Имахме споразумение да няма предложения между четенията на бюджета. А индексациите са популистка идея, която е незаконна", смята Сачева.

Председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов обясни, че се иска увеличение на разходите, без да има приходи. "Удължителният бюджет означава, че се работи с това, което се изкарва. Това със сигурност ще докара проблеми. Асен Василев да изпие горчивата си чаша до дъно. Ще подкрепим незаконното му предложение, ще вкараме държавата в разходи, които няма откъде да покрие. Когато стане дума за тази тема през януари, отидете при Василев. Изпаднал е в див популизъм и предизборна кампания. Той да си носи отговорността", допълни Йорданов.


Оценка 1.3 от 15 гласа.
  • 1 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    29 11 Отговор
    ТЕ И НАРКОТИЦИТЕ СА НЕЗАКОННИ....ТЯХ ЩЕ ГИ ПОДКРЕПИТЕ ЛИ?????

    Коментиран от #7, #11

    16:57 17.12.2025

  • 2 Ококорения прецака

    11 15 Отговор
    чакащите голямо увеличение

    Коментиран от #4

    16:58 17.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    26 3 Отговор
    Що за идиотщина е това?! Незаконно но ще го напрвим - демек признавате престъпление - МИ МАРШ В ЗАТВОРА ТОГАВА?! Кво сега - да крадем пари през обществените поръчки е незаконно, но ние го правим - същата работа!

    Да ви гръмнем е незаконно... следва ли да следваме вашата логика, че незаконното не е забранено вече?!

    16:58 17.12.2025

  • 4 Ха да ви

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ококорения прецака":

    е честито. Много е ,, готин ,, този индивид.

    16:59 17.12.2025

  • 5 Горски

    35 1 Отговор
    Единствените мерки, които ще извадят страната от дългова криза са следните:

    1. Поетапно съкращаване на раздутата администрация, МВР, военни и тн лентяи - от 600 000 на максимум 200 000;
    2. Уволнение на всички пенсионирани лентяи на държавна хранилка;
    3. Премахване на безумния закон да се увеличават заплатите на МВР, военни, администрация и тн със увеличението на средната заплата (то ако продължава така след две три години един малоумен, нищоправещ офицер ще взима 15000 лева, откъде тези пари);
    4. Премахване на безумното изплащане на 20 брутни работни заплати при пенсиониране на полицаи и военни;
    5. Премахване на плащането на 2% за всяка година стаж на полицаи и военни и намалянето му до 0.6% както за всички останали;
    6. Плащане на осигуровки от МВР, военни и администрация върху текущите заплати, без да се увеличават за компенсация;
    7. Уволнение на всички цивилни лентяи по канцелариите на МВР, отбрана и други силови структури (веднъж попитах жената на един познат, работеща в МО какво върши там и отговорът беше "ми ходя на работа"; официална статистика - само 16% от МВР са на терен, другото е калинки по канцелариите Тези 7 прости и заслужени мерки ще донесат на бюджета над 25 милиарда лева, което е предостатъчно за излишък, инвестици, повишение на пенсии, повишение на лекарски, учителски заплати, строеж на детски болници, инфраструктура и тн - все полезни неща, за разлика от тези, за които се хвърлят в момента.

    Коментиран от #10, #14, #26

    17:00 17.12.2025

  • 6 Асен Василев е виновен

    29 3 Отговор
    На Асен Василев винаги му излизат сметките.
    Неоспорим, доказан факт !

    17:01 17.12.2025

  • 7 Правят го нарочно

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":

    за да влезе по-дълбоко на чакащите високи заплати и те да се светнат че трябва да гласуват против корчи.

    Коментиран от #22

    17:01 17.12.2025

  • 8 Мръсници

    13 2 Отговор
    Сте,ей. И понеже сте престъпници,по незаконните неща, веднага се подкрепяте.
    Незаконно самоизбрали се,ще подкрепят незаконното предложение.... Плюя на всички вас!

    17:02 17.12.2025

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    18 2 Отговор
    Счетоводителката на мафиота ковачки, загубената Нушка , научи ли най на края какво е излишък и какво е дефицит?
    Марш бе, НЕможачи и неграмотни калинки !

    17:04 17.12.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    МНОГО ТОЧНО.
    ПРАТИ ГО НА ПАРЛАМЕНТАДЖИИТЕ И ДА ПОРАБОТЯТ ВЪРХУ ТОВА.

    17:06 17.12.2025

  • 11 Tётя Мyтpaфановна

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":

    Така е, ама никой не минава през посоль, поне да се заинтересува за поканата на др. Путин, която отправи към всички огорчени от живота си на Запад. Поне децата си пратете, спасете ги !

    17:07 17.12.2025

  • 12 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Брей сега па и незаконни неща започнахте да подкрепяте ама срам нямате от гербитннн, те такава гну сн@ шайка никога не е управлявала България

    17:08 17.12.2025

  • 13 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    6 2 Отговор
    Това звучи като "Пия, но с отвращение"

    17:08 17.12.2025

  • 14 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Чакай бе горски - ЩО ПРОПУСКАШ ДАСКАЛИТЕ!!!!
    Уволнение на даскалята и връзване на заплатата им към качествена продукция, която изкарват! Тва са още 100 000 лентяи чакащо по 8 часа на ден да дойде поредната ваканция!!!

    Даже даскалята са по за рязане от полицаите!

    17:10 17.12.2025

  • 15 Тити

    6 2 Отговор
    Герб са мафия.

    Коментиран от #25

    17:11 17.12.2025

  • 16 Тия

    7 2 Отговор
    от лъжите си и страха , който ги гони , се чудят вече какво да кажат , оплели са се яко и разплитане няма ! Било "незаконно" , но ще подкрепяли индексацията ?!

    17:12 17.12.2025

  • 17 Кукуригуууу

    2 2 Отговор
    Ами утре пак подскачайте пепе ебили,чунким ви дойде якъла.Ама надали.Хасена вече ви е омагьосала,Само като изквичи,започвате и вие.

    17:12 17.12.2025

  • 18 хфйгкл

    0 7 Отговор
    Горски, теб или не ти стиска да работиш в МВР или не те искат там по една или друга причина

    17:13 17.12.2025

  • 19 Крадците ревнаха в хор

    3 3 Отговор
    Вашите алъш- мириши все законни бяха и все за благото на НАРОДА!

    17:16 17.12.2025

  • 20 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Аз нали ви казах че в еврозоната индексират заплатите с фалшивата инфлация.

    17:16 17.12.2025

  • 21 име

    3 4 Отговор
    Асан продържава да лъже като асан. Ръст на икономикото няма. Има ръст на инфлацията, от там и увеличаване в абсолютна стойност на произведеното, а не че произвеждаме повече. По същия начин се опита да излъже и 2021г, ама го хванах по потреблението на ток и газ. Беше по-малко от колкото предходната година. За да си потребил по-малко енергия, а да си произвел повече, трябва да си инвестирал преди това, а това не се е случвало нито 2020, нито сега. И продължава с увеличенията на калпак, иначе са много отворени на реформи и съкращения, ама само на приказки.

    17:17 17.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 К.К

    7 1 Отговор
    Ами като е незаконно, защо тогава го приемате, защото догодина няма да може да излезете на улицата. Манипулации и лъжи, манипулации и лъжи, от това им писна на хората, ще ви изметът, това е истината.

    17:18 17.12.2025

  • 24 ЗАКОН ХАЛВАДЖИИИИСКИ ТЕФТЕР

    0 1 Отговор
    ТО И ВАШИТЕ ЗАПЛАТИ СА НЕ ЗАКОНННИ АМА КАКВО ДА ПРАВИМ

    17:34 17.12.2025

  • 25 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тити":

    ТУК Е ГОЛЯМО ТРОЛСКО ДРАСКАНЕ ТИЯ ИНДИВИДИ ЖИВЕЯТ ТУК ЛИ В БЪЛГАРИЯ И ИМАТ СЕМЕЙСТВА ЛИ ТОГАВА ТУК Е МНОГО МНОГО ЗЛЕ

    17:35 17.12.2025

  • 26 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    ЧОВЕЧЕ ВЕДНАГА АМА ВЕДНАГА ТИЧАЙ ПРИ РОЗОВИЯТ ДА ТИ ОСЪЩЕСТВИ ПРОСТОТИИИ ТИЧАЙ ТУК НЯМА ЗАЩО ДА ДРАСКАШ ДРАСКАНИЦИТЕ СИ ХАХАХАХАХАХА ТИЧАЙ ПРИ РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР

    17:39 17.12.2025

  • 27 Асен каза-утре 18 ч. ПРОТЕСТ

    1 1 Отговор
    Преди всяко исказване и предложение, Асен трябва да им взема по 100 евро от всеки бандит гербераст, за набиването в ...ум и образованост и на онея от дебилната им коалиция също.

    Коментиран от #29

    17:40 17.12.2025

  • 28 Промяна

    1 1 Отговор
    РАДЕВ МОЛЯ ТЕ ПРАВИ ПАРТИЯ И ВЗЕМАЙ ВЛАСТТА ДА УПРАВЛЯВАШ

    17:42 17.12.2025

  • 29 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Асен каза-утре 18 ч. ПРОТЕСТ":

    А ТИ КАТО ТИЧАШ СЛЕД РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР СИ УМНИК ХАХАХАХА ТИЧАЙ РОЗОВИЯТ ТЕ ОЧАКВА

    Коментиран от #32

    17:43 17.12.2025

  • 30 Истината

    2 1 Отговор
    АСЕН ВАСИЛЕВ МИСЛИ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА!!!

    17:44 17.12.2025

  • 31 Дориана

    0 0 Отговор
    БСП ОЛ. и ИТН трябва да преглътнат горчивата чаша на предателството към избирателите и угодничеството си към Борисов и Пеевски и да понесат отговорност за провала на коалиция Магнитски- Мафия.Те се самоунищожиха. Слави Трифонов трябва да се срамува от себе си и от депутатите си. А, Балабанов трябва да се скрие в някоя по- дълбока дупка, ако не иска хората по улици и площади да го замерват вместо с яйца с някоя тиква. Сега всяка партия от коалиция Магнитски- Мафия трябва да оцелява сама и да се спасяват от народния гняв поединично. Резултата е ясен – излизат от Парламента. Предателски партии нямат място там .

    17:45 17.12.2025

  • 32 Парадокс БГ

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Ти освен простотиите на Делян Пеевски друго знаеш ли???? Кой ви пуска тук да пишете гнусотии..

    17:45 17.12.2025

