ГЕРБ и ИТН: Предложението на Асен Василев за индексацията на заплатите е незаконно. Но ще го подкрепим

Ще подкрепим предложението на Асен Василев, осъзнавайки всички рискове, които то води. Това заяви финансовият министър в оставка Теменужка Петкова по повод идеята на лидера на "Продължаваме Промяната" еднократно да се индексират възнагражденията с годишния размер на натрупаната инфлация към 31 декември 2025., съобщават от Dariknews.bg.
По-рано Василев посочи, че в предложения от правителството удължителен бюджет е предвидено увеличение от 1 януари 2026 г. на минималната работна заплата на 620 евро, а с правителствено постановление е вдигната и линията на бедност, от която зависят социалните плащания. "Предлагаме за всички, които не са на МРЗ, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация - това е напълно във възможностите на бюджета, защото приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да бъдат покрити тези разходи", каза Василев и уточни, че предстои да се видят данните на Националния статистически институт за инфлацията за 2025 г., но към днешна дата по думите му тя е около 5%.
"Този човек, който съсипа финансите на България и доведе до колапс финансовата система на страната ни, източи всички буфери във времето, в което беше министър, и сега се опитва, нарушавайки закона за публичните финанси, да прави предложение за провеждане на политика по доходите през т.нар. удължителен закон. Това е незаконосъобразно и противоречи на финансовата логика. Той осъзна какво е направил през последните дни, осъзна и се уплаши от социалното недоволство, което по всяка вероятност ще се случи, тъй като той със своите действия лиши гражданите от увеличаване на възнагражденията им с 10 процента - такава политика по доходите, каквато ние бяхме определили в проект за Закона за държавния бюджет за 2026 г. Уплаши се от майките, които няма да получат увеличение на майчинството за отглеждане на детето си за втората година, уплаши се от хората в неравностойно положение, които няма да получат своите социални помощи в размерите, които бяха определени и просто този страх от най-засегнатата категория в българското общество го кара да направи подобно предложение", каза министърът в оставка Теменужка Петкова.
Тя изрази надежда Приходните агенции да продължат добрата си работа, така че да може да се осигурят възнагражденията, предмет на еднократните индексации.
Деница Сачева посочи, че бюджетът е бил балансиран, но сега не може да не се подкрепи предложение, с което да се увеличат възнагражденията, въпреки рисковете. "Асен Василев разиграва спектакли, но призовавам да помислим какво се случва с хората, с които си играем. Той е абсолютен шарлатанин, няма място в българската политика, не трябва да се докосва до финанси. Имахме споразумение да няма предложения между четенията на бюджета. А индексациите са популистка идея, която е незаконна", смята Сачева.
Председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов обясни, че се иска увеличение на разходите, без да има приходи. "Удължителният бюджет означава, че се работи с това, което се изкарва. Това със сигурност ще докара проблеми. Асен Василев да изпие горчивата си чаша до дъно. Ще подкрепим незаконното му предложение, ще вкараме държавата в разходи, които няма откъде да покрие. Когато стане дума за тази тема през януари, отидете при Василев. Изпаднал е в див популизъм и предизборна кампания. Той да си носи отговорността", допълни Йорданов.
