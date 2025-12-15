Новини
Любомир Дацов: Много по-добре е Бюджет 2026 да бъде изтеглен

По думите на експерта всички технически плащания ще могат да бъдат уредени от Народното събрание, ако се приеме удължителен закон за бюджета.

"Както правителството падна под натиска на протестите, така може да се тръгне и в друга посока, ако на някого му хрумне нещо. Може да се приеме Бюджет 2026, въпреки че може да има нови предсрочни парламентарни избори, но може и да не се приеме. В момента има много отворени възможности". Това заяви пред bTV Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, цитиран от news.bg.

По думите му всички технически плащания ще могат да бъдат уредени от Народното събрание, ако се приеме удължителен закон за бюджета. "Бюджетът представлява политика и отразява управляващото мислене, както и ангажиментите на партиите, които управляват. Предизборните програми са мандат и извън ангажиментите на предизборните програми, партиите няма какво да правят, освен да си измислят данъци", коментира Дацов.

Според него е много по-добре да бъде изтеглен Бюджет 2026. Бюджетът си носи недостатъците, а страната има нужда от нови мерки, посочи Любомир Дацов.

Той е на мнение, че не трябва да се пропуска следващата година и новото правителство да направи по-добър бюджет. "Дори тези сфери, в които определени хора искат да се видят, имат нужда от тотално преосмисляне и пренареждане", отбеляза Дацов, визирайки увеличението на заплатите в силовите структури.

Той отчете, че едно от най-лошите неща е пренаписване на бюджет между първо и второ четене.

Любомир Дацов добави още, че ГЕРБ са имали най-разумното поведение в изработването на Бюджет 2026. "Взаимодействието и интересите в коалицията не е точно това, което беше на повърхността, но рано или късно се получи логичното, защото техните избиратели (на ГЕРБ - б.р.) щяха да пострадат от бюджета и защитиха масата от избирателите си", каза още той.


