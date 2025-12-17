Предложение от ПП-ДБ: Еднократна индексация на заплатите според натрупаната за тази година инфлация

ПП-ДБ ще направи предложение за еднократна индексация на доходите според натрупаната за 2025 г. инфлация, съобщават от БНТ. Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев напомни, че в предложения от правителството удължителен бюджет е предвидено увеличение от 1 януари 2026 г. на минималната работна заплата на 620 евро, а с правителствено постановление е вдигната и линията на бедност, от която зависят социалните плащания.
Предлагаме за всички, които не са на МРЗ, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация, това е напълно във възможностите на бюджета, защото приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да бъдат покрити тези разходи", каза Василев.
Той напомни, че предстои да се видят данните на Националния статистически институт за инфлацията за 2025 г., но към днешна дата тя е около 5%.
"Този вариант за нас е много по-добър, защото едновременно се справяме с проблем от предишните бюджети, които имаха 20 милиарда заеми и огромни дефицити, които вкарваха България в румънски и гръцки сценарии, тук ги няма заемите и неконтролирания дефицит, а има компенсиране на доходите с инфлацията, за да може изборите да бъдат проведени в спокойна обстановка", каза депутатът от "Да, България" Мартин Димитров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Държавен ЧАНТАДЖИЯ
Коментиран от #11
15:09 17.12.2025
2 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ ОТ 01.01 !
Коментиран от #8
15:10 17.12.2025
3 Работник
15:11 17.12.2025
4 А.Василев
Коментиран от #10, #14, #20
15:11 17.12.2025
5 Гост
15:11 17.12.2025
6 Айде пак фишеци
Коментиран от #50
15:12 17.12.2025
7 побърканяк
15:12 17.12.2025
8 Пенсионер
До коментар #2 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":Трябва ние да идем на павета и да изринем целия слугинаж на сороските НПО -та!
15:12 17.12.2025
9 Мокой
15:13 17.12.2025
10 Какво ме топли че е умен?
До коментар #4 от "А.Василев":Какво ме топли че е умен, щом работи срещу държавния интерес?
15:13 17.12.2025
11 Друг чантаджия
До коментар #1 от "Държавен ЧАНТАДЖИЯ":Ще им го турим на изборите!
Коментиран от #15
15:13 17.12.2025
12 Милиционер
15:14 17.12.2025
13 НСИ
И пак не е ТОЧЕН...
Много по-висока е !
Коментиран от #18
15:15 17.12.2025
14 Той
До коментар #4 от "А.Василев":Умен, а ти - праззз, та се преметаш!
15:15 17.12.2025
15 Трети чантаджия
До коментар #11 от "Друг чантаджия":де съкращения де
Коментиран от #21, #22
15:17 17.12.2025
16 Социалдемократ НЕ БСП-ар
Коментиран от #29
15:17 17.12.2025
17 Трол
15:19 17.12.2025
18 Знайко
До коментар #13 от "НСИ":3% е през 2024 г.
5% е прогнозната инфлация за 2025 г, През март догодина ще стане ясно колко е истинската инфлация.
Коментиран от #23
15:21 17.12.2025
19 минувач
Само " отцепете" мераците на ДБ да управляват с ГЕРБ. Дали с Борисов, или без него, това е най-мракобесната партия в България. Ако може въобще да се нарича партия.,
15:22 17.12.2025
20 минувач
До коментар #4 от "А.Василев":Браво Асене. Никога не съм гласувала за ПП но сега бих гласувала.
Само " отцепете" мераците на ДБ да управляват с ГЕРБ. Дали с Борисов, или без него, това е най-мракобесната партия в България. Ако може въобще да се нарича партия. Ако отново ще ни пробутвате ГЕРБ, благодаря.
15:24 17.12.2025
21 Четвърти чантаджия
До коментар #15 от "Трети чантаджия":Пак ще им го турим на изборите.
15:25 17.12.2025
22 Отдел ЧАНТАДЖИИ
До коментар #15 от "Трети чантаджия":Съкращавайте ,за да има за нашия отдел.
15:26 17.12.2025
23 Незнайко
До коментар #18 от "Знайко":Догодина ще е 300 %.
Коментиран от #45
15:28 17.12.2025
24 Промяна
15:30 17.12.2025
25 Промяна
15:31 17.12.2025
26 Това не е честно
15:33 17.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 бай герги
Коментиран от #34
15:36 17.12.2025
29 Ти колко получаваш че 5000 лева ти се
До коментар #16 от "Социалдемократ НЕ БСП-ар":Вижда малка заплата. Освен това индексация ще има само в бюджетния сектор а частния само да внася данъци .
15:36 17.12.2025
30 Заради Асен Герб не можели да управляват
Е.. не са ли ДЕБИЛИ гербаджии, НН, БСП, ИТН..
15:37 17.12.2025
31 Браво Асенке
Асенке, дай да влезем с теб в един магазин по твой избор, ще ни извадят справки за цените в края на миналата година за 50 най продавани стоки, аз ще ти дам пари увеличени с 5% и ще искам от теб да купиш същите количества, навит ли си?
15:38 17.12.2025
32 Пловдив
15:38 17.12.2025
33 Гост
Коментиран от #43
15:38 17.12.2025
34 някой
До коментар #28 от "бай герги":Браво на Асен. Разказа играта на леля си Теменужка Никога не съм гласувала за ПП но сега бих гласувала.
15:39 17.12.2025
35 Хайде стига с тия гюупости
Удължител о използване на двете валути поне шест месеца и референдум за лева.
15:40 17.12.2025
36 фен
15:40 17.12.2025
37 Любопитен
Има ли идиоти, които да гласуват за тоя с петте офшорки?
15:40 17.12.2025
38 Хайде стига с тия глупости
Удължително използване на двете валути поне шест месеца и референдум за лева.
15:41 17.12.2025
39 Сандо
15:42 17.12.2025
40 Супер
15:42 17.12.2025
41 Пич
15:43 17.12.2025
42 Да,
Ура, всички цигани ставаме отново милионери и милиардери!
Да му мислят нещастните български пенсионери!
15:44 17.12.2025
43 Да но на тази несправедливост
До коментар #33 от "Гост":Трябва да се сложи край чрез масово гласуване за по радикални партии а не за ППДБ които са част от статуквото. Но поне да гласуват българите защото другите етноси гласуват.
15:45 17.12.2025
44 Предложение
15:47 17.12.2025
45 Знай незнай ко
До коментар #23 от "Незнайко":А сега е поне 30 %.
15:49 17.12.2025
46 Вчера Костадинов
15:49 17.12.2025
47 Енрике Иглесиас
Като че ли е завършил при Румен Гечев, а не в Харвард.
15:53 17.12.2025
48 Горски
1. Поетапно съкращаване на раздутата администрация, МВР, военни и тн лентяи - от 600 000 на максимум 200 000;
2. Уволнение на всички пенсионирани лентяи на държавна хранилка;
3. Премахване на безумния закон да се увеличават заплатите на МВР, военни, администрация и тн със увеличението на средната заплата (то ако продължава така след две три години един малоумен, нищоправещ офицер ще взима 15000 лева, откъде тези пари);
4. Премахване на безумното изплащане на 20 брутни работни заплати при пенсиониране на полицаи и военни;
5. Премахване на плащането на 2% за всяка година стаж на полицаи и военни и намалянето му до 0.6% както за всички останали;
6. Плащане на осигуровки от МВР, военни и администрация върху текущите заплати, без да се увеличават за компенсация;
7. Уволнение на всички цивилни лентяи по канцелариите на МВР, отбрана и други силови структури (веднъж попитах жената на един познат, работеща в МО какво върши там и отговорът беше "ми ходя на работа"; официална статистика - само 16% от МВР са на терен, другото е калинки по канцелариите Тези 7 прости и заслужени мерки ще донесат на бюджета над 25 милиарда лева, което е предостатъчно за излишък, инвестици, повишение на пенсии, повишение на лекарски, учителски заплати, строеж на детски болници, инфраструктура и тн - все полезни неща, за разлика от тези, за които се хвърлят в момента.
15:54 17.12.2025
49 Оставка
15:54 17.12.2025
50 Име
До коментар #6 от "Айде пак фишеци":Се рем ти на бизнеса щом иска енергийни компенсации!
Кой ако не "бизнесът" искаше свободен енергиен пазар?
Висока е цената на тока за "бизнеса"?
Фалирай го този нерентабилен бизнес!
Ако не ограбвате АЕЦ "Козлодуй", с ЕВТИНИЯ ТОК ОТ РУСКИТЕ РЕАКТОРИ И РУСКОТО ЯДРЕНО ГОРИВО, как ще живеете?
Закривай скапания и неконкурентноспособен "бизнес". Нали частникът работи по-добре от Държавата и е "честен"?
Фалирайте ако сте честни и недейте да ревете и да влачите сополи!
15:54 17.12.2025
51 Виж сега,
15:57 17.12.2025
52 последните
16:00 17.12.2025