Предложение от ПП-ДБ: Еднократна индексация на заплатите според натрупаната за тази година инфлация

17 Декември, 2025 15:07

"Предлагаме за всички, които не са на МРЗ, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация, това е напълно във възможностите на бюджета, защото приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да бъдат покрити тези разходи", каза Асен Василев

Предложение от ПП-ДБ: Еднократна индексация на заплатите според натрупаната за тази година инфлация - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ПП-ДБ ще направи предложение за еднократна индексация на доходите според натрупаната за 2025 г. инфлация, съобщават от БНТ. Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев напомни, че в предложения от правителството удължителен бюджет е предвидено увеличение от 1 януари 2026 г. на минималната работна заплата на 620 евро, а с правителствено постановление е вдигната и линията на бедност, от която зависят социалните плащания.

Предлагаме за всички, които не са на МРЗ, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация, това е напълно във възможностите на бюджета, защото приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да бъдат покрити тези разходи", каза Василев.

Той напомни, че предстои да се видят данните на Националния статистически институт за инфлацията за 2025 г., но към днешна дата тя е около 5%.

"Този вариант за нас е много по-добър, защото едновременно се справяме с проблем от предишните бюджети, които имаха 20 милиарда заеми и огромни дефицити, които вкарваха България в румънски и гръцки сценарии, тук ги няма заемите и неконтролирания дефицит, а има компенсиране на доходите с инфлацията, за да може изборите да бъдат проведени в спокойна обстановка", каза депутатът от "Да, България" Мартин Димитров.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 30 гласа.
  • 1 Държавен ЧАНТАДЖИЯ

    26 9 Отговор
    Тея май ще ни прецакат

    Коментиран от #11

    15:09 17.12.2025

  • 2 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    19 8 Отговор
    А ПЕНСИИТЕ?
    ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ ОТ 01.01 !

    Коментиран от #8

    15:10 17.12.2025

  • 3 Работник

    24 10 Отговор
    Само какъв гнусен лъжец! Реалната инфлация е сто процента. Типично ....расче с ...ераски номерца.

    15:11 17.12.2025

  • 4 А.Василев

    18 28 Отговор
    По умен е от всичките взетии заедно в цялото ,така наречено правителство

    Коментиран от #10, #14, #20

    15:11 17.12.2025

  • 5 Гост

    21 6 Отговор
    Върнете назад заплатите на всички шапкари, служби, службички и преразпределете парите към хората, които вършат нещо полезно, за разлика от вредните отпадъци с пагони и без пагони! На тях каквото и да им се даде, е прекалено много!

    15:11 17.12.2025

  • 6 Айде пак фишеци

    20 10 Отговор
    От кое бюджетно перо ще извадиш еднократно пари за еднократна индексация? Да не би да си получил някакъв еднократен приход? С подобен тип "нестандартни" средства Василев закъсня нарочно с компенсациите на бизнеса за високите енергийни разходи и доста фирми закриха производствата си. Други уволниха ценни работници. Спряха се строежи с национално значение. Фантазията на Асен Василев не се простиар по-далеч от ръба на масата за покер.

    Коментиран от #50

    15:12 17.12.2025

  • 7 побърканяк

    23 8 Отговор
    Е нали според ковенгертния доклад инфлацията беще под 3% или всичко е ала бала за да ни набутат в еврото.

    15:12 17.12.2025

  • 8 Пенсионер

    21 8 Отговор

    До коментар #2 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":

    Трябва ние да идем на павета и да изринем целия слугинаж на сороските НПО -та!

    15:12 17.12.2025

  • 9 Мокой

    14 3 Отговор
    Значи увеличение с не повече от 3%.😁

    15:13 17.12.2025

  • 10 Какво ме топли че е умен?

    18 9 Отговор

    До коментар #4 от "А.Василев":

    Какво ме топли че е умен, щом работи срещу държавния интерес?

    15:13 17.12.2025

  • 11 Друг чантаджия

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Държавен ЧАНТАДЖИЯ":

    Ще им го турим на изборите!

    Коментиран от #15

    15:13 17.12.2025

  • 12 Милиционер

    16 3 Отговор
    Добре, ама за милицията да е 50 % защото при нас много е инфелационно

    15:14 17.12.2025

  • 13 НСИ

    16 6 Отговор
    С нали според НСИ инфлацията бе под 3%....Ококореният радетел на еврото сега я изкарва...5%.
    И пак не е ТОЧЕН...
    Много по-висока е !

    Коментиран от #18

    15:15 17.12.2025

  • 14 Той

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "А.Василев":

    Умен, а ти - праззз, та се преметаш!

    15:15 17.12.2025

  • 15 Трети чантаджия

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Друг чантаджия":

    де съкращения де

    Коментиран от #21, #22

    15:17 17.12.2025

  • 16 Социалдемократ НЕ БСП-ар

    9 1 Отговор
    Еднократна индексация с инфлазията само на заплати до 5 000 лева месечно. Но не и на високите заплати.

    Коментиран от #29

    15:17 17.12.2025

  • 17 Трол

    7 2 Отговор
    Това означава вдигане на заплатите с 3%.

    15:19 17.12.2025

  • 18 Знайко

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "НСИ":

    3% е през 2024 г.
    5% е прогнозната инфлация за 2025 г, През март догодина ще стане ясно колко е истинската инфлация.

    Коментиран от #23

    15:21 17.12.2025

  • 19 минувач

    6 16 Отговор
    Браво Асене. Никога не съм гласувала за ПП но сега бих гласувала.
    Само " отцепете" мераците на ДБ да управляват с ГЕРБ. Дали с Борисов, или без него, това е най-мракобесната партия в България. Ако може въобще да се нарича партия.,

    15:22 17.12.2025

  • 20 минувач

    5 14 Отговор

    До коментар #4 от "А.Василев":

    Браво Асене. Никога не съм гласувала за ПП но сега бих гласувала.
    Само " отцепете" мераците на ДБ да управляват с ГЕРБ. Дали с Борисов, или без него, това е най-мракобесната партия в България. Ако може въобще да се нарича партия. Ако отново ще ни пробутвате ГЕРБ, благодаря.

    15:24 17.12.2025

  • 21 Четвърти чантаджия

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Трети чантаджия":

    Пак ще им го турим на изборите.

    15:25 17.12.2025

  • 22 Отдел ЧАНТАДЖИИ

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Трети чантаджия":

    Съкращавайте ,за да има за нашия отдел.

    15:26 17.12.2025

  • 23 Незнайко

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Знайко":

    Догодина ще е 300 %.

    Коментиран от #45

    15:28 17.12.2025

  • 24 Промяна

    10 4 Отговор
    ВАСИЛЕВ ОСЪДЕН ИЗМАМНИК ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД 5 ГОДИНИ САБОТИРА ВСИЧКО ТУК ХАХАХАХАХА КАК ВИ ИЗМАМИ МЕТЕЖНИЦИ ХАХАХАХАХАХА

    15:30 17.12.2025

  • 25 Промяна

    9 4 Отговор
    НО НА ТОЗИ И БАНДАТА ШАРЛАТАНИ ПОКРАЙ НЕГО МИЛИОНИТЕ СИ ВЪРВЯТ ХАХАХАХАХА КАК ВИ ИЗМАМИ МЕТЕЖНИЦИТЕ ХАХАХАХА

    15:31 17.12.2025

  • 26 Това не е честно

    13 2 Отговор
    Частния сектор няма да може да го направи а с парите а частниците ще индексират бюджетните заплати. Това е вопиюща несправедливост.

    15:33 17.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 бай герги

    8 1 Отговор
    кокорчо е най големият пе..дал

    Коментиран от #34

    15:36 17.12.2025

  • 29 Ти колко получаваш че 5000 лева ти се

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Социалдемократ НЕ БСП-ар":

    Вижда малка заплата. Освен това индексация ще има само в бюджетния сектор а частния само да внася данъци .

    15:36 17.12.2025

  • 30 Заради Асен Герб не можели да управляват

    4 5 Отговор
    Пишат бюджети.а ИСТИНАТА-НЕ МОГАТ ДА КРАДАТ..Слушах Теменужка.Тоой Асен бил виновен за това, че предложил нерегламентирано, демек предложил да се направи престъпление...АМА те щели да го подкрепят.
    Е.. не са ли ДЕБИЛИ гербаджии, НН, БСП, ИТН..

    15:37 17.12.2025

  • 31 Браво Асенке

    9 2 Отговор
    За тези с МРЗ индексация няма защото са много богати:) Индексация само за депутатите и най вече за Асенка:)
    Асенке, дай да влезем с теб в един магазин по твой избор, ще ни извадят справки за цените в края на миналата година за 50 най продавани стоки, аз ще ти дам пари увеличени с 5% и ще искам от теб да купиш същите количества, навит ли си?

    15:38 17.12.2025

  • 32 Пловдив

    2 3 Отговор
    Това е добро решение което трябва да се случи всяка година

    15:38 17.12.2025

  • 33 Гост

    7 1 Отговор
    Ей така избори няма да спечелиш. Тука властта си е отгледала вече над милион гласоподаватели на държавна и общинска издръжка или пряко свързани с такива (съпрузи, деца, родители) и си ги пази точно с незаслужени мангизи за сметка на все по-малкото, които реално ги изработват. Тези нищоправци си чакат според тях дължимото всяка година.

    Коментиран от #43

    15:38 17.12.2025

  • 34 някой

    2 8 Отговор

    До коментар #28 от "бай герги":

    Браво на Асен. Разказа играта на леля си Теменужка Никога не съм гласувала за ПП но сега бих гласувала.

    15:39 17.12.2025

  • 35 Хайде стига с тия гюупости

    7 3 Отговор
    Довечера им е протеста да ги видим колко хора са ППДБ без Възраждане и без МЕЧ. Щом като скачат да ги бият. Искаме си лева
    Удължител о използване на двете валути поне шест месеца и референдум за лева.

    15:40 17.12.2025

  • 36 фен

    7 0 Отговор
    браво на кокорестия вдига запратите и тегри заев така и баба знаеа кои ще ги връща много ме дреме на оная работа важвото е пиара у р а аааааа д а т е жив и здрав кокорчо

    15:40 17.12.2025

  • 37 Любопитен

    7 0 Отговор
    5% инфлация???
    Има ли идиоти, които да гласуват за тоя с петте офшорки?

    15:40 17.12.2025

  • 38 Хайде стига с тия глупости

    6 1 Отговор
    Довечера им е протеста да ги видим колко хора са ППДБ без Възраждане и без МЕЧ. Щом като скачат да ги бият. Искаме си лева
    Удължително използване на двете валути поне шест месеца и референдум за лева.

    15:41 17.12.2025

  • 39 Сандо

    4 0 Отговор
    Ама коя инфлация - измислената/натаманена или реалната?

    15:42 17.12.2025

  • 40 Супер

    7 1 Отговор
    Индексакция на бюджетните заплати и вдигане на данъците за частния сектор...много умен тоя Кокор, да не е учил в Харвард

    15:42 17.12.2025

  • 41 Пич

    8 1 Отговор
    Не чух нищо за индексациите на депутатските заплати !!! Те отвърнаха ли се от минималната , или отново само за тях ще има гуша...?! А народа да мре !!!

    15:43 17.12.2025

  • 42 Да,

    7 1 Отговор
    "ръстът на икономиката" е част от ръста на инфлацията, така че колкото повече индексация, толкова повече инфлация!

    Ура, всички цигани ставаме отново милионери и милиардери!

    Да му мислят нещастните български пенсионери!

    15:44 17.12.2025

  • 43 Да но на тази несправедливост

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Трябва да се сложи край чрез масово гласуване за по радикални партии а не за ППДБ които са част от статуквото. Но поне да гласуват българите защото другите етноси гласуват.

    15:45 17.12.2025

  • 44 Предложение

    5 0 Отговор
    От народафа спрем заплатите на тия тулупи и да ги изритаме с шутове от бърлогата ми от там с по една котка в мините да бачкат докато са живи

    15:47 17.12.2025

  • 45 Знай незнай ко

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Незнайко":

    А сега е поне 30 %.

    15:49 17.12.2025

  • 46 Вчера Костадинов

    3 1 Отговор
    Само дето не го набиха в едно студио. Чудя се как запази самообладание на тези нагли и нахални същества и защо изобщо отива в тая телевизия и в още една и тя същата. То това на нищо не го прилича с либералните.

    15:49 17.12.2025

  • 47 Енрике Иглесиас

    2 0 Отговор
    Това е малоумно, разходите растат по редица причини. Да увеличаш доходите с ръста на инфлацията, генерира още по-голяма инфлация. Това е задънена улица, този нормален ли е!
    Като че ли е завършил при Румен Гечев, а не в Харвард.

    15:53 17.12.2025

  • 48 Горски

    2 1 Отговор
    Единствените мерки, които ще извадят страната от дългова криза са следните:

    1. Поетапно съкращаване на раздутата администрация, МВР, военни и тн лентяи - от 600 000 на максимум 200 000;
    2. Уволнение на всички пенсионирани лентяи на държавна хранилка;
    3. Премахване на безумния закон да се увеличават заплатите на МВР, военни, администрация и тн със увеличението на средната заплата (то ако продължава така след две три години един малоумен, нищоправещ офицер ще взима 15000 лева, откъде тези пари);
    4. Премахване на безумното изплащане на 20 брутни работни заплати при пенсиониране на полицаи и военни;
    5. Премахване на плащането на 2% за всяка година стаж на полицаи и военни и намалянето му до 0.6% както за всички останали;
    6. Плащане на осигуровки от МВР, военни и администрация върху текущите заплати, без да се увеличават за компенсация;
    7. Уволнение на всички цивилни лентяи по канцелариите на МВР, отбрана и други силови структури (веднъж попитах жената на един познат, работеща в МО какво върши там и отговорът беше "ми ходя на работа"; официална статистика - само 16% от МВР са на терен, другото е калинки по канцелариите Тези 7 прости и заслужени мерки ще донесат на бюджета над 25 милиарда лева, което е предостатъчно за излишък, инвестици, повишение на пенсии, повишение на лекарски, учителски заплати, строеж на детски болници, инфраструктура и тн - все полезни неща, за разлика от тези, за които се хвърлят в момента.

    15:54 17.12.2025

  • 49 Оставка

    3 0 Отговор
    Вървете си в къщи всички хрантутници.

    15:54 17.12.2025

  • 50 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Айде пак фишеци":

    Се рем ти на бизнеса щом иска енергийни компенсации!

    Кой ако не "бизнесът" искаше свободен енергиен пазар?

    Висока е цената на тока за "бизнеса"?

    Фалирай го този нерентабилен бизнес!

    Ако не ограбвате АЕЦ "Козлодуй", с ЕВТИНИЯ ТОК ОТ РУСКИТЕ РЕАКТОРИ И РУСКОТО ЯДРЕНО ГОРИВО, как ще живеете?

    Закривай скапания и неконкурентноспособен "бизнес". Нали частникът работи по-добре от Държавата и е "честен"?

    Фалирайте ако сте честни и недейте да ревете и да влачите сополи!

    15:54 17.12.2025

  • 51 Виж сега,

    2 0 Отговор
    Кокорчо първо да каже по кой закон прави това предложение. Другото е чиста лъжа/както винаги/

    15:57 17.12.2025

  • 52 последните

    0 0 Отговор
    какво става бе умник? защо даваш назад ? кога си искрен? а протестите? лъжа след лъжа е тоя.

    16:00 17.12.2025

