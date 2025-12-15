Синдикатите искат парламентът да приеме бюджета за 2026 г.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ излязоха с обща позиция относно бюджета за 2026 г.

Отчитаме сложната политическа ситуация, пред която е изправена страната ни, но не разбираме защо бюджетната процедура за 2026 г. трябва да бъде спряна при действаща законодателна власт и при внесени законопроекти на бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и републиканския бюджет, казват синдикатите.

Те призовават да не се допуска държавната финансова рамка да се превръща в заложник на тяснопартийни интереси.

Това съобщиха за БТА от пресцентъра на КНСБ.

Каквито и недостатъци да имат трите законопроекта, е налице достатъчно време те да бъдат коригирани с предложения между първо и второ четене, каквато е била практиката години наред, считат от КНСБ и КТ „Подкрепа“. Изтеглянето на настоящите законопроекти и приемането на удължителен закон на бюджета за догодина ще създаде сериозно обществено напрежение и проблеми, предупреждават двата синдиката.

Неприемането на бюджета за предстоящата година в срок означава „замразяване“ на доходите на всички работещи, чийто работодател е държавата, на нивата им от 2025 г., коментират синдикатите. Те посочват, че това ще рефлектира върху 470 000 работещи в обществения сектор като учители, лекари, медицински сестри, специалисти по здравни грижи, университетски преподаватели, работещи в културни институти и др, Тази ситуация ще се отрази негативно и върху 130 000, заети в държавни и общински дружества и предприятия (БДЖ, „Български пощи“, градски транспорт и т.н.), се посочва в позицията.

„Тази стъпка е равнозначна на загуба на реална покупателна способност на стотици хиляди българи в момент, когато им беше обещан и договорен ръст на доходите с поне 10%, в резултат от диалога между всички социални партньори през последните седмици“, аргументират се синдикатите. И предупреждават, че при липса на нов бюджет Българският лекарски съюз няма да подпише нов национален рамков договор и ще остане в сила сега действащият, което „ще лиши болниците от по-високи приходи и съответно възможност да дават конкурентни заплати, което ще се отрази негативно и за самите пациенти“. Ще има проблем и за развитието на общините, пише още в позицията. Възможни са и трудности по линия на получаване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Според синдикатите неприемането на бюджета за 2026 г. означава по-ниски приходи в бюджета от данък добавена стойност, акцизи и др. Това означава и по-нисък размер на майчинството през втората година спрямо този, който беше предвиден.

В петък КНСБ и КТ „Подкрепа“ направиха акция пред един от входовете на Народното събрание. Те посрещаха депутати със списъци с въпроси какво би се случило с доходите ни през 2026 г., ако не бъдат приети внесените проектобюджети и бъде одобрен удължителен закон за Бюджет 2025 година?

След поредните масови протести Желязков обяви, че правителството подава оставка. Тя беше единодушно приета от парламента.