Синдикатите искат парламентът да приеме бюджета за 2026 г.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ излязоха с обща позиция относно бюджета за 2026 г.
Отчитаме сложната политическа ситуация, пред която е изправена страната ни, но не разбираме защо бюджетната процедура за 2026 г. трябва да бъде спряна при действаща законодателна власт и при внесени законопроекти на бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и републиканския бюджет, казват синдикатите.
Те призовават да не се допуска държавната финансова рамка да се превръща в заложник на тяснопартийни интереси.
Това съобщиха за БТА от пресцентъра на КНСБ.
Каквито и недостатъци да имат трите законопроекта, е налице достатъчно време те да бъдат коригирани с предложения между първо и второ четене, каквато е била практиката години наред, считат от КНСБ и КТ „Подкрепа“. Изтеглянето на настоящите законопроекти и приемането на удължителен закон на бюджета за догодина ще създаде сериозно обществено напрежение и проблеми, предупреждават двата синдиката.
Неприемането на бюджета за предстоящата година в срок означава „замразяване“ на доходите на всички работещи, чийто работодател е държавата, на нивата им от 2025 г., коментират синдикатите. Те посочват, че това ще рефлектира върху 470 000 работещи в обществения сектор като учители, лекари, медицински сестри, специалисти по здравни грижи, университетски преподаватели, работещи в културни институти и др, Тази ситуация ще се отрази негативно и върху 130 000, заети в държавни и общински дружества и предприятия (БДЖ, „Български пощи“, градски транспорт и т.н.), се посочва в позицията.
„Тази стъпка е равнозначна на загуба на реална покупателна способност на стотици хиляди българи в момент, когато им беше обещан и договорен ръст на доходите с поне 10%, в резултат от диалога между всички социални партньори през последните седмици“, аргументират се синдикатите. И предупреждават, че при липса на нов бюджет Българският лекарски съюз няма да подпише нов национален рамков договор и ще остане в сила сега действащият, което „ще лиши болниците от по-високи приходи и съответно възможност да дават конкурентни заплати, което ще се отрази негативно и за самите пациенти“. Ще има проблем и за развитието на общините, пише още в позицията. Възможни са и трудности по линия на получаване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.
Според синдикатите неприемането на бюджета за 2026 г. означава по-ниски приходи в бюджета от данък добавена стойност, акцизи и др. Това означава и по-нисък размер на майчинството през втората година спрямо този, който беше предвиден.
В петък КНСБ и КТ „Подкрепа“ направиха акция пред един от входовете на Народното събрание. Те посрещаха депутати със списъци с въпроси какво би се случило с доходите ни през 2026 г., ако не бъдат приети внесените проектобюджети и бъде одобрен удължителен закон за Бюджет 2025 година?
След поредните масови протести Желязков обяви, че правителството подава оставка. Тя беше единодушно приета от парламента.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
13:28 15.12.2025
2 ахаа
13:30 15.12.2025
3 избирател
13:31 15.12.2025
4 Какво странно съвпадение
13:35 15.12.2025
5 Пико
13:36 15.12.2025
6 Винаги
13:37 15.12.2025
7 Кой каквото сам си направи
13:37 15.12.2025
8 Лелеееееее
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тези синдикати, така и не разбраха, че милионите от протестите искат намаляване на бройката и заплащането на милиционерите, службите и службичките и чиновници, които цял ден имитират дейност и единствената им работа е да обсъждат датите за получаване аванс и заплата.
13:38 15.12.2025
9 Пулицай на гадината
13:40 15.12.2025
10 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Защо трябва да храним милион чиновници?
13:41 15.12.2025
11 зевзек
13:42 15.12.2025
12 оня с коня
13:49 15.12.2025
13 Не симпатизиращ на никой
Наистина ли си мислите че при нови избори ще има някакво разместване на политическата сцена ако не се намеси Радев. А и той С кой ще се коалира с пуделчетата с пачките . И ако го направи голяма част избиратели включително и аз ще се откажат от него.
Ситуацията е патова.
13:51 15.12.2025
14 Нови протести
13:52 15.12.2025
15 Социалната политика
13:55 15.12.2025
16 Един човек ти обработва документите
13:59 15.12.2025
17 Кого представляват тия хора че не мога
И двата бюджета са лоши и даже много лоши.
14:10 15.12.2025
18 ококор
14:17 15.12.2025
19 ВЕЛИНСКИ
В ТРИЪГАЛНИКА НА ВЛАСТТА
ДА СИ ДОНЕСАТ ХЛАДИЛНИЦИТЕ ПРАЗНИ
И ДА СВЕТКАТ С ЛАМПИЧКАТА ВЪТРЕ....
НЕКА БЪДЕ СВЕТЛИНА......
14:25 15.12.2025