Хиляди граждани отново протестират на Ларгото срещу правителството ВИДЕО

Хиляди граждани отново протестират на Ларгото срещу правителството ВИДЕО

10 Декември, 2025 17:41, обновена 10 Декември, 2025 18:19 2 874 96

  • протест-
  • софия-
  • оставка-
  • правителство

Движението на автомобили в центъра на София все още не е спряно

Хиляди граждани отново протестират на Ларгото срещу правителството ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Хиляди протестират на Ларгото срещу правителството. Издигнати са лозунги срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Малко след 17 часа граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу правителството. Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България", които казаха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“.

Участие в протеста са заявили и специалисти по здравни грижи. Очаква се студенти от различни университети, които се събраха пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на "протестна акция против мафията", също да се включат в протеста, изброи БТА.

Движението на автомобили в центъра на София все още не е спряно.

Сцена с голям екран е изградена до фонтана пред сградата на президентската институция. Още два големи екрана има пред сградата на парламента и пред Българската народна банка. На видео стените се излъчват изказвания на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев и инфлуенсъри, кадри от протеста миналата седмица, както и различни клипове на инфлуенсъри и видеа, посветени на протеста. С лазер върху сградата на парламента са изобразени надписи "Оставка".

Полицейското присъствие започва още в района на историческата сграда на Народното събрание.

Полицаи проверяват багажа на хора, които се насочват към т.нар. триъгълник на властта, където е мястото на протеста. Този протест е третият за последния месец. Първите два бяха срещу проекта на бюджет, който беше оттеглен след протеста миналата седмица.

За протеста са предвидени с 19 контролно-пропускателни пункта, заяви в сряда на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към Столичната дирекция на вътрешните работи. Заради провеждането на протест от 18:00 часа се променя организацията на движение в центъра на София, съобщиха от Столичната община.


България
Оценка 4 от 25 гласа.
Оценка 4 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно така

    58 18 Отговор
    Ометете свините и тиквите!!!
    Достатъчно ни ограбиха

    Коментиран от #5

    17:48 10.12.2025

  • 2 Даааааа

    53 3 Отговор
    На следващите избори да гласуват само грамотни.
    Лесно е!
    Преди гласуване всеки си пише трите имена иЕГН то собственоръчно

    17:49 10.12.2025

  • 3 си дзън

    38 16 Отговор
    Желая успех на протеста!

    17:50 10.12.2025

  • 4 Гласове от зайчарника в Банкя

    36 5 Отговор
    Ама Бацо каза, че без него Нова година няма да дойде!

    17:52 10.12.2025

  • 5 А ти

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "Точно така":

    Що не си там?

    17:52 10.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да да да

    29 9 Отговор
    Протеста е срещу избори които се решават за 50 лв. за да гласуваш и срещу шепата хора които усвояват милиарди.

    17:53 10.12.2025

  • 8 бою циганина

    13 8 Отговор
    с другото прасе имаме обръчи от фирми, зор ще ни махнете щото държим ВСИЧКО

    17:54 10.12.2025

  • 9 родител

    18 7 Отговор
    Чух се със сина. С негови приятели е на протеста пред МС. Няма проблем с мобилната връзка. Негов приятел стриймва от телефона във Фейсбук и видеото върви гладко.

    Коментиран от #21, #29

    17:55 10.12.2025

  • 10 Оня с коня

    23 12 Отговор
    Снощи даже не споменаха, че има протест, днес пишат от обяд. Истинска журналистика.

    Коментиран от #32, #34

    17:57 10.12.2025

  • 11 Хаха

    14 20 Отговор
    Кирчо обещал безплатна трева и по сто лева на всеки неандерталец който излезе да тестира и го върне на власт, а след това ще има бело за всички на цени на едро от неговите колумбийски авери.

    17:58 10.12.2025

  • 12 Страх тресе кочината

    33 12 Отговор
    Борисоффф, Пеевскиии, излезте пред Народното събрание за да усетите Народната любов, заедно с другите подлоги Данчо мента , Хамид вталения като шефа му , Тошко и Балабанов и за вас се отнася , долни м@рши !!!!

    Коментиран от #24

    17:59 10.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    27 5 Отговор
    ГРАЖДАНИТЕ СЕ СЪБИРАТ, НО МЕДИИТЕ СЯКАШ НЕ ГИ ВИЖДАТ‼️

    Коментиран от #20, #28, #58

    18:01 10.12.2025

  • 14 Хмм

    9 8 Отговор
    успех, и без насилие!

    18:02 10.12.2025

  • 15 По добре

    10 13 Отговор
    да се прибират , че е студено паляци!

    18:02 10.12.2025

  • 16 Равенство

    26 8 Отговор
    Хайде!!! Не може учител и лекар, да получават 30% по-ниски заплати от среднист в МВР и МО!!

    18:03 10.12.2025

  • 17 Гошо

    6 8 Отговор
    Порно сайтчето пуснало кадри с насилие да ви изплаши и да не излезете
    Ейййййййй порноооооооо

    18:04 10.12.2025

  • 18 Зъл пес

    22 5 Отговор
    Жалко че хората подкрепят шарлатаните
    Помпат им самочувствието.Чудя се какво добро направиха за България когато бяха във властта.Само кражби.Ядоха ,пиха,и се веселиха.Поразити върху гърбовете ни.

    Коментиран от #25

    18:04 10.12.2025

  • 19 Шиши

    4 10 Отговор
    След две седмици идва Коледа после Нова Година и протестите щв спрат. Така че продължаваме грабежа оставка няма да подаваме. Ще си изкараме пълен мандат.

    18:07 10.12.2025

  • 20 Ами

    15 6 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Като свърши протеста,тези,които са организирани от ПП,да вземат да почистат кварталите,които са заринати от боклуци,резултат от управлението на кмет,избран от тази партия.Как да повярвам,че могат да управляват,като НЕ могат.Доказана некадърност.После другите не ставали.

    18:07 10.12.2025

  • 21 Дебил

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "родител":

    Дремя ми на....къде е синът ти.
    ..

    18:08 10.12.2025

  • 22 Дреме ми

    8 6 Отговор
    Каква е целта на събранието?

    Смяната на МАФИЯТА с друга МАФИЯ или само приобщаване на ППДБ към МАФИЯТА на ГЕРБсдс и ДПС-нн, и техните подизпълнители от БСП-ол(игофрени) и ИТН на изплезената изплезения славчо, ЗА СГЛОБКА-2?

    Коментиран от #27, #30

    18:08 10.12.2025

  • 23 Делян паша

    0 11 Отговор
    идва с башибозука да усмири гя урите!

    18:09 10.12.2025

  • 24 Зъл пес

    5 6 Отговор

    До коментар #12 от "Страх тресе кочината":

    Кочино,НЕ НА ОМРАЗАТА!!!

    18:09 10.12.2025

  • 25 умен пес

    16 9 Отговор

    До коментар #18 от "Зъл пес":

    90% от хората на протеста не подкрепят ППДБ. Те са там, за да поискат оставка на тюфлеците, които станаха толкова нагли, че не ни разрешават референдум, правят смешни митинги, използвайки бедни и нещастни хора, разполагат с нашите пари като с техни и загробват България. Никой не иска ППДБ да дойдат отново на власт. Това казват и хората на протеста, които за разлика от вчерашните, знаят за какво са там.

    Коментиран от #31

    18:10 10.12.2025

  • 26 Киро

    7 7 Отговор
    Мафията протестира срещу мафията!

    18:10 10.12.2025

  • 27 И на моя дедов му дреме

    12 6 Отговор

    До коментар #22 от "Дреме ми":

    колко олигофрени ще скачат, за да сменят едната МАФИЯ, която ги яха, с друга МАФИЯ, която да ги яха.

    18:11 10.12.2025

  • 28 Хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    медията, в която сме, виждат и отразяват, а телевизия аз отдавна не гледам

    18:12 10.12.2025

  • 29 Ами

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "родител":

    Добре поне,че го знаете къде е,защото вчера разбрах(от Референдум),че ученици подкупват охраната на дискотеките с по 20 лева.Вие знехте ли тогава,къде са непълнолетните ви деца? И вместо да учат,после протестират защо на този или онзи,заплатите са високи.

    18:12 10.12.2025

  • 30 НЕ ИМА НАДЕЖДА ГОЛЯМА.

    2 8 Отговор

    До коментар #22 от "Дреме ми":

    Ппдб гепи дпс ще бъдат у бездната. Позна шишко като каза това преди седмица. А Надеждата е Радев. Ако и той се издъни вече надеждата ще умре. ИМАМ НАДЕЖДА И ВЪВ МЛАДИТЕ ХОРА. ГОТИНИ СА И СЕ ОСЪЗНАВАТ.

    Коментиран от #41, #67

    18:14 10.12.2025

  • 31 Ами

    10 3 Отговор

    До коментар #25 от "умен пес":

    Асен Василев "се бие в гърдите" ,че той ви организира.

    18:14 10.12.2025

  • 32 Истината

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от "Оня с коня":

    Снощи не беше протест, а платено мероприятие.

    18:15 10.12.2025

  • 33 Преди малко

    8 8 Отговор
    Срещнах един с някаква табела с правописни грешки и 2 патрончета водка, сигурно и от вкъщи е подгрял. Не ни излагайте пред Европа. Всички ни се смеят.

    Коментиран от #50

    18:17 10.12.2025

  • 34 Верно?

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Оня с коня":

    А за протестите срещу капана на еврозоната мълчаха като риби и преди, и по време на протестите, и след протестите.

    Все едно, че народът обича да го крадат и да плаща солидарно с урсулите от Брюксел, баба-ягите от Франкфурт на Майн и фалиралите длъжници от Париж, Рим, Атина, Лисабон, Мадрит и запътените към фалит германци...

    18:19 10.12.2025

  • 35 Две партии трябва да има само

    2 5 Отговор
    Атлантенца и Анти-атлантенца-(нормални хора) Това е истината

    Коментиран от #40

    18:20 10.12.2025

  • 36 Шишковци

    6 0 Отговор
    После да оправят плочките!

    18:21 10.12.2025

  • 37 Точна статия

    2 1 Отговор
    Часа е 18.20 а вече сме над 80 хиляди. Очаква се след час да сме вече над 150 хиляди

    Коментиран от #82

    18:21 10.12.2025

  • 38 ООрана държава

    4 4 Отговор
    Гербнн подаде ли оставка?

    18:21 10.12.2025

  • 39 Не на НАТО, НЕ на престъпният Атлантизъм

    6 8 Отговор
    Съд за атлантическите престъпници. 36 години стигат

    18:22 10.12.2025

  • 40 Двеста

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Две партии трябва да има само":

    и 40 човека!

    18:22 10.12.2025

  • 41 И аз вервам,

    8 4 Отговор

    До коментар #30 от "НЕ ИМА НАДЕЖДА ГОЛЯМА.":

    че мадите хора са готини олигофрени.

    Всеки ден го доказват. Особено като скачат!

    18:22 10.12.2025

  • 42 Нека тази вепер

    3 6 Отговор
    Да заколим крадливите корумпирани пра се та !

    18:23 10.12.2025

  • 43 Димитрина

    7 8 Отговор
    Огромни маси от хора се събират в триъгълника на властта скандирайки "оставка" и "долу Пеевски и Борисов". Някои пеят химна на РБ. Има много знамена, следете каналите в Телеграм, медиите на Пеевски и Борисов не отразяват случващото се! Говори се за Всенародно Възстание срещу модела на управление на мафията на Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #45

    18:23 10.12.2025

  • 44 Кокорчо

    8 2 Отговор
    утре ще му изфръкнат очите....

    18:24 10.12.2025

  • 45 Райски газ

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Димитрина":

    има ли ?

    Коментиран от #47

    18:24 10.12.2025

  • 46 НЕ на престъпният Атлантизъм

    4 4 Отговор
    Атлантизма може да съществува единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди и жандармерия . ПОЗОР....

    18:24 10.12.2025

  • 47 Валери

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "Райски газ":

    Не, но има портрети на Пеевски и Борисов, които са задраскани с червена линия!

    18:25 10.12.2025

  • 48 Дебелуту Д

    4 2 Отговор
    Свинско не ям, харесвам жени !

    18:28 10.12.2025

  • 49 Хмм

    4 1 Отговор
    брадатите от ПП-ДБ вече взеха микрофоните, а всъщност организатор на протестите с Недялко Недялков, техническата организация е на Възраждане, а охраната е на Делта Гард, парадоксално но точно те дето охраняваха борисов и гешев по време на предишните протести, сега предотвратиха окървавяването на протеста миналата седмица

    18:28 10.12.2025

  • 50 Да те питам

    8 1 Отговор

    До коментар #33 от "Преди малко":

    А сложиха ли ПАРАПЕТ на площада? Или поне да бяха сложили печат с електронен подпис и код за ползването му.Нали харвардски юрист им показа какво значи свобода,нито писани,нито неписани закони нямат значение.Какво значи тук,някакъв морал.Свобода,свобода им дайте.После"Кой разреши това безобразие?"

    18:29 10.12.2025

  • 51 Промяна

    7 6 Отговор
    ВЧЕРА 100 ХИЛЯДИ ПОДКРЕПИХА БОРИСОВ ПЕЕВСКИ И ПРАВИТЕЛСТВОТО А ДНЕС СА 5 ХИЛЯДИ ШАРЛАТАНИ И КОПЕЙКИ ПУТИНИСТИ ХАХХХАХХА

    Коментиран от #55, #90

    18:30 10.12.2025

  • 52 Дими

    4 2 Отговор
    Много мирен изглежда този протест. Не ми харесва. Не вярвам протестът да постигне нещо в този си вид.

    Коментиран от #78

    18:30 10.12.2025

  • 53 Пеевски

    7 5 Отговор
    премиер!

    Долу Радев и Шайката му!

    18:30 10.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ян Вандал транс изпълнител

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "Промяна":

    Добре бе взел си 50 лева чисти пари, всички разбрахме, престани вече

    18:31 10.12.2025

  • 56 НЕ "срещу правителството"

    3 7 Отговор
    С срещу Атлантическото престъпно правителство !

    18:32 10.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    видеото е на НОВА, предава на живо

    18:33 10.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ВЪН ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИ

    3 2 Отговор
    СЛУЖБИ,МВР И ПОЖАРНА.ИЗКАРВАТ ПО ДЕСЕТ БОНА НА МЕСЕЦ....А МЛАДИТЕ ГЛАДУВАТ БЕЗ РАБОТА

    Коментиран от #85, #94

    18:34 10.12.2025

  • 61 Референдум !

    4 4 Отговор
    НЕ сме оФФце . И никакви 20 метра няма да пасем

    18:35 10.12.2025

  • 62 РАДЕВ Е ЧАКАЛ

    2 2 Отговор
    КРИЙСЕ И ЧАКА НАКЪДЕ ША НАКЛОНЯТ ВЕЗНИТЕ

    18:35 10.12.2025

  • 63 Пак ще ви..ни.. излъжат

    3 2 Отговор
    Участник съм в големите митинги и винаги това се е случвало с гражданите на Република България.
    Тълпата на площада крещи в захлас а върхушката в народното събрание се договаря......

    18:37 10.12.2025

  • 64 Специалист по здравни грижи

    0 2 Отговор
    Искам си оттегления под натиск от протести проекто-бюджет, който ми гарантираше 1550 евро основна заплата от 01.01.2026 г., а на лекарите 1800 евро основна заплата.

    Имаше 260 милиона евро за заплати за медиците в болниците, които не са частни.

    Какво най-случайно се случи, че тези 260 милиарда евро за заплати на медиците изведнъж се испариха на предишните протести?

    Ко праим сега само с 30 милиона и само за лекари и специалисти по здравни грижи, които нямат стаж, но ще получават подкуп от МАФИЯТА, за да не избягат в чужбина?

    АУУУ, АУУУ, АУУУ! КАК НИ ИЗЛЪГАХА ШАРЛАТАНИТЕ И НАШИТЕ, И ЧУЖДИ МИЛИОНЕРИ, С НИЩОЖНИЯ ДАНЪК ДИВИДЕНТ(5%) - ЗА ДА УСВОЯТ 230 МИЛИОНА ЕВРО ОТ ОБЕЩАНИТЕ 260 МИЛИОНА!!?

    А-УУУУУЙ!

    18:38 10.12.2025

  • 65 Хаха

    3 1 Отговор
    Колко и къде плащат!
    Моля инфо

    18:39 10.12.2025

  • 66 Шок

    0 0 Отговор
    Софка украйнската порно деятелка там ли е?

    18:40 10.12.2025

  • 67 Бастардо

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "НЕ ИМА НАДЕЖДА ГОЛЯМА.":

    Аха,ходи ги виж по кръчмите и дискотеките,и после пиши отново.

    18:41 10.12.2025

  • 68 Байрям Айрян

    4 0 Отговор
    Кой не скача е мръшляк... кой не скача е мръшляк.... ууууууууу.......

    18:41 10.12.2025

  • 69 Напред другари студенти

    1 1 Отговор
    Революция ! Съд за крадливите атлантици! Венсеремус

    18:46 10.12.2025

  • 70 ?????

    2 0 Отговор
    Тая пиеса сме я гледали и тя е ясна - нова сглобка.
    Само да питам "независимите" журналисти що не се активирахте лятото при подобни протести срещу еврото?
    Кой ви превключва копчетата на пасив и актив?
    Или тва е друго?
    А "независими"?

    18:46 10.12.2025

  • 71 Вие сте бунаци

    4 3 Отговор
    Скачайте, скачайте . И ние скачахме преди години и ни измамиха тотално! И вас ще измамят!

    18:47 10.12.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хо-хо-хо

    1 2 Отговор
    Свърши с ГЕРБ и атлантизма и като капак САЩ напуска НАТО ! Спешно и България трябва да напусне тази престъпна терористична организация

    18:50 10.12.2025

  • 74 БКП е на власт

    1 0 Отговор
    Пра..сетата са БКП-ДС, и станаха приятели с човеците-плутокрацията от ЕС-НАТО. И Мао казва, че новата буржоазия са партийците които ще върнат буржоазната диктатура. .. +краят на оруеловата творба: "Да, вътре бе избухнала бурна свада. Чуваха се викове, удряне по масата, разменяха се остри подозрителни погледи, звучаха яростни опровержения. Изглежда, причината за цялата разправия бе в това, че Наполеон и мистър Пилкингтън бяха играли асо пика едновременно. Дванайсет гласа крещяха гневно и всички си приличаха. Сега стана ясно какво се е случило с лицата на пр..асетата. Жи..вотните отвън се взираха от пр..асе към човек, от човек към п..расе и отново от п..расе към човек; но вече беше невъзможно да се каже кой какъв е." ... ..Дядото на Асен Василев е полковник Вандов. Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като то-яга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ

    18:50 10.12.2025

  • 75 Ха ха

    0 0 Отговор
    Предлагам Бойко и Дебелян да отидат на протеста и да кажат в един глас: Няма страшно, чеда мои! Всички ще ви оправим поетапно.

    18:51 10.12.2025

  • 76 БКП е на власт

    1 1 Отговор
    Този на Спаси София, Бонев, каза, че няма ляво и дясно поставяне на плочки. Казах му, че има. Дясното е да чакаш да плаче за голям ремонт, да пасуваш до тогава за да го дадеш на частна фирма за много пари. Ляво е да имаш общинска работилница с майстори, и те вършат ремонти всеки ден където нещо току що е повредено. То неолиберализма е това, дори частни чиновнически фирми да вършат държавна работа, и затворите и армията да са частни. Русия е неолиберална държава, щом направи частна армия. Капиталистическата олигархия купува изборите и присвоява държавата, а чрез държавата има всички тояги и моркови, разрешителни и субсидии. Правителството контролира университетите чрез субсидия, и всяка медия. Главният пай от здравната каса е за ГЕРБ фирми за кетъринг, лекарства, машини, всички доставки за болниците. Ако болница и лекар се дърпа, има прокурор и отказ на лиценз. Абсурдно е да има нещо не комерсиално в капиталистическа държава с буржоазен строй. И армията и полицията трябва да са търговски дружества. Камо ли лекарите. Едва ли в училище и в семейството се пропагандира да се жертват за другите. То е забранено и отречено, като социализъм. Пазарът да управлява, тогава. Но да плащат данъци и застрахователни частни компании да отпускат парите и контролират и съдят. Рейганомиката по късно наречено НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ, САЩ през 1980те удвоява държавният дълг и има средно минус 7% бюджетен дефицит.

    18:51 10.12.2025

  • 77 Рибар

    3 0 Отговор
    И рибите скачат като ги издърпам на сушата....

    18:51 10.12.2025

  • 78 Зъл пес

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Дими":

    Ама ти в къщи пред компа ли си пиле шарено?Иди на площада и им покажи как се прави.Измет.

    Коментиран от #83

    18:51 10.12.2025

  • 79 Аз съм твърдо против

    1 1 Отговор
    Против съм държавата да се управлява от улицата. Колко от протестиращите си направиха труда да гласуват на последните избори?
    Какъв е критерия по който ще се приберат по домовете? Каква е гаранцията, че при следващите няма пак да чупят държавата?

    Коментиран от #89

    18:52 10.12.2025

  • 80 факт

    0 1 Отговор
    София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора... Утре няма нужда да се гласува оставката на правителството, тази вечер българите я гласуваха и приеха. Утре Желязков да я внесе в Народното събрание и да си ходи при водопада заедно с БСП, ИТН и ДПС-НН. Б-о-к-л-у-ц-и!

    18:53 10.12.2025

  • 81 Кукуригуууу

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Москвич Трабантов":

    Я па ти,от коя дупка изпълзя,и на колко чашки си?

    18:55 10.12.2025

  • 82 Оръфляци прости,

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Точна статия":

    и 200000 да сте, не сте 5 милиона хора,които гласуват. А те са си вкъщи, ядат пуканки и ви гледат простотиите

    Коментиран от #96

    18:55 10.12.2025

  • 83 Дими

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Зъл пес":

    На протеста съм в момента, лaйновоз. Кажи къде се намираш точно, за да се придвижа до теб и да ти завра главата в зaдника!

    Коментиран от #87, #92, #95

    18:56 10.12.2025

  • 84 ТРЪМП Е ЗАД ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО И ЗАД ГЕРБ

    2 1 Отговор
    Харизал ни е на Турция, затова няма посланик. Но ГЕРБаджия ще е президент на Газа

    18:56 10.12.2025

  • 85 Да бе да

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "ВЪН ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИ":

    А кой спира младите да работят?

    18:57 10.12.2025

  • 86 Нещо не им се получава на шарлатаните

    2 1 Отговор
    Нещо не им се получава на шарлатаните. Много по-малко хора от предишният митинг. Триъгълникът на властта едва побира 3000 души. НО изненадата е че не могат да запълнят триъгълникът. Шарлатаните си остават шарлатани. Никой не им се върза!

    18:57 10.12.2025

  • 87 верно е

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Дими":

    На всякъде има полезни идиоти.

    18:57 10.12.2025

  • 88 Ники

    2 0 Отговор
    Пеевски новия министър председател

    18:58 10.12.2025

  • 89 Когато народа казва НЕ

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "Аз съм твърдо против":

    Демокрацията налага да е НЕ ! Изборите са инструмент но продукта създаден с него няма индулгенция. Другото е диктатура в случая парламентарна

    Коментиран от #93

    18:58 10.12.2025

  • 90 Истината

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Промяна":

    Пълен ,злокобен крах на организираните от свиня пеев и неговото ДПС контрапротести в 24 града, всъщност 23 след забраната в Ботевград. Протести не бяха организирани в 4-те най големи градове в България- София, Пловдив ,Варна и Бургас. В голям град като Шумен протеста започна в 18 часа а приключи в 18,20 часа. Поради липса на участници в мероприятието. В централната емисия на БТВ в 19 часа репортера от Шумен се включи с думите "Площада зад мен е вече празен защото контрапротеста приключи по рано от очакваното". В Кърджали плюс 7 общини от областта от които бяха извозени предимно роми не успяха да се съберат и 1000 човека. В Руен няколкостотон, същото и в Белица откъдето пристигаха с автобуси от Якоруда и други по малки общини. Във Враца контрапротеста се провали ,както и във Видин! Като се сметне че ИТН официално подкрепи контрапротестите на пеев. Та се питат всички как събра 280 хиляди гласа на последните парламентарни избори като не може да изкара 5 хиляди човека общо в цяла България?

    18:58 10.12.2025

  • 91 1488

    2 2 Отговор
    а сфинвть шо събра циганите вчера кат немаше никой, а не днес кат навън е цяла бг ???

    18:58 10.12.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 какъв е критерия

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Когато народа казва НЕ":

    народа да каже Да? С имена ако може.

    18:59 10.12.2025

  • 94 Виж сега,

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "ВЪН ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИ":

    Работа има,но младите ги мързи и да станат,че камо ли да отидат на работа. Нали тате носи,а мама меси.

    18:59 10.12.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Как е мушмул

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Оръфляци прости,":

    На последните избори за гроб са гласували 630 хил.човека. Според екзитпола на АЛФА РИСЪРЧ 19 процента от тези гласове са от ромския етнос. Тоест почти 130 хиляди. Остават 500 хиляди от които около 70 хиляди от помаци и турския етнос. Значи малко над 400 хиляди са от Българи. В страната има над 600 хиляди на държавна ясла - администрация, бордове на директори на държавни фирми ,служители в областни и общински администрации,полицаи ,военни ,даскали ...Техните роднини, стрини,лели ,баби,дядовци...И те не гласуват всички за ГЕРБ а само 200-300 хиляди от тях. Останалите 100 хиляди са от надписани гласове в Общинските избирателни комисии. Затова няма нищо странно че досега ГЕРБ от съществуването си е организирал общо 3 протеста и 1 контрапротест и никога не е събирал повече от 2 хиляди човека. ГЕРБ е партия с куха а не реална подкрепа.

    19:00 10.12.2025

