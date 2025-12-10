Хиляди граждани отново протестират на Ларгото срещу правителството ВИДЕО

Хиляди протестират на Ларгото срещу правителството. Издигнати са лозунги срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Малко след 17 часа граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу правителството. Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България", които казаха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“.

Участие в протеста са заявили и специалисти по здравни грижи. Очаква се студенти от различни университети, които се събраха пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на "протестна акция против мафията", също да се включат в протеста, изброи БТА.

Движението на автомобили в центъра на София все още не е спряно.

Сцена с голям екран е изградена до фонтана пред сградата на президентската институция. Още два големи екрана има пред сградата на парламента и пред Българската народна банка. На видео стените се излъчват изказвания на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев и инфлуенсъри, кадри от протеста миналата седмица, както и различни клипове на инфлуенсъри и видеа, посветени на протеста. С лазер върху сградата на парламента са изобразени надписи "Оставка".

Полицейското присъствие започва още в района на историческата сграда на Народното събрание.

Полицаи проверяват багажа на хора, които се насочват към т.нар. триъгълник на властта, където е мястото на протеста. Този протест е третият за последния месец. Първите два бяха срещу проекта на бюджет, който беше оттеглен след протеста миналата седмица.

За протеста са предвидени с 19 контролно-пропускателни пункта, заяви в сряда на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към Столичната дирекция на вътрешните работи. Заради провеждането на протест от 18:00 часа се променя организацията на движение в центъра на София, съобщиха от Столичната община.