Хиляди граждани отново протестират на Ларгото срещу правителството ВИДЕО

Хиляди протестират на Ларгото срещу правителството. Издигнати са лозунги срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов.
Малко след 17 часа граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу правителството. Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България", които казаха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“.
Участие в протеста са заявили и специалисти по здравни грижи. Очаква се студенти от различни университети, които се събраха пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на "протестна акция против мафията", също да се включат в протеста, изброи БТА.
Движението на автомобили в центъра на София все още не е спряно.
Сцена с голям екран е изградена до фонтана пред сградата на президентската институция. Още два големи екрана има пред сградата на парламента и пред Българската народна банка. На видео стените се излъчват изказвания на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев и инфлуенсъри, кадри от протеста миналата седмица, както и различни клипове на инфлуенсъри и видеа, посветени на протеста. С лазер върху сградата на парламента са изобразени надписи "Оставка".
Полицейското присъствие започва още в района на историческата сграда на Народното събрание.
Полицаи проверяват багажа на хора, които се насочват към т.нар. триъгълник на властта, където е мястото на протеста. Този протест е третият за последния месец. Първите два бяха срещу проекта на бюджет, който беше оттеглен след протеста миналата седмица.
За протеста са предвидени с 19 контролно-пропускателни пункта, заяви в сряда на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към Столичната дирекция на вътрешните работи. Заради провеждането на протест от 18:00 часа се променя организацията на движение в центъра на София, съобщиха от Столичната община.
1 Точно така
Достатъчно ни ограбиха
Коментиран от #5
17:48 10.12.2025
2 Даааааа
Лесно е!
Преди гласуване всеки си пише трите имена иЕГН то собственоръчно
17:49 10.12.2025
3 си дзън
17:50 10.12.2025
4 Гласове от зайчарника в Банкя
17:52 10.12.2025
5 А ти
До коментар #1 от "Точно така":Що не си там?
17:52 10.12.2025
7 Да да да
17:53 10.12.2025
8 бою циганина
17:54 10.12.2025
9 родител
Коментиран от #21, #29
17:55 10.12.2025
10 Оня с коня
Коментиран от #32, #34
17:57 10.12.2025
11 Хаха
17:58 10.12.2025
12 Страх тресе кочината
Коментиран от #24
17:59 10.12.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #20, #28, #58
18:01 10.12.2025
14 Хмм
18:02 10.12.2025
15 По добре
18:02 10.12.2025
16 Равенство
18:03 10.12.2025
17 Гошо
Ейййййййй порноооооооо
18:04 10.12.2025
18 Зъл пес
Помпат им самочувствието.Чудя се какво добро направиха за България когато бяха във властта.Само кражби.Ядоха ,пиха,и се веселиха.Поразити върху гърбовете ни.
Коментиран от #25
18:04 10.12.2025
19 Шиши
18:07 10.12.2025
20 Ами
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Като свърши протеста,тези,които са организирани от ПП,да вземат да почистат кварталите,които са заринати от боклуци,резултат от управлението на кмет,избран от тази партия.Как да повярвам,че могат да управляват,като НЕ могат.Доказана некадърност.После другите не ставали.
18:07 10.12.2025
21 Дебил
До коментар #9 от "родител":Дремя ми на....къде е синът ти.
..
18:08 10.12.2025
22 Дреме ми
Смяната на МАФИЯТА с друга МАФИЯ или само приобщаване на ППДБ към МАФИЯТА на ГЕРБсдс и ДПС-нн, и техните подизпълнители от БСП-ол(игофрени) и ИТН на изплезената изплезения славчо, ЗА СГЛОБКА-2?
Коментиран от #27, #30
18:08 10.12.2025
23 Делян паша
18:09 10.12.2025
24 Зъл пес
До коментар #12 от "Страх тресе кочината":Кочино,НЕ НА ОМРАЗАТА!!!
18:09 10.12.2025
25 умен пес
До коментар #18 от "Зъл пес":90% от хората на протеста не подкрепят ППДБ. Те са там, за да поискат оставка на тюфлеците, които станаха толкова нагли, че не ни разрешават референдум, правят смешни митинги, използвайки бедни и нещастни хора, разполагат с нашите пари като с техни и загробват България. Никой не иска ППДБ да дойдат отново на власт. Това казват и хората на протеста, които за разлика от вчерашните, знаят за какво са там.
Коментиран от #31
18:10 10.12.2025
26 Киро
18:10 10.12.2025
27 И на моя дедов му дреме
До коментар #22 от "Дреме ми":колко олигофрени ще скачат, за да сменят едната МАФИЯ, която ги яха, с друга МАФИЯ, която да ги яха.
18:11 10.12.2025
28 Хмм
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":медията, в която сме, виждат и отразяват, а телевизия аз отдавна не гледам
18:12 10.12.2025
29 Ами
До коментар #9 от "родител":Добре поне,че го знаете къде е,защото вчера разбрах(от Референдум),че ученици подкупват охраната на дискотеките с по 20 лева.Вие знехте ли тогава,къде са непълнолетните ви деца? И вместо да учат,после протестират защо на този или онзи,заплатите са високи.
18:12 10.12.2025
30 НЕ ИМА НАДЕЖДА ГОЛЯМА.
До коментар #22 от "Дреме ми":Ппдб гепи дпс ще бъдат у бездната. Позна шишко като каза това преди седмица. А Надеждата е Радев. Ако и той се издъни вече надеждата ще умре. ИМАМ НАДЕЖДА И ВЪВ МЛАДИТЕ ХОРА. ГОТИНИ СА И СЕ ОСЪЗНАВАТ.
Коментиран от #41, #67
18:14 10.12.2025
31 Ами
До коментар #25 от "умен пес":Асен Василев "се бие в гърдите" ,че той ви организира.
18:14 10.12.2025
32 Истината
До коментар #10 от "Оня с коня":Снощи не беше протест, а платено мероприятие.
18:15 10.12.2025
33 Преди малко
Коментиран от #50
18:17 10.12.2025
34 Верно?
До коментар #10 от "Оня с коня":А за протестите срещу капана на еврозоната мълчаха като риби и преди, и по време на протестите, и след протестите.
Все едно, че народът обича да го крадат и да плаща солидарно с урсулите от Брюксел, баба-ягите от Франкфурт на Майн и фалиралите длъжници от Париж, Рим, Атина, Лисабон, Мадрит и запътените към фалит германци...
18:19 10.12.2025
35 Две партии трябва да има само
Коментиран от #40
18:20 10.12.2025
36 Шишковци
18:21 10.12.2025
37 Точна статия
Коментиран от #82
18:21 10.12.2025
38 ООрана държава
18:21 10.12.2025
39 Не на НАТО, НЕ на престъпният Атлантизъм
18:22 10.12.2025
40 Двеста
До коментар #35 от "Две партии трябва да има само":и 40 човека!
18:22 10.12.2025
41 И аз вервам,
До коментар #30 от "НЕ ИМА НАДЕЖДА ГОЛЯМА.":че мадите хора са готини олигофрени.
Всеки ден го доказват. Особено като скачат!
18:22 10.12.2025
42 Нека тази вепер
18:23 10.12.2025
43 Димитрина
Коментиран от #45
18:23 10.12.2025
44 Кокорчо
18:24 10.12.2025
45 Райски газ
До коментар #43 от "Димитрина":има ли ?
Коментиран от #47
18:24 10.12.2025
46 НЕ на престъпният Атлантизъм
18:24 10.12.2025
47 Валери
До коментар #45 от "Райски газ":Не, но има портрети на Пеевски и Борисов, които са задраскани с червена линия!
18:25 10.12.2025
48 Дебелуту Д
18:28 10.12.2025
49 Хмм
18:28 10.12.2025
50 Да те питам
До коментар #33 от "Преди малко":А сложиха ли ПАРАПЕТ на площада? Или поне да бяха сложили печат с електронен подпис и код за ползването му.Нали харвардски юрист им показа какво значи свобода,нито писани,нито неписани закони нямат значение.Какво значи тук,някакъв морал.Свобода,свобода им дайте.После"Кой разреши това безобразие?"
18:29 10.12.2025
51 Промяна
Коментиран от #55, #90
18:30 10.12.2025
52 Дими
Коментиран от #78
18:30 10.12.2025
53 Пеевски
Долу Радев и Шайката му!
18:30 10.12.2025
55 Ян Вандал транс изпълнител
До коментар #51 от "Промяна":Добре бе взел си 50 лева чисти пари, всички разбрахме, престани вече
18:31 10.12.2025
56 НЕ "срещу правителството"
18:32 10.12.2025
58 Хмм
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":видеото е на НОВА, предава на живо
18:33 10.12.2025
60 ВЪН ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИ
Коментиран от #85, #94
18:34 10.12.2025
61 Референдум !
18:35 10.12.2025
62 РАДЕВ Е ЧАКАЛ
18:35 10.12.2025
63 Пак ще ви..ни.. излъжат
Тълпата на площада крещи в захлас а върхушката в народното събрание се договаря......
18:37 10.12.2025
64 Специалист по здравни грижи
Имаше 260 милиона евро за заплати за медиците в болниците, които не са частни.
Какво най-случайно се случи, че тези 260 милиарда евро за заплати на медиците изведнъж се испариха на предишните протести?
Ко праим сега само с 30 милиона и само за лекари и специалисти по здравни грижи, които нямат стаж, но ще получават подкуп от МАФИЯТА, за да не избягат в чужбина?
АУУУ, АУУУ, АУУУ! КАК НИ ИЗЛЪГАХА ШАРЛАТАНИТЕ И НАШИТЕ, И ЧУЖДИ МИЛИОНЕРИ, С НИЩОЖНИЯ ДАНЪК ДИВИДЕНТ(5%) - ЗА ДА УСВОЯТ 230 МИЛИОНА ЕВРО ОТ ОБЕЩАНИТЕ 260 МИЛИОНА!!?
А-УУУУУЙ!
18:38 10.12.2025
65 Хаха
Моля инфо
18:39 10.12.2025
66 Шок
18:40 10.12.2025
67 Бастардо
До коментар #30 от "НЕ ИМА НАДЕЖДА ГОЛЯМА.":Аха,ходи ги виж по кръчмите и дискотеките,и после пиши отново.
18:41 10.12.2025
68 Байрям Айрян
18:41 10.12.2025
69 Напред другари студенти
18:46 10.12.2025
70 ?????
Само да питам "независимите" журналисти що не се активирахте лятото при подобни протести срещу еврото?
Кой ви превключва копчетата на пасив и актив?
Или тва е друго?
А "независими"?
18:46 10.12.2025
71 Вие сте бунаци
18:47 10.12.2025
73 Хо-хо-хо
18:50 10.12.2025
74 БКП е на власт
18:50 10.12.2025
75 Ха ха
18:51 10.12.2025
76 БКП е на власт
18:51 10.12.2025
77 Рибар
18:51 10.12.2025
78 Зъл пес
До коментар #52 от "Дими":Ама ти в къщи пред компа ли си пиле шарено?Иди на площада и им покажи как се прави.Измет.
Коментиран от #83
18:51 10.12.2025
79 Аз съм твърдо против
Какъв е критерия по който ще се приберат по домовете? Каква е гаранцията, че при следващите няма пак да чупят държавата?
Коментиран от #89
18:52 10.12.2025
80 факт
18:53 10.12.2025
81 Кукуригуууу
До коментар #54 от "Москвич Трабантов":Я па ти,от коя дупка изпълзя,и на колко чашки си?
18:55 10.12.2025
82 Оръфляци прости,
До коментар #37 от "Точна статия":и 200000 да сте, не сте 5 милиона хора,които гласуват. А те са си вкъщи, ядат пуканки и ви гледат простотиите
Коментиран от #96
18:55 10.12.2025
83 Дими
До коментар #78 от "Зъл пес":На протеста съм в момента, лaйновоз. Кажи къде се намираш точно, за да се придвижа до теб и да ти завра главата в зaдника!
Коментиран от #87, #92, #95
18:56 10.12.2025
84 ТРЪМП Е ЗАД ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО И ЗАД ГЕРБ
18:56 10.12.2025
85 Да бе да
До коментар #60 от "ВЪН ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИ":А кой спира младите да работят?
18:57 10.12.2025
86 Нещо не им се получава на шарлатаните
18:57 10.12.2025
87 верно е
До коментар #83 от "Дими":На всякъде има полезни идиоти.
18:57 10.12.2025
88 Ники
18:58 10.12.2025
89 Когато народа казва НЕ
До коментар #79 от "Аз съм твърдо против":Демокрацията налага да е НЕ ! Изборите са инструмент но продукта създаден с него няма индулгенция. Другото е диктатура в случая парламентарна
Коментиран от #93
18:58 10.12.2025
90 Истината
До коментар #51 от "Промяна":Пълен ,злокобен крах на организираните от свиня пеев и неговото ДПС контрапротести в 24 града, всъщност 23 след забраната в Ботевград. Протести не бяха организирани в 4-те най големи градове в България- София, Пловдив ,Варна и Бургас. В голям град като Шумен протеста започна в 18 часа а приключи в 18,20 часа. Поради липса на участници в мероприятието. В централната емисия на БТВ в 19 часа репортера от Шумен се включи с думите "Площада зад мен е вече празен защото контрапротеста приключи по рано от очакваното". В Кърджали плюс 7 общини от областта от които бяха извозени предимно роми не успяха да се съберат и 1000 човека. В Руен няколкостотон, същото и в Белица откъдето пристигаха с автобуси от Якоруда и други по малки общини. Във Враца контрапротеста се провали ,както и във Видин! Като се сметне че ИТН официално подкрепи контрапротестите на пеев. Та се питат всички как събра 280 хиляди гласа на последните парламентарни избори като не може да изкара 5 хиляди човека общо в цяла България?
18:58 10.12.2025
91 1488
18:58 10.12.2025
93 какъв е критерия
До коментар #89 от "Когато народа казва НЕ":народа да каже Да? С имена ако може.
18:59 10.12.2025
94 Виж сега,
До коментар #60 от "ВЪН ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИ":Работа има,но младите ги мързи и да станат,че камо ли да отидат на работа. Нали тате носи,а мама меси.
18:59 10.12.2025
96 Как е мушмул
До коментар #82 от "Оръфляци прости,":На последните избори за гроб са гласували 630 хил.човека. Според екзитпола на АЛФА РИСЪРЧ 19 процента от тези гласове са от ромския етнос. Тоест почти 130 хиляди. Остават 500 хиляди от които около 70 хиляди от помаци и турския етнос. Значи малко над 400 хиляди са от Българи. В страната има над 600 хиляди на държавна ясла - администрация, бордове на директори на държавни фирми ,служители в областни и общински администрации,полицаи ,военни ,даскали ...Техните роднини, стрини,лели ,баби,дядовци...И те не гласуват всички за ГЕРБ а само 200-300 хиляди от тях. Останалите 100 хиляди са от надписани гласове в Общинските избирателни комисии. Затова няма нищо странно че досега ГЕРБ от съществуването си е организирал общо 3 протеста и 1 контрапротест и никога не е събирал повече от 2 хиляди човека. ГЕРБ е партия с куха а не реална подкрепа.
19:00 10.12.2025