Руската армия напредва по целия фронт, украинските сили в Мирноград са обкръжени

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов заяви днес, че те напредват по цялата фронтова линия в Украйна и сега основната им цел е да ликвидират на украински части, които са обкръжени в Мирноград, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Герасимов посети команден пункт на руската армия, за да се срещна с офицери от групировката "Център", която воюва в украинската Днепропетровска област. Началникът на генералния щаб каза, че президентът Владимир Путин е наредил да бъдат ликвидирани украинските сили в Мирноград, чието население преди войната възлизаше на около 46 000 души.
По думите на Герасимов Русия контролира над 30% от сградите в Мирноград, който е наричан от Москва със съветското си име Димитров.
Русия казва, че е превзела целия град Покровск, който нарича с името му от съветско време – Красноармейск. Освен това руската армия твърди, че е обградила украински части в Мирноград, който Русия нарича Димитров.
Украйна многократно отхвърли руските твърдения, че Покровск е паднал и заявява, че все още държи под контрол част от града, както и че украинските сили в Мирноград продължават да се сражават.
В момента Русия контролира 19,2% от територията на Украйна, включително полуостров Крим, който анексира през 2014 г., Луганска област, над от 80% от Донецка област и около 75% от Херсонска и Запорожка област, както и части от областите Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област.
Украйна твърди, че удържа отбранителните си линии и принуждава Русия да плаща висока цена за териториалните придобивки, които Киев определя като сравнително скромни.
Путин заяви миналата седмица, че ако украинските сили не се изтеглят от Донбас, Русия ще поеме пълен контрол върху региона със сила.
Киев категорично отхвърля възможността да направи териториални отстъпки.
1 Шопо
Коментиран от #90
15:34 09.12.2025
2 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
15:34 09.12.2025
3 Българин
15:35 09.12.2025
4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.
15:35 09.12.2025
5 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
15:35 09.12.2025
6 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #11
15:35 09.12.2025
7 Бат Жоро
15:36 09.12.2025
8 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
15:36 09.12.2025
9 Гост
15:36 09.12.2025
10 У бря
15:36 09.12.2025
11 ДЕБИТ
До коментар #6 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Партенка
Коментиран от #16
15:36 09.12.2025
12 Трол
Коментиран от #19
15:37 09.12.2025
13 Хахаха
15:38 09.12.2025
14 Само
15:38 09.12.2025
15 Още ли има
Коментиран от #28
15:39 09.12.2025
16 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
До коментар #11 от "ДЕБИТ":Кълъфка
15:40 09.12.2025
17 Сандо
15:41 09.12.2025
18 Пак ще се повтори серията дето
15:41 09.12.2025
19 Евроатлантик
До коментар #12 от "Трол":Да , ама от киевската хунта не позволяваме български и руски имена !
15:42 09.12.2025
20 Поредната партенка на Факти!
Цял свят днес видя украинското знаме, което се развя в северен Покровск.
Битката продължава, Покровск е гробище за руснаци.
Коментиран от #25, #26
15:43 09.12.2025
21 За кво умират не ми е много ясно
ИТ — 65 047 UAH (+717 UAH);
въздушен транспорт — 56 854 UAH (-174 UAH);
Финанси и застраховки — 53 971 UAH (+ 3 265 UAH).
Най-ниски заплати по индустрии:
образование — 16 984 UAH (+83 UAH);
библиотеки, музеи, архиви — 14 531 UAH (-705 UAH);
творчество, изкуство и забавление — 14 809 UAH (без промяна).
15:43 09.12.2025
22 Олеееее....
15:45 09.12.2025
23 Все напредват, напредват!
24 ИНЖ1
15:46 09.12.2025
25 Лудият от портиерната
До коментар #20 от "Поредната партенка на Факти!":На каква дрога си ?
15:46 09.12.2025
26 Факт
До коментар #20 от "Поредната партенка на Факти!":така и с търново едно време, турците не са го превзели сам е паднал
Коментиран от #35
15:49 09.12.2025
27 Я пък тоя
Русия губи, Украйна печели, слава на Украйна.
Що за човек трябва да си и какво ли нисиш на мястото определено за глава, за да си вярваш!!!
Коментиран от #38
15:51 09.12.2025
29 Олеееее....
Коментиран от #41
15:51 09.12.2025
30 Пак ли бе😂....
15:52 09.12.2025
31 БеГемот
15:52 09.12.2025
32 Гост
15:52 09.12.2025
33 Ганя Путинофила
Коментиран от #40
15:52 09.12.2025
34 Някой нещо
Сам срещу глутницата и побеждава!
Рублата расте, икономиката е стабилна!
Русия е велика импертия.
15:53 09.12.2025
35 Летописец
До коментар #26 от "Факт":Шишман е подписал договор с турците . Нещо като сегашното НАТО .
15:53 09.12.2025
36 Олеееее....
15:54 09.12.2025
37 Руската армия
15:54 09.12.2025
38 Да се чудиш наистина...
До коментар #27 от "Я пък тоя":Що за крет.... ени сте вие където подкрепяте руските убийци и варвари, какво носите на раменете си?
Коментиран от #49, #50
15:55 09.12.2025
39 Механик
Бъдете рахат! Путин ще ви научи да отразявате новините реално.
15:55 09.12.2025
40 Е , това вече зависи
До коментар #33 от "Ганя Путинофила":От много фактори!
Бездетното ни упраление, какво може да роди? Нещо ялово! Разбира се!
15:55 09.12.2025
41 От сутринта
До коментар #29 от "Олеееее....":Вече не контролира 19,2% а 21% ...
15:57 09.12.2025
42 без коментар
15:57 09.12.2025
43 123
15:57 09.12.2025
44 Е ся вече
15:58 09.12.2025
45 Олеееее....
16:00 09.12.2025
46 от колониална Б.
16:01 09.12.2025
47 Де е простата мара ?
16:01 09.12.2025
48 Аз съм веган
Коментиран от #72
16:01 09.12.2025
49 123
До коментар #38 от "Да се чудиш наистина...":Същите дебили са,като пияните си и беззъби братушки…!
16:02 09.12.2025
50 чудиш се естествено
До коментар #38 от "Да се чудиш наистина...":атлантенце.... щото толкова ти е капацитета за това се чудиш. Питай за да ти се обясни а не се чуди !
16:03 09.12.2025
51 Крум
16:04 09.12.2025
52 Ааааааа не !
16:04 09.12.2025
53 Из европейската преса
16:05 09.12.2025
55 Още новини от Украйна
16:06 09.12.2025
56 Аман от пишман журналистки
Коментиран от #68
16:07 09.12.2025
57 Пука им във Киев за азовците ....
Осмият епизод на романтичното риалити шоу "Ергенът" излезе! урааааааа! Случи се както се случи “, коментира Оксана края на историята си в проекта. „ Може би е очаквал нещо от мен. Но аз не съм от типа жени, които ще се отворят бързо. Все още не съм готова да пусна човек в живота си.“ Заедно с Настя, Ергенът се разходи из любимите си улици на Киев...
16:07 09.12.2025
58 Съветник
Коментиран от #64
16:09 09.12.2025
59 Ивелин Михайлов
16:10 09.12.2025
60 А бе
16:11 09.12.2025
61 МАРО .....марооооо
16:12 09.12.2025
62 Какъв е проблемът че украинците
16:12 09.12.2025
63 Какъв е проблемът че украинците
16:12 09.12.2025
64 Е ти пак къде бля
До коментар #58 от "Съветник":Мара Ат. публикува снимка преди няколко дни....Путин посети Красноармейск.
16:13 09.12.2025
65 Нов метод за победа на 0рсулите
16:13 09.12.2025
66 Европско прасище
16:13 09.12.2025
67 Дедо ви...
16:14 09.12.2025
68 Любопитен
До коментар #56 от "Аман от пишман журналистки":Тая журналистка става ли за КЕКС или и там е пълна трагедия ?
16:15 09.12.2025
69 Ай цу цвайн цу дрън
16:18 09.12.2025
70 кадия
16:19 09.12.2025
71 Не лъжете бре оуу
16:21 09.12.2025
72 Мишел
До коментар #48 от "Аз съм веган":Според данни на американско военно разузнаване от миналия ноември, жертвите на украинската армия на фронта са 34 пъте по големи от руските. Това се дължи на пълното руско превъзходство във всички видове оръжия и особено в тежките оръжия.
16:23 09.12.2025
73 Мишел
16:24 09.12.2025
74 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
Коментиран от #80
16:25 09.12.2025
75 У гуглето мапса
16:27 09.12.2025
76 Факти разваляйте кочината
16:27 09.12.2025
77 Истината
16:30 09.12.2025
78 Архимандрисандрит Бибиян
16:31 09.12.2025
79 Сатана Z
16:31 09.12.2025
80 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #74 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":Туй е Ганю бе ,бавен пемберуг
16:33 09.12.2025
81 А Мърц, Фръц и Пръц
16:35 09.12.2025
82 Факти
16:36 09.12.2025
83 Орсула
16:36 09.12.2025
85 Руската армия днес у освободила
16:43 09.12.2025
86 Механик
Скоро ще има пандемия от прерязали веничките си шаренки бръНбари.
16:43 09.12.2025
87 Е това кърти мивки... :
😉😂🤣👍👏!
16:44 09.12.2025
88 Факти
16:46 09.12.2025
89 az СВО Победа 80
16:47 09.12.2025
90 МАКРОН В ШОК!
До коментар #1 от "Шопо":,,Папата,та папата..."...?!
А мен къде ме остави.....😟😨😓🙄🫢?!
16:47 09.12.2025