Руската армия напредва по целия фронт, украинските сили в Мирноград са обкръжени
Руската армия напредва по целия фронт, украинските сили в Мирноград са обкръжени

9 Декември, 2025 15:32 2 943 90

Украйна многократно отхвърли руските твърдения, че Покровск е паднал и заявява, че все още държи под контрол част от града

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов заяви днес, че те напредват по цялата фронтова линия в Украйна и сега основната им цел е да ликвидират на украински части, които са обкръжени в Мирноград, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Герасимов посети команден пункт на руската армия, за да се срещна с офицери от групировката "Център", която воюва в украинската Днепропетровска област. Началникът на генералния щаб каза, че президентът Владимир Путин е наредил да бъдат ликвидирани украинските сили в Мирноград, чието население преди войната възлизаше на около 46 000 души.

По думите на Герасимов Русия контролира над 30% от сградите в Мирноград, който е наричан от Москва със съветското си име Димитров.

Русия казва, че е превзела целия град Покровск, който нарича с името му от съветско време – Красноармейск. Освен това руската армия твърди, че е обградила украински части в Мирноград, който Русия нарича Димитров.

Украйна многократно отхвърли руските твърдения, че Покровск е паднал и заявява, че все още държи под контрол част от града, както и че украинските сили в Мирноград продължават да се сражават.

В момента Русия контролира 19,2% от територията на Украйна, включително полуостров Крим, който анексира през 2014 г., Луганска област, над от 80% от Донецка област и около 75% от Херсонска и Запорожка област, както и части от областите Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област.

Украйна твърди, че удържа отбранителните си линии и принуждава Русия да плаща висока цена за териториалните придобивки, които Киев определя като сравнително скромни.

Путин заяви миналата седмица, че ако украинските сили не се изтеглят от Донбас, Русия ще поеме пълен контрол върху региона със сила.

Киев категорично отхвърля възможността да направи териториални отстъпки.


  • 1 Шопо

    9 40 Отговор
    С помощ от Папата Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #90

    15:34 09.12.2025

  • 2 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    75 4 Отговор
    А ко стана с плана за победа не зелю?

    15:34 09.12.2025

  • 3 Българин

    53 6 Отговор
    Че те са обкръжени от края на септември. Дори Путин го каза тогава!

    15:35 09.12.2025

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    46 3 Отговор
    Джо Роган: Когато казвам на хората... че 12 000 души са били арестувани във Великобритания тази година за публикации в социалните мрежи, челюстта им пада.

    Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.

    15:35 09.12.2025

  • 5 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    40 4 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    15:35 09.12.2025

  • 6 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    38 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #11

    15:35 09.12.2025

  • 7 Бат Жоро

    31 4 Отговор
    Когато стигнат до Слънчака друга песньовка ще запеете.

    15:36 09.12.2025

  • 8 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    49 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:36 09.12.2025

  • 9 Гост

    65 3 Отговор
    Цял ден преписвате едни и същи тъпотии под различни заглавия. 19%, 25%, 87%...Мирноград, Димитров... Путин ви покани любезно, да отидете на място, да видите и да снимате кое, как е. Защо нито една мисирка не се възползва?

    15:36 09.12.2025

  • 10 У бря

    52 3 Отговор
    Сетихте се да напишете тази новина след два месеца

    15:36 09.12.2025

  • 11 ДЕБИТ

    6 30 Отговор

    До коментар #6 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Партенка

    Коментиран от #16

    15:36 09.12.2025

  • 12 Трол

    32 2 Отговор
    Градът е кръстен на Георги Димитров.

    Коментиран от #19

    15:37 09.12.2025

  • 13 Хахаха

    6 53 Отговор
    Напредвали по целия фронт в сънищата на Путин. Русия е победена страна.

    15:38 09.12.2025

  • 14 Само

    36 2 Отговор
    ТАКА !!!!

    15:38 09.12.2025

  • 15 Още ли има

    40 2 Отговор
    "украински сили" ? Това е верно новина

    Коментиран от #28

    15:39 09.12.2025

  • 16 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    17 1 Отговор

    До коментар #11 от "ДЕБИТ":

    Кълъфка

    15:40 09.12.2025

  • 17 Сандо

    27 0 Отговор
    Още няколко такива материала и Марчето ще стане Маша.

    15:41 09.12.2025

  • 18 Пак ще се повтори серията дето

    21 0 Отговор
    Хурка врещи на умряло и се кълне че на сила Зеленски го е докарал

    15:41 09.12.2025

  • 19 Евроатлантик

    30 1 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    Да , ама от киевската хунта не позволяваме български и руски имена !

    15:42 09.12.2025

  • 20 Поредната партенка на Факти!

    6 48 Отговор
    Нито Покровск е превзет, нито Мирноград е обкръжен!

    Цял свят днес видя украинското знаме, което се развя в северен Покровск.

    Битката продължава, Покровск е гробище за руснаци.

    Коментиран от #25, #26

    15:43 09.12.2025

  • 21 За кво умират не ми е много ясно

    11 1 Отговор
    Така, според Държавната статистическа служба, средната заплата в Украйна към октомври 2025 г. се е увеличила с 290 UAH до 26 913 UAH. В същото време най-високите заплати по отрасли са:

    ИТ — 65 047 UAH (+717 UAH);

    въздушен транспорт — 56 854 UAH (-174 UAH);

    Финанси и застраховки — 53 971 UAH (+ 3 265 UAH).

    Най-ниски заплати по индустрии:

    образование — 16 984 UAH (+83 UAH);

    библиотеки, музеи, архиви — 14 531 UAH (-705 UAH);

    творчество, изкуство и забавление — 14 809 UAH (без промяна).

    15:43 09.12.2025

  • 22 Олеееее....

    18 0 Отговор
    За последните 3 месеца в Киев кокошите яйца станаха рекордьор по ръст на цените, изпреварвайки слънчогледовото олио (+26%), месото (+25,2%), плодовете (+22,1%) и млякото (+17,7%).

    15:45 09.12.2025

  • 23 Все напредват, напредват!

    2 27 Отговор
    И опят обосралис! Лъжи, лъжи! Мнозина печелят от руските лъжи!

    15:45 09.12.2025

  • 24 ИНЖ1

    1 25 Отговор
    А-ха още малко - и болшевиките ще форсират Ламанша!!!! :-D

    15:46 09.12.2025

  • 25 Лудият от портиерната

    26 0 Отговор

    До коментар #20 от "Поредната партенка на Факти!":

    На каква дрога си ?

    15:46 09.12.2025

  • 26 Факт

    16 0 Отговор

    До коментар #20 от "Поредната партенка на Факти!":

    така и с търново едно време, турците не са го превзели сам е паднал

    Коментиран от #35

    15:49 09.12.2025

  • 27 Я пък тоя

    29 1 Отговор
    Дори Украйна да развее бялото знаме, дори Русия да завземе цяла Украйна, дори Украйна да изчезне от картата, десетина бройки пак ще пишат:
    Русия губи, Украйна печели, слава на Украйна.

    Що за човек трябва да си и какво ли нисиш на мястото определено за глава, за да си вярваш!!!

    Коментиран от #38

    15:51 09.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Олеееее....

    14 0 Отговор
    В момента Русия контролира 19,2% от територията на Украйна а Израел даже и Гааза не контролира

    Коментиран от #41

    15:51 09.12.2025

  • 30 Пак ли бе😂....

    1 21 Отговор
    Четири години го превземате този Покровск и обкръжавате Мирноград🤣, не ви ли омръзна, всеки ден едно и също... Герасимов докладва на късия, превзехме, обкръжихме, на другият ден пак, дайте някой друг град или село, и оранжевият макак мина на ваша страна и пак не можете да победите Зеленски 🤣🤣.

    15:52 09.12.2025

  • 31 БеГемот

    16 1 Отговор
    Това се нарича победа с отстъпление на украинско брюкселски новоговор...

    15:52 09.12.2025

  • 32 Гост

    27 1 Отговор
    Хора, вие главите си за какво ги използвате? За закачалки на шапките ли? Какъв е този овчи възторг, че Красноармейск не бил паднал, пък в Димитров украинците се държали?! Че то от Украйна камък върху камът не остана, нито енергетика, нито инфраструктура, нито икономика, нито население, ама Покровск е по важен. Дори да се държат там някакви живи украинци, какво от това?! В крайна сметка, войната унищожава Украйна, заличава я от картата, а на оня наркоман не му пука! До последно....събира явно за следващ златен кенеф.

    15:52 09.12.2025

  • 33 Ганя Путинофила

    2 12 Отговор
    Уж руснята ни била асвабадила, а турци ни управляват!

    Коментиран от #40

    15:52 09.12.2025

  • 34 Някой нещо

    21 1 Отговор
    Да каже за Путин?
    Сам срещу глутницата и побеждава!
    Рублата расте, икономиката е стабилна!
    Русия е велика импертия.

    15:53 09.12.2025

  • 35 Летописец

    11 0 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    Шишман е подписал договор с турците . Нещо като сегашното НАТО .

    15:53 09.12.2025

  • 36 Олеееее....

    9 1 Отговор
    Такива данни предоставя порталът на Министерството на финансите, според които А-95 към 1 декември струва 58,5 UAH, а дизеловото гориво - 58,45 UAH. В същото време, преди уикенда, на 28 ноември, цената е била съответно 56,4 UAH и 56,6 UAH.... цената на бензина в Украйна ще се увеличи от януари до 70 гривни за литър .

    15:54 09.12.2025

  • 37 Руската армия

    0 12 Отговор
    от индия..опс..индиийци!

    15:54 09.12.2025

  • 38 Да се чудиш наистина...

    1 18 Отговор

    До коментар #27 от "Я пък тоя":

    Що за крет.... ени сте вие където подкрепяте руските убийци и варвари, какво носите на раменете си?

    Коментиран от #49, #50

    15:55 09.12.2025

  • 39 Механик

    17 1 Отговор
    Абе, все още ви е трудно да вземете завоя в начина по който представяте новините, ама ще го вземете ако трябва и с ръчна спирачка, на място.
    Бъдете рахат! Путин ще ви научи да отразявате новините реално.

    15:55 09.12.2025

  • 40 Е , това вече зависи

    9 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ганя Путинофила":

    От много фактори!
    Бездетното ни упраление, какво може да роди? Нещо ялово! Разбира се!

    15:55 09.12.2025

  • 41 От сутринта

    11 1 Отговор

    До коментар #29 от "Олеееее....":

    Вече не контролира 19,2% а 21% ...

    15:57 09.12.2025

  • 42 без коментар

    1 2 Отговор
    На 8 декември подполковник Евгений Иванов , пилот втори клас и старши штурман от 39-та тактическа авиационна бригада (БрТА), загина при изпълнение на бойна мисия в източно направление, съобщиха офицерските другари на страницата на бригадата във Фейсбук.

    15:57 09.12.2025

  • 43 123

    1 12 Отговор
    Браво,на Червената армия! Отново и отново,в последните четири години Тя атакува и напредва ,по целия фронт! Чудя се,ако тръгне към Берлин(каквито заявления правят някои от жопулизците,на руския Цар!),дали би могла да стигне там,през 2099 година?!?

    15:57 09.12.2025

  • 44 Е ся вече

    13 1 Отговор
    Ще има мир чрез сила.поздрави на урсулите

    15:58 09.12.2025

  • 45 Олеееее....

    6 0 Отговор
    "Продажбата на валута на пазара ще остане в диапазона до 800 милиона долара седмично..." ....

    16:00 09.12.2025

  • 46 от колониална Б.

    20 1 Отговор
    Дръжте се руски братя!Правдата е на ваша страна.Отново ще победите фашизма но този път в световен мащаб.

    16:01 09.12.2025

  • 47 Де е простата мара ?

    19 2 Отговор
    Маро как тъй Русия напредва по всички фронтове , та нали ти изби Руската армия още преди четири години ?????? И да напредва , да напредва със лопатите .....колко да напредва по целия фронт ??????

    16:01 09.12.2025

  • 48 Аз съм веган

    2 11 Отговор
    Напредват срещу картечниците. Нека нека. Само да не свършат чувалите.

    Коментиран от #72

    16:01 09.12.2025

  • 49 123

    1 12 Отговор

    До коментар #38 от "Да се чудиш наистина...":

    Същите дебили са,като пияните си и беззъби братушки…!

    16:02 09.12.2025

  • 50 чудиш се естествено

    13 0 Отговор

    До коментар #38 от "Да се чудиш наистина...":

    атлантенце.... щото толкова ти е капацитета за това се чудиш. Питай за да ти се обясни а не се чуди !

    16:03 09.12.2025

  • 51 Крум

    14 0 Отговор
    Зеления ще го обесят...и цялата клика ще видим да копаят канали ..и да възстановяват Новорусия..

    16:04 09.12.2025

  • 52 Ааааааа не !

    16 0 Отговор
    Надрусаняка постигнал споразумение със стармър , макарона , шперца ........Русия веднага да се изтегли от покрайна , да вдигне бялото знаме и да капитулира ......това шели да предадат на краварите които пък ше го обсъждат утре !!!!!!

    16:04 09.12.2025

  • 53 Из европейската преса

    17 0 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    16:05 09.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Още новини от Украйна

    12 0 Отговор
    Макар и плахо, истината започна да се прокрадва и тук. Имаше един лаф за палачинката....

    16:06 09.12.2025

  • 56 Аман от пишман журналистки

    14 0 Отговор
    Миче ориентирай се към порното , може и да се получи , бъди оптимистка , тук е пълен провал !

    Коментиран от #68

    16:07 09.12.2025

  • 57 Пука им във Киев за азовците ....

    7 1 Отговор
    Ирочка или Настя: мрежата реагира бурно на скандалния епизод на "Ергенът"
    Осмият епизод на романтичното риалити шоу "Ергенът" излезе! урааааааа! Случи се както се случи  “, коментира Оксана края на историята си в проекта. „  Може би е очаквал нещо от мен. Но аз не съм от типа жени, които ще се отворят бързо. Все още не съм готова да пусна човек в живота си.“ Заедно с Настя, Ергенът се разходи из любимите си улици на Киев...

    16:07 09.12.2025

  • 58 Съветник

    3 10 Отговор
    Това го публикувате всеки ден по 5 пъти и все едно и също . Путлер и Герасимов да отидат в Покровск като е "превзет" и да ни го кажат оттам .

    Коментиран от #64

    16:09 09.12.2025

  • 59 Ивелин Михайлов

    13 0 Отговор
    Димитров е кръстен на Георги Димитров

    16:10 09.12.2025

  • 60 А бе

    0 11 Отговор
    Пак ли? Като превзетия Покровск?

    16:11 09.12.2025

  • 61 МАРО .....марооооо

    12 0 Отговор
    Мисирко оскубана , патко заспала ша та изгонят от работа стайков само туй чака !!! После последния софиянец ша та вземе във заведението си да разнасяш кафета и да обслужваш клиенти до безкрай !!!!!!

    16:12 09.12.2025

  • 62 Какъв е проблемът че украинците

    9 0 Отговор
    са обкръжени при положение че пият ред бул а той дава крила. Ще станат ангелчета и ще отлетят с крилца.

    16:12 09.12.2025

  • 63 Какъв е проблемът че украинците

    8 0 Отговор
    са обкръжени при положение че пият ред бул а той дава крила. Ще станат ангелчета и ще отлетят с крилца.

    16:12 09.12.2025

  • 64 Е ти пак къде бля

    6 1 Отговор

    До коментар #58 от "Съветник":

    Мара Ат. публикува снимка преди няколко дни....Путин посети Красноармейск.

    16:13 09.12.2025

  • 65 Нов метод за победа на 0рсулите

    13 0 Отговор
    Победа чрез победоносно отстъпление и бягство...

    16:13 09.12.2025

  • 66 Европско прасище

    6 0 Отговор
    Гърция: безработицата сред младите хора под 25 години в Гърция е 18,8% в сравнение с 14,4% в еврозоната. Безработицата сред жените е 10,9% в сравнение с едва 6,5% в еврозоната.....Турция: Правителството обяви тази седмица, че нетната месечна минимална работна заплата през 2025 г. е била 22 104 турски лири (630,28 долара), което е увеличение с 30% спрямо 2024... за 2026 увеличението ще е със 17% средно

    16:13 09.12.2025

  • 67 Дедо ви...

    10 0 Отговор
    Путин днес е наредил да бъдат ликвидирани украинските сили в Мирноград

    16:14 09.12.2025

  • 68 Любопитен

    6 0 Отговор

    До коментар #56 от "Аман от пишман журналистки":

    Тая журналистка става ли за КЕКС или и там е пълна трагедия ?

    16:15 09.12.2025

  • 69 Ай цу цвайн цу дрън

    7 0 Отговор
    Мирноград е обкръжен и всичко живо се предава

    16:18 09.12.2025

  • 70 кадия

    2 0 Отговор
    стои !

    16:19 09.12.2025

  • 71 Не лъжете бре оуу

    8 0 Отговор
    украинските сили в Мирноград НЕ продължават да се сражават а масово под строй се предават !

    16:21 09.12.2025

  • 72 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Аз съм веган":

    Според данни на американско военно разузнаване от миналия ноември, жертвите на украинската армия на фронта са 34 пъте по големи от руските. Това се дължи на пълното руско превъзходство във всички видове оръжия и особено в тежките оръжия.

    16:23 09.12.2025

  • 73 Мишел

    2 2 Отговор
    Според данни на американско военно разузнаване от миналия ноември, жертвите на украинската армия на фронта са 34 пъте по големи от руските. Това се дължи на пълното руско превъзходство във всички видове оръжия и особено в тежките оръжия.

    16:24 09.12.2025

  • 74 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    5 0 Отговор
    Марче,пак не ти се искаше да пускаш такава новина,а? 🤣

    Коментиран от #80

    16:25 09.12.2025

  • 75 У гуглето мапса

    6 2 Отговор
    Покровск няма, а си пише Красноармейск ! Точка !

    16:27 09.12.2025

  • 76 Факти разваляйте кочината

    5 0 Отговор
    Ставате за смях .............не че досега не бяхте , ама все пак !

    16:27 09.12.2025

  • 77 Истината

    4 1 Отговор
    един ден ще излезе на яве! Лъжите на еврофашистите няма да могат да я скрият.

    16:30 09.12.2025

  • 78 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Ромсiа настъпа толко мотики у Окраина че глава не им остана ма уста имат, да лапат писюли и да фиркат

    16:31 09.12.2025

  • 79 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Мирноград е Укро названието на град Димитров получил името на българина Георги Димитров по времето на СССР,което ще бъде възстановено след зачистването на украинските нацисти мотаещи се в обкръжения град.

    16:31 09.12.2025

  • 80 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":

    Туй е Ганю бе ,бавен пемберуг

    16:33 09.12.2025

  • 81 А Мърц, Фръц и Пръц

    2 0 Отговор
    съвсем превъртяха. Сега и оня договор за редкоземните на САЩ оспорвали

    16:35 09.12.2025

  • 82 Факти

    1 1 Отговор
    "В момента Русия контролира 19,2% от територията на Украйна" - Толкова бяха и в началото на април 2022 г. За какво "напредване" говорим тогава? Русия от 3 години и 8 месеца не е взела дори и 1%. Просто това са й възможностите.

    16:36 09.12.2025

  • 83 Орсула

    2 0 Отговор
    Ох, резил! Жива да не бях! Кая го понася малко по мъжки! Мир, чрез резил!

    16:36 09.12.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Руската армия днес у освободила

    0 0 Отговор
    от Киевския режим пет села едновременно. Това са: Лисивка, Сухи Яр, Гнативка, Рог и Новопавловка. Източник: DeepState, Украйна

    16:43 09.12.2025

  • 86 Механик

    0 0 Отговор
    както казва един колега тук, скоро нито избелването на ануса, нито тежката дрога ще могат да помогнат на розАФките атлантета и Галините корморани да се борят с когнитивния си дисонанс. Реалността е много упорито нещо и никакви фантазии в които "българските F-16 бомбардират Москва" и "стоянчо с квантовия компютър разпада москалите" не могат да и попречат да покаже истината.
    Скоро ще има пандемия от прерязали веничките си шаренки бръНбари.

    16:43 09.12.2025

  • 87 Е това кърти мивки... :

    0 0 Отговор
    ,,...ВСЕ ОЩЕ държи под контрол част от града..."
    😉😂🤣👍👏!

    16:44 09.12.2025

  • 88 Факти

    0 0 Отговор
    Руската армия наторява украинския чернозем. Украинските овесени ядки са най-едри.

    16:46 09.12.2025

  • 89 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    И в град Димитров нещата вървят към приключване.

    16:47 09.12.2025

  • 90 МАКРОН В ШОК!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    ,,Папата,та папата..."...?!
    А мен къде ме остави.....😟😨😓🙄🫢?!

    16:47 09.12.2025

