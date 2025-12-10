Новини
Протестиращите пред Софийския университет "Св. Климент Охридски" тръгнаха на шествие към площад "Независимост"

10 Декември, 2025 17:27 1 052 17

  • студенти-
  • протест-
  • софийски университет-
  • правителство-
  • оставка

В района има засилено полицейско присъствие. Движението в района е ограничено

Протестиращите пред Софийския университет "Св. Климент Охридски" тръгнаха на шествие към площад "Независимост" - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Протестиращите пред Софийския университет "Св. Климент Охридски" тръгнаха на шествие към площад "Независимост". Движението по бул. "Цар Освободител" е затворено". В района има засилено полицейско присъствие.

По-рано студентите от различни университети се събраха пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на "протестна акция против мафията". Студенти се събраха и на протест пред НАТФИЗ и блокираха ул. "Г.С.Раковски". Те се присъединиха към колегите си пред Софийския университет.

Събитието е организирано от Обединение "Студенти против мафията" във Фейсбук.

В района има засилено полицейско присъствие. Движението в района е ограничено, уточни БТА.

"Искаме да живеем в правова, демократична държава, в която младите хора няма да бъдат спъвани от властта, когато се опитат да изкажат своето мнение. Искаме да се преборим и да нямаме корумпирана власт, за нас олицетворение на този модел са Бойко Борисов и Делян Пеевски", каза пред медиите Александър Танев, студент в СУ трети курс и част от организаторите. Той допълни, че макар и да са студенти по право няма как да дадат рецепта за политическа стабилност, а тяхната задача е да призоват към по голяма избирателна активност и честността на изборите. "Тук сме заради корупцията и очевидната мафия, която управлява", каза Александър Иванов, студент в СУ трети курс и част от организаторите.

Очаква се събралите се тук да тръгнат на шествие към площад „Независимост“ където да се включат в протеста организиран от „Продължаваме промяната“.

По-рано днес студенти се събраха на протест пред НАТФИЗ и блокираха ул. "Г. С. Раковски". Те се присъединиха към колегите си пред Софийския университет.

БТА припомня, че вчера от СДВР казаха, че са предвидени 19 контролно-пропускателни пункта във връзка с протеста от 18:00 ч. „Ще има 150 стюарда, осигурени от организатора. За да сме в помощ на организатора, ние ще имаме портативна колона, която е доста мощна, за да можем да показваме и да призоваваме гражданите да ни оказват необходимото съдействие за извеждане на лица, които са провокатори", каза инспектор Иван Георгиев.

От 18:00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР е забранено и влизането на пътни превозни средства съответно по ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“, ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“, както и по ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.


  • 1 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Младите нямат избор.Трябва да се борят за живота си.

    Коментиран от #2, #14

    17:29 10.12.2025

  • 2 честен ционист

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В окопите край Кишинев ще имат по няколко часа за борба.

    17:31 10.12.2025

  • 3 студент

    6 2 Отговор
    Къде са парите къде е Мата Хари Затвоооооор!

    17:33 10.12.2025

  • 4 ГЕРБ са токсични.

    10 2 Отговор
    За българите и България.

    17:34 10.12.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    2 8 Отговор
    Разни професори учат децата ни на путинофилия в СУ! Наши ора!

    17:35 10.12.2025

  • 6 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Същият Сръбски сценарий го разиграват и в България.

    17:36 10.12.2025

  • 7 Няма да свърши на добре

    9 4 Отговор
    Това майданче и хора като Дайнов, Светослав Малинов и ред други соросоиди може да го отнесат яко на края ... ама много яко !

    Коментиран от #12

    17:37 10.12.2025

  • 8 Горски

    3 6 Отговор
    Там където викат, няма никой освен една сграда и полицаи.
    Прасето си е у дома, живо и здраво а народа като стадо е закарано в триъгълника на властта да блее.
    Така няма да стане, еврото ще си влезе без Референдум и Българите ще са свободни когато Русия победи.

    17:39 10.12.2025

  • 9 Лумпени

    4 2 Отговор
    Що не Протестирате пред хотел Хаяши на Желязков

    17:39 10.12.2025

  • 10 НЕ на НАТО и парите за Украйна

    4 4 Отговор
    НЕ на корупцията и слугинажа, НЕ на еврото

    17:41 10.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Аз ако бях

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Няма да свърши на добре":

    Тея вече щяха по арестите, дето майдани и оранжеви революции през студентите инициират. Светослав Малинов щеше да е първи

    17:44 10.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Файърфлай

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И ние,тогавашните студенти,се борехме.На Сточна гара за по 20 лв.на ден-разтоварвахме или товарехме вагони.Сега се борят на протести.Аз не знам,но чух,срещу 150 лв. на вечер.Няма лошо,ама ако ми кажете,че алтернативата на тая кочина е ПП ДБ,по добре е все пак на Сточна гара...

    17:50 10.12.2025

  • 15 Искам да кажа

    3 1 Отговор
    Много екзалтация,много радост,че са накарали Правителството да "клекне" и да промени бюджета.Ама сега слушам,че някакви хора реват,че трябва да се чистят коритата на реките,защото ще се задръстят и наводненията не им липсват.Да де,ама ОРЯЗОХА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ и сега ще им кажат "Няма пари, действайте".Та малко ми е ЯЛОВА победата,но като нямаш жизнен опит,пък и не мислиш.Навремето нямаше маслини и имаше една реплика "Юруш на маслините" И сега "Юрош на протестите",ама после ?!

    17:58 10.12.2025

  • 16 Тръм показа пътя за котилото от Вузовете

    0 1 Отговор
    Никак не харесвам студентите във ВИТИЗ И СУ. Доста са жалки в опита сибда стябат популярни. Не виждам тези артисчета и актриски каквонса научилиносвен пърформънси, флашбомб и да се събличат. А социалистическото котило на СУ е основния рязвъдник на либералпростотията. Едните там са бивши комунисти а др са си останали в 68г. Париж и двете вече доста демоде . Дайновци Малиновци, Смоловци Миленчовци, КрумЗарковци, ГергиГеоргиевци, Панди и Козили отцеругатели като КрисТаковци и квичащата му как беше че е свето2но неизвестна . Щатите в лицето на Тръмп показаха пътя за всички тия лентяи

    18:28 10.12.2025

  • 17 .......

    1 0 Отговор
    Не бяха ли те студентите дето докараха мафията преди 30 години???

    18:40 10.12.2025

