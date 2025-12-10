Протестиращите пред Софийския университет "Св. Климент Охридски" тръгнаха на шествие към площад "Независимост". Движението по бул. "Цар Освободител" е затворено". В района има засилено полицейско присъствие.
По-рано студентите от различни университети се събраха пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на "протестна акция против мафията". Студенти се събраха и на протест пред НАТФИЗ и блокираха ул. "Г.С.Раковски". Те се присъединиха към колегите си пред Софийския университет.
В района има засилено полицейско присъствие. Движението в района е ограничено, уточни БТА.
"Искаме да живеем в правова, демократична държава, в която младите хора няма да бъдат спъвани от властта, когато се опитат да изкажат своето мнение. Искаме да се преборим и да нямаме корумпирана власт, за нас олицетворение на този модел са Бойко Борисов и Делян Пеевски", каза пред медиите Александър Танев, студент в СУ трети курс и част от организаторите. Той допълни, че макар и да са студенти по право няма как да дадат рецепта за политическа стабилност, а тяхната задача е да призоват към по голяма избирателна активност и честността на изборите. "Тук сме заради корупцията и очевидната мафия, която управлява", каза Александър Иванов, студент в СУ трети курс и част от организаторите.
Очаква се събралите се тук да тръгнат на шествие към площад „Независимост“ където да се включат в протеста организиран от „Продължаваме промяната“.
По-рано днес студенти се събраха на протест пред НАТФИЗ и блокираха ул. "Г. С. Раковски". Те се присъединиха към колегите си пред Софийския университет.
БТА припомня, че вчера от СДВР казаха, че са предвидени 19 контролно-пропускателни пункта във връзка с протеста от 18:00 ч. „Ще има 150 стюарда, осигурени от организатора. За да сме в помощ на организатора, ние ще имаме портативна колона, която е доста мощна, за да можем да показваме и да призоваваме гражданите да ни оказват необходимото съдействие за извеждане на лица, които са провокатори", каза инспектор Иван Георгиев.
От 18:00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР е забранено и влизането на пътни превозни средства съответно по ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“, ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“, както и по ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.
