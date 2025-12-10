Новини
България »
Диана Дамянова за протестите: Лавината ще продължава до оставка

Диана Дамянова за протестите: Лавината ще продължава до оставка

10 Декември, 2025 18:22 746 12

  • диана дамянова-
  • ружа райчева-
  • протест-
  • оставка-
  • правителство-
  • българия

Да наричаме вчерашното събитие контрапротести е като да наричаме младежите, които вандалстваха на протеста на 1 декември протестиращи, а не провокатори, каза Ружа Райчева

Диана Дамянова за протестите: Лавината ще продължава до оставка - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Искането за оттегляне на бюджета премина в искане за оставка на правителството и най-вероятно лавината ще продължава до тази оставка. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ пиар експертът Диана Дамянова във връзка с протестите срещу кабинета "Желязков".

Очевидно Борисов иска да бъде първият, който ще изтегли 5 евро от банкомата. Предполагам, че ще има ежедневни или ежеседмични протести до началото на януари, които ще доведат до оставка. Борисов, в крайна сметка, винаги, когато има протести срещу него, хвърля оставка, заяви Дамянова.

Първоначално искането не беше оставка, но след като се събраха толкова много хора на площада, стана ясно, че България протестира – не за бюджета, а с искане за оставка, добави журналистът Ружа Райчева.

Борисов не е сам в това правителство и той няма да направи нещо, след като тези хора се обрекоха да пият тази студена вода. Вероятно ще има консултации и ще се вземе някакво решение за успокояване на напрежението. Вероятно се търси някакво консенсусно решение с дата за избори, прогнозира Диана Дамянова.

Интересно е какво ще стане след оставката. Всичко ще е в ръцете не на тези хора на площада, а на тези, които системно отказват да гласуват – те ще вземат решение. Новият герой, който вероятно ще се появи (президентът Румен Радев – б.р.), в последните 4 г. е управлявал 2 г. и 100 дни. Той въобще не е нов политик и тези, които са на площада, както и тези, които са вкъщи, трябва да преценят той ли е техният спасител, защото това ни очаква на едни следващи избори, посочи тя.

Двете коментираха и организираните от ДПС-Ново начало вчера в редица населени места в страната прояви в подкрепа на правителството.

Да наричаме вчерашното събитие контрапротести е като да наричаме младежите, които вандалстваха на протеста на 1 декември протестиращи, а не провокатори. Това беше партийно събитие, организирано от ДПС, това не беше граждански протест. Това бяха хора, които не знаеха защо са там. На мен ми е болно, защото в социалните мрежи те бяха лично нападнати, което е целта на Пеевски – да раздели хората, въпреки че публично призовава хората да не бъдат разделяни. Вчерашните протести бяха и голяма грешка от страна ГЕРБ, които подкрепиха проявата в Стара Загора. По този начин ГЕРБ още по-плътно се прилепват към Пеевски, отбеляза Ружа Райчева.

Това, което направиха ДПС вчера, беше отговор от онази реч в кресчендо пред неговия кабинет, в която беше казано "Хората искат да изчезваш". Смисълът беше само това да покаже, че има някакви други хора. Пеевски показа, че има и една друга България, Страхувам се, че ГЕРБ ще покажат, че има и една трета България. Избори сега няма да доведат до нищо ново, освен до нова серия от избори, в която един нов спасител ще излезе на терена, докато не разберем, че и той е същият, като останалите спасители, каза още Диана Дамянова.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласове от зайчарника в Банкя

    6 3 Отговор
    Бацо каза да го оставите на мира да си кара спокойно Коледата да си хапне, пийне, пpьдне... пък след Нова година, като ви наниже еврото с контрагайка, ще си помисли за оставка,... ама друг път!

    Коментиран от #4

    18:25 10.12.2025

  • 2 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Слафчо го държат на кайшка със снимки на ония неговите ш@врантии с кайшки

    18:28 10.12.2025

  • 3 Цветан Гергов

    4 0 Отговор
    Бегай дърто бегай с 200.

    18:30 10.12.2025

  • 4 Прав си!

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Угоената и проста герберска Тиква Борисов чака указания от Мазният му господар Пеевски кога да се подаде оставка.

    18:31 10.12.2025

  • 5 Жоро

    2 1 Отговор
    Ква "лавина" ма ?Хахахахаха

    18:32 10.12.2025

  • 6 Да,бе

    4 0 Отговор
    Решението е забрана на партиите и мажоритарен избор за всички длъжности в държавата.Няма да е прецедент,а и е време да се носи персонална отговорност за делата.

    18:32 10.12.2025

  • 7 фбр

    3 1 Отговор
    Крайно време е боядисаната баБушкера , наричаща се PR експерт, да се скрие и престане да ръси простотии !!!

    18:38 10.12.2025

  • 8 цкилоки

    2 3 Отговор
    Оставка. Този лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, от 2009 г до днес ограбва България и със другарчетата си милиарди напълниха в чекмеджетата и любовниците си. Ограбиха България. Няма никакъв смисъл да го чака някои защото доказа че е разбойник. Да се маха а после и на Съд. Оставка. Слава на Господ Иисус Христос българите искат да се изринат Авгиевите обори. Взеха заеми за 55 милиарда Евро освен каквото продадоха като активи на държавата и насреща няма нищо. Нищо. И парите ги няма и на среща няма нищо. Ограбено. Оставка и Съд.

    18:38 10.12.2025

  • 9 оня с коня

    2 3 Отговор
    На Борисов не му пука от нови избори защото ГЕРБ ще остане НЕПОКЛАТИМО на Първо място МНОГОДАЛЕЧ пред останалите дори и да не си увеличи Преднината.Пеевски обаче вероятно ще е единственият Лидер,чиято Партия "ще дръпне" още напред,докато всички останали Партии ще бъдат с Низходящ тренд.Тогава и ще видим тия Масово протестиращи що за Електорат са Какви партии са им на сърцето и колко доволни ще останат от Изборния резултат.Тънкият момент в случая обаче е,че щом Протестират,значи са недоволни от Парите които получават/срещу хубавото никой не рита/.Да ,обаче при едно Служ. Правителство Икономиката НЕМИНУЕМО Зацикля,Инвеститорите се стресират,а Еврофондовете се блокират,т.е. Приходите на Недоволните от сегащното Редовно правителство ДРАСТИЧНО ще намалеят!това те обаче не го мислят...а трябва:)

    18:45 10.12.2025

  • 10 Меркуцио

    2 0 Отговор
    Нищо подобно не е казала Дамянова! Направих си труда да гледам Гъдулката + щерката на единия от Кънчовците и не чух нищо подобно!

    18:51 10.12.2025

  • 11 Шараните не се вързаха на шарлатаните

    0 0 Отговор
    Нещо не им се получава на шарлатаните. Много по-малко шарани излязоха от предишният митинг. Триъгълникът на властта едва побира 3000 души. НО изненадата е че не могат да запълнят триъгълникът. Шарлатаните си остават шарлатани. Никой не им се върза!

    18:59 10.12.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    СЛЕДЕТЕ МЕДИИТЕ
    ...... ДЯДО МРАЗ ОТ ФБР ИДВА С .МАГНИТИТЕ ЗА МНОГО
    БЪЛГАРСКИ ГАНГСТЕРИ :))

    19:00 10.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове