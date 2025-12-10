Диана Дамянова за протестите: Лавината ще продължава до оставка

Искането за оттегляне на бюджета премина в искане за оставка на правителството и най-вероятно лавината ще продължава до тази оставка. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ пиар експертът Диана Дамянова във връзка с протестите срещу кабинета "Желязков".

Очевидно Борисов иска да бъде първият, който ще изтегли 5 евро от банкомата. Предполагам, че ще има ежедневни или ежеседмични протести до началото на януари, които ще доведат до оставка. Борисов, в крайна сметка, винаги, когато има протести срещу него, хвърля оставка, заяви Дамянова.

Първоначално искането не беше оставка, но след като се събраха толкова много хора на площада, стана ясно, че България протестира – не за бюджета, а с искане за оставка, добави журналистът Ружа Райчева.

Борисов не е сам в това правителство и той няма да направи нещо, след като тези хора се обрекоха да пият тази студена вода. Вероятно ще има консултации и ще се вземе някакво решение за успокояване на напрежението. Вероятно се търси някакво консенсусно решение с дата за избори, прогнозира Диана Дамянова.

Интересно е какво ще стане след оставката. Всичко ще е в ръцете не на тези хора на площада, а на тези, които системно отказват да гласуват – те ще вземат решение. Новият герой, който вероятно ще се появи (президентът Румен Радев – б.р.), в последните 4 г. е управлявал 2 г. и 100 дни. Той въобще не е нов политик и тези, които са на площада, както и тези, които са вкъщи, трябва да преценят той ли е техният спасител, защото това ни очаква на едни следващи избори, посочи тя.

Двете коментираха и организираните от ДПС-Ново начало вчера в редица населени места в страната прояви в подкрепа на правителството.

Да наричаме вчерашното събитие контрапротести е като да наричаме младежите, които вандалстваха на протеста на 1 декември протестиращи, а не провокатори. Това беше партийно събитие, организирано от ДПС, това не беше граждански протест. Това бяха хора, които не знаеха защо са там. На мен ми е болно, защото в социалните мрежи те бяха лично нападнати, което е целта на Пеевски – да раздели хората, въпреки че публично призовава хората да не бъдат разделяни. Вчерашните протести бяха и голяма грешка от страна ГЕРБ, които подкрепиха проявата в Стара Загора. По този начин ГЕРБ още по-плътно се прилепват към Пеевски, отбеляза Ружа Райчева.

Това, което направиха ДПС вчера, беше отговор от онази реч в кресчендо пред неговия кабинет, в която беше казано "Хората искат да изчезваш". Смисълът беше само това да покаже, че има някакви други хора. Пеевски показа, че има и една друга България, Страхувам се, че ГЕРБ ще покажат, че има и една трета България. Избори сега няма да доведат до нищо ново, освен до нова серия от избори, в която един нов спасител ще излезе на терена, докато не разберем, че и той е същият, като останалите спасители, каза още Диана Дамянова.