Упи Голдбърг стана прабаба за втори път. 70-годишната актриса и водеща разкри новината в токшоуто „The View“.
„Започвам днес с вълнуващата новина. Внукът ми и приятелката му донесоха на този свят Лотус Дийн. Тя тежи 2 килограма“, каза тя за правнучката си.
Според Голдбърг, най-голямата ѝ правнучка я нарича просто „Упи“.
„Наричат ме Упи, защото не съм баба, а прабаба. Така че, просто Упи. Но никога не съм си мислила, че ще имам две правнучки, сподели тя.
Голдбърг за първи път става прабаба през 2014 г., когато най-голямата ѝ внучка, Амара, роди дъщеря, Чарли Роуз.
През 2024 г. Упи Голдбърг написа за бременността на дъщеря си като тийнейджърка в мемоарите си „Сладки остатъци: Мама, брат ми и аз, Упи“.
Според Голдбърг дъщеря ѝ Алекс забременяла на 15 години от злоба към майка си. Самата актриса родила единствената си дъщеря на 18, но не искала Алекс да пропусне възможностите на младостта ѝ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
