Упи Голдбърг стана прабаба за втори път

10 Декември, 2025 19:23 489 6

  • упи голдбърг-
  • прабаба

Голдбърг за първи път става прабаба през 2014 г.

Упи Голдбърг стана прабаба за втори път - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Упи Голдбърг стана прабаба за втори път. 70-годишната актриса и водеща разкри новината в токшоуто „The View“.

„Започвам днес с вълнуващата новина. Внукът ми и приятелката му донесоха на този свят Лотус Дийн. Тя тежи 2 килограма“, каза тя за правнучката си.

Според Голдбърг, най-голямата ѝ правнучка я нарича просто „Упи“.

„Наричат ​​ме Упи, защото не съм баба, а прабаба. Така че, просто Упи. Но никога не съм си мислила, че ще имам две правнучки, сподели тя.

Голдбърг за първи път става прабаба през 2014 г., когато най-голямата ѝ внучка, Амара, роди дъщеря, Чарли Роуз.

През 2024 г. Упи Голдбърг написа за бременността на дъщеря си като тийнейджърка в мемоарите си „Сладки остатъци: Мама, брат ми и аз, Упи“.

Според Голдбърг дъщеря ѝ Алекс забременяла на 15 години от злоба към майка си. Самата актриса родила единствената си дъщеря на 18, но не искала Алекс да пропусне възможностите на младостта ѝ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

