Упи Голдбърг стана прабаба за втори път. 70-годишната актриса и водеща разкри новината в токшоуто „The View“.

„Започвам днес с вълнуващата новина. Внукът ми и приятелката му донесоха на този свят Лотус Дийн. Тя тежи 2 килограма“, каза тя за правнучката си.

Според Голдбърг, най-голямата ѝ правнучка я нарича просто „Упи“.

„Наричат ​​ме Упи, защото не съм баба, а прабаба. Така че, просто Упи. Но никога не съм си мислила, че ще имам две правнучки, сподели тя.

Голдбърг за първи път става прабаба през 2014 г., когато най-голямата ѝ внучка, Амара, роди дъщеря, Чарли Роуз.

През 2024 г. Упи Голдбърг написа за бременността на дъщеря си като тийнейджърка в мемоарите си „Сладки остатъци: Мама, брат ми и аз, Упи“.

Според Голдбърг дъщеря ѝ Алекс забременяла на 15 години от злоба към майка си. Самата актриса родила единствената си дъщеря на 18, но не искала Алекс да пропусне възможностите на младостта ѝ.