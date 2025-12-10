Михаил Константинов: Когато на улиците излязат студентите – стават революции

Когато на улиците излязат студентите – стават революции. Кой, ако не младите, трябва да е носител на промяната. Това каза математикът и анализатор от „Галъп интернешънъл Болкан” в ефира на "Денят на живо" по NONVA NEWS. Той направи анализ на протестите и контрапротестите, като подчерта, че не бива да бъдат противопоставяне едни българи на други. Експертът посочи, че на протестите има много млади хора, но не само.
"Януари и февруари ще бъдат тежки месеци заради хаоса от въвеждането на еврото. Голяма част от населението у нас е възрастно. На тези хора трябва да им се помогне. Те ще понесат загуби, ще бъдат гневни." Така той коментира темата за приемането на единната валута у нас.
Константинов сподели своето мнение и посещението на Кристофър Смит, зам.-помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия, в България.
Според него Смит неслучайно се е срещнал с представителите на трите най-важни центъра в страната. И направи следната връзка – Украйна ще загуби войната, това няма да бъде прието толкова лесно в Европа, ще настъпят геополитически усложнения, „маса европейски правителства ще бъдат изметени – те, за три години, не успяха да разберат какво да направят, сега ще го разберат по трудния начин”. Според него тези правителства нямат авторитет и ще бъдат отстранени от собственото си население.
Експертът коментира още, че войната в Украйна не е била справедлива, ще завърши по несправедлив начин, а страната е била „хвърлена под автобуса”. „Войната е гражданска, ако не братя – двата народа са поне първи братовчеди. Като нас с македонците – ние сме един народ”, допълни той.
Според него Европа се е „простреляла със следните политики – миграция, зелена сделка и джендърство”.
За Румен Радев Константинов смята, че всичко, което се случва в момента, е вятър в неговите платна.
1 А бе
Коментиран от #15
19:12 10.12.2025
2 Бай Георги
Коментиран от #4
19:12 10.12.2025
3 Хмм
19:13 10.12.2025
4 Иван
До коментар #2 от "Бай Георги":Този има проблясък,но дали Боко и Дилянчо го разбират.
Коментиран от #18
19:14 10.12.2025
5 А дъртите червени
19:15 10.12.2025
6 Агенция ПИК
Коментиран от #10
19:16 10.12.2025
7 Смехоран
19:18 10.12.2025
8 Факт
19:18 10.12.2025
9 МИРО
19:19 10.12.2025
10 Питане
До коментар #6 от "Агенция ПИК":Ми къде е лъжата?
Коментиран от #20
19:19 10.12.2025
11 МИРО
!! Изпята песен е,определено!!!
19:20 10.12.2025
12 Айде
19:21 10.12.2025
13 Помни
19:23 10.12.2025
14 Миро
19:24 10.12.2025
15 Знае
До коментар #1 от "А бе":Народът си мисли , че следващият плужек ще яде кокали , а ще даде на народа да яде пържолите . Да , ама не! Както казваше , Петко Бочаров . Следващият плувец пак ще набива бонбоните , а за умнокрасивите ще останат лъскавите станиолчета от обещанията .
19:27 10.12.2025
16 И ТИ СИ ЗА БЕЛЕНЕ
19:28 10.12.2025
17 дядото
19:28 10.12.2025
18 Знаещ
До коментар #4 от "Иван":Боко и Шиши са си напълнили дисагите , а за бълъците пак ще остане лайкучката .
19:29 10.12.2025
19 .......
19:32 10.12.2025
20 Пидаллиси
До коментар #10 от "Питане":Ти бе......
19:36 10.12.2025
21 Спецназ
точност бъдещия купен вот и
да се прави че не вдява за какво става дума??
ПФУ!
19:37 10.12.2025
22 Мдаа
Коментиран от #26
19:37 10.12.2025
23 ОСТАВКА !
19:39 10.12.2025
24 Благой от СОФстрой
19:39 10.12.2025
25 Софийски селянин,
На повечето от тях им дай дискотеки чалга и наркотици,те просто са слабо характерни..
19:44 10.12.2025
26 Бастардо
До коментар #22 от "Мдаа":Само до 1.1.2026г. После всичко ще приключи.
19:45 10.12.2025
27 Петьо Петков
знайни и незнайни подлоги на Банкята коментирайте позора си утре в студиата.ОСТАВКА!
19:46 10.12.2025
28 Те едни
Коментиран от #30
19:48 10.12.2025
29 Имаме
19:51 10.12.2025
30 Студентите от Герена
До коментар #28 от "Те едни":- отличник до отличника-))
19:53 10.12.2025
31 На бас 👍
19:53 10.12.2025
32 БООБ МАРЛЕЙ
МАРИ ХУАНА И ЧАЛГА..РАСТЕ...
19:56 10.12.2025
33 Цветан Гергов
19:57 10.12.2025
34 факти
20:08 10.12.2025
35 ?????
Искат някаква справедливост тук и сега. По друг нчин не става.
И естествено поредните мръсници яхват техния романтичен протест.
Колко пъти ще се парим на тоя огън подклаждан от чужди интереси.
"Според него Смит неслучайно се е срещнал с представителите на трите най-важни центъра в страната" - има една схема къде в структурата на Държавния департамент се намира тоя Смит.
Той е асистент на заместника на помощника на секретаря на Държавния департамент на Щатите.
И кви са тия дето са се срещали с него от наша страна и кво са могли да решат даже когато са се ндупили без да искат нещо съответно.
20:14 10.12.2025