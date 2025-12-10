Новини
Михаил Константинов: Когато на улиците излязат студентите – стават революции

10 Декември, 2025 19:10 1 293 35

Михаил Константинов: Когато на улиците излязат студентите – стават революции - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Когато на улиците излязат студентите – стават революции. Кой, ако не младите, трябва да е носител на промяната. Това каза математикът и анализатор от „Галъп интернешънъл Болкан” в ефира на "Денят на живо" по NONVA NEWS. Той направи анализ на протестите и контрапротестите, като подчерта, че не бива да бъдат противопоставяне едни българи на други. Експертът посочи, че на протестите има много млади хора, но не само.

"Януари и февруари ще бъдат тежки месеци заради хаоса от въвеждането на еврото. Голяма част от населението у нас е възрастно. На тези хора трябва да им се помогне. Те ще понесат загуби, ще бъдат гневни." Така той коментира темата за приемането на единната валута у нас.

Константинов сподели своето мнение и посещението на Кристофър Смит, зам.-помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия, в България.

Според него Смит неслучайно се е срещнал с представителите на трите най-важни центъра в страната. И направи следната връзка – Украйна ще загуби войната, това няма да бъде прието толкова лесно в Европа, ще настъпят геополитически усложнения, „маса европейски правителства ще бъдат изметени – те, за три години, не успяха да разберат какво да направят, сега ще го разберат по трудния начин”. Според него тези правителства нямат авторитет и ще бъдат отстранени от собственото си население.

Експертът коментира още, че войната в Украйна не е била справедлива, ще завърши по несправедлив начин, а страната е била „хвърлена под автобуса”. „Войната е гражданска, ако не братя – двата народа са поне първи братовчеди. Като нас с македонците – ние сме един народ”, допълни той.

Според него Европа се е „простреляла със следните политики – миграция, зелена сделка и джендърство”.

За Румен Радев Константинов смята, че всичко, което се случва в момента, е вятър в неговите платна.


  • 1 А бе

    21 3 Отговор
    Мазния плужек вика че щял да прави родината прекрасно място за живеене. Какво иска тоя народ по площадите тогава...?

    Коментиран от #15

    19:12 10.12.2025

  • 2 Бай Георги

    15 1 Отговор
    Добре е ,че си го разбрал.

    Коментиран от #4

    19:12 10.12.2025

  • 3 Хмм

    19 2 Отговор
    и този ли направи завой, отказа се оъ борисов и пеевски

    19:13 10.12.2025

  • 4 Иван

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Георги":

    Този има проблясък,но дали Боко и Дилянчо го разбират.

    Коментиран от #18

    19:14 10.12.2025

  • 5 А дъртите червени

    12 2 Отговор
    подлоги за тяхна сметка живот си живеят .

    19:15 10.12.2025

  • 6 Агенция ПИК

    11 4 Отговор
    У ни що же те я-нарича ви Метежници

    Коментиран от #10

    19:16 10.12.2025

  • 7 Смехоран

    9 11 Отговор
    Мишо,Мишо,кано ги гледам нашите студенни,като ми пееш Пенке ле,кой ли ми те слуша,силно се съмнявам в тях.Мисля че първата им грижа е алкохолеца,пъсле да шмръкнат някоя магистралка,пък накрая ко става у нас

    19:18 10.12.2025

  • 8 Факт

    13 3 Отговор
    Очакват ни трудни месеци!

    19:18 10.12.2025

  • 9 МИРО

    5 3 Отговор
    Това е един от първите награждава!!! Изпята песен е,определено!!!

    19:19 10.12.2025

  • 10 Питане

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Агенция ПИК":

    Ми къде е лъжата?

    Коментиран от #20

    19:19 10.12.2025

  • 11 МИРО

    13 2 Отговор
    Това е един от първите нагаждачи
    !! Изпята песен е,определено!!!

    19:20 10.12.2025

  • 12 Айде

    14 2 Отговор
    този взе да върти диференциала наопаки!

    19:21 10.12.2025

  • 13 Помни

    8 3 Отговор
    Революциите изяждат децата си . Само , че умнокрасивите се мислят за безсмъртни . Ще научат , че не са , по трудният начин .

    19:23 10.12.2025

  • 14 Миро

    5 6 Отговор
    А БЕ, ТАРИКАТ, ОТИВАЙ ПРИ РАДЕВ !!!

    19:24 10.12.2025

  • 15 Знае

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "А бе":

    Народът си мисли , че следващият плужек ще яде кокали , а ще даде на народа да яде пържолите . Да , ама не! Както казваше , Петко Бочаров . Следващият плувец пак ще набива бонбоните , а за умнокрасивите ще останат лъскавите станиолчета от обещанията .

    19:27 10.12.2025

  • 16 И ТИ СИ ЗА БЕЛЕНЕ

    7 3 Отговор
    Гербаджийски лъжец.

    19:28 10.12.2025

  • 17 дядото

    5 3 Отговор
    дай боже,отдавна е време за революция и рестарт.

    19:28 10.12.2025

  • 18 Знаещ

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Боко и Шиши са си напълнили дисагите , а за бълъците пак ще остане лайкучката .

    19:29 10.12.2025

  • 19 .......

    10 1 Отговор
    Не бяха ли те студентите дето докараха мафията преди 30 години???

    19:32 10.12.2025

  • 20 Пидаллиси

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Питане":

    Ти бе......

    19:36 10.12.2025

  • 21 Спецназ

    9 1 Отговор
    Галъп не му ли плаща вече на тоя бухал да "прогнозира" с
    точност бъдещия купен вот и

    да се прави че не вдява за какво става дума??
    ПФУ!

    19:37 10.12.2025

  • 22 Мдаа

    5 2 Отговор
    Но бокито е във прегръдката на Пеевски и не смее да мърда 😂🤣😂🤣

    Коментиран от #26

    19:37 10.12.2025

  • 23 ОСТАВКА !

    6 1 Отговор
    Този нагаждач,не ви ли омръзна ?

    19:39 10.12.2025

  • 24 Благой от СОФстрой

    6 0 Отговор
    Младото поколение в БеГето и студентите са най невъзпитаните и B анархия настроени защото в живота си нищо не са успяли!

    19:39 10.12.2025

  • 25 Софийски селянин,

    6 3 Отговор
    А не чакай точно от това поколение студенти революция...
    На повечето от тях им дай дискотеки чалга и наркотици,те просто са слабо характерни..

    19:44 10.12.2025

  • 26 Бастардо

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мдаа":

    Само до 1.1.2026г. После всичко ще приключи.

    19:45 10.12.2025

  • 27 Петьо Петков

    4 2 Отговор
    Хайде сега гъзолизниците: Харизанов,Хараланов,Алгафари, Андреева,Биков и още други
    знайни и незнайни подлоги на Банкята коментирайте позора си утре в студиата.ОСТАВКА!

    19:46 10.12.2025

  • 28 Те едни

    5 1 Отговор
    студенти две изречения не могат да свържат.

    Коментиран от #30

    19:48 10.12.2025

  • 29 Имаме

    2 0 Отговор
    Мн студенти от Гърция и Турция в института. Тенвсички са коренно различни от нашите напомпани до ушите със самочувствие тпи галфони.

    19:51 10.12.2025

  • 30 Студентите от Герена

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Те едни":

    - отличник до отличника-))

    19:53 10.12.2025

  • 31 На бас 👍

    2 2 Отговор
    На следващи избори, редовни или предсрочни, ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    19:53 10.12.2025

  • 32 БООБ МАРЛЕЙ

    2 0 Отговор
    СТУД.РЕВОЛЮЦИЯ С ДЪХ НА
    МАРИ ХУАНА И ЧАЛГА..РАСТЕ...

    19:56 10.12.2025

  • 33 Цветан Гергов

    2 1 Отговор
    Човека си е генетично тъп и зависим. Не знам кой го слуша.

    19:57 10.12.2025

  • 34 факти

    0 0 Отговор
    кажи го на началника ти

    20:08 10.12.2025

  • 35 ?????

    2 0 Отговор
    Абе байно поне възрастта ти би трябвало да ти разкаже че студентите са най-аморфната маса в цялата политика.
    Искат някаква справедливост тук и сега. По друг нчин не става.
    И естествено поредните мръсници яхват техния романтичен протест.
    Колко пъти ще се парим на тоя огън подклаждан от чужди интереси.
    "Според него Смит неслучайно се е срещнал с представителите на трите най-важни центъра в страната" - има една схема къде в структурата на Държавния департамент се намира тоя Смит.
    Той е асистент на заместника на помощника на секретаря на Държавния департамент на Щатите.
    И кви са тия дето са се срещали с него от наша страна и кво са могли да решат даже когато са се ндупили без да искат нещо съответно.

    20:14 10.12.2025

