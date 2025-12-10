Новини
Протестът на гръцките фермери затвори Кулата - Промахон и Илинден - Ексохи за тирове

10 Декември, 2025 18:04 423 2

Шофьорите изчакват на място

Протестът на гръцките фермери затвори Кулата - Промахон и Илинден - Ексохи за тирове - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Временно е спряно преминаването на тирове през граничния преход Кулата - Промахон в двете посоки заради протестните действия на гръцки фермери, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-обед пътната агенция информира, че временно се ограничава движението за товарни автомобили над 12 тона и на прехода Илинден - Ексохи, уточни news.bg.

Шофьорите изчакват на място.

По данни на "Гранична полиция" е изключително интензивен трафикът на границата с Турция на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.

БТА припомня, че причина за преустановеното движение са протестни действия на гръцки фермери. На 3 декември, към 14:00 ч., в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на "Промахон" е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция.

Преустановено беше пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.


България
  • 1 Барба Ганьос

    0 1 Отговор
    Ганьооо Ганьо, виж как се протестира.

    Коментиран от #2

    18:12 10.12.2025

  • 2 Торпедцев

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Барба Ганьос":

    И да гледаме и да не гледаме никакви протести у нас нема да помогнат за промяна на власта

    18:23 10.12.2025

