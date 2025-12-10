Протестът на гръцките фермери затвори Кулата - Промахон и Илинден - Ексохи за тирове

Временно е спряно преминаването на тирове през граничния преход Кулата - Промахон в двете посоки заради протестните действия на гръцки фермери, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-обед пътната агенция информира, че временно се ограничава движението за товарни автомобили над 12 тона и на прехода Илинден - Ексохи, уточни news.bg.

Шофьорите изчакват на място.

По данни на "Гранична полиция" е изключително интензивен трафикът на границата с Турция на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.

БТА припомня, че причина за преустановеното движение са протестни действия на гръцки фермери. На 3 декември, към 14:00 ч., в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на "Промахон" е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция.

Преустановено беше пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.