Призиви "Оставка" и в други градове от страната

ПЛОВДИВ

Протест тази вечер има и в Пловдив, началната точка е площад "Съединение".

Тук протестиращите започнаха да се събират доста по-рано. Да, шествията има и тази вечер, както на първи декември, но днес маршрутът на шествието ще е друг. След като премине демонстрацията тук на Площад съединение, протестиращите се очаква да се отправят към панаира през моста на река Марица. Тази промяна породи и някои спекулации ден-два преди протеста.

Според част от протестиращите, маршрутът им е променен нарочно и те не са получили разрешение да отидат до общината, където да поискат и оставката на кмета на града Костадин Димитров, който знаете е от ГЕРБ.

Според официалните организатори на протеста обаче, те са подали именно този маршрут до панаира по логистични причини.

А именно, че там има достатъчно място да се пренесе мащабното шествие, което се очаква и тази вечер.

Протестът в Пловдив днес е под мотото "Ела отново, Ела културно. Призивът е обединено и мирно да се покаже, че Пловдив се събуди. Време е да поискаме отговорност, почтеност и оставка, казват протестиращите.

Време е да застанем рамо до рамо всички, които не приемат управление, което взима решения зад гърба на хората, злоупотребява с парите на държавата и разделя обществото.

ВАРНА

Основните искания на недоволните във Варна са правителството на Росен Желязков да подаде оставка и да има предсрочни парламентарни избори. Също така протестиращите се обявиха и против бюджета на държавата за следващата година.

Събитието се организира от "Продължаваме промяната - Демократична България". За момента протестът преминава мирно, без провокации и без напрежение.

Има и засилено полицейско присъствие. От полицията във Варна също така казаха, че на протеста няма да бъдат допускани хора, които са с маски и не могат да бъдат разпознати.

Протестиращите стават все повече с всяка изминала минута.

БУРГАС

Хиляди протестират на пл. “Атанас Сиреков” пред сградата на Община Бургас и по протежението на централните улици “Александровска“ и “Богориди”.

Хората тук изразят несъгласието си не само с бюджета, но и със сегашното управление.

На предния протест имаше различни скандирания и беше поискана оставката на правителството. Тази вечер желанието на протестиращите е същото. Според тях правителство работи против интересите на българите.

Присъстват много млади хора и семейства с деца, а възгласите „оставка“ и „мафия“ звучат през цялото време.

Протестиращите издигат плакати: “Мафията вън!”, “Позор”, “Не искам да живея в такава държава”.

Очаква се протестиращите да се отправят на шествие.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Демонстранти се събраха и във Велико Търново. Протестът там започна с искане за оставка на правителството и с призиви „Вън Пеевски и Борисов от властта“ пред сградата на общината.

Полиция затвори за движение главната улица „Независимост“ по искане на протестиращите.

РАЗГРАД

В Разград граждани започнаха да се събират пред сградата на общината за протест срещу модела на управление в страната. Той е организиран от структурата на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

Хората носят български флагове. Протестиращите са издигнали и плакати с надписи, част от които гласят "Никой не печели, ако не гласуваш". Сред присъстващите са общински съветници от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в Общинския съвет в Разград.

ЯМБОЛ

В Ямбол жители се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията започна в 18:00 часа на централния площад на града, между сградите на Общината и Народно читалище "Съгласие 1862".

ВРАЦА

Протест на недоволни граждани от управлението на държавата започна пред сградата на общината в града. Хората носят плакати с надписи „Бизнесът плаща, за да има властта своя частна армия“, „Бизнесът плаща на държавата, държавата плаща на службите-бухалки“и др.

ПАЗАРДЖИК

Недоволни от политиката на правителството граждани се събраха и в Пазарджик. Събитието е организирано във Facebook от "Продължаваме Промяната - Демократична България" и е обявено като мирен граждански протест.

КЪРДЖАЛИ

Пред сградата на Община Кърджали се събраха протестиращи с искане за оставка на правителството. Искането за провеждането му е от името на „Продължаваме промяната - Демократична България“ и е входирано от Радослав Милев от „Демократи за Силна България“, каза за БТА той.

Сред издигнатите лозунги са: „Няма да позволим да ни излъжат!“, „Нека главното Д са децата ни!“, „Оставка мършляци“.

МОНТАНА

Граждани на Монтана започнаха протести от 18:00 часа тази вечер с искане за оставка на правителството и провеждане на нови парламентарни избори.

Протестиращите издигнаха лозунги „Тук сме за справедливост, не за политика“, „Оставка“, „Оставка, съд, затвор“, „Монтана иска оставка, Европа до кога ще мълчи“, „Искаме бъдеще в България“, „Власт без доверие е падение“ и скандираха „Оставка“. По-късно те ще се отправят на шествие по централните улици на Монтана, ще блокират движението при един от входовете на града, известен като „Черния мост“.

Протестът е заявен в община Монтана от Андрей Илиев от село Вирове. Един от организаторите Маргарита Лазарова, на 28г., каза за БТА, че протестиращите искат нормални условия за живот и за развитие на младите хора, за да могат да останат в България, искат също нормални условия за бизнеса и справедливост.

ШУМЕН

Граждани се събираха в 18:00 ч. пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството. Протестът не е организиран от партия или неправителствена организация, а от граждани в социалните мрежи.

Присъстващите скандират "Мафия", "Оставка", "Мафията вън", "Оставка и затвор", "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен", "Кой не скача е дебел".

Протестиращите носят национални флагове и плакати с надпис: "Корупция", "Оставка крадци", "Корупция Пеевски + Борисов = свиня + тиква", "Мутри вън".

Протестът се охранява от полицаи. По тяхно мнение на протеста присъстват около 300 души. Ограничено е движението по бул. "Славянски" пред входа на административната сграда на Община Шумен. Протестът не е обявен предварително, съобщиха по-рано днес от пресцентъра на Община Шумен.

Както БТА съобщи, на 9 декември около 100-150 души протестираха пред административната сграда на Община Шумен. Граждани на Шумен излязоха на протест и миналата седмица. Те протестираха пред Община Шумен на 1 декември. На 3 декември протестиращи се отправиха от Община Шумен към сградата на Областната администрация и към Градската градина.