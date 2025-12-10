Новини
Призиви "Оставка" и в други градове от страната

Призиви "Оставка" и в други градове от страната

10 Декември, 2025 18:41, обновена 10 Декември, 2025 19:00 683 20

Хиляди протестират на пл. “Атанас Сиреков” пред сградата на Община Бургас и по протежението на централните улици “Александровска“ и “Богориди”

Призиви "Оставка" и в други градове от страната - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ПЛОВДИВ

Протест тази вечер има и в Пловдив, началната точка е площад "Съединение".

Тук протестиращите започнаха да се събират доста по-рано. Да, шествията има и тази вечер, както на първи декември, но днес маршрутът на шествието ще е друг. След като премине демонстрацията тук на Площад съединение, протестиращите се очаква да се отправят към панаира през моста на река Марица. Тази промяна породи и някои спекулации ден-два преди протеста.

Според част от протестиращите, маршрутът им е променен нарочно и те не са получили разрешение да отидат до общината, където да поискат и оставката на кмета на града Костадин Димитров, който знаете е от ГЕРБ.

Според официалните организатори на протеста обаче, те са подали именно този маршрут до панаира по логистични причини.

А именно, че там има достатъчно място да се пренесе мащабното шествие, което се очаква и тази вечер.

Протестът в Пловдив днес е под мотото "Ела отново, Ела културно. Призивът е обединено и мирно да се покаже, че Пловдив се събуди. Време е да поискаме отговорност, почтеност и оставка, казват протестиращите.

Време е да застанем рамо до рамо всички, които не приемат управление, което взима решения зад гърба на хората, злоупотребява с парите на държавата и разделя обществото.

ВАРНА

Основните искания на недоволните във Варна са правителството на Росен Желязков да подаде оставка и да има предсрочни парламентарни избори. Също така протестиращите се обявиха и против бюджета на държавата за следващата година.

Събитието се организира от "Продължаваме промяната - Демократична България". За момента протестът преминава мирно, без провокации и без напрежение.

Има и засилено полицейско присъствие. От полицията във Варна също така казаха, че на протеста няма да бъдат допускани хора, които са с маски и не могат да бъдат разпознати.

Протестиращите стават все повече с всяка изминала минута.

БУРГАС

Хиляди протестират на пл. “Атанас Сиреков” пред сградата на Община Бургас и по протежението на централните улици “Александровска“ и “Богориди”.

Хората тук изразят несъгласието си не само с бюджета, но и със сегашното управление.

На предния протест имаше различни скандирания и беше поискана оставката на правителството. Тази вечер желанието на протестиращите е същото. Според тях правителство работи против интересите на българите.

Присъстват много млади хора и семейства с деца, а възгласите „оставка“ и „мафия“ звучат през цялото време.
Протестиращите издигат плакати: “Мафията вън!”, “Позор”, “Не искам да живея в такава държава”.

Очаква се протестиращите да се отправят на шествие.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Демонстранти се събраха и във Велико Търново. Протестът там започна с искане за оставка на правителството и с призиви „Вън Пеевски и Борисов от властта“ пред сградата на общината.

Полиция затвори за движение главната улица „Независимост“ по искане на протестиращите.

РАЗГРАД

В Разград граждани започнаха да се събират пред сградата на общината за протест срещу модела на управление в страната. Той е организиран от структурата на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

Хората носят български флагове. Протестиращите са издигнали и плакати с надписи, част от които гласят "Никой не печели, ако не гласуваш". Сред присъстващите са общински съветници от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в Общинския съвет в Разград.

ЯМБОЛ

В Ямбол жители се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията започна в 18:00 часа на централния площад на града, между сградите на Общината и Народно читалище "Съгласие 1862".

ВРАЦА

Протест на недоволни граждани от управлението на държавата започна пред сградата на общината в града. Хората носят плакати с надписи „Бизнесът плаща, за да има властта своя частна армия“, „Бизнесът плаща на държавата, държавата плаща на службите-бухалки“и др.

ПАЗАРДЖИК

Недоволни от политиката на правителството граждани се събраха и в Пазарджик. Събитието е организирано във Facebook от "Продължаваме Промяната - Демократична България" и е обявено като мирен граждански протест.

КЪРДЖАЛИ

Пред сградата на Община Кърджали се събраха протестиращи с искане за оставка на правителството. Искането за провеждането му е от името на „Продължаваме промяната - Демократична България“ и е входирано от Радослав Милев от „Демократи за Силна България“, каза за БТА той.

Сред издигнатите лозунги са: „Няма да позволим да ни излъжат!“, „Нека главното Д са децата ни!“, „Оставка мършляци“.

МОНТАНА

Граждани на Монтана започнаха протести от 18:00 часа тази вечер с искане за оставка на правителството и провеждане на нови парламентарни избори.

Протестиращите издигнаха лозунги „Тук сме за справедливост, не за политика“, „Оставка“, „Оставка, съд, затвор“, „Монтана иска оставка, Европа до кога ще мълчи“, „Искаме бъдеще в България“, „Власт без доверие е падение“ и скандираха „Оставка“. По-късно те ще се отправят на шествие по централните улици на Монтана, ще блокират движението при един от входовете на града, известен като „Черния мост“.

Протестът е заявен в община Монтана от Андрей Илиев от село Вирове. Един от организаторите Маргарита Лазарова, на 28г., каза за БТА, че протестиращите искат нормални условия за живот и за развитие на младите хора, за да могат да останат в България, искат също нормални условия за бизнеса и справедливост.

ШУМЕН

Граждани се събираха в 18:00 ч. пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството. Протестът не е организиран от партия или неправителствена организация, а от граждани в социалните мрежи.

Присъстващите скандират "Мафия", "Оставка", "Мафията вън", "Оставка и затвор", "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен", "Кой не скача е дебел".

Протестиращите носят национални флагове и плакати с надпис: "Корупция", "Оставка крадци", "Корупция Пеевски + Борисов = свиня + тиква", "Мутри вън".

Протестът се охранява от полицаи. По тяхно мнение на протеста присъстват около 300 души. Ограничено е движението по бул. "Славянски" пред входа на административната сграда на Община Шумен. Протестът не е обявен предварително, съобщиха по-рано днес от пресцентъра на Община Шумен.

Както БТА съобщи, на 9 декември около 100-150 души протестираха пред административната сграда на Община Шумен. Граждани на Шумен излязоха на протест и миналата седмица. Те протестираха пред Община Шумен на 1 декември. На 3 декември протестиращи се отправиха от Община Шумен към сградата на Областната администрация и към Градската градина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Цяла България излезе срещу Мафията.

    18:42 10.12.2025

  • 2 Делян паша

    3 2 Отговор
    идва с башибозука да усмири гя урите!

    18:43 10.12.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    2 3 Отговор
    Уж руснята ни била асвабадила, а турци ни управляват!
    Мръшляци!

    18:44 10.12.2025

  • 4 Да,бе

    4 1 Отговор
    Куче пуска кокал само с тояга...С приказки няма да стане.От приказки разбират интелигентните хора,а теЯ извъобще не може да бъдат набедени за таквиЗи.

    18:44 10.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Британия

    1 0 Отговор
    England is leaving the board
    Острова Напуска борда

    18:45 10.12.2025

  • 7 И въстана робът български.

    5 0 Отговор
    Против легналите на гърба му.

    18:45 10.12.2025

  • 8 а къде са миряните на тиквата

    1 0 Отговор
    дето го преизбираха
    и на хората на домуз ефенди дето вчера имаха мирни протести

    18:48 10.12.2025

  • 9 12345

    0 0 Отговор
    Тя мафията и лятото си беше тук, ама вие си печахте за дн и ци те по плажа и сега се сетихте

    18:49 10.12.2025

  • 10 Милиционера Атанасов от ДБ

    0 0 Отговор
    се изказва в момента!
    Аре, беги, беги!

    18:50 10.12.2025

  • 11 мирно да се покаже, че Пловдив се събуди

    2 0 Отговор
    ама повечето преди гласувахте за тиквата
    при кмет гребаджия

    18:51 10.12.2025

  • 12 1488

    2 0 Отговор
    а сфинвть шо събра циганите вчера кат немаше никой, а не днес ??

    Коментиран от #15

    18:51 10.12.2025

  • 13 Бойко

    4 0 Отговор
    Скрил съм се в бункера и хич не ми пука .

    18:52 10.12.2025

  • 14 Йеронимус БОШ

    0 0 Отговор
    ..........отново в полетата бойни....ПОЖАРЪТ НА БУНТА ГОРИ ! ! !

    Коментиран от #17

    18:52 10.12.2025

  • 15 Бай Орков

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "1488":

    Вчера беше ДПС-то на Пеевски, а тази вечер АПС-то на Доган с малко пудели за цвят. 😆Който не скача е с Доган! 😆

    18:54 10.12.2025

  • 16 свиреп ОХЛЮВ

    0 0 Отговор
    Дойде време - СТАВАЙТЕ
    От сън се събуждайте
    Доста РОБСТВО и тиранство
    Всички на ОРУЖИЕ

    18:54 10.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 сайко килър

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Bъзпалени едноклетъчни копейки":

    Трябва ли да се убива някой ? Явно ти ще кажеш , щом знаеш ?
    А този цитат е от революционна песен....ако знаеш де. Ако не - здраве да е !

    18:57 10.12.2025

  • 19 Ивайло

    0 0 Отговор
    Много и еднакви плакати са раздали организаторите

    18:57 10.12.2025

  • 20 Малко шарани и малко шарлатани

    0 0 Отговор
    Нещо не им се получава на шарлатаните. Много по-малко шарани излязоха от предишният митинг. Триъгълникът на властта едва побира 3000 души. НО изненадата е че не могат да запълнят триъгълникът. Шарлатаните си остават шарлатани. Никой не им се върза!

    18:58 10.12.2025

