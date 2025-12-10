По време на последното си пътуване до редица европейски държави украинският президент Володимир Зеленски нямаше възможност да даде традиционна пресконференция. Пътуването му продължи само 36 часа, по време на които той беше в Лондон, Брюксел, Ватикана и Рим, припомня Асошиейтед прес, предаде БТА.
Ето защо Зеленски избра необичаен формат за разговор с журналисти. Докато летеше от Лондон за Брюксел, той отговори на журналистически въпроси, зададени му от украински и от международни журналисти, като пускаше аудиозаписи с отговорите в УотсАп.
Този начин на комуникация беше изключително рядък за световен лидер. В тези аудиозаписи той увери, че Украйна няма да направи териториални отстъпки пред Русия, че законът, конституцията и самият морал не позволяват да се направят такива отстъпки.
Вчера Зеленски попита журналистите дали харесват новия формат на общуване с тях и им каза, че ако го одобряват и той им е от полза, този начин на общуване с тях може да продължи, когато се представи такава възможност.
До вечерта Зеленски беше изпратил на журналистите още аудиозаписи с отговори на техни въпроси. В тях той им разказваше как напредват преговорите за прекратяване на войната, визирайки разговорите, водени между западните съюзници на Украйна.
Когато започна войната в Украйна, Зеленски се опита да успокои обществеността чрез изявление, което както изглеждаше беше под формата на видео, заснето с мобилен телефон. След това той започна да отправя вечерни видеообръщения към сънародниците си и многократно чрез видеоконферентна връзка произнесе речи пред парламентите на западни страни и участва по този начин в срещи на върха и наградни церемонии.
2 ЗАЩО НИ ЗАНИМАВАТЕ С ТОЯ
Коментиран от #23
19:18 10.12.2025
3 Парамаунт
19:18 10.12.2025
5 Световният боклук
19:20 10.12.2025
6 Въпрос
19:20 10.12.2025
7 ха-ха
19:22 10.12.2025
8 Спецназ
от Европа- оръжия, пари и гаранции.
СЕГА от САЩ иска гаранции,
а от Европа само ПАРИ!
ОТ НАС ЛИ БЕ МУШМУЛ??
19:22 10.12.2025
9 дядото
19:23 10.12.2025
11 Този съвсем
19:24 10.12.2025
12 Наркоманът
са от жалки по-жалки
19:24 10.12.2025
13 ?????
И кво от тва?
19:24 10.12.2025
15 ПОСЛЕДНОТО ПЪТУВАНЕ
19:26 10.12.2025
16 Сатана Z
Мисирките тотално са изкуфели.В САЩ например казват,че Президентът Тръмп ще приеме г-н Зеленски от Украйна за разговори.
Дори САЩ не го имат за законен президент .
19:28 10.12.2025
17 Спецназ
"гаранция" само за мъжки ласки и нищо повече!
Питай те дрЪтите К.УРВАРИ!
19:28 10.12.2025
18 Републиканец
Коментиран от #35
19:30 10.12.2025
19 Курд Околянов
19:32 10.12.2025
20 Механик
Тоя обърна тая война на просия, круизи и покупки на имения.
Е, няма друг толкова тъ.п народ като укрите! Няма и на да има.
Те мрат на фронта, а Зелника ходи да шмърка по света.
19:33 10.12.2025
21 Не бе
19:34 10.12.2025
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Или търпи нарушения- например златно цукало
19:36 10.12.2025
23 Сесесере
До коментар #2 от "ЗАЩО НИ ЗАНИМАВАТЕ С ТОЯ":Ако не беше фрашкана с русофили, нямаше да гори!!!
19:36 10.12.2025
24 Републиканец
Крайна трябва да бъде разрушена и превърната в аграрна страна, без промишленост и електричество.
19:36 10.12.2025
25 ти да видиш
19:37 10.12.2025
26 Демо версия крадец = демокрад
19:38 10.12.2025
27 Каунь
19:40 10.12.2025
28 Забелязал
19:43 10.12.2025
29 000
Коментиран от #39
19:45 10.12.2025
30 хъ хъ хъ
19:48 10.12.2025
31 Бъдеще
Това означава, че ще продължават да ядат бой. А можеше да променят Закона, и да бъдат спасени десетки хиляди животи. Руснаците ще си вземат своето, без значение за времето, жертвите или мнението на европа. Дали ще е с преговори или с война, накрая украйна ще загуби... Това обяснява и Тръмп.
19:49 10.12.2025
32 Ъъъъъъъъъъъ
Най-големият украински олигарх и бивш ключов покровител на Зеленски, Игор Коломойски, заяви, че самият Зеленски, а не Миндич, е мозъкът на корупционната схема.
Коломойски публично призова Зеленски да подаде оставка и да прехвърли властта на председателя на парламента.
Това следва отричането на Зеленски от Миндич в интервю за Bloomberg, където той заяви, че не е говорил с него напоследък и отрече да са приятели.
19:52 10.12.2025
33 Пловдив
Щом заедно с папа Лъв поздрвиха хората на площада пред Ватикана ще е успешна мисията.
19:53 10.12.2025
34 Ъъъъъъъъъъ
Според Коломойски опитът за убийство се е бил извършен на 28 ноември 2025 г. в Йерусалим, което е довело до напрежение и безпокойство за политическия баланс в Украйна, като същевременно събитието съвпада с разследванията на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) за корупционни скандали в енергийния сектор.
По време на съдебното производство Коломойски разкри, че на 28 ноември 2025 г. в Йерусалим е извършен опит за убийство на Тимур Миндич.
Атаката, макар и неуспешна, поражда сериозни опасения за безопасността на украинския бизнесмен, а фактът, че домашният помощник на Миндич е бил сериозно ранен, добавя трагично измерение към историята.
Според Коломойски, полицията е арестувала извършителите, като добави, че потенциалните убийци... са влезли в грешната къща.
20:00 10.12.2025
35 защо
До коментар #18 от "Републиканец":Няма да го огрее.
Азовци ще го приветстват на проспект "Степан Бандера " в Киев.
20:07 10.12.2025
36 Хмм
20:18 10.12.2025
37 Ходещия ТРУП
20:19 10.12.2025
38 Механик
САЩ го отсвириха, макар че точно те го насъскваха. Просто вече не им се дават пари за бита кауза.
Евро-лидерите под вида на Мерц, Стармър и Макарон (тримата СУРИКАТА), за сега ужким поддържат Зели но то е само до момента в който те се убедят, че паричните потоци са спрени. Тогава точно те най-гадно ще се отрекат от зеления .
Ще е невероятна забава да гледаме как политкоректните медии от "Зеленски е император на галактиката" ще минат на "Той е корумпиран и заслужава да бъде разпънат на кръст".
Само стойте и гледайте! Хубавото предстои!
20:19 10.12.2025
39 Елементарно Уотсън
До коментар #29 от "000":‘Новата реалност"😁 се променя с всеки следващ президент на САЩ... Така,че всяко чудо за още максимум 3 годин
(за което се съмнявам , че Тръмп ще изкара)...
В политиката е като навсякъде другаде...има обрати които са непредвидими.
20:32 10.12.2025