Зеленски избра необичаен формат за разговор с журналисти
  Тема: Украйна

10 Декември, 2025 19:14

Този начин на комуникация беше изключително рядък за световен лидер, посочва Асошиейтед прес

Зеленски избра необичаен формат за разговор с журналисти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По време на последното си пътуване до редица европейски държави украинският президент Володимир Зеленски нямаше възможност да даде традиционна пресконференция. Пътуването му продължи само 36 часа, по време на които той беше в Лондон, Брюксел, Ватикана и Рим, припомня Асошиейтед прес, предаде БТА.

Ето защо Зеленски избра необичаен формат за разговор с журналисти. Докато летеше от Лондон за Брюксел, той отговори на журналистически въпроси, зададени му от украински и от международни журналисти, като пускаше аудиозаписи с отговорите в УотсАп.

Този начин на комуникация беше изключително рядък за световен лидер. В тези аудиозаписи той увери, че Украйна няма да направи териториални отстъпки пред Русия, че законът, конституцията и самият морал не позволяват да се направят такива отстъпки.

Вчера Зеленски попита журналистите дали харесват новия формат на общуване с тях и им каза, че ако го одобряват и той им е от полза, този начин на общуване с тях може да продължи, когато се представи такава възможност.

До вечерта Зеленски беше изпратил на журналистите още аудиозаписи с отговори на техни въпроси. В тях той им разказваше как напредват преговорите за прекратяване на войната, визирайки разговорите, водени между западните съюзници на Украйна.

Когато започна войната в Украйна, Зеленски се опита да успокои обществеността чрез изявление, което както изглеждаше беше под формата на видео, заснето с мобилен телефон. След това той започна да отправя вечерни видеообръщения към сънародниците си и многократно чрез видеоконферентна връзка произнесе речи пред парламентите на западни страни и участва по този начин в срещи на върха и наградни церемонии.


