10 Декември, 2025 03:16 8 417 29

Превземането на града е важно за войната

10 декември 1877 г. Плевен пада! Осман паша предава града и гарнизона - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 10 декември 1877 г. Плевен пада след петмесечна обсада. Осман паша предава града и гарнизона. Превземането на град Плевен е важен момент в Руско-турската освободителна война, защото освобождавайки значителни руски сили, след битката при Шейново в началото на 1878 се открива пътят към османската столица Истанбул.

В края на юни през 1877 руската армия пресича река Дунав близо до Свищов. Руснаците превземат Никопол, а Осман паша повежда войските си към Плевен. Малко след това там започват да пристигат първите руски военни части. Обсадата и битката за Плевен протича в три щурма, като първите две атаки завършват с неуспех.

След неуспеха на двете атаки на руските войски Осман паша не успява да се възползва от преимуществото си и да отблъсне обсаждащите войски. На 31 август той все пак предприема кавалерийско нападение, което струва на руснаците 1 300 жертви, срещу 1 000 при османците. Руснаците продължават да изпращат подкрепления към Плевен и армията им достига 100 000 души под личното командване на великия княз Николай Николаевич. Генерал Скобелев, припомня в блога си Пепа Табакова.

На 3 септември Скобелев превзема Ловеч, контролиращ снабдяването на османските сили от юг. Оцелелите от ловешкия гарнизон са организирани в 3 батальона, които подсилват отбраната на Плевен. Осман паша получава и допълнителни подкрепления от 13 батальона, като армията му достига 30 000 души, най-големия брой за цялата обсада. На 11 септември руснаците предприемат ново мащабно нападение на Плевен. Скобелев превзема два редута от южната страна, а румънски части превземат важния редут Гривица от север. На 12 септември османците си връщат южните редути, но не успяват да отблъснат румънците от Гривица. От началото на септември до този момент руските загуби възлизат на около 20 000 души, докато османците губят около 5 000.

Нарастващите руски жертви довеждат до прекратяване на преките нападения и до промяна в командването. Официално начело на обсаждащите сили застава румънският княз Карол I, като негов началник - щаб става руският генерал Едуард Тотлебен, широко известен със защитата на Севастопол по време на Кримската война. Тотлебен решава напълно да обкръжи и изолира града, което е постигнато след битката при Горни Дъбник на 24 октомври. Осман паша отправя искане до командването да изостави Плевен и да се оттегли, но не получава разрешение за това. Лишен от снабдяване той в крайна сметка прави опит да разкъса обсадата. На 9 декември Осман паша пресича река Вит и атакува на трикилометров фронт, преминавайки през първия ред руски окопи. Превишавайки почти петкратно османците по численост, руснаците ги отблъскват обратно през реката, като в боя е ранен самия Осман паша. След като за кратко удържат позициите си, османците са отблъснати в града, губейки 5 000 души срещу 2 000 на руснаците. На 10 декември Осман паша предава града и гарнизона на руснаците.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    39 6 Отговор
    Венци, в цялата статия нито веднъж не си написал , че армията на Осман паша е от турски войници. Били османци, а пък от другата страна са руснаци.

    Коментиран от #12

    04:46 10.12.2021

  • 2 101010

    51 9 Отговор
    Турските орди са разгромени окончателно при Плевен.
    Признателното поколение тогава създава може мавзолея и панорамата. С тази статия не се прави нищо друго освен да се каже че едва ли не Плевен е паднал случайно

    05:52 10.12.2021

  • 3 101010

    32 7 Отговор
    Турските орди са разгромени окончателно при Плевен. Признателното поколение тогава създава музея, мавзолея и панорамата. С тази статия не се прави нищо друго освен да се каже че едва ли не Плевен е паднал случайно

    05:53 10.12.2021

  • 4 Доцент Христов

    51 2 Отговор
    Падането на Плевен предопределя изхода на войната.Кой каквото ще да разправя,това е историческата истина.

    06:21 10.12.2021

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мето

    34 10 Отговор
    Добре, че американците са превзели Плевен и впоследствие са ни освободили от турското присъствие.

    06:38 10.12.2021

  • 9 Христов

    47 7 Отговор
    Да живее България! Слава за Русия!

    06:59 10.12.2021

  • 10 Механик

    50 10 Отговор
    Вечна памет за руските герои, паднали за освобождението на България от ТУРСКО РОБСТВО! Почивайте в мир, герои! Нищо не е забравено и никой не е забравен! Вечна слава на руското оръжие! Честит празник на плевенчани и на всички останали БЪЛГАРИ!

    Коментиран от #16

    07:18 10.12.2021

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Bai NOODLES

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Турция е от 1918г.преди това Османска империя.

    07:26 10.12.2021

  • 13 Тодоров

    20 6 Отговор
    Плевен падна, ден велик. Честит празник плевенчани.

    07:54 10.12.2021

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 механизатор

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    СЛАВА НА БУЛГАРСКИТЕ ГЕРОИ !
    СМЪРТ ВРЪЗ ВРАЗИТЕ!

    08:22 10.12.2021

  • 17 русофил

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "България":

    =туркофил

    08:24 10.12.2021

  • 18 Сигурен

    11 5 Отговор
    Турчинът най-сигурно се побеждава с глад!! На друго издържа, но на глад не! И днес е така..

    08:30 10.12.2021

  • 19 Роза

    18 1 Отговор
    "О,минало незабравимо!О,пресвещени старини!"Всеки народ трябва да знае историята си,за да може да продължи да върви напред!

    08:43 10.12.2021

  • 20 веселяк

    10 3 Отговор
    Ееей лоши тези руснаци! Лоши, много лоши!

    08:50 10.12.2021

  • 21 Нека

    16 2 Отговор
    Никога да не забравяме подвига. През лятото ма 1877 самият Цар Александър Втори е бил през целото лято там при войските между Бяла и Г Дъбник

    09:00 10.12.2021

  • 22 гошо

    8 2 Отговор
    гледам, мишуенцата са трили здраво... така ще е! това е единственият начин да скриете какво са нарисали хората за вас, венцЕславе! всички работят за пари. но някои са си избрали по-достойни професии. капиш?

    09:17 10.12.2021

  • 23 2121

    14 6 Отговор
    Имаме ТУРСКО РОБСТВО!!!Турското Робство продължава 500 години.За тъпите сащ/които нямат История и нямат Вяра-има 30 престъпни секти/няма да обесняваме,какво е преживял Българският Народ.Единствено ПРАВОСЛАВИЕТО и БЪЛГРСКАТА Азбука,Българските Църкви и Българските Училища,запазват Българите,като нация.Днес,с нахлуване на чалми/виновна е Меркел и предателя и престъпник,ибрикчията Бойко Борисов ,Герб,СДС, мошеника Иван Костов, псих Филип Димитров,евреина джендър Станишев и новото Правителство от подлоги на сащ ,Безбожници, евреин,Двамата папурковци ще ни продадат, още веднъж на пропадналите сащ и на гейБрюксел.Има ,обаче документи за Турското Робство.Левски и Ботев се обръщат в гробовете си ,от продажната политика на всички Правителства до сега.Младото поколение,което не чете документи, не знае Българската История, не знае за шумкарите и убийци на хиляди българи след 09.09.1944 г.,не знае за лагерите ,а се увлича от тъпите сащ,които са представени от потомци на престъпници,изхвърлени на брега на Сев. Америка от Франция,Испания, Англия,Холандия.Истината е, че Русия/при Александър II/,ни освобождава от Турско Робство.Има руски гробове в гр.гр. Нова и Стара Загора, Казанлък, Поморие, Ямбол,София, Пловдив, Плевен Шипка,Карлово, Калофер,Русе,Свищов и др.Някой да е запознал нечетящото младо поколение ,какво е да си Българин-НЕ!Ето затова сме накрая ,на опашката.А, неблагодарността към загиналите руски войници,ни я насадиха тъпите сащ,за които няма нищо свято.Мисле

    Коментиран от #25

    10:32 10.12.2021

  • 24 2121продължение

    10 2 Отговор
    Истината е, че Русия/при Александър II/,ни освобождава от Турско Робство.Има руски гробове в гр.гр. Нова и Стара Загора, Казанлък, Поморие, Ямбол,София, Пловдив, Плевен Шипка,Карлово, Калофер,Русе,Свищов и др.Някой да е запознал нечетящото младо поколение ,какво е да си Българин-НЕ!Ето затова сме накрая ,на опашката.А, неблагодарността към загиналите руски войници,ни я насадиха тъпите сащ,за които няма нищо свято.Мислете!Четете!Не се оставяйте да Ви манипулират.

    10:34 10.12.2021

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Коко

    8 0 Отговор
    Нека новото правителство потърси отговорност от Екатерина Захариева за нейните думи, цитирани в много източници: "Българите сме насила покръстени турци, след 1878 г....Значителна част от българите нямаме български произход, това е обективен исторически факт" Според нея, българският етнос е избягал от България още с турското нашествие. Истинските българи са се претопили в други славянски народи, където са емигрирали – поляци, чехи, руснаци.
    Кой ще потърси сметка на Захариева за тези думи?
    Кой ще потърси сметка на Кирил Топалов, Харалан Александров и много други, които твърдят, че турско робство е нямало. Когато тези хора бъдат осъдени и отхвърлени от обществото, тогава ще повярвам, че България съществува и че българите имаме достойнство.
    Хайде да видим!

    16:54 10.12.2021

  • 27 Мехмед

    3 10 Отговор
    Осман паша е герой, защитавал до последно родината ни от руските окупатори. В Плевне дори и една паметна плочка не му е поставена. Позор!

    Коментиран от #28

    10:50 11.12.2021

  • 28 Ганчо

    12 3 Отговор

    До коментар #27 от "Мехмед":

    Осман паша е герой на баба ти на шалварите. Ясно ли ти е? За нас е враг. Както и ти.

    15:23 11.12.2021

  • 29 бургазлия

    3 2 Отговор
    Преди 20 дена ходих на плевенската епопея !!Видях нещо невероятно , и хиляди благодарности за беседата която ни изнесе уредничка!!!!

    11:05 29.12.2021

