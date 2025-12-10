10 декември 1877 г. Плевен пада! Осман паша предава града и гарнизона

На 10 декември 1877 г. Плевен пада след петмесечна обсада. Осман паша предава града и гарнизона. Превземането на град Плевен е важен момент в Руско-турската освободителна война, защото освобождавайки значителни руски сили, след битката при Шейново в началото на 1878 се открива пътят към османската столица Истанбул.
В края на юни през 1877 руската армия пресича река Дунав близо до Свищов. Руснаците превземат Никопол, а Осман паша повежда войските си към Плевен. Малко след това там започват да пристигат първите руски военни части. Обсадата и битката за Плевен протича в три щурма, като първите две атаки завършват с неуспех.
След неуспеха на двете атаки на руските войски Осман паша не успява да се възползва от преимуществото си и да отблъсне обсаждащите войски. На 31 август той все пак предприема кавалерийско нападение, което струва на руснаците 1 300 жертви, срещу 1 000 при османците. Руснаците продължават да изпращат подкрепления към Плевен и армията им достига 100 000 души под личното командване на великия княз Николай Николаевич. Генерал Скобелев, припомня в блога си Пепа Табакова.
На 3 септември Скобелев превзема Ловеч, контролиращ снабдяването на османските сили от юг. Оцелелите от ловешкия гарнизон са организирани в 3 батальона, които подсилват отбраната на Плевен. Осман паша получава и допълнителни подкрепления от 13 батальона, като армията му достига 30 000 души, най-големия брой за цялата обсада. На 11 септември руснаците предприемат ново мащабно нападение на Плевен. Скобелев превзема два редута от южната страна, а румънски части превземат важния редут Гривица от север. На 12 септември османците си връщат южните редути, но не успяват да отблъснат румънците от Гривица. От началото на септември до този момент руските загуби възлизат на около 20 000 души, докато османците губят около 5 000.
Нарастващите руски жертви довеждат до прекратяване на преките нападения и до промяна в командването. Официално начело на обсаждащите сили застава румънският княз Карол I, като негов началник - щаб става руският генерал Едуард Тотлебен, широко известен със защитата на Севастопол по време на Кримската война. Тотлебен решава напълно да обкръжи и изолира града, което е постигнато след битката при Горни Дъбник на 24 октомври. Осман паша отправя искане до командването да изостави Плевен и да се оттегли, но не получава разрешение за това. Лишен от снабдяване той в крайна сметка прави опит да разкъса обсадата. На 9 декември Осман паша пресича река Вит и атакува на трикилометров фронт, преминавайки през първия ред руски окопи. Превишавайки почти петкратно османците по численост, руснаците ги отблъскват обратно през реката, като в боя е ранен самия Осман паша. След като за кратко удържат позициите си, османците са отблъснати в града, губейки 5 000 души срещу 2 000 на руснаците. На 10 декември Осман паша предава града и гарнизона на руснаците.
1 РЕАЛИСТ
Коментиран от #12
04:46 10.12.2021
2 101010
Признателното поколение тогава създава може мавзолея и панорамата. С тази статия не се прави нищо друго освен да се каже че едва ли не Плевен е паднал случайно
05:52 10.12.2021
3 101010
05:53 10.12.2021
4 Доцент Христов
06:21 10.12.2021
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мето
06:38 10.12.2021
9 Христов
06:59 10.12.2021
10 Механик
Коментиран от #16
07:18 10.12.2021
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Bai NOODLES
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":Турция е от 1918г.преди това Османска империя.
07:26 10.12.2021
13 Тодоров
07:54 10.12.2021
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 механизатор
До коментар #10 от "Механик":СЛАВА НА БУЛГАРСКИТЕ ГЕРОИ !
СМЪРТ ВРЪЗ ВРАЗИТЕ!
08:22 10.12.2021
17 русофил
До коментар #5 от "България":=туркофил
08:24 10.12.2021
18 Сигурен
08:30 10.12.2021
19 Роза
08:43 10.12.2021
20 веселяк
08:50 10.12.2021
21 Нека
09:00 10.12.2021
22 гошо
09:17 10.12.2021
23 2121
Коментиран от #25
10:32 10.12.2021
24 2121продължение
10:34 10.12.2021
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Коко
Кой ще потърси сметка на Захариева за тези думи?
Кой ще потърси сметка на Кирил Топалов, Харалан Александров и много други, които твърдят, че турско робство е нямало. Когато тези хора бъдат осъдени и отхвърлени от обществото, тогава ще повярвам, че България съществува и че българите имаме достойнство.
Хайде да видим!
16:54 10.12.2021
27 Мехмед
Коментиран от #28
10:50 11.12.2021
28 Ганчо
До коментар #27 от "Мехмед":Осман паша е герой на баба ти на шалварите. Ясно ли ти е? За нас е враг. Както и ти.
15:23 11.12.2021
29 бургазлия
11:05 29.12.2021