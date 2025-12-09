Сирски призна, че на някои военни части е било заповядано да се изтеглят от Покровск

Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски заяви, че украинските военни държат райони в град Покровск от средата на ноември, но на някои военни части е било заповядано да се изтеглят от „непрактични позиции“ извън града през изминалата седмица, на които ротация не е можело вече да се извършва, предаде Ройтерс. Той каза, че ставало дума за позиции на 5-7 километра извън града, съобщи БТА.
"Продължаваме да държим северната част на града, приблизително до железопътната линия. В допълнение в западната част на Покровск ние прочистихме и контролираме около 54 квадратни километра“, заяви Сирски пред украински журналисти.
Той добави, че ситуацията в града е трудна, а руснаците са струпали 156 000 военни и използват мъглата и дъжда като прикритие.
Сирски добави, че украинските сили се намират пред някои от най-сериозните предизвикателства от началото на пълномащабната война, предаде Укринформ.
"Врагът засилва офанзивните дейности и нашият отговор трябва да бъде възможно най-ефективен. Безпилотните системи играят ключова роля в разубеждаването на руските окупатори днес, така че ние трябва да ускорим работата в тази област, за да запазим живота на украинските военни и да причиним максимални загуби на врага“, каза Сирски след среща, посветена на всеобхватната употреба на безпилотни апарати.
Според него в настоящия етап от войната дроновете унищожават около 60 процента от всички вражески цели.
Според Централната дирекция за безпилотни системи към Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, през ноември безпилотните въздушни системи са изпълнили над 304 000 мисии, а наземните роботизирани системи – близо 2000 мисии. Същевременно според командването на силите за безпилотни системи общо около 81 500 цели са били поразени или унищожени от дронове. Сирски отбеляза, че този показател е нараствал стабилно през последните шест месеца.
„След период на относително равенство, ние отново изпреварваме врага в използването на така наречените "дронове с поглед от първо лице", едно от основните средства за атака на бойното поле. В същото време развитието в тази област изисква още по-голяма координация, бързина при вземането на решения и последователност“, каза той.
1 Отреазвяващ
22:48 09.12.2025
2 ДрайвингПлежър
22:49 09.12.2025
3 И от киеф и одеса
Коментиран от #13
22:49 09.12.2025
4 Това е от преди три седмици
Доброполе, където руските бойци са пробили и който е основния логистичен център за снабдяването на Покровск и Мирноград, също е напълно обкръжено. Според прогнозите следващата цел е Белозерское. Украинските въоръжени сили смятат, че руските войски ще бъдат там до 7 дни.
Според украински оценки, руската щурмова авиация е покрила на повече от 10 км северно от Покровск за кратък период от време, като е осигурила предни позиции за руснаците чак в Кучеров Яр и Золотой Колодез. Успяхме да преодолеем ключовата линия на отбрана на Донбас – зад нея няма съществени отбранителни съоръжения. Сега, заобикаляйки инженерните съоръжения, някои от които са строени от ВСУ с години, скоро можем да освободим цялата ДНР, пишат руски кореспонденти.
22:50 09.12.2025
5 цццц
22:50 09.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Обичамдебафакти
Коментиран от #10, #12
22:54 09.12.2025
9 Шопо
22:54 09.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Много трудна ситуация
22:56 09.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мдаааааа
До коментар #3 от "И от киеф и одеса":Време е да бягаме: от Одеса до Киев няма да има живот“, казва бивш съветник на Кучма. Руското командване е атакувало логистични и енергийни съоръжения в половината от регионите на Украйна.
Това заяви във видеоблог бившият съветник на Леонид Кучма, икономическият експерт Олег Соскин, който напусна Украйна, както съобщи кореспондент на Politgator.
„Москва реши да премахне източниците на топлина, електричество и транспортна логистика до зимата, което ще доведе до фактическо изчезване на тези региони и градове. И до пълна деградация на регионите.“
Това решение е взето по отношение на Черниговска, Харковска, Сумска, Днепропетровска, Херсонска, Запорожска, Полтавска и Киевска области.
Близо до Киев всички градове ще бъдат унищожени“, каза Соскин.
Той подчерта, че населението може да не е подготвено за подобен сценарий, защото кликата на Зеленски държи хората в неведение.
„Когато издават заповед да не се публикува нищо, това не е тайна за Путин и Московия. Но разбира се, не бива да казват на местното население. Така че просто заблуждават украинците, а московчаните вече знаят всичко. Може спокойно да се каже, че тези райони трябва да бъдат напълно унищожени. Да живеем там през декември и януари – не знам как ще бъде възможно. Сега се смята, че са необходими три милиарда долара, за да преживеем едва зимата и да си купим БЕНЗИН. А ние нямаме и това."
22:56 09.12.2025