Новини
Свят »
Белгия »
Кая Калас: ЕС е самата същност на свободата
  Тема: Украйна

Кая Калас: ЕС е самата същност на свободата

9 Декември, 2025 12:48, обновена 9 Декември, 2025 12:48 1 403 100

  • кая калас-
  • свобода-
  • европейски съюз

Върховният представител призова за засилена подкрепа за Украйна и нови санкции срещу Русия

Кая Калас: ЕС е самата същност на свободата - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз е същината на свободата, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред комисията по външни работи на Европейския парламент. Изявлението ѝ бе по повод критиките, отправени в промените в Стратегията за национална сигурност на САЩ, предава БТА.

По думите ѝ новата стратегия отправя ясно послание, че Европа трябва да бъде по-уверена в собствените си позиции. Калас подчерта, че критиките към европейските свободи следва да бъдат насочени другаде - например към Русия, където са забранени свободните медии и опозицията, а социалната мрежа „Екс“ е блокирана.

Още новини от Украйна

Според нея броят на държавите, които желаят да се присъединят към ЕС, е доказателство за неговата стойност. Калас отбеляза, че колкото повече тези страни се доближават до Съюза, толкова по-активни стават усилията за противодействие срещу тях чрез разпространение на руска пропаганда, като даде за пример Молдова. Тя призова за повишено внимание и активни мерки срещу външната намеса.

„Правят се опити за промяна на световния ред, основан на правила, и следващата година няма да бъде по-лесна“, предупреди Калас. Тя подчерта, че ЕС трябва да продължи подкрепата си за Украйна, да развива отбранителните си способности и да работи за стабилността в регионите около Съюза.

Войната в Украйна продължава, защото Русия отказва да я прекрати, заяви още тя, като подчерта необходимостта от допълнителни санкции срещу Москва. По думите ѝ твърденията на руския президент Владимир Путин, че Европа е пречка пред мира, не отговарят на истината. Калас допълни, че краят на войната може да бъде ускорен чрез осигуряване на заем за Украйна със средства от запорираните руски активи.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 103 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    12 84 Отговор
    ЕС ще освободи Русия

    Коментиран от #4, #16, #21, #25, #77, #86

    12:48 09.12.2025

  • 2 Човек

    128 2 Отговор
    Свободата да не можеш да пуснеш жена си или дъщеря си нощем по улицата. Умопомрачени откачалки.

    Коментиран от #45, #80

    12:48 09.12.2025

  • 3 Сотир

    4 87 Отговор
    Айде копейки,налазвайте...

    Коментиран от #38, #52, #82

    12:50 09.12.2025

  • 4 От какво

    53 7 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    ЕС ще освободи Русия?

    Коментиран от #62

    12:50 09.12.2025

  • 5 Пич

    100 3 Отговор
    Тъпа , та и лесно !!! Тъпите са най свободни........от мисълта...

    12:50 09.12.2025

  • 6 Бря, бря

    69 1 Отговор
    Ти да видиш. Верваме.

    12:51 09.12.2025

  • 7 Сталин

    91 2 Отговор
    Когато сложите дърти откачени женоря начело, тъй става. От най-проспериращия съюз ще го сринат до дъното. Само гледайте.

    12:51 09.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    72 2 Отговор
    Внучка на ОФИЦЕР ОТ ss и дъщеря на висш комунистически функционери🤔‼️

    12:51 09.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    4 53 Отговор
    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    Коментиран от #31, #72

    12:51 09.12.2025

  • 11 Май Наим Г Зина

    74 2 Отговор
    Кая е самата същност на тъпотата

    12:52 09.12.2025

  • 12 Щросмайер

    61 1 Отговор
    Тази как ходи по земята, с тази празна кратуна, а не е литнала като гълъбица?

    12:52 09.12.2025

  • 13 Гешевче

    39 1 Отговор
    Явно за тази свобода е когато чува само себе си.

    12:52 09.12.2025

  • 14 RIP Сесесере 1920 1991💀

    5 46 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада 🍌🍌🍌

    12:53 09.12.2025

  • 15 Евродебил

    42 3 Отговор
    А бе,тази е расла в СССР,от там ли е взимала тия лозунги,който някак си странно пасват на неговия продължител ЕССР.Троцки сигорно потривадоволно ръце в гроба.

    Коментиран от #24

    12:53 09.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ей,кво нещо!

    37 2 Отговор
    Ей,тези урсули само викат: "Дайте" ...На🖕

    12:53 09.12.2025

  • 18 Свободен човек в Европа

    3 35 Отговор
    Милиарди хора всеки ден се събуждат щастливи че не са се родили руZ НАЦИТА

    12:53 09.12.2025

  • 19 Гост

    47 1 Отговор
    Балтийската скумрия колкото пъти си отвои устата, токлова пъти става за резил. Горката, сама не осъзнава, какви тъпотии плещи.

    Коментиран от #26

    12:54 09.12.2025

  • 20 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    5 35 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #34

    12:54 09.12.2025

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    39 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Този ли ти е кумир:
    19-годишният Богдан Ринжук, син на известния украински бизнесмен Иван Ринжук и доведен син на посланика на Украйна в България Олеся Илашчук е бил арестуван във връзка с разследването на убийството на 21-годишния Данило Кузмин, син на заместник-кмета на Харков Сергей Кузмин. Жестокото убийство е извършено на 25 ноември в австрийската столица Виена.
    С ТАКИВА ЛИ ЩЕ АСВАБАЖДАВАШ Русия🤔❓

    Коментиран от #56

    12:54 09.12.2025

  • 22 Хасковски каунь

    30 1 Отговор
    Само прекалено ограничен човек може да се изрази така

    12:54 09.12.2025

  • 23 Наглецо

    38 2 Отговор
    Тоя боклук да каже, защо нямаме руска тв и сайтове,? Тогава да ми говори за "свобода"!

    Коментиран от #32, #33

    12:54 09.12.2025

  • 24 Урсула от Брюксел

    28 1 Отговор

    До коментар #15 от "Евродебил":

    Тези по зле ще свършат от СССР.

    Коментиран от #44, #70

    12:55 09.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 УСА боклук

    14 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Може би хамсия ?

    Коментиран от #42

    12:55 09.12.2025

  • 27 Здравейте

    4 15 Отговор
    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    Коментиран от #41

    12:55 09.12.2025

  • 28 Илон Мъск

    21 1 Отговор
    Имате ли под ръка, усмирителни ризи в ЕВРОПА? Мога да доставя до 24 часа, мисля че е спешно!

    12:55 09.12.2025

  • 29 Пъдар

    26 1 Отговор
    Само при демокрацията робството наричат свобода.

    12:56 09.12.2025

  • 30 Хайо

    22 1 Отговор
    Боже прибери си я и тя не е виновна .

    12:56 09.12.2025

  • 31 Как пък

    22 1 Отговор

    До коментар #10 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":

    Една гривна/я не отиде да помага в Украйна?

    12:56 09.12.2025

  • 32 ру БЛАТА

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Наглецо":

    Никога не е късно да заминеш и да пиеш директно от иZвора

    12:56 09.12.2025

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Наглецо":

    То и БЪЛГАРСКИ НЯМАМЕ 🤔❗
    Даже логото им не е българско🤔‼️

    12:57 09.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Евродебил

    15 1 Отговор
    Само с гилотини ще се реши завинаги проблема с ЕССР.

    12:57 09.12.2025

  • 36 На западния фронт нищо ново -

    11 1 Отговор
    обмисляне на нови санкции.

    12:57 09.12.2025

  • 37 интересно

    20 1 Отговор
    Некой може ли да познае дали американския държавен секретар Рубио/външен министър/ ще се срещне поне веднъж за целия си мандат с Кая? Що така не и обръщат внимание, на мъдрите и поучителни приказки?

    12:57 09.12.2025

  • 38 Смотльо,

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сотир":

    Отговори ми на един въпрос ; защо на вас центаджийте ви искат визи за обора ? От кога за обора за се искат визи ? Наши сте много желани ?

    12:58 09.12.2025

  • 39 демократ

    17 1 Отговор
    Нема чо голяма дупка от ЕС. Където някакви азиятци и афрота имат повече права от коренното население.

    12:58 09.12.2025

  • 40 А къде свободата

    16 1 Отговор
    Да решаваш дали да помагаш на Украйна,дали да теглиш заем за нея...защото референдум няма. Или тая има в предвид свободата шепа самозвани политици да определят бъдещето на 500 млн европейци??! Това е самоуправство а не свобода

    12:58 09.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гост

    13 0 Отговор

    До коментар #26 от "УСА боклук":

    Скумрията повече мирише....пък и може ли, коскоджамити еврокумисар, да бъде хамсия?! Аншоа?! Несериозно е някак. Сигурно е обаче, че до херинга не достига!

    13:01 09.12.2025

  • 43 Е га ти

    12 0 Отговор
    Тези са по-нагли от нашите 🐷🎃

    13:01 09.12.2025

  • 44 RIP Сесесере 1920 1991💀

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Урсула от Брюксел":

    Ще ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌

    13:03 09.12.2025

  • 45 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Човек":

    СВОБАДА ДРУГАРИ ...ГО КАЗЗВА ЧОВЕК КОЙТО НЕ Е ИЗБИРАН ОТ НИКОГО ????АЙДЕ ДАЙТЕ СИ ПЕНСИИТЕ И ЗАПЛАТИТЕ ЗА СНАРЯДИ ЗА УКРО ФАШИСТИТЕ ...ЗАЩОТО НЕ МОЖЕМ ДА ОТКРАДНЕМ РУСКИТЕ ПАРИ ...Е ТЕ ТОВА Е СВОБОДА ..

    13:04 09.12.2025

  • 46 Хеми значи бензин

    6 2 Отговор
    С нлюбопитство очаквам момента в който ЕС РФ ще се обединят и с Китай и ще тръгнат сррщу Сащ.
    Немската нацистка двуличност е отвратитрлна нагла и безкрайна.

    13:04 09.12.2025

  • 47 факт

    8 1 Отговор
    В Азиатския грографско полиъически придатък ЕС е едно нищо.

    13:05 09.12.2025

  • 48 Иван

    9 0 Отговор
    Содом и Гомор е по-свободен от ЕС.

    13:06 09.12.2025

  • 49 Опорка

    5 0 Отговор
    хаххаххааххахахахахаха само това мога да кажа

    13:06 09.12.2025

  • 50 не може да бъде

    9 1 Отговор
    Новата МАгАрини съвсем очевидно счита че не се е орезилила достатъчно и затова трябва за продължи с изцепките!?Какво е ЕС в момента за мен няма никакво значение - но има много голямо значение как възприемат ЕС Илон Мъск президентът Доналд Тръмп синът му Доналд Тръмп мл. вицепрезидентът ДжД.Ванс и редица известни журналисти и експерти от САЩ -становищата им са публикувани в различни медии ...какво мога да кажа - даже не се стараят вече да подбират епитети които хич не са ласкателни !?И лошото е че са верни !?А г-жа Калас ще остане в историята вероятно като най-неадекватната представителка от управлението на ЕС ...заедно с г.-жа Урсула -вземи едната та удари другата!?

    13:07 09.12.2025

  • 51 Каква добра певица оперна

    10 0 Отговор
    Имаше преди. А СЕГА ЕДНА КОЯТО КАЗВА, ЕС Е ""СВОБОДА"" НО ЗА ВАС ВЕРУЮТО Е КОРУПЦИЯ БОНУСИ КОМИСИОННАТА. Чао чао бамбина.

    13:07 09.12.2025

  • 52 Хи хи хи

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сотир":

    Отивай в страната на Марлборото сред всички националности за да работиш на три работи и ще бъдеш щастлив. 🤣

    13:09 09.12.2025

  • 53 невменяеми индивиди

    10 0 Отговор
    Тази е напълно изкукала. Все едно Хитлер, Сталин или някой ислямистки главорез да заявят, че са самата същност на свободата. Явно с тези индивиди няма да стане по цивилизован начин. Тази самозабравила се върхушка от корумпирани и самовлюбени диктатори ще си отиде само след някакъв сериозен катаклизъм, както казва Джоузеф Стиглиц. А дотогава - на колониите като България и на гражданите на ЕС - нито грам свобода. Само терор, ограбване, цензура, диктат и война. Да идва Тръмп или Путин, ако ще и Ердоган, че вече не се трае.

    13:11 09.12.2025

  • 54 ООрана държава

    7 0 Отговор
    ЕС обеднява и се разпада, моментално трябеа да се смени това гибелно управление или връщане назад няма да има

    13:13 09.12.2025

  • 55 Изявите на Калас в

    7 0 Отговор
    ,,тесен семеен кръг” не са от значение, след като на международната политическа сцена ЕС реално не присъства.

    13:13 09.12.2025

  • 56 Умников

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Аааа , байо , какви са сега тези неща?
    Я да си вземеш думите назад !
    Украинската посланничка , е най-добрата посленичка , на нея не мож и вмени такива неща!
    А аз ,понеже много и истиски вярвам на нашите "национални телевизии" , докато не го каже някой истински журналист -не вярвам!

    Коментиран от #64, #66

    13:14 09.12.2025

  • 57 хихи

    6 0 Отговор
    Кая и свдободна да е и кекс с мъжа си в кухнята да прави, пак мисли за Путин

    13:14 09.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 факуса

    5 0 Отговор
    ха ха ес кайче с чайче вместо мозък, е същината на лицемерието

    13:16 09.12.2025

  • 61 Куцото добиче

    9 0 Отговор
    Зиг Хайл майн фюрер !

    13:17 09.12.2025

  • 62 1234

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "От какво":

    както вървят нещата от дразнещият ес

    13:18 09.12.2025

  • 63 Русофобка

    13 0 Отговор
    Как може да сложат това недоразумение за върховен представител на ЕС, с омраза не се прави политика

    Коментиран от #69

    13:18 09.12.2025

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Умников":

    😄😄 Като Цънци и Виктурчу ли 😄😄

    13:19 09.12.2025

  • 65 СПРАВЕДЛИВ

    8 0 Отговор
    ТИ МАЙ СИ НЕНОРМАЛНА

    13:19 09.12.2025

  • 66 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор

    До коментар #56 от "Умников":

    Или като от жълто -синьото студио на каналджиите🤔❗

    13:20 09.12.2025

  • 67 Възмутен

    9 0 Отговор
    "Европейският съюз е същината на свободата"

    То на едни лагери по времето на Хитлер е пишело "работата ще ви направи свободни". Та и ние европейците се чувстваме много свободни като ни забраниха руските телевизии, като отменят избори в Румъния, като ги фалшифицират в Молдова, като ни управляват някакви от никого неизбрани които затриват Европа и ни карат да плащаме на неонацистка хунта в Украйна за да могат да си купят златни тоалетни и коли по 5 милиона евро.

    Абе върхът на свободата е това да знаете особено ако ви го каже наследничка на фашисти и комунисти.

    13:21 09.12.2025

  • 68 бай Ставри

    7 0 Отговор
    Кая, чудя се как не си се сетила до сега да създадете "Хитлерюнген" в Украйна ! Приеми го като съвет, все едно дядо ти го нашепва от гроба.

    13:21 09.12.2025

  • 69 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "Русофобка":

    Викат му ОТРИЦАТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ❗

    13:21 09.12.2025

  • 70 факуса

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Урсула от Брюксел":

    да,и то много щот нямат ресурси и требе ги купуват и то скъпо а няма с какво

    13:22 09.12.2025

  • 71 Радио Ереван

    6 1 Отговор
    Кая Калас няма нужда да се изрусява !

    13:24 09.12.2025

  • 72 дедо

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":

    как пък един "защитник" на свободата и украйна не замина там да се бие с руснаците.

    13:24 09.12.2025

  • 73 АБВ

    9 1 Отговор
    Калас е наименованието на мерната единица за глупост. Скалата е от 0 - 100 /0 - умен човек, 100 - малоумен/, а Кая е с 90 каласи защото сигурно може да си каже и напише името с най-много две грешки.

    Коментиран от #93

    13:24 09.12.2025

  • 74 Какво (не)съвпадение?!

    3 1 Отговор
    Тъкмо и аз (не)си мислих същото,като Калас...!
    😉😂🤣🤭!

    13:25 09.12.2025

  • 75 Стандарт

    0 7 Отговор
    В Русия има 39 хиляди електромибила!В Германия 185 хиляди зарядни станции!

    Коментиран от #83, #92

    13:25 09.12.2025

  • 76 1234

    3 0 Отговор
    Моля! Не разбрах заглавието.

    13:26 09.12.2025

  • 77 ,,ША"...?!

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Кога на Кая и цъфнат налъмите...

    13:26 09.12.2025

  • 78 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ТАЗИ Е ТОТАЛ ЩЕТА! МНОГО И ЛИПСВА ЛЮБОВНИ ЛАСКИ!

    13:27 09.12.2025

  • 79 стоян георгиев

    9 0 Отговор
    Според това нещо фашизма е свобода.

    13:28 09.12.2025

  • 80 Какво излиза?

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Човек":

    Ако ЕС е съшността на свободата, защо са забранени руските медии, култура, филми, спорт и др,?
    Това твърдени навява спомени за надписа върху входа на едно чудовищно немско учреждение от Втората Свтова война.

    13:28 09.12.2025

  • 81 000

    7 0 Отговор
    Вече не е смешно. Европа потъва все по-дълбоко.

    13:28 09.12.2025

  • 82 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сотир":

    НИЕ СМЕ ВЪРХУ РОДИТЕЛКАТА ТИ!

    13:29 09.12.2025

  • 83 Ако

    6 0 Отговор

    До коментар #75 от "Стандарт":

    Електромобила е стандарт да ама не! Складовете са пълни нещо не ги искат много НЕ ЗНАМ

    13:29 09.12.2025

  • 84 Възмутен

    8 0 Отговор
    "краят на войната може да бъде ускорен чрез осигуряване на заем за Украйна със средства от запорираните руски активи"

    Тая вярва ли си на изцепките - все едно казва:
    - ако откраднеш бензин от комшията и го налееш в огъня това ще го изгаси.

    И такива "лидери" ни управляват и после защо Европа вървяла надолу - най интересното е че те не са избирани от никого и официално няма как да ги махнеш - единствения начин е народа да се вдигне и да ги измете.

    13:29 09.12.2025

  • 85 И за това вероятно

    5 0 Отговор
    Майдани, оранжеви революции, тероризъм и геноцид подкрепя нали? Защото ЕС е самата същност на свободата

    13:30 09.12.2025

  • 86 Недостойно

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Това твърдение навява спомени за един надпис върху порталния вход на едно чудовищно немско учреждение от Втората Световна Война.

    13:30 09.12.2025

  • 87 Да изчезваш боклук

    3 0 Отговор
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    13:31 09.12.2025

  • 88 Не така

    5 0 Отговор
    Нещо кандидат членките за ЕС дават назад- Сърбия Македония.Защо ли ? Отговорът е ясен, май нещо в ЕС нещата боксуват и вървят назад.Свободите също поизчезват, има ги само в главите на Урсулата и Каята, защото си правят каквото си искат.На това обаче му се казва диктатура, а не демокрация.

    13:32 09.12.2025

  • 89 Вафен

    3 0 Отговор
    Този хербарий ,да слага униформата на щурмгеверт и директно на Източният фронт.Ама за своя лична сметка.Тази война и е лична.

    13:33 09.12.2025

  • 90 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Глупости на търкалета, вземат ли активите на Русия , войната ще стане още по жестока, няма да спре. Но трябва капка мозък за да се сетиш.
    А като нищо и Европа да пострада

    13:36 09.12.2025

  • 91 123456

    2 0 Отговор
    ЕС е самата същност на свободата - да грабиш колкото можеш и никой да не те закача , щото си върховен тъпанар или тъпанарка ( свирач на тъпан имам предвид )., а мизерните баламурници да бачкат и да се притесняват от санкции. Земи си го ту ри сама , де аааа диавола де аааа !

    13:38 09.12.2025

  • 92 Шофьор

    5 0 Отговор

    До коментар #75 от "Стандарт":

    "В Русия има 39 хиляди електромибила!В Германия 185 хиляди зарядни станции"

    И това какво трябва да значи - че на германците им е много скъп бензина ли? Или че електромобилите за нищо не стават за Русия защото само подмосковието се простира на 1000 км от Москва. Със сегашните електромобили и студа в Русия той не може излезе от Москва само - да не говорим за Сибир че прехвалените ви електромобили при -50 градуса няма да мръднат от мястото си.

    Що се мъчите да правите пропаганда с нещо от което не разбирате - повтаряйте опорките "Киев за три дня" че не стига за повече.

    13:38 09.12.2025

  • 93 Вампир

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "АБВ":

    Не на глупост,а на Патологична злоба.

    13:38 09.12.2025

  • 94 Хмм

    2 0 Отговор
    как си приличат с предишната, дето я съдят, като две капки вода

    13:38 09.12.2025

  • 95 Бени Пича

    1 0 Отговор
    Много е права, че ЕС е самата същност на свободата, само дето я няма свободата или пък същността, не знам кое от двете, може би и двете :-))

    13:38 09.12.2025

  • 96 За затвора сте всички

    1 0 Отговор
    Това което се твърди е точно обратното.

    13:38 09.12.2025

  • 97 ахааа

    0 0 Отговор
    калас и другата измет ще види свободата - чадъра от гъбката.

    13:39 09.12.2025

  • 98 ЕС никога , ама никога от основаването

    0 0 Отговор
    си до сега НЕ е бил "самата същност на свободата" ! Идеята беше такава, но не се реализира и се подмени същността му. Всеки божи ден по някакъв начин се отнемат свободи. Всякакви свободи.

    13:40 09.12.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Не се ли уморихте?!

    1 0 Отговор
    Да триете Истината...!

    13:43 09.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания