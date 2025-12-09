Кая Калас: ЕС е самата същност на свободата

Европейският съюз е същината на свободата, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред комисията по външни работи на Европейския парламент. Изявлението ѝ бе по повод критиките, отправени в промените в Стратегията за национална сигурност на САЩ, предава БТА.

По думите ѝ новата стратегия отправя ясно послание, че Европа трябва да бъде по-уверена в собствените си позиции. Калас подчерта, че критиките към европейските свободи следва да бъдат насочени другаде - например към Русия, където са забранени свободните медии и опозицията, а социалната мрежа „Екс“ е блокирана.

Според нея броят на държавите, които желаят да се присъединят към ЕС, е доказателство за неговата стойност. Калас отбеляза, че колкото повече тези страни се доближават до Съюза, толкова по-активни стават усилията за противодействие срещу тях чрез разпространение на руска пропаганда, като даде за пример Молдова. Тя призова за повишено внимание и активни мерки срещу външната намеса.

„Правят се опити за промяна на световния ред, основан на правила, и следващата година няма да бъде по-лесна“, предупреди Калас. Тя подчерта, че ЕС трябва да продължи подкрепата си за Украйна, да развива отбранителните си способности и да работи за стабилността в регионите около Съюза.

Войната в Украйна продължава, защото Русия отказва да я прекрати, заяви още тя, като подчерта необходимостта от допълнителни санкции срещу Москва. По думите ѝ твърденията на руския президент Владимир Путин, че Европа е пречка пред мира, не отговарят на истината. Калас допълни, че краят на войната може да бъде ускорен чрез осигуряване на заем за Украйна със средства от запорираните руски активи.