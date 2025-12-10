Новини
България »
Костадин Костадинов: Това правителство пази турските интереси, не българските

Костадин Костадинов: Това правителство пази турските интереси, не българските

10 Декември, 2025 18:16

Този кабинет превърна България в една васална държава на Турция, посочи лидерът на "Възраждане"

Костадин Костадинов: Това правителство пази турските интереси, не българските - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Този кабинет превърна България в една васална държава на Турция.“ - каза Костадин Костадинов в декларация от трибуната на НС, в която описа подробно скандалния случай с дрейфащия танкер край българските брегове и реакцията на институциите, която той определя като безпрецедентно унизителна за държавата.

По думите му „в края на миналата седмица войната в Украйна дойде и до българските брегове в буквалния смисъл на думата“, след като един танкер, пострадал според него от „терористичен и пиратски акт от страна на фашистка Украйна“, е започнал да дрейфа покрай европейска Турция. Председателят на „Възраждане“ подчерта, че става въпрос за кораб, „собственост на малка държава в Западна Африка“, ударен и изоставен в международни води.

Според изложеното, ключовият момент настъпва, когато „турският влекач е навлязъл на 40 км в българската държавна акватория“, прекарвайки над три часа във водите, които са изключителна държавна собственост. Костадинов заяви, че влекачът е вкарал танкера дълбоко в българска територия и „след като зарязва танкера във вече българските държавни води, се изнася на юг“. Той подчерта, че това не е останало незабелязано от граничните служби, тъй като техниката ни може „да засече дори рибарски лодки, какво да говорим за танкер 150 000 бруто регистър тона“.

Той разкри още, че вместо да предприемат действия, граничните служби са търсили разрешение от правителството как да реагират: „От гранична полиция са поискали инструкция от българското правителство какво да правят в тази ситуация, макар че би трябвало да не искат инструкция. От българското правителство са дали инструкция на граничната полиция да не реагира.“

Костадин Костадинов описа ситуацията като по-сериозна от всички известни досега случаи на административен хаос, защото засяга сигурността на страната.
„Означава, че няма проблем един турски кораб да навлезе в български води, да вкара друг кораб, при това 150 000 бруто регистър тона - танкер, ударен, който ние не знаем и досега в какво точно състояние е, да го зареже в българските води и след това да напусне абсолютно необезпокоявано.“

По думите му правителството е реагирало едва когато информацията излиза в сайта “Обективно”, а хората на брега започват да снимат танкера. „Беше извикан турският посланик“, заяви Костадинов, като отбеляза, че дипломатът е отрекъл Турция да има отношение. „Има ли някой, който да вярва на посланика? Естествено, че той така ще каже. Турция, за разлика от България, не е разграден двор.“

Костадинов изрази опасения, че при липсата на екипаж, лошите метеорологични условия могат да доведат до сериозен инцидент. Според него корабът е твърде близо до сушата:
„На по-малко от километър е. След като превърнахме една голяма част от държавата си в сметище, ще превърнем и крайбрежието на морето си ли в сметище?“

Той припомни и случая с кораба “Вера Су”, който месеци наред стоя заседнал край Камен бряг, като посочи, че „и там беше същата работа - никаква реакция, никаква отговорност“.

Костадин Костадинов отправи сериозни обвинения към управляващите, като заяви, че решенията не се взимат от министър-председателя, а от „собственика на правителството Пеевски и неговия политически пенсионер Борисов“.
„Сто процента те са казали да не се реагира по никакъв начин. Това е позорно.“

Той изложи и хипотетичен пример, който според него вече не звучи нереалистично:
„Ще почнат да си изхвърлят боклука в нашите земи? Хипотетично може да звучи абсурдно. Само че до преди няколко дни и на мен ми звучеше абсурдно, че турски влекач ще изкара почти на скалите танкер 150 000 бруто регистър тона.“

Костадинов подчерта, че реакция трябва да има „на секундата“, а не часове по-късно, и че българската държава трябва да отговори равнопоставено:
„Ако държавата имаше грам самоуважение, един български влекач трябваше да извади обратно този танкер в турски води, след което българският посланик да каже, ама това е частна фирма, ние нямаме нищо общо.“

Той обобщи ситуацията така: „Трябва да има оставка на това правителство, което всеки един ден доказва, че е вредно за националните интереси. Нито вътрешната, нито външната политика са добри за България. Вътрешната политика обслужва олигархични кланови мафиотски интереси на ДПС и на ГЕРБ, а във външната политика обслужва чужди държави. На първо място и най-вече Турция.“

В заключение председателят на “Възраждане” отправи призив към гражданите:
„Призовавам всички българи да дойдат довечера на площадите, не само в София, но и в цяла България, за да кажем оставка за този кабинет веднага.“


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъ

    3 3 Отговор
    ДПС направиха театро.
    От турска партия сега има и ромска.
    Двете заедно хич не са малко.
    На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.

    Коментиран от #9, #14

    18:19 10.12.2025

  • 2 Хаха хаха ха

    8 4 Отговор
    А Копейкин пази руските интереси. Ние протестиращите, пазим българските интереси!

    18:21 10.12.2025

  • 3 Даааааа

    10 0 Отговор
    На следващите избори да гласуват само грамотни.
    Лесно е!
    Преди гласуване всеки си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно

    18:21 10.12.2025

  • 4 Потрес

    5 4 Отговор
    Факт! Някакъв турски буксир, но довлече взривения от yкpoтерористи кораб и го плюсна в наши води и цялата олигархия, която ни управлява се умълча!?!? Нищо не можели да направят имало 4-5 бала вълнение!? Що за граница, що за корабчета, щом не могат на 4-5 бала да реагират?? Някакъв 220 килограмов квичи "не на омразата" и вади етничаската карта и заплашва с приключване!?!?

    18:22 10.12.2025

  • 5 То и ти

    6 4 Отговор
    защитаваш руските интереси,ама си натискаш стола в парламента. Хайде изчезвай вече, руска пидкоги

    18:22 10.12.2025

  • 6 оня с коня

    5 6 Отговор
    Костадинов иска да вземе властта за да пази Руските интереси.Междувременно тъповатото Възраждане меси КАТО ЛУДО Погачи за дядо Иван който бил вече на Дунава ама така и не разбира, че докато сме в НАТО Руски ботуш няма как да стъпи в България.

    18:23 10.12.2025

  • 7 Не вярвам да не сте знаели!

    2 3 Отговор
    Като помагахте на Борисов не знаехте ли?

    18:25 10.12.2025

  • 8 самата истина

    4 0 Отговор
    е това, те работят за друга страна

    18:27 10.12.2025

  • 9 1111

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":

    ТАЗИ ВЕЧЕР ПРОТЕСТЪТ ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ ПРЕД ЦИК И ВАС, ЗАЩОТО НЕ СПАЗИХА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС И ДОПУСНАХА ДВЕ ФРАКЦИИ НА ЕДНА ПАРТИЯ ДА ВЛЯЗАТ В ПАРЛАМЕНТА!

    18:28 10.12.2025

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 4 Отговор
    С КОПЕЙКИН , ПАZИ РУСКИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА ФАШИСТА ПУТЛЕР ...................... ФАКТ !

    18:36 10.12.2025

  • 11 Копейка, ти си васал

    3 3 Отговор
    Бали твоя господар нападна Украйна и ни спря газта

    18:39 10.12.2025

  • 12 Как

    1 1 Отговор
    А Коцето пази руските интереси. Както и онзи агент на КГБ президентът ни!

    18:52 10.12.2025

  • 13 Факт

    1 0 Отговор
    Още когато се появят на хоризонта, трябва да бъдат уведомени министрите на външните, вътрешните работи и отбраната и да бъдат извикани посланиците на замесените държави. Трябва по тревога да бъдат изпратени Български влекачи, да посрещнат турския влекач и да докарат кораба в безопасно пристанище. Но най-вероятно няма такива налични!

    18:52 10.12.2025

  • 14 сганин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":

    И НИЙ СМЕ ГЪБАРИ И РИБАРИ МА ЗНЙМЕ ГА ДА ХОДИМ ЗА РИБА И ЗА ГЪБИ....

    18:55 10.12.2025

  • 15 дядо йоцо вижда

    0 0 Отговор
    докато има силна РУСИЯ има и БЪЛГАРИЯ - съвпадащи интереси.Като няма морал поне малко акъл да има.

    18:57 10.12.2025

  • 16 А ти копейка

    0 0 Отговор
    Пазиш руските интереси, предател такъв!

    18:57 10.12.2025

  • 17 ?????

    1 0 Отговор
    "един танкер, пострадал според него от „терористичен и пиратски акт от страна на фашистка Украйна"
    А според редакцията танкерът явно е пострадал от извънземни.
    Или не е така? А?

    18:58 10.12.2025

