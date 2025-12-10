Костадин Костадинов: Това правителство пази турските интереси, не българските

„Този кабинет превърна България в една васална държава на Турция.“ - каза Костадин Костадинов в декларация от трибуната на НС, в която описа подробно скандалния случай с дрейфащия танкер край българските брегове и реакцията на институциите, която той определя като безпрецедентно унизителна за държавата.

По думите му „в края на миналата седмица войната в Украйна дойде и до българските брегове в буквалния смисъл на думата“, след като един танкер, пострадал според него от „терористичен и пиратски акт от страна на фашистка Украйна“, е започнал да дрейфа покрай европейска Турция. Председателят на „Възраждане“ подчерта, че става въпрос за кораб, „собственост на малка държава в Западна Африка“, ударен и изоставен в международни води.

Според изложеното, ключовият момент настъпва, когато „турският влекач е навлязъл на 40 км в българската държавна акватория“, прекарвайки над три часа във водите, които са изключителна държавна собственост. Костадинов заяви, че влекачът е вкарал танкера дълбоко в българска територия и „след като зарязва танкера във вече българските държавни води, се изнася на юг“. Той подчерта, че това не е останало незабелязано от граничните служби, тъй като техниката ни може „да засече дори рибарски лодки, какво да говорим за танкер 150 000 бруто регистър тона“.

Той разкри още, че вместо да предприемат действия, граничните служби са търсили разрешение от правителството как да реагират: „От гранична полиция са поискали инструкция от българското правителство какво да правят в тази ситуация, макар че би трябвало да не искат инструкция. От българското правителство са дали инструкция на граничната полиция да не реагира.“

Костадин Костадинов описа ситуацията като по-сериозна от всички известни досега случаи на административен хаос, защото засяга сигурността на страната.

„Означава, че няма проблем един турски кораб да навлезе в български води, да вкара друг кораб, при това 150 000 бруто регистър тона - танкер, ударен, който ние не знаем и досега в какво точно състояние е, да го зареже в българските води и след това да напусне абсолютно необезпокоявано.“

По думите му правителството е реагирало едва когато информацията излиза в сайта “Обективно”, а хората на брега започват да снимат танкера. „Беше извикан турският посланик“, заяви Костадинов, като отбеляза, че дипломатът е отрекъл Турция да има отношение. „Има ли някой, който да вярва на посланика? Естествено, че той така ще каже. Турция, за разлика от България, не е разграден двор.“

Костадинов изрази опасения, че при липсата на екипаж, лошите метеорологични условия могат да доведат до сериозен инцидент. Според него корабът е твърде близо до сушата:

„На по-малко от километър е. След като превърнахме една голяма част от държавата си в сметище, ще превърнем и крайбрежието на морето си ли в сметище?“

Той припомни и случая с кораба “Вера Су”, който месеци наред стоя заседнал край Камен бряг, като посочи, че „и там беше същата работа - никаква реакция, никаква отговорност“.

Костадин Костадинов отправи сериозни обвинения към управляващите, като заяви, че решенията не се взимат от министър-председателя, а от „собственика на правителството Пеевски и неговия политически пенсионер Борисов“.

„Сто процента те са казали да не се реагира по никакъв начин. Това е позорно.“

Той изложи и хипотетичен пример, който според него вече не звучи нереалистично:

„Ще почнат да си изхвърлят боклука в нашите земи? Хипотетично може да звучи абсурдно. Само че до преди няколко дни и на мен ми звучеше абсурдно, че турски влекач ще изкара почти на скалите танкер 150 000 бруто регистър тона.“

Костадинов подчерта, че реакция трябва да има „на секундата“, а не часове по-късно, и че българската държава трябва да отговори равнопоставено:

„Ако държавата имаше грам самоуважение, един български влекач трябваше да извади обратно този танкер в турски води, след което българският посланик да каже, ама това е частна фирма, ние нямаме нищо общо.“

Той обобщи ситуацията така: „Трябва да има оставка на това правителство, което всеки един ден доказва, че е вредно за националните интереси. Нито вътрешната, нито външната политика са добри за България. Вътрешната политика обслужва олигархични кланови мафиотски интереси на ДПС и на ГЕРБ, а във външната политика обслужва чужди държави. На първо място и най-вече Турция.“

В заключение председателят на “Възраждане” отправи призив към гражданите:

„Призовавам всички българи да дойдат довечера на площадите, не само в София, но и в цяла България, за да кажем оставка за този кабинет веднага.“