Какво е баклофенова помпа… Проф. Красимир Минкин пред ФАКТИ

12 Декември, 2025 13:24 1 175 10

Лечението с баклофенова помпа е подходящо при пациенти с тежък спастицитет, така че походката им е невъзможна, казва медикът

Какво е баклофенова помпа… Проф. Красимир Минкин пред ФАКТИ - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

В Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София бе имплантирана първата в България баклофенова помпа за лечение на тежка спастичност. Това е модерно устройство, което се поставя под кожата в областта на кръста и чрез тънък катетър доставя лекарството директно в гръбначния канал. Така се постига силен ефект с по-малка доза и минимум странични ефекти. Помпата се програмира чрез таблет – само чрез допиране до кожата. Пред ФАКТИ по темата говори проф. д-р Красимир Минкин, специалист-неврохирург в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

- Проф. Минкин, в УМБАЛ „Св. Иван Рилски" имплантирахте баклофенова помпа. Какво представлява устройството. Разкажете повече?
- Баклофеновата помпа е устройство, което може да намали спастицитета (патологично увеличения мускулен тонус) при пациенти с мозъчна или гръбначно-мозъчна увреда. Това устройство прилича на диск с диаметър 9 cm и дебелина 2 cm, което се имплантира под кожата на корема и през катетърче с диаметър около 1 мм доставя лекарството Баклофен около гръбначния мозък. По този начин се постига висока доза на лекарството около гръбначния мозък при ниска доза около главния мозък. Това позволява голяма ефективност на медикамента и по-малко странични ефекти при стократно по-малки дози в сравнение с приема на Баклофен през устата.

- При какви пациенти може да се сложи и как се решава дали е подходящо лечение?
- Такива пациенти могат да страдат от множествена склероза, гръбначно-мозъчна травма, трансверзален миелит, тежка детска церебрална парализа, наследствена парапареза. Баклофеновата помпа не дава допълнителна мускулна сила и не може да се очаква, че пациентите ще проходят, но може значително да се намали страданието им вследствие на болки или абнормна позиция.

При всеки пациент е задължително провеждане на баклофенов тест,

който представлява лумбална пункция и инжектиране на единична доза Баклофен за да се прецени дали ефектът от лечението би бил задоволителен. Ако баклофеновият тест е положителен, пациентът се представя на специализирана комисия, която взема решение.

- В какъв етап от заболяването може да се пристъпи към поставянето на баклофеновата помпа при пациента?
- Лечението с баклофенова помпа се прилага при тежки гръбначно-мозъчни травми и при напреднали форми на множествена склероза, трансверзален миелит, детска церебрална парализа, наследствена парапареза. Обикновено пациентите, които се нуждаят от баклофенова помпа са загубили способността си да ходят.

- Процедурата покрива ли се от НЗОК?
- За щастие интервенцията и импланта се покриват напълно от НЗОК и пациентите не заплащат нищо свързано с имплантацията.

- Трудна ли е интервенцията при поставянето?
- Не, операцията не се отличава с хирургична сложност. Интервенцията прилича на лумбална пункция последвана от имплантиране на диска с помпата в подкожието на коремната стена. Процедурата трае обикновено под 1 час.

- Първата пациентка е 48-годишна жена с множествена склероза. Как я избрахте?
- Това е втората пациентка, която беше насочена към нас, и първата, при която баклофеновият тест беше положителен. Спастицитетът намаля значително при нея след инжектиране на Баклофен при лумбална пункция и това ни накара да предложим поставяне на постоянна баклофенова помпа.

- На колко места в България се прави имплантиране на баклофенова помпа?
- Засега баклофенови помпи се имплантират само в нашата болница - УМБАЛ „Св. Иван Рилски. Тук се намира единственият в страната център за Функционална Неврохирургия и ние имаме мисията и моралното задължение да въвеждаме всички утвърдени хирургични методи за подобрение на функционирането на нервната система. Центърът по Функционална Неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ помага на пациенти с медикаментозно-резистентни епилепсии, Паркинсонова болест, дистонии, болка, а вече и спастицитет.

- Този метод колко е застъпен в световен мащаб и какво е наблюдението върху ефективността му?
- Идеята за баклофеновите помпи възниква преди 40 години и всяка година само в САЩ се имплантират над 10 000 баклофенови помпи. Ефективността на метода върху спастицитета е значителен при пациентите с положителен баклофенов тест. Предимството на тези помпи е, че е възможно регулиране на дозата до получаване на максимален ефект при минимални странични ефекти. Дозата може да се регулира и в рамките на денонощието и да бъде по-голяма през часовете с повече спазми и по-малка, когато пациентът има по-малка нужда.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзън-дзън

    5 1 Отговор
    Шапки долу, дами и господа!
    Един истински човек и специалист е пред нас!

    Коментиран от #4

    13:36 12.12.2025

  • 2 Софийски селянин,

    3 0 Отговор
    Стигни ли се до там казвай,пази Боже...

    13:39 12.12.2025

  • 3 Гаргамел

    3 0 Отговор
    Може и фенибут. Аз предозирах още първия път, замалко да повърна. Върти ти се свят като от пиене и сънуваш като от херувим. Има вкус на обикновена лимонена киселина, лимонадка. Сънувах някакви дворци, пълни с гербаджии. Те па и трамадола забраниха, че в Западна Африка създавал проблеми, че употрэбяващите нямали пари да си го купят от местните амбулантни аптекари... Трамадола е коварен, но великолепен!

    13:42 12.12.2025

  • 4 Смърфиета

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дзън-дзън":

    Ай стир!

    13:44 12.12.2025

  • 5 здравенбизнес

    2 1 Отговор
    Има и инсулинови помпи, но срещу месечен абонамент - нещо като интернет услуга... за живот

    Коментиран от #7, #9

    13:49 12.12.2025

  • 6 Става ад в Европа

    2 2 Отговор
    Германия е върнала Инквизицията,смесица между Фашизъм и Инквизиция, който не се справя полицията му праща изроди или го бият с ток!

    Коментиран от #8

    13:50 12.12.2025

  • 7 Гаргамел

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "здравенбизнес":

    За болка и фентанилови лепенки вършат работа, бупренорфин също, перорален морфин е идеалното. Защо да се тъпчем с противовъзпалителни? Да не би да са полезни?

    13:56 12.12.2025

  • 8 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Става ад в Европа":

    Орбан е съседната статия.

    13:57 12.12.2025

  • 9 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "здравенбизнес":

    Абе, какво стана с д-р Асърджич? Чу се, че ня някакво кемсех парти нещо с крака на някаква табуретка нещо направили сложили го на някакво момче, връзвали го и... оживяло ли е?

    14:00 12.12.2025

  • 10 Д-р Марин Събев

    1 0 Отговор
    Проф. д-р Минкин е изключителен специалист и трябва да сме благодарни, че работи в България. Въпреки това, тъй като имам представа за размера на неговите доходи – както заплата, така и допълнителни възнаграждения – бих искал(а) да отправя една молба за повече емпатия и съчувствие към самотните родители, пенсионерите, работещите бедни и всички други хора в затруднено финансово положение.

    Уважаеми професоре, смятам, че е разумно и логично по-високите такси да бъдат насочени към хората с големи финансови възможности – милионери, милиардери, политици, водещи бизнесмени. Но не и към тези, които едва свързват двата края и са в капана на собствените си здравословни и житейски трудности в този често несправедлив свят.

    Благодаря Ви предварително.

    14:08 12.12.2025

