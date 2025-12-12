Какво е баклофенова помпа… Проф. Красимир Минкин пред ФАКТИ

В Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София бе имплантирана първата в България баклофенова помпа за лечение на тежка спастичност. Това е модерно устройство, което се поставя под кожата в областта на кръста и чрез тънък катетър доставя лекарството директно в гръбначния канал. Така се постига силен ефект с по-малка доза и минимум странични ефекти. Помпата се програмира чрез таблет – само чрез допиране до кожата. Пред ФАКТИ по темата говори проф. д-р Красимир Минкин, специалист-неврохирург в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.
- Проф. Минкин, в УМБАЛ „Св. Иван Рилски" имплантирахте баклофенова помпа. Какво представлява устройството. Разкажете повече?
- Баклофеновата помпа е устройство, което може да намали спастицитета (патологично увеличения мускулен тонус) при пациенти с мозъчна или гръбначно-мозъчна увреда. Това устройство прилича на диск с диаметър 9 cm и дебелина 2 cm, което се имплантира под кожата на корема и през катетърче с диаметър около 1 мм доставя лекарството Баклофен около гръбначния мозък. По този начин се постига висока доза на лекарството около гръбначния мозък при ниска доза около главния мозък. Това позволява голяма ефективност на медикамента и по-малко странични ефекти при стократно по-малки дози в сравнение с приема на Баклофен през устата.
- При какви пациенти може да се сложи и как се решава дали е подходящо лечение?
- Такива пациенти могат да страдат от множествена склероза, гръбначно-мозъчна травма, трансверзален миелит, тежка детска церебрална парализа, наследствена парапареза. Баклофеновата помпа не дава допълнителна мускулна сила и не може да се очаква, че пациентите ще проходят, но може значително да се намали страданието им вследствие на болки или абнормна позиция.
При всеки пациент е задължително провеждане на баклофенов тест,
който представлява лумбална пункция и инжектиране на единична доза Баклофен за да се прецени дали ефектът от лечението би бил задоволителен. Ако баклофеновият тест е положителен, пациентът се представя на специализирана комисия, която взема решение.
- В какъв етап от заболяването може да се пристъпи към поставянето на баклофеновата помпа при пациента?
- Лечението с баклофенова помпа се прилага при тежки гръбначно-мозъчни травми и при напреднали форми на множествена склероза, трансверзален миелит, детска церебрална парализа, наследствена парапареза. Обикновено пациентите, които се нуждаят от баклофенова помпа са загубили способността си да ходят.
- Процедурата покрива ли се от НЗОК?
- За щастие интервенцията и импланта се покриват напълно от НЗОК и пациентите не заплащат нищо свързано с имплантацията.
- Трудна ли е интервенцията при поставянето?
- Не, операцията не се отличава с хирургична сложност. Интервенцията прилича на лумбална пункция последвана от имплантиране на диска с помпата в подкожието на коремната стена. Процедурата трае обикновено под 1 час.
- Първата пациентка е 48-годишна жена с множествена склероза. Как я избрахте?
- Това е втората пациентка, която беше насочена към нас, и първата, при която баклофеновият тест беше положителен. Спастицитетът намаля значително при нея след инжектиране на Баклофен при лумбална пункция и това ни накара да предложим поставяне на постоянна баклофенова помпа.
- На колко места в България се прави имплантиране на баклофенова помпа?
- Засега баклофенови помпи се имплантират само в нашата болница - УМБАЛ „Св. Иван Рилски. Тук се намира единственият в страната център за Функционална Неврохирургия и ние имаме мисията и моралното задължение да въвеждаме всички утвърдени хирургични методи за подобрение на функционирането на нервната система. Центърът по Функционална Неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ помага на пациенти с медикаментозно-резистентни епилепсии, Паркинсонова болест, дистонии, болка, а вече и спастицитет.
- Този метод колко е застъпен в световен мащаб и какво е наблюдението върху ефективността му?
- Идеята за баклофеновите помпи възниква преди 40 години и всяка година само в САЩ се имплантират над 10 000 баклофенови помпи. Ефективността на метода върху спастицитета е значителен при пациентите с положителен баклофенов тест. Предимството на тези помпи е, че е възможно регулиране на дозата до получаване на максимален ефект при минимални странични ефекти. Дозата може да се регулира и в рамките на денонощието и да бъде по-голяма през часовете с повече спазми и по-малка, когато пациентът има по-малка нужда.
