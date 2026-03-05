Прокуратурата: От 18 февруари няма нищо ново по "Петрохан"

За повече от две седмици - от 18 февруари до 4 март, прокуратурата не се е сдобила с никаква нова информация по случаите "Петрохан" и "Околчица". Това става ясно от отговор на наблюдващия прокурор Цветелин Радойнов по исканията на Ралица Асенова, майката на 22-годишния Николай Златков, съобщава OFFnews.bg

"Уведомявам Ви, че информация за хода на разследването е предоставена на Апелативна прокуратура - София и е публично оповестена. Друга актуална информация към настоящия момент няма.", е написал наблюдващият прокурор Радойнов в отговор на адвоката на Ралица Асенова. Прави впечатление, че отговорът е оформен като писмо, а не като постановление, какъвто е редът.

Брифингът, на който за последно беше оповестена информация от прокуратурата, беше на 18 февруари. Още по-странно от това, че прокуратурата не е установила нищо за 16 дни, е твърдението на наблюдаващият прокурор, че Ралица Асенова следва да отправя исканията си за събиране на доказателствата до разследващия орган, а не до прокуратурата.

Прокурор Радойнов е отговорил по същество само на две от исканията на Ралица Асенова. Той съобщава, че вече са изискани и предоставени данни от мобилните оператори. Също така казва, че освобождаването на тялото на загиналия ѝ син ще стане. когато прокуратурата получи становище от вещите лица, че труповете повече не са необходими за изготвяне на експертизи.

Без отговор остават всички останали искания. Сред тях са майката да бъде уведомена какви процесуално-следствени действия и действия по разследването са били извършени по посоченото досъдебно производство и какви предстои да бъдат извършени.

Има искане и двете досъдебни производства да бъде обединени в едно, тъй като воденето на две паралелни не само затруднява разкриването на обективната истина, но ѝ пречи на установяването ѝ.

Няма нито една основателна или законосъобразна причина, която да оправдае едно престъпление с две местопроизшествия с очевидна връзка помежду им, да се разследва от две различни прокуратури, респ. – разследващи полицаи, е написала в искането си майката.

Няма отговор и на въпроса защо едно такова сложно разследване не е поверено на Националната следствена служба. "Ако Вие не считате, че сте компетентен да приложите разпоредбите на НПК с цел обединяване на разследването по двете производства и възлагане на разследването на Национална следствена служба, то е налице механизъм, който да вземе това решение вместо Вас, за което инициативата също следва да е Ваша”, пише в искането си Ралица Асенова.

До настоящия момент майката на Николай нито е уведомена изготвена ли е съдебно-медицинската експертиза, освободено ли е тялото от мястото, където се съхранява, нито е уведомена за необходимостта от извършване на допълнителни действия, за които е необходимо тялото на сина ѝ.

Само преди два дни близките на убитите в кемпера край Околчица трима души отправиха официално и редица други питания до прокуратурата. Майката на Николай Златков Ралица Асенова, от майката на Ивайло Калушев Стилияна Димитрова-Майсторова и от бащата на 15-годишният Алекс Яни Макулев настояват да се изиска разрешение от Окръжния съд във Враца на трафичните данни от телефоните на трите жертви. Според тях това е наложително, за да се види движението на всеки един от тримата на 1 февруари т.г., защото например Николай Златков не е тръгнал от Петрохан, откъдето е тръгнал кемпер с Калушев и Алекс.

Близките настояват съдът да изиска трафичните данни на всички телефони и IMEI (съдържащи информация за произхода, модела и серийния номер на устройството), които са попадали в клетките около мястото на връх Околчица в периода 31.01-08.02 т.г. И да се отправи молба за правна помощ до САЩ за работата на мобилната станция "Старлинк" в кемпера в този период.

Близките поставят и въпроси за установени противоречия, за които има публикации в медиите. Така например те питат дали е вярно, че смъртта на тримата е настъпила от 24 до 36 часа преди намирането, което стана на 8 февруари. Това би означавало те да починали на 6 февруари.

Заради противоречивата информация, която се появява, близките искат да бъдат направени нови огледи на телата на Калушев, Златков и Макулев, на които да присъстват и те като пострадали. Ако това не бъде направено, ще бъде поставена под силно съмнение достоверността на експертизите.

Близките искат повторен разпит на поемните лица и на вещите лица по местопрестъплението на Околчица, както и нов оглед на кемпера.