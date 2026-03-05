Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Прокуратурата: От 18 февруари няма нищо ново по "Петрохан"

Прокуратурата: От 18 февруари няма нищо ново по "Петрохан"

5 Март, 2026 09:26 1 232 37

  • петрохан-
  • околчица-
  • прокуратура-
  • убийство-
  • самоубийство

Няма отговор и на въпроса защо едно такова сложно разследване не е поверено на Националната следствена служба

Прокуратурата: От 18 февруари няма нищо ново по "Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За повече от две седмици - от 18 февруари до 4 март, прокуратурата не се е сдобила с никаква нова информация по случаите "Петрохан" и "Околчица". Това става ясно от отговор на наблюдващия прокурор Цветелин Радойнов по исканията на Ралица Асенова, майката на 22-годишния Николай Златков, съобщава OFFnews.bg

"Уведомявам Ви, че информация за хода на разследването е предоставена на Апелативна прокуратура - София и е публично оповестена. Друга актуална информация към настоящия момент няма.", е написал наблюдващият прокурор Радойнов в отговор на адвоката на Ралица Асенова. Прави впечатление, че отговорът е оформен като писмо, а не като постановление, какъвто е редът.

Брифингът, на който за последно беше оповестена информация от прокуратурата, беше на 18 февруари. Още по-странно от това, че прокуратурата не е установила нищо за 16 дни, е твърдението на наблюдаващият прокурор, че Ралица Асенова следва да отправя исканията си за събиране на доказателствата до разследващия орган, а не до прокуратурата.

Прокурор Радойнов е отговорил по същество само на две от исканията на Ралица Асенова. Той съобщава, че вече са изискани и предоставени данни от мобилните оператори. Също така казва, че освобождаването на тялото на загиналия ѝ син ще стане. когато прокуратурата получи становище от вещите лица, че труповете повече не са необходими за изготвяне на експертизи.

Без отговор остават всички останали искания. Сред тях са майката да бъде уведомена какви процесуално-следствени действия и действия по разследването са били извършени по посоченото досъдебно производство и какви предстои да бъдат извършени.

Има искане и двете досъдебни производства да бъде обединени в едно, тъй като воденето на две паралелни не само затруднява разкриването на обективната истина, но ѝ пречи на установяването ѝ.

Няма нито една основателна или законосъобразна причина, която да оправдае едно престъпление с две местопроизшествия с очевидна връзка помежду им, да се разследва от две различни прокуратури, респ. – разследващи полицаи, е написала в искането си майката.

Няма отговор и на въпроса защо едно такова сложно разследване не е поверено на Националната следствена служба. "Ако Вие не считате, че сте компетентен да приложите разпоредбите на НПК с цел обединяване на разследването по двете производства и възлагане на разследването на Национална следствена служба, то е налице механизъм, който да вземе това решение вместо Вас, за което инициативата също следва да е Ваша”, пише в искането си Ралица Асенова.

До настоящия момент майката на Николай нито е уведомена изготвена ли е съдебно-медицинската експертиза, освободено ли е тялото от мястото, където се съхранява, нито е уведомена за необходимостта от извършване на допълнителни действия, за които е необходимо тялото на сина ѝ.

Само преди два дни близките на убитите в кемпера край Околчица трима души отправиха официално и редица други питания до прокуратурата. Майката на Николай Златков Ралица Асенова, от майката на Ивайло Калушев Стилияна Димитрова-Майсторова и от бащата на 15-годишният Алекс Яни Макулев настояват да се изиска разрешение от Окръжния съд във Враца на трафичните данни от телефоните на трите жертви. Според тях това е наложително, за да се види движението на всеки един от тримата на 1 февруари т.г., защото например Николай Златков не е тръгнал от Петрохан, откъдето е тръгнал кемпер с Калушев и Алекс.

Близките настояват съдът да изиска трафичните данни на всички телефони и IMEI (съдържащи информация за произхода, модела и серийния номер на устройството), които са попадали в клетките около мястото на връх Околчица в периода 31.01-08.02 т.г. И да се отправи молба за правна помощ до САЩ за работата на мобилната станция "Старлинк" в кемпера в този период.

Близките поставят и въпроси за установени противоречия, за които има публикации в медиите. Така например те питат дали е вярно, че смъртта на тримата е настъпила от 24 до 36 часа преди намирането, което стана на 8 февруари. Това би означавало те да починали на 6 февруари.

Заради противоречивата информация, която се появява, близките искат да бъдат направени нови огледи на телата на Калушев, Златков и Макулев, на които да присъстват и те като пострадали. Ако това не бъде направено, ще бъде поставена под силно съмнение достоверността на експертизите.

Близките искат повторен разпит на поемните лица и на вещите лица по местопрестъплението на Околчица, както и нов оглед на кемпера.


София / България
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Оценка 1.9 от 9 гласа.
  • 1 Сталин

    13 21 Отговор
    Няма и да има новия негодник уволни милиционерите дето разследваха случая и следите са заметени

    Коментиран от #12

    09:28 05.03.2026

  • 2 Сценаристите

    38 4 Отговор
    каквото можаха сътвориха !
    Все още не мога да повЕрвам нито за трагедията в Нови искър, нито за Петрохан !
    Не ангажирам никой с мнението си, но за мен тия хора са убити ! След още месец всичко ще отиде в "архив" ! Както винаги !
    Народа обаче е казал - Къса памет, безкраен "преход"!

    Коментиран от #17

    09:33 05.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    25 12 Отговор
    Е как ще има, като цялото правителство е от НПО наколенкаджии, замитащи следните!!!

    09:36 05.03.2026

  • 5 Всяко чудо за 3 дни

    13 2 Отговор
    в територията!

    Коментиран от #37

    09:37 05.03.2026

  • 6 Тримата

    27 2 Отговор
    от кемпера са убити много по- рано. Ралица отива в село Българи и не я допускат до къщата, говорят й за тримата като мъртви. Това е безобразие! Убиха ги, защото са видели нещо чудовищно.

    09:41 05.03.2026

  • 7 няма

    4 4 Отговор
    18-5 са малко време . 15 дена . с чисто досие . направил секта . но любопитни има . накланят везните към мафия и професионални килъри . от мексико . вече я има истината . изводите всеки си прави сам . за него . на един му е кеф педофилска секта . на друг мафиотска разправа . щом са се избили означава че са се мотивирали . като на някой не му се предполагат мотиви . за него е добре да няма мотиви . всичко вървело по план . после депресия . съжаление . после са се избили . затова и гледат 5 филма и 5 свидетели . 20-25 дена . едно и също . следователно след 40-50 дена пак ще е същото . няма какво да се прави .

    09:44 05.03.2026

  • 8 Как да няма

    4 0 Отговор
    Питайте танганайките. Тяхната плачеща върба всеки ден им дава ново инфо

    09:52 05.03.2026

  • 9 Пешо

    9 0 Отговор
    От 18 февруари спим зимен сън.

    09:55 05.03.2026

  • 10 Боруна Лом

    17 3 Отговор
    ЯВНО ДОБРЕ СА РАБОТИЛИ ТЕЗИ КОЙТО СА ГИ НАКАРАЛИ ДА СЕ ,,САМОУБИЯТ,, ПО ДВА ТРИ ПЪТИ!

    09:58 05.03.2026

  • 11 ДъБили

    9 7 Отговор
    Лама Мирчев, доволен ли е?

    10:12 05.03.2026

  • 12 Пешо

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Сам го каза:уволни милиционерите.За разследване трябват криминалисти.

    10:13 05.03.2026

  • 13 Простият

    3 1 Отговор
    Е то не ги ли избиха всичките там, како още чакате?

    10:15 05.03.2026

  • 14 Любопитното е,

    8 7 Отговор
    че паричните преводи от столичния кмет Терзиев към сектата са два месеца преди убийството на Алексей Петров - по малката сума и три месеца след убийството му - по-голямата сума.

    10:19 05.03.2026

  • 15 Щото

    5 8 Отговор
    У Петрохан имаше педрофили от ПеПе

    10:23 05.03.2026

  • 16 Че какво ново

    9 1 Отговор
    да има бе, всичко обявено беше една голяма лъжа и убийството бяха здраво замаскирано като самоубийство ! Защо ГЕРБ, ДПС-НН, ИТН и Възраждане гласуваха против разсекретяване на документите на ДАНС за групата на Калушев ? Защо след това убийство никакви ги няма никъде Борисов и Пеевски, преди това постоянно тези ИЛИТЕРАТИ даваха интервюта по всякакви въпроси без дори да разбират за какво говорят ? Жертвите от Петрохан и Околчица бяха разстреляни вероятно по нареждане на Борисов и Пеевски и сега е платено на медиите да не се ровят повече в случаят, да не бъдат както в демократичните държави РСЗСЛЕДВАЩИ МЕДИИ за да не "напипат" достоверните факти за убийството на шестимата ! Защо още под забрана посещаването на двете места на този явен разстрел, нали уж вече всичко е огледано и заснето ? Кой самоубиец ще си затвори кучетата да умрат мъчително в пожар, само убиец би свършил това за да не бъде разпознат от животните по миризмата !

    10:24 05.03.2026

  • 17 Абе

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сценаристите":

    Ти знаеш ли иак се убиват 4-ма въоражени с автоматично оръжие ба непознат терен в планината имащи ловни кучета и контролиращи с камери периметъра? Требва да е бил Чък Норис, щото други щеха да са на салата ако тия беха се отбранявали

    Коментиран от #22

    10:25 05.03.2026

  • 18 Нямат морално право

    5 5 Отговор
    Хора които са си дали децата на ишлеме нямат морално право да имат претенции.

    10:25 05.03.2026

  • 19 Факти

    4 4 Отговор
    Родителите започнаха да се интересуват от децата си чак след като бяха убити. Продължават да защитават убиеца. Това са болни хора с промити мозъци. Никога няма да признаят вината си. Този случаи ще служи за поука за всички нас - Грижете се за децата си и не ги давайте на други хора да ви ги гледат. Това е най-голямата отговорност в живота ви. Това е най-важната ви работа. Децата нямат избор дали да дойдат на този свят и кои да са им родителите. Вие сте направили този избор и вие носите отговорността. Да не се грижите за тях е огромен грях.

    10:32 05.03.2026

  • 20 Има,има

    3 3 Отговор
    Как да няма? Разбра се , че Кметчето е превело тройно повече пари от лични сметки и въобще не става въпрос за оформено с документи дарение. "Даренията" на Кметчето намирисват на пИд-офилско изнудване. Затова се е и развел.

    10:33 05.03.2026

  • 21 Още в първия

    3 0 Отговор
    ден когато се съобщи за дпучая "Петрохан" разбрах че това е дело на дълбоката държава! Дело нямащо аналог в българската история което дори няма да се разследва защото ще засегне хора с неограничена власт владеещи държавата от вътре! Това се потвърждава от днешната статия!

    10:33 05.03.2026

  • 22 Я пак повтори

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Абе":

    за автоматичното оръжие ? Кога го откриха и защо не е казал никой за него, че е намерено на местопрестъплението ? И второ за какво е този ДАНС като е безсилен да се справи с четирима непрофесионални "самоубийци" ? Такива будали като теб преобладават в България затова сме най-бедни ! Проост народ - слаба държава ! Управляват го мутри и мафиоти !

    10:36 05.03.2026

  • 23 Ъхъъъъъ....

    2 1 Отговор
    прокуратурата не се е сдобила с никаква нова информация по случаите "Петрохан" и "Околчица" Връзка с МОССАД нямат нали? ....

    10:36 05.03.2026

  • 24 За разследване

    2 0 Отговор
    на кримки си има компетентни органи. Тошки, бълванки, лизатори, коментатори не са такива. Сеирджии и лаладжии

    10:37 05.03.2026

  • 25 никаква нова информация а?

    3 3 Отговор
    Израелският посланик в София е педофил и извратеняк. ДАНС да кажат има ли доклади и защо го прикриват? Имал ли е и контакти с петроханските калушковци да кажат. Той и изродите от МОССАТ с калушковците ? Искаме отговор веднага ! калушковците са имали
    израелски паспорти и пряка доказана връзка с МОССАД. Почетният консул на България в Юкатан Мексико, някакъв там мексикански адвокат Луис Мигел Камара Диас дето е казал че в Мексико петруханците са били с израелски паспорти ! ДАНС и Прокуратурата са лъжливи мизерници ...

    10:39 05.03.2026

  • 26 4567

    2 0 Отговор
    Как да има, то от 18 години няма прокуратура.

    10:41 05.03.2026

  • 27 Моментално

    2 2 Отговор
    Прокуратурата, МС и министъра на вътрешните работи мнение да дадат по темата за връзката на групата на Калушев с Моссад ! За връзката на групата на Калушев в състава на "Европейската федерация на рейнджърите" и за връзката им с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ! ..... Реално тези хора са служители на Моссад и пряка връзка имат със убитите в Петрохан и Околчица. Вижте на сайта им с какво са се занимавали. Интересно е ! Там където става дума за военни бази затвори и тунели .. Интересно съвпадение е че освен "Европейската федерация на рейнджърите" и Калушевците със SensoGuard (фирма на Моссад) контакти с Михаел Гросман и Томер Леви е имал и Алексей Петров и това е било във връзка с електрониката и т.н на няколко охраняеми обекта един от който новият частен затвор и охраняеми периметри до Дупница за който въобще не се говори. Жертвите са имали контакт и са работили за Моссад и вероятно и за други чужди служби като подизпълнители и това лесно може да се докаже ! Вижте и видеата и снимките от конференцията в Румъния от 2025 г .... все още ги има качени за сега ...Моля от МС мнение да дадат по темата ! Кой са всички лица и фирми в България които връзки са имали и имат с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ?

    10:41 05.03.2026

  • 28 голем смех

    1 0 Отговор
    Уж кемпера го бе намерил доблестен гражданин по професия овчар тръгнал да нагледа летните обори посред зима, а пък МВР го била локализирала по Старлинка. Всичкото е съшито с бели конци и цели цялата тази история да бъде потулена и забравена.

    10:41 05.03.2026

  • 29 Имали връзка с МОСАД

    1 1 Отговор
    Имат връзка с извънземните, а също и със алианса на глактическите цивилизации. Толкова тъпотии. Мирясайте тъшки налудни

    Коментиран от #36

    10:43 05.03.2026

  • 30 Петра

    1 0 Отговор
    Войната закри темата за Петрохан.Вече е история която ще се забрави и няма да се споменава.Дори документите по разследването ще изчезнат,наводнят,пожар и т.н.А всеки който знае подробности ще мълчи до гроб,защото отвори ли уста загива преждевременно.Това е практика.Никога няма да научим кой нареди да избият пет възрастни и едно дете.Ще е цяло чудо ако разберем и това ще бъде знак,че най-после държавата се променя.

    10:43 05.03.2026

  • 31 Предполагаме че

    3 0 Отговор
    няма "нищо ново" относно и на убийството на Алексей Петров нали? ...всичко е старо ?

    10:45 05.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Това за израелския посланик

    1 1 Отговор
    е мисла на извратен акъл, по-точно за липса на такъв. Последователите на ташуците са безумни

    10:47 05.03.2026

  • 34 Емигрант

    1 0 Отговор
    България си заслужава съдбата на мизерстваща държава и народ ! Я колко мал(к)оумни тук вярват на милиционерите за самоубийство ? Българинът е недостоен да бъде уважаван щом се е оставил "в ръцете" на двама илитерата да го управляват, манипулират, изнудват и рекетират ! Всички оповестени "факти" за това "самоубийство" са лошо скалъпени от непрофесионални послушници в МВР ! Нищо оповестено не отговаря на мисленето и действията на умни и експертни пещерняци ! Но пррооост народ най-лесно се контролира и управлява !

    10:47 05.03.2026

  • 35 Всичката работа

    0 0 Отговор
    На тази от служби съд прокуратура е такава от 36 години. Винаги след събитията винаги по нареждане на властимащите ЗАМИТАТ всичко.ЕДИН ОСЪДЕН НЯМА А КОРУПЦИЯ ДО ШИЯ. 36 ГОДИНИ ВСИЧКИ ПАРТИИ СИ КРАДЯХА НАРОДА ПАРА И СИ ХАПНАХА ЯКО. ДАНО ТОВА СЕ ПРОМЕНИ. И ЩЕ КАЖА НА ТЕЗИ КОИТО НЕ ХАРЕСВАТ РАДЕВ ДА ИЗЧАКАТ ПОНЕ ШЕСТ МЕСЕЦА. И ПОСЛЕ ГОВОРЕТЕ ПИШЕТЕ ЩО ЩЕТЕ. АЗ МУ ВЯРВАМ.

    10:48 05.03.2026

  • 36 Ама хич са нямали

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Имали връзка с МОСАД":

    Нали? Само дето цялото това НПО наречено "Европейската федерация на рейнджърите" е пълно със хора свързани с МОССАД ! И кадрово и финансово...

    10:48 05.03.2026

  • 37 Спиро

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всяко чудо за 3 дни":

    Така е,но този път имаше продължения и стана чудото месец.Войната го приключи.Но те и нищо не разследваха а се правеха защото сценария е техен.Месец изпълнен с отвратителни заблуди,лъжи и манипулации.В тази държава няма разкрито убийство на високо ниво.

    10:51 05.03.2026

