Прокуратурата: От 18 февруари няма нищо ново по "Петрохан"

За повече от две седмици - от 18 февруари до 4 март, прокуратурата не се е сдобила с никаква нова информация по случаите "Петрохан" и "Околчица". Това става ясно от отговор на наблюдващия прокурор Цветелин Радойнов по исканията на Ралица Асенова, майката на 22-годишния Николай Златков, съобщава OFFnews.bg
"Уведомявам Ви, че информация за хода на разследването е предоставена на Апелативна прокуратура - София и е публично оповестена. Друга актуална информация към настоящия момент няма.", е написал наблюдващият прокурор Радойнов в отговор на адвоката на Ралица Асенова. Прави впечатление, че отговорът е оформен като писмо, а не като постановление, какъвто е редът.
Брифингът, на който за последно беше оповестена информация от прокуратурата, беше на 18 февруари. Още по-странно от това, че прокуратурата не е установила нищо за 16 дни, е твърдението на наблюдаващият прокурор, че Ралица Асенова следва да отправя исканията си за събиране на доказателствата до разследващия орган, а не до прокуратурата.
Прокурор Радойнов е отговорил по същество само на две от исканията на Ралица Асенова. Той съобщава, че вече са изискани и предоставени данни от мобилните оператори. Също така казва, че освобождаването на тялото на загиналия ѝ син ще стане. когато прокуратурата получи становище от вещите лица, че труповете повече не са необходими за изготвяне на експертизи.
Без отговор остават всички останали искания. Сред тях са майката да бъде уведомена какви процесуално-следствени действия и действия по разследването са били извършени по посоченото досъдебно производство и какви предстои да бъдат извършени.
Има искане и двете досъдебни производства да бъде обединени в едно, тъй като воденето на две паралелни не само затруднява разкриването на обективната истина, но ѝ пречи на установяването ѝ.
Няма нито една основателна или законосъобразна причина, която да оправдае едно престъпление с две местопроизшествия с очевидна връзка помежду им, да се разследва от две различни прокуратури, респ. – разследващи полицаи, е написала в искането си майката.
Няма отговор и на въпроса защо едно такова сложно разследване не е поверено на Националната следствена служба. "Ако Вие не считате, че сте компетентен да приложите разпоредбите на НПК с цел обединяване на разследването по двете производства и възлагане на разследването на Национална следствена служба, то е налице механизъм, който да вземе това решение вместо Вас, за което инициативата също следва да е Ваша”, пише в искането си Ралица Асенова.
До настоящия момент майката на Николай нито е уведомена изготвена ли е съдебно-медицинската експертиза, освободено ли е тялото от мястото, където се съхранява, нито е уведомена за необходимостта от извършване на допълнителни действия, за които е необходимо тялото на сина ѝ.
Само преди два дни близките на убитите в кемпера край Околчица трима души отправиха официално и редица други питания до прокуратурата. Майката на Николай Златков Ралица Асенова, от майката на Ивайло Калушев Стилияна Димитрова-Майсторова и от бащата на 15-годишният Алекс Яни Макулев настояват да се изиска разрешение от Окръжния съд във Враца на трафичните данни от телефоните на трите жертви. Според тях това е наложително, за да се види движението на всеки един от тримата на 1 февруари т.г., защото например Николай Златков не е тръгнал от Петрохан, откъдето е тръгнал кемпер с Калушев и Алекс.
Близките настояват съдът да изиска трафичните данни на всички телефони и IMEI (съдържащи информация за произхода, модела и серийния номер на устройството), които са попадали в клетките около мястото на връх Околчица в периода 31.01-08.02 т.г. И да се отправи молба за правна помощ до САЩ за работата на мобилната станция "Старлинк" в кемпера в този период.
Близките поставят и въпроси за установени противоречия, за които има публикации в медиите. Така например те питат дали е вярно, че смъртта на тримата е настъпила от 24 до 36 часа преди намирането, което стана на 8 февруари. Това би означавало те да починали на 6 февруари.
Заради противоречивата информация, която се появява, близките искат да бъдат направени нови огледи на телата на Калушев, Златков и Макулев, на които да присъстват и те като пострадали. Ако това не бъде направено, ще бъде поставена под силно съмнение достоверността на експертизите.
Близките искат повторен разпит на поемните лица и на вещите лица по местопрестъплението на Околчица, както и нов оглед на кемпера.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #12
09:28 05.03.2026
2 Сценаристите
Все още не мога да повЕрвам нито за трагедията в Нови искър, нито за Петрохан !
Не ангажирам никой с мнението си, но за мен тия хора са убити ! След още месец всичко ще отиде в "архив" ! Както винаги !
Народа обаче е казал - Къса памет, безкраен "преход"!
Коментиран от #17
09:33 05.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
09:36 05.03.2026
5 Всяко чудо за 3 дни
Коментиран от #37
09:37 05.03.2026
6 Тримата
09:41 05.03.2026
7 няма
09:44 05.03.2026
8 Как да няма
09:52 05.03.2026
9 Пешо
09:55 05.03.2026
10 Боруна Лом
09:58 05.03.2026
11 ДъБили
10:12 05.03.2026
12 Пешо
До коментар #1 от "Сталин":Сам го каза:уволни милиционерите.За разследване трябват криминалисти.
10:13 05.03.2026
13 Простият
10:15 05.03.2026
14 Любопитното е,
10:19 05.03.2026
15 Щото
10:23 05.03.2026
16 Че какво ново
10:24 05.03.2026
17 Абе
До коментар #2 от "Сценаристите":Ти знаеш ли иак се убиват 4-ма въоражени с автоматично оръжие ба непознат терен в планината имащи ловни кучета и контролиращи с камери периметъра? Требва да е бил Чък Норис, щото други щеха да са на салата ако тия беха се отбранявали
Коментиран от #22
10:25 05.03.2026
18 Нямат морално право
10:25 05.03.2026
19 Факти
10:32 05.03.2026
20 Има,има
10:33 05.03.2026
21 Още в първия
10:33 05.03.2026
22 Я пак повтори
До коментар #17 от "Абе":за автоматичното оръжие ? Кога го откриха и защо не е казал никой за него, че е намерено на местопрестъплението ? И второ за какво е този ДАНС като е безсилен да се справи с четирима непрофесионални "самоубийци" ? Такива будали като теб преобладават в България затова сме най-бедни ! Проост народ - слаба държава ! Управляват го мутри и мафиоти !
10:36 05.03.2026
23 Ъхъъъъъ....
10:36 05.03.2026
24 За разследване
10:37 05.03.2026
25 никаква нова информация а?
израелски паспорти и пряка доказана връзка с МОССАД. Почетният консул на България в Юкатан Мексико, някакъв там мексикански адвокат Луис Мигел Камара Диас дето е казал че в Мексико петруханците са били с израелски паспорти ! ДАНС и Прокуратурата са лъжливи мизерници ...
10:39 05.03.2026
26 4567
10:41 05.03.2026
27 Моментално
10:41 05.03.2026
28 голем смех
10:41 05.03.2026
29 Имали връзка с МОСАД
Коментиран от #36
10:43 05.03.2026
30 Петра
10:43 05.03.2026
31 Предполагаме че
10:45 05.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Това за израелския посланик
10:47 05.03.2026
34 Емигрант
10:47 05.03.2026
35 Всичката работа
10:48 05.03.2026
36 Ама хич са нямали
До коментар #29 от "Имали връзка с МОСАД":Нали? Само дето цялото това НПО наречено "Европейската федерация на рейнджърите" е пълно със хора свързани с МОССАД ! И кадрово и финансово...
10:48 05.03.2026
37 Спиро
До коментар #5 от "Всяко чудо за 3 дни":Така е,но този път имаше продължения и стана чудото месец.Войната го приключи.Но те и нищо не разследваха а се правеха защото сценария е техен.Месец изпълнен с отвратителни заблуди,лъжи и манипулации.В тази държава няма разкрито убийство на високо ниво.
10:51 05.03.2026