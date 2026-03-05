Новини
САЩ започнаха координирана акция с Еквадор срещу трафика на кокаин

5 Март, 2026

Арестувани са 16 заподозрени, конфискувани са над 7 тона кокаин и 810 000 долара в брой

САЩ започнаха координирана акция с Еквадор срещу трафика на кокаин - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

При съвместна операция еквадорски и американски сили, в сътрудничество с Европол, бе разкрита и разбита значителна мрежа за трафик на наркотици, свързана с бандата "Лос Лобос", съобщи БиБиСи, позовавайки се на южното командване на американските военни, предава News.bg.

Американското посолство в Кито обяви, че операцията е резултат от координирани усилия с еквадорските власти и европейските партньори. При арестите са задържани 16 души, включително един определен като "ценна цел".

Президентът на Еквадор Даниел Нобоа заяви, че САЩ са сред ключовите регионални съюзници в "нова фаза" на борбата на страната с наркокартелите. По негови думи, около 70% от световния кокаин преминава през пристанищата на Еквадор, който се намира стратегически между големите производители Колумбия и Перу.

Разследването, започнало през януари, е довело до изземването на над 3,7 тона кокаин в Холандия, повече от три тона в Белгия и над половин тон в Еквадор, както и на 810 000 долара в брой. Наркотиците са били укрити в контейнери с плодове за износ към Европа.

По време на операцията е установено, че еквадорската банда "Лос Лобос" е работила с албански трафиканти, за да гарантира бързото разпределение на кокаина в Европа след пристигането му на пристанищата.

САЩ обявиха "Лос Лобос" за чуждестранна терористична организация, обвинявайки я в тероризиране на еквадорския народ и извършване на брутални насилия.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    5 1 Отговор
    Ей сега ще видят еквадорските рибари, кон боб яде ли!!! Предричам съкрушителна победа на американските самолетоносачи над платноходките на рибарите!!! Тръмп ще подрипа от гордост, докато се Фали...

    Коментиран от #3

    09:50 05.03.2026

  • 2 С едно уточнение

    6 0 Отговор
    Еквадор притежава нефт и руди.
    Изводите за вас

    09:59 05.03.2026

  • 3 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ти остави "великата победа" на Дончо съчмата над наркотрафика, по-интересното е какво ще стане със заловения кокаин......щото съм сигурен че няма да бъде унищожен !

    10:01 05.03.2026

  • 4 така се печели най много

    1 0 Отговор
    хващаш някой хипер бос на картел . свитваш го . жена му наследява баснословни богатства . и конфискуваш на картела милиарди в банкови сметки . нашия вариант е по друга тактика . омазват се на известните наркотрафиканти и перачи на пари . после гледат как си перат парите . после гледат как се избиват . или им дават дребни присъди . това е разликата . без да се взема страна може да се клюкари доста . то и филми се правят . сектата е типична . мултигруп беше така направена . кафене и после свръхбогаташка фирма . нови коли, оръжия, сайт със снимки и обяви , екзотика , полит фигури .

    10:03 05.03.2026

  • 5 дончо изкукалия

    5 0 Отговор
    Краварите съвсем изплискаха легена!

    10:05 05.03.2026

  • 6 Бесен - Язовец

    4 0 Отговор
    ФАЩ най големия дилър на дрога в Света. След 1989 докараха дрогата и Бг. То явно краварската демокрация върви в комплект с наркотиците. Сите сороси са наркомани и затова им се привижда, че господарите краве ционисти са най великите.

    10:07 05.03.2026

  • 7 Още един руски съюзник

    1 6 Отговор
    Умря!!!

    10:08 05.03.2026

  • 8 ФАКТ

    3 0 Отговор
    Да петрол и грабеж е коката в Южна Америко се ползва хиляди години мани това

    10:19 05.03.2026

  • 9 ФАКТ

    3 0 Отговор
    Явно червеното петно в главага на Трамп е много голямо мозък йок

    10:20 05.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Ненормланото оранжево старче запали света.

    10:20 05.03.2026