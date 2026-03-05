САЩ започнаха координирана акция с Еквадор срещу трафика на кокаин

При съвместна операция еквадорски и американски сили, в сътрудничество с Европол, бе разкрита и разбита значителна мрежа за трафик на наркотици, свързана с бандата "Лос Лобос", съобщи БиБиСи, позовавайки се на южното командване на американските военни, предава News.bg.
Американското посолство в Кито обяви, че операцията е резултат от координирани усилия с еквадорските власти и европейските партньори. При арестите са задържани 16 души, включително един определен като "ценна цел".
Президентът на Еквадор Даниел Нобоа заяви, че САЩ са сред ключовите регионални съюзници в "нова фаза" на борбата на страната с наркокартелите. По негови думи, около 70% от световния кокаин преминава през пристанищата на Еквадор, който се намира стратегически между големите производители Колумбия и Перу.
Разследването, започнало през януари, е довело до изземването на над 3,7 тона кокаин в Холандия, повече от три тона в Белгия и над половин тон в Еквадор, както и на 810 000 долара в брой. Наркотиците са били укрити в контейнери с плодове за износ към Европа.
По време на операцията е установено, че еквадорската банда "Лос Лобос" е работила с албански трафиканти, за да гарантира бързото разпределение на кокаина в Европа след пристигането му на пристанищата.
САЩ обявиха "Лос Лобос" за чуждестранна терористична организация, обвинявайки я в тероризиране на еквадорския народ и извършване на брутални насилия.
До коментар #1 от "Пич":Ти остави "великата победа" на Дончо съчмата над наркотрафика, по-интересното е какво ще стане със заловения кокаин......щото съм сигурен че няма да бъде унищожен !
