САЩ започнаха координирана акция с Еквадор срещу трафика на кокаин

При съвместна операция еквадорски и американски сили, в сътрудничество с Европол, бе разкрита и разбита значителна мрежа за трафик на наркотици, свързана с бандата "Лос Лобос", съобщи БиБиСи, позовавайки се на южното командване на американските военни, предава News.bg.

Американското посолство в Кито обяви, че операцията е резултат от координирани усилия с еквадорските власти и европейските партньори. При арестите са задържани 16 души, включително един определен като "ценна цел".

Президентът на Еквадор Даниел Нобоа заяви, че САЩ са сред ключовите регионални съюзници в "нова фаза" на борбата на страната с наркокартелите. По негови думи, около 70% от световния кокаин преминава през пристанищата на Еквадор, който се намира стратегически между големите производители Колумбия и Перу.

Разследването, започнало през януари, е довело до изземването на над 3,7 тона кокаин в Холандия, повече от три тона в Белгия и над половин тон в Еквадор, както и на 810 000 долара в брой. Наркотиците са били укрити в контейнери с плодове за износ към Европа.

По време на операцията е установено, че еквадорската банда "Лос Лобос" е работила с албански трафиканти, за да гарантира бързото разпределение на кокаина в Европа след пристигането му на пристанищата.

САЩ обявиха "Лос Лобос" за чуждестранна терористична организация, обвинявайки я в тероризиране на еквадорския народ и извършване на брутални насилия.