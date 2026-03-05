Истина или изкуствен интелект: Първи СНИМКИ от сватбата на Зендая и Том Холанд

Една от най-обичаните двойки в Холивуд – Зендая и Том Холанд – най-накрая казаха заветното „да“. Както стана известно церемонията е била пазена в пълна тайна. Първите снимки от приказната им сватба вече обикалят социалните мрежи и предизвикаха истинска еуфория сред феновете, но повечето са на мнение, че става въпрос за фотоси, направени с изкуствен интелект и това не е реалната церемония, пише edna.bg.

Сватбата изглежда като сцена от романтичен филм – с впечатляваща гледка към езеро, изящни бели цветя и атмосфера, изпълнена с нежност и стил. Но дали е реална?

Булката – елегантност и класа

Всички погледи безспорно са приковани към Зендая. Актрисата изглежда зашеметяващо в изчистена, но изключително елегантна сватбена рокля в цвят шампанско. Моделът е с фино драпирано деколте и корсетна линия, която подчертава фигурата ѝ, а дългият воал с деликатна дантела придава на визията романтично излъчване.

Роклята пада меко по тялото и създава усещане за лекота и аристократична изисканост. Косата на звездата е прибрана елегантно назад, което подчертава естествената ѝ красота и сияйната ѝ усмивка.

По-късно на празненството Зендая се появява и с втора визия – къса сатенена рокля с паднали рамене, перфектна за танци и веселие до късно през нощта.

Том Холанд – класически джентълмен

До нея Том Холанд изглежда като истински холивудски джентълмен. Актьорът е избрал класически черен смокинг с папийонка и бяла риза – безупречна комбинация, която подчертава стилната атмосфера на церемонията.

В по-късните часове на празника той също заменя официалния си стил с по-небрежна визия – бяла риза с разкопчано копче и паднала папийонка, което придава на кадрите усещане за истинска, неподправена радост.

Любов, която започна на снимачната площадка

Историята на любовта между двамата започва на снимачната площадка на филма Spider-Man: Homecoming, където двамата се срещат и бързо се превръщат в едно от най-обсъжданите екранни и извънекранни партньорства.

Въпреки огромния интерес към личния им живот, Зендая и Том винаги са се опитвали да пазят връзката си далеч от прожекторите. Именно затова и сватбата им е организирана дискретно, само в присъствието на най-близките им хора.

Сватба като от приказка

Снимките показват не само блясък и стил, но и нещо много по-ценно – искрената близост между двамата. В кадрите те се смеят, танцуват и се гледат така, сякаш светът около тях просто не съществува.

Финалът на вечерта е истински кинематографичен – младоженците излизат сред алея от искрящи бенгалски огънчета, хванати за ръце и с широки усмивки, докато приятелите им ги аплодират.

И макар да не е ясно дали тези снимки са дело на AI или не, едно е сигурно – любовта между Зендая и Том Холанд вече има своята най-красивата сцена.