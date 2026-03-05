Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Алекасндър Донски е четвъртфиналист на двойки в Руанда

5 Март, 2026 09:44 414 0

Българинът играе в тандем с индиеца Сидхант Бантия

Алекасндър Донски е четвъртфиналист на двойки в Руанда - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" в Кигали (Руанда) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха испанците Пол Мартин Тифон и Ориол Рока Батая с 6:4, 6:6 за 67 минути на корта.

Двамата направиха по един пробив в двата сета, за да стигнат до крайния успех.

В спор за място на полуфиналите Донски и Бантия ще играят срещу Корентен Деноли (Франция) и Лука Микрут (Хърватия).


